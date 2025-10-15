Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este jueves 16 de octubre

El reporte meteorológico indica que este jueves el cielo estará despejado en Filadelfia. (Wikimedia)

Hoy en día, el reporte meteorológico se ha vuelto imprescindible para áreas como el transporte aéreo, marítimo y terrestre, la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y la planificación de eventos deportivos, además de influir en decisiones cotidianas como la elección de ropa o la necesidad de un paraguas.

La creciente dificultad de la predicción meteorológica, consecuencia del cambio climático, exige un monitoreo permanente y la implementación de políticas públicas orientadas a reducir los riesgos provocados por eventos como inundaciones, sequías, olas de frío y accidentes relacionados con el clima.

Estado del tiempo en Filadelfia

Los residentes de Filadelfia podrán disfrutar de un clima que permita las actividades al aire libre. (Wikimedia)

El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 42°F (5.6°C).

Se espera un viento del norte de aproximadamente 10 millas por hora (16 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 20 millas por hora (32 kilómetros por hora).

Hoy será un día soleado, con una temperatura máxima cercana a los 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius).

Se espera un viento del norte de alrededor de 10 millas por hora (16 kilómetros por hora).

Por la noche, las temperaturas descenderán y se anticipa un clima fresco y agradable.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 15 de octubre a las 5:54 PM, Hora de Verano del Este.

Así se comportan las estaciones del año en Filadelfia

Filadelfia se ubica en el estado de Pensilvania, cerca de la costa del Río Delaware (Reuters)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware.

Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas.

Así es como se comporta el clima estación por estación

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.

Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.

Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.

Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.

Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.

Verano (Junio a Agosto)

Los veranos en Filadelfia suelen ser muy calurosos y húmedos. (Wikimedia)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.

Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.

Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.

Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.