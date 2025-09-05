Noticias

El evangelio y las lecturas: la palabra del 5 de septiembre

Se trata de aquellos pasajes de la Biblia que forman parte de la celebración eucarística del día

Por Infobae Noticias

Guardar
El Vaticano actualiza todos los
El Vaticano actualiza todos los días el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración eucarística de este viernes, dados a conocer por la propia Iglesia Católica.

Es importante mencionar que al llevarse acabo Misas prácticamente todos los días, el Vaticano publica las lecturas y el evangelio del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 

Colosenses 1, 15-20

Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. El existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en él. El es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. El es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz.

El evangelio de hoy

El evangelio y las lecturas
El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (AP Foto/John Minchillo, Archivo)

Lectura del santo evangelio según san Lucas 

Lucas 5, 33-39

En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: "¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos, en cambio, comen y beben?" Jesús les contestó: "¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán". Les dijo también una parábola: "Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: 'El añejo es mejor' ".

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

Temas Relacionados

EvangelioVaticanoIglesia CatólicaNoticias

Últimas Noticias

Nikkei 225 cierra la jornada al alza este 5 de septiembre

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225 cierra la jornada

Taiwan Weighted cerró en terrenos positivos este 5 de septiembre

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted cerró en terrenos

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Rosario este 5 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo:

Clima en Argentina: la previsión meteorológica para Mendoza este 5 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Argentina: la previsión

Clima en Córdoba: la predicción para este 5 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Córdoba: la predicción