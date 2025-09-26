Los 10 K-dramas más populares del momento en Corea que no te puedes perder este fin de semana

En este programa de misterio, los jugadores participan en complejos escenarios como sospechosos o detectives con el objetivo revelar la verdad antes que los demás. (Netflix)

En los últimos años, los K-dramas han experimentado un fuerte aumento en popularidad dentro del catálogo de Netflix a nivel global. La plataforma ha incorporado un número creciente de producciones surcoreanas, que se han destacado tanto por su calidad de producción como por la variedad de géneros ofrecidos, desde romance y drama hasta ciencia ficción y thriller

Estas series han logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas de contenidos más vistos, superando en ocasiones a producciones originales de otros países. La universalidad de las temáticas, la narrativa envolvente y la inclusión de subtítulos y doblajes en múltiples idiomas han favorecido el acceso y el consumo de estos contenidos por parte de audiencias no coreanas.

Netflix ha respondido a la demanda invirtiendo en coproducciones y adquiriendo derechos exclusivos de distribución de K-dramas, consolidando su papel como una de las plataformas de referencia para este tipo de contenidos.

Las series y realitys más exitosas de Corea del Sur

En este programa de misterio, los jugadores participan en complejos escenarios como sospechosos o detectives con el objetivo revelar la verdad antes que los demás.

1.-Escenario del crimen cero

El formato consiste en que un grupo de jugadores asume el rol de sospechosos y detectives dentro de una escena de crimen ficticia. Para resolver el misterio, deben investigar la escena, reunir pistas y deducir la verdad antes que los demás, sin confiar en nadie.

2.- Reina Mantis

Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre. (Netflix)

La policía trata de detener a un misterioso asesino que se inspira para sus crímenes en los que cometió veintitrés años antes una famosa asesina serial, conocida como La Mantis, que ahora cumple condena. Con este fin el jefe de policía Choi Jung-ho requiere la colaboración de la mujer, pero esta acepta sólo a condición de que la investigación se lleve a cabo en una residencia de ancianos y no en prisión, y de que su interlocutor sea su propio hijo, un detective de policía que solo siente odio por ella.

3.- Bon Appétit, majestad

Una chef moderna, Yeon Ji-yeong, es transportada 500 años al pasado a la dinastía Joseon tras un eclipse solar. Debe cocinar para el rey Lee Heon, un tirano con un paladar extremadamente sensible, donde cada plato es una cuestión de vida o muerte. La serie mezcla comedia romántica, fantasía y gastronomía, explorando intrigas palaciegas y un romance inesperado.

4.- Tú y todo lo demás

Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días. (Netflix)

La historia sigue a Ryu Eun-jung (interpretada por Kim Go-eun), una guionista de series televisivas de origen humilde, y Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun), una exitosa productora de cine de familia acomodada. Ambas se conocen desde la infancia en la escuela primaria, donde nace una conexión inquebrantable pero complicada: son amigas, rivales y confidentes al mismo tiempo. Su relación pasa por altibajos en la adolescencia, los veinte y treinta años, marcada por envidias sutiles, admiración mutua y distanciamientos inevitables.

5.- Nuestra balada

Los aspirantes a cantantes suben al escenario con interpretaciones personales de baladas icónicas en un concurso donde las estrellas y los fanáticos cotidianos se unen para elegir a los ganadores. (Captura de pantalla)

Es un emocionante programa de audiciones musicales de supervivencia transmitido por SBS en Corea del Sur. Se estrenó el 23 de septiembre de 2025, a las 9 PM KST, y ya ha generado mucho revuelo por su enfoque fresco en el género de la balada, que es un pilar de la música coreana.

6.- Mi mentiroso adorable

Mok Sol Hui puede "escuchar" las mentiras de los demás, sin importar cuánto traten de ocultarlas. Su superpoder le ha hecho perder la fe en las personas, pero eso cambia cuando conoce a su nuevo vecino. (Studio Dragon)

Sigue la historia de Mok Sol-hee, una joven con la habilidad sobrenatural de “escuchar” las mentiras ajenas, lo que la ha convertido en una persona desconfiada y solitaria, viendo su don como una maldición. Todo cambia cuando conoce a su nuevo vecino, Kim Do-ha, un talentoso productor musical sospechoso de asesinato que, misteriosamente, es inmune a su poder.

7.- Kimetsu No Yaiba

Conoce a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en cazador de demonios tras el asesinato de su familia por un demonio, dejando a su hermana Nezuko convertida en uno. Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para encontrar una cura para Nezuko y derrotar al rey demonio Muzan Kibutsuji. La serie combina acción, drama y temas de familia y sacrificio, ambientada en el Japón de la era Taisho.

8.- No se a donde ir

En este formato innovador de “tour de comida improvisado”, cuatro presentadores recorren destinos sin planes previos, guiados exclusivamente por recomendaciones en cadena de dueños de restaurantes locales. El resultado es una aventura impredecible llena de sorpresas culinarias, risas y descubrimientos auténticos de joyas ocultas gastronómicas, destacando la espontaneidad y el encanto de lo inesperado.

9.- El sinuoso camino del derecho

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor. (Netflix)

Es un drama de oficina y legal que sigue la vida de Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon), una abogada novata en el prestigioso bufete Yullim Law Firm. Hyo-min es idealista, segura en su trabajo, pero socialmente torpe, lo que la lleva a enfrentarse a desafíos tanto profesionales como personales. Bajo la tutela de Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), un abogado litigante brillante pero frío y perfeccionista, Hyo-min crece hasta convertirse en una abogada competente.

10.- Escapa y viaja con Jangdobari

Únase a la comediante Jang Do-yeon mientras se embarca en escapadas épicas llenas de compras, comida fantástica y conversaciones animadas. (Netflix)

