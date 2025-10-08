Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 8 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada alcista para el Swiss Market, que comienza la jornada en los mercados del miércoles 8 de octubre con leves incrementos del 0,29%, hasta los 12.557,64 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, el índice bursátil invierte el resultado de la jornada anterior, donde cerró con un descenso del 0,35%, sin lograr fijar una clara tendencia.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Swiss Market marca un ascenso 1,6%, de manera que desde hace un año todavía mantiene una subida del 4,54%. El Swiss Market se sitúa un 4,63% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 15,34% por encima de su cotización mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el precio de un un conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de distintas compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).