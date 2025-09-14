Noticias

Clima en La Romana: temperatura y probabilidad de lluvia para este 15 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este lunes?, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en La Romana.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se estima que en La Romana habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 35 centígrados y una mínima de 26°. La nubosidad será del 88% y por la noche habrá una posibilidad del 55% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al estar en una zona tropical, en La Romana el clima es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

ClimaLa RomanaRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

El clima hoy 14 de septiembre en Nueva Jersey: temperaturas, lluvias y más detalles

Los fenómenos climáticos y el análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

El clima hoy 14 de

Clima en Filadelfia: el pronóstico del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia: el pronóstico

Clima en Columbus: probabilidades de lluvia y temperatura de mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Clima en Columbus: probabilidades de

Clima en Encarnación: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

Clima en Encarnación: pronóstico de

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Netflix Venezuela

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Top de filmes imprescindibles para