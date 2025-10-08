El documental biográfico de Duki triunfa en su semana de estreno en Netflix Argentina

El documental hecho en Argentina se sumerge en el recorrido de DUKI, con una mirada íntima sobre el camino que lo llevó a convertirse en uno de los artistas musicales más representativos de su generación. (Netflix)

Desde su estreno el pasado 2 de octubre “Rockstar: Duki hasta el fin del mundo” se ha consolidado como una de las producciones más vistas en la plataforma de streaming, ya que sigue la trayectoria de Mauro Ezequiel Lombardo (Duki) desde sus humildes comienzos en el under de Buenos Aires hasta convertirse en una figura global del trap.

El film ofrece una mirada íntima a la trayectoria de Duki, desde sus inicios en batallas de freestyle en Buenos Aires (como las famosas de El Quinto Escalón) hasta su ascenso como una estrella global del trap latino. Aborda sus desafíos personales, su evolución artística y el impacto del movimiento trap en Argentina y Latinoamérica. Incluye entrevistas con colaboradores como Bizarrap, Young Miko y Nicki Nicole, y muestra momentos de vulnerabilidad, como su lucha con demonios internos en un punto clave de su carrera.

Publicaciones como Rolling Stone y Billboard han aplaudido el documental por su narrativa envolvente y por mostrar el impacto global del trap latino. Algunos críticos señalan que podría haber profundizado más en ciertos aspectos de su vida personal, pero en general lo consideran inspirador.

La lista de las películas más reproducidas de Netflix Argentina

1. Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Godzilla x Kong: The New Empire)

¡La épica batalla continúa! El Monsterverse cinematográfico de Legendary Pictures sigue con el emocionante enfrentamiento de "Godzilla vs. Kong" con una aventura completamente nueva que enfrenta al poderoso Kong y al temible Godzilla contra una amenaza desconocida oculta dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia, y la nuestra.

Una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

2. Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Crédito: Netflix

La estrella argentina del trap Duki ofrece una mirada íntima a su pasado y carrera, desde las primeras batallas de rap hasta su ascenso como creador de éxitos verificado en este documental.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

4. El corazón de mi niña (器子)

Tras años en prisión por un crimen que no cometió, un padre inicia una cacería contra el sindicato que secuestró a su hija, decidido a desatar violencia y venganza. Crédito: Netflix

Tras pasar años en la cárcel por un crimen que no cometió, un padre persigue a la organización criminal que secuestró a su hija pequeña en busca de venganza.

5. French Lover

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?. Crédito: (Netflix)

Un actor hastiado conoce a una camarera con mala suerte en París. ¿Podrá sobrevivir esta historia de amor inesperada al destello de los focos?

6. Locamente millonarios

Rachel Chu es profesora de economía en la Universidad de Nueva York, allí conoce a Nick Young -profesor de historia- y se enamoran. Ambos tienen que viajar a la ciudad natal de Nick, Singapur, para asistir a la boda de su mejor amigo. Es allí cuando Rachel descubre que su novio pertenece a una de las familias más ricas de Asia y que todas las solteras de clase alta están increíblemente celosas de ella. La joven tendrá que enfrentarse a todas ellas y demostrar a la familia de su novio que ella también es digna de estar con él.

7. Steve

En el transcurso de un día intenso, el entregado director de un reformatorio para chicos intenta mantener a raya a sus alumnos mientras afronta sus propias presiones.

8. Delirio

Fernando Aguilar, el profesor universitario y Agustina en su matrimonio.

Cuando su esposa Agustina se sume en un estado de delirio, un profesor investiga su oscuro pasado para intentar reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura.

9. Rut y Booz

Rut cuida de una anciana viuda, mientras encuentra el amor verdadero en la figura de Booz y gana la familia que siempre soñó. Crédito: Netflix Latinoamérica

Relato moderno de una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo.

10. Canta con las guerreras k-pop

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.