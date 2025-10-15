Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 7

Conoce cuáles son todos los partidos de esta semana de la National Football League. (Mandatory Credit: Scott Kinser-Imagn Images)

La mejor liga de futbol americano del mundo está de regreso con nuevas acciones y enfrentamientos que pasarán a la historia. Los jugadores y entrenadores están listos para enfrentarse a nuevos retos que podrían ser cruciales en el camino hacía los Play Offs.

Esta jornada tendrá una mezcla de enfrentamientos que podrían marcar un antes y después en las diferentes divisiones de la liga. Los aficionados tendrán asegurados un gran número de estrategias, tácticas y jugadas de fotografía como en los últimos años.

Prepárate para disfrutar de los mejores juegos, a continuación te compartimos los compromisos de los diferentes equipos que tendrán en esta Semana 7

Partidos de la Semana 7

Conoce cuál es la agenda completa de esta semana de NFL (Steven Bisig-Imagn Images vía Reuters)

Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals

Fecha: 16 de octubre

Hora México: 18:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: Prime Video

Transmisión en México: FOX Sports

Lugar: Paycor Stadium, Ohio

Los Angeles Rams vs Jacksonville Jaguars

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 7:30 horas

Hora Oeste EEUU: 6:30 horas

Hora Este EEUU: 9:30 horas

Hora Centro EEUU: 8:30 horas

Transmisión EEUU: NFL Network

Transmisión en México: NFL Network, Game Pass, DAZN

Lugar: Wembley Stadium, England

New England Patriots vs Tennessee Titans

New England Patriots. (Mandatory Credit: Matthew Hinton-Imagn Images)

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS

Transmisión en México: TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX

Lugar: Nissan Stadium, Tennessee

Carolina Panthers vs New York Jets

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX

Transmisión en México: TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX

Lugar: MetLife Stadium, New Jersey

Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings

Philadelphia Eagles. (Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images)

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX

Transmisión en México: FOX Sports, TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4

Lugar: U.S. Bank Stadium, Minnesota

Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS

Transmisión en México: TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX

Lugar: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Missouri

Miami Dolphins vs Cleveland Browns

Miami Dolphin. (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX

Lugar: FirstEnergy Stadium, Ohio

New Orleans Saints vs Chicago Bears

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 11:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX

Lugar: Soldier Field, Illinois

Indianapolis Colts vs Los Angeles Chargers

Indianapolis Colts. (Mandatory Credit: Mykal McEldowney-USA TODAY Network via Imagn Images)

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 14:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: CBS

Transmisión en México: Canal 5

Lugar: SoFi Stadium, California

New York Giants vs Denver Broncos

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 14:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Canal 5

Lugar: Empower Field at Mile High, Colorado

Washington Commanders vs Dallas Cowboys

Washington Commanders. (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 14:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: FOX

Transmisión en México: Canal 5

Lugar: AT&T Stadium, Texas

Green Bay Packers vs Arizona Cardinals

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 14:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: FOX

Transmisión en México: Canal 5

Lugar: State Farm Stadium, Arizona

Atlanta Falcons vs 49ers

Atlanta Falcons. (Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images)

Fecha: 19 de octubre

Hora México: 18:20 horas

Hora Oeste EEUU: 17:20 horas

Hora Este EEUU: 20:20 horas

Hora Centro EEUU: 19:20 horas

Transmisión EEUU: NBC

Transmisión en México: ESPN y Disney+

Lugar: Levi’s Stadium, California

Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions

Fecha: 20 de octubre

Hora México: 17:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 19:00 horas

Hora Centro EEUU: 18:00 horas

Transmisión EEUU: ABC/ESPN

Transmisión en México: ESPN 2 y Disney+

Lugar: Ford Field, Michigan

Houston Texans vs Seattle Seahawks

Houston Texans. (Mandatory Credit: Rafael Suanes-Imagn Images)

Fecha: 20 de octubre

Hora México: 20:00 horas

Hora Oeste EEUU: 19:00 horas

Hora Este EEUU: 22:00 horas

Hora Centro EEUU: 21:00 horas

Transmisión EEUU: ESPN+

Transmisión en México: ESPN 2 y Disney+

Lugar: Lumen Field, Washington

Historia de la NFL

El corredor de los Pittsburgh Steelers, Jaylen Warren, salta sobre el safety de los New England Patriots, Craig Woodson, durante el cuarto cuarto en el Gillette Stadium (Brian Fluharty-Imagn Images vía Reuters)

La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.

Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo.

En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.

El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.

Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.