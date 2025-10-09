Cotización del ATX: el principal índice de Austria gana terreno al terminar la jornada este 9 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el ATX, que terminó la sesión bursátil del jueves 9 de octubre con incrementos del 0,62%, hasta los 4.731,83 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 4.749,67 puntos y un mínimo de 4.696,36 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,12%.

En la última semana, el ATX marca una subida 0,51%, por lo que en el último año acumula aún un ascenso del 31,29%. El ATX se sitúa un 2,41% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.848,87 puntos) y un 31,36% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.