Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 7

La mejor liga de futbol americano del mundo está de regreso con nuevas acciones y enfrentamientos que pasarán a la historia. Los jugadores y entrenadores están listos para enfrentarse a nuevos retos que podrían ser cruciales en el camino hacía los Play Offs.
Esta jornada tendrá una mezcla de enfrentamientos que podrían marcar un antes y después en las diferentes divisiones de la liga. Los aficionados tendrán asegurados un gran número de estrategias, tácticas y jugadas de fotografía como en los últimos años.
Prepárate para disfrutar de los mejores juegos, a continuación te compartimos los compromisos de los diferentes equipos que tendrán en esta Semana 7
Partidos de la Semana 7
Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals
- Fecha: 16 de octubre
- Hora México: 18:15 horas
- Hora Oeste EEUU: 17:15 horas
- Hora Este EEUU: 20:15 horas
- Hora Centro EEUU: 19:15 horas
- Transmisión EEUU: Prime Video
- Transmisión en México: FOX Sports
- Lugar: Paycor Stadium, Ohio
Los Angeles Rams vs Jacksonville Jaguars
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 7:30 horas
- Hora Oeste EEUU: 6:30 horas
- Hora Este EEUU: 9:30 horas
- Hora Centro EEUU: 8:30 horas
- Transmisión EEUU: NFL Network
- Transmisión en México: NFL Network, Game Pass, DAZN
- Lugar: Wembley Stadium, England
New England Patriots vs Tennessee Titans
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 11:00 horas
- Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
- Hora Este EEUU: 13:00 horas
- Hora Centro EEUU: 12:00 horas
- Transmisión EEUU: CBS
- Transmisión en México: TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX
- Lugar: Nissan Stadium, Tennessee
Carolina Panthers vs New York Jets
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 11:00 horas
- Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
- Hora Este EEUU: 13:00 horas
- Hora Centro EEUU: 12:00 horas
- Transmisión EEUU: FOX
- Transmisión en México: TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX
- Lugar: MetLife Stadium, New Jersey
Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 11:00 horas
- Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
- Hora Este EEUU: 13:00 horas
- Hora Centro EEUU: 12:00 horas
- Transmisión EEUU: FOX
- Transmisión en México: FOX Sports, TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4
- Lugar: U.S. Bank Stadium, Minnesota
Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 11:00 horas
- Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
- Hora Este EEUU: 13:00 horas
- Hora Centro EEUU: 12:00 horas
- Transmisión EEUU: CBS
- Transmisión en México: TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX
- Lugar: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Missouri
Miami Dolphins vs Cleveland Browns
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 11:00 horas
- Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
- Hora Este EEUU: 13:00 horas
- Hora Centro EEUU: 12:00 horas
- Transmisión EEUU: CBS.
- Transmisión en México: TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX
- Lugar: FirstEnergy Stadium, Ohio
New Orleans Saints vs Chicago Bears
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 11:00 horas
- Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
- Hora Este EEUU: 13:00 horas
- Hora Centro EEUU: 12:00 horas
- Transmisión EEUU: FOX.
- Transmisión en México: TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX
- Lugar: Soldier Field, Illinois
Indianapolis Colts vs Los Angeles Chargers
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 14:05 horas
- Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
- Hora Este EEUU: 16:05 horas
- Hora Centro EEUU: 15:05 horas
- Transmisión EEUU: CBS
- Transmisión en México: Canal 5
- Lugar: SoFi Stadium, California
New York Giants vs Denver Broncos
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 14:05 horas
- Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
- Hora Este EEUU: 16:05 horas
- Hora Centro EEUU: 15:05 horas
- Transmisión EEUU: CBS.
- Transmisión en México: Canal 5
- Lugar: Empower Field at Mile High, Colorado
Washington Commanders vs Dallas Cowboys
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 14:25 horas
- Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
- Hora Este EEUU: 16:25 horas
- Hora Centro EEUU: 15:25 horas
- Transmisión EEUU: FOX
- Transmisión en México: Canal 5
- Lugar: AT&T Stadium, Texas
Green Bay Packers vs Arizona Cardinals
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 14:25 horas
- Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
- Hora Este EEUU: 16:25 horas
- Hora Centro EEUU: 15:25 horas
- Transmisión EEUU: FOX
- Transmisión en México: Canal 5
- Lugar: State Farm Stadium, Arizona
Atlanta Falcons vs 49ers
- Fecha: 19 de octubre
- Hora México: 18:20 horas
- Hora Oeste EEUU: 17:20 horas
- Hora Este EEUU: 20:20 horas
- Hora Centro EEUU: 19:20 horas
- Transmisión EEUU: NBC
- Transmisión en México: ESPN y Disney+
- Lugar: Levi’s Stadium, California
Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions
- Fecha: 20 de octubre
- Hora México: 17:00 horas
- Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
- Hora Este EEUU: 19:00 horas
- Hora Centro EEUU: 18:00 horas
- Transmisión EEUU: ABC/ESPN
- Transmisión en México: ESPN 2 y Disney+
- Lugar: Ford Field, Michigan
Houston Texans vs Seattle Seahawks
- Fecha: 20 de octubre
- Hora México: 20:00 horas
- Hora Oeste EEUU: 19:00 horas
- Hora Este EEUU: 22:00 horas
- Hora Centro EEUU: 21:00 horas
- Transmisión EEUU: ESPN+
- Transmisión en México: ESPN 2 y Disney+
- Lugar: Lumen Field, Washington
Historia de la NFL
La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.
Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo.
En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.
El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.
Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.