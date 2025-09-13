¿Cuál es la temperatura promedio en San José?

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en San José para este sábado:

El clima para este sábado en San José alcanzará los 24 grados, mientras que la temperatura mínima será de 17 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 3.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 98%, con una nubosidad del 100%, durante el día; y del 55%, con una nubosidad del 67%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en San José (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la región de San José es afectada por las condiciones del Pacífico, así como por la influencia del Caribe, el clima de la ciudad es principalmente templado, esto al encontrarse en una zona media.

Esto significa que San José ostenta de temperaturas agradables siendo una de las ciudades más frías de Centroamérica, fuertes vientos, lluvias ocasiones cuyos meses de intensidad van de julio a septiembre y mañanas despejadas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) coloca a la ciudad costarricense en la región central, definida como “Dos Valles”, ya que se encuentra entre el Valle Central Occidental y el Valle Central Oriental.

(Municipalidad de San José)

¿Cómo es el clima en Costa Rica?

Costa Rica está muy cerca del Trópico de Cáncer, lo que ubica al país centroamericano en una zona tropical.

Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses se altera por distintos factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

El Régimen Caribe se caracteriza por tener dos periodos de precipitaciones que van de mayo a agosto y de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

Esta zona no tiene una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico cuenta una época seca y lluviosa definida. La seca va desde diciembre y hasta marzo, mientras que la lluvias suceden entre mayo y octubre. Las precipitaciones ocurren regularmente en las tardes y en las noches.