Cierre del Nikkei 225: gana 0,89% este 12 de septiembre

Positiva jornada para el Nikkei 225, que acabó la sesión del viernes 12 de septiembre con incrementos del 0,89%, hasta los 44.768,12 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 44.888,02 puntos y la cifra mínima de 44.548,57 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,76%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota un incremento 4,07%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 15,68%.

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el precio de un un conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características concretas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden juntarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).