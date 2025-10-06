“Juego sucio” encabeza el top 10: las mejores series de Prime Video Colombia para engancharse desde hoy

"Juego sucio'" se coloca en la primera posición del listado. (Prime Video)

Prime Video se posiciona como uno de los actores clave en la competencia del streaming, apostando por la producción de series que han conseguido atrapar al público y generar conversación durante semanas.

En la actualidad, las series televisivas ocupan un lugar relevante dentro de la transformación de los hábitos de entretenimiento, compitiendo con películas, música y podcast que buscan captar la atención de los espectadores a través de diferentes plataformas digitales.

Aunque las series surgieron en la primera mitad del siglo XX, nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido con tanta intensidad como en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios consumen contenidos a una velocidad extraordinaria.

Aquí una lista de las series más populares de Prime Video Colombia

1. Juego sucio (Play Dirty)

Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York. (Amazon Prime)

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

2. Yo soy Betty, la fea

"Yo soy Betty, la fea" sigue siendo una de las series favoritas de la plataforma. (RCN Televisión)

‘Yo soy Betty, la fea’ es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando.

La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.

Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

3. De viaje con los Derbez

En esta imagen proporcionada por Prime Video, Aislinn Derbez, de izquierda a derecha, José Eduardo Derbez, Eugenio Derbez, Vadhir Derbez, y en la fila de enfrente de izquierda a derecha, Aitana Derbez y Alessandra Rosaldo en una escena de "De viaje con los Derbez". (Prime Video vía AP)

La serie gira en torno a la familia Derbez en su viaje a Marruecos, la familia está compuesta por Eugenio Derbez, el patriarca de la familia, Alessandra Rosaldo, su esposa, Aitana Derbez, su hija, Vadhir y José Eduardo Derbez, sus hijos y Aislinn Derbez, su hija mayor., junto a Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

4. Generación V

La producción que cuenta con participación de elenco joven ha sido galardonada con varios premios internacionales. (YouTube)

Del universo de The Boys llega Gen V, una trepidante serie ambientada en la única universidad para superhéroes de EEUU.

Estos capacitados estudiantes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International. Cuando se revelan los secretos de la universidad, deben decidir qué clase de héroes quieren ser.

5. Tierras perdidas (In the Lost Lands)

La película se estrenó en Prime Video el pasado 29 de agosto y continúa metiéndose en los rankings de la más vistas. (Diamond Films España)

Basada en el relato de George R. R. Martin. Una reina (Amara Okereke), desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys (Milla Jovovich) a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo.

Con el misterioso cazador Boyce (Dave Bautista), que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

6. El verano en que me enamoré

"El verano en que me enamoré" se queda con el sexto sitio del listado, siendo una de las series más exitosas del momento. (Prime Video)

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

7. Betty la fea, la historia continúa

La segunda temporada de la serie se estrenó en Prime Video el pasado 15 de agosto y sigue siendo una de las favoritas del público en Colombia. (Prime Video México)

Cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original.

Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz.

8. Diomedes, el Cacique de La Junta

Diomedes, el Cacique de La Junta: la serie que transformó a Orlando Liñán - crédito Canal RCN

La vida y obra del músico vallenato Diomedes Díaz, más conocido como ‘El cacique de la Junta’.

9. La Ley del Corazón

La ley del corazón es una producción colombiana que se ha ganado al público. (Captura de pantalla)

Pablo Domínguez, uno de los socios de la firma Cabal-Ortega-Domínguez y asociados, cuenta con el afecto de sus colegas, pero sufre las consecuencias de un divorcio y la imposibilidad de ver a sus hijastros.

Por su lado, Julia Escallón, una joven abogada, está exultante pues contraerá matrimonio con Camilo Borrero, el hombre de quien está enamorada. Sin embargo, todo cambia para Julia cuando en el altar, a segundos de dar el sí, ve como su novio es apresado y acusado de asesinato.

10. Ringo: Gloria y muerte

Ringo: Gloria y muerte, se mete al ranking en la última posición del listado. (Star+)

Mediante una sucesión de contactos desafortunados, el mayor boxeador argentino de los pesos pesados, Oscar Bonavena, alias Ringo, llega a Nevada en 1976 con la idea de relanzar su carrera.

Allí, Ringo accede sin darse cuenta al mundillo criminal de Joe Conforte, que le promete a Ringo un brillante porvenir. Pero ese porvenir no llega, ni tampoco la ansiada revancha contra Alí y tres meses después hallan muerto al boxeador.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.