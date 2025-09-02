Ranking Disney+ Argentina: descubre cuáles son las mejores producciones para ver hoy en la plataforma

"Thunderbolts" se mete en el primer lugar del ranking, desplazando a películas anteriormente favoritas por los usuarios. (Disney-Marvel Studios vía AP)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Thunderbolts

Marvel Studios estrena "Thunderbolts" en la plataforma de Disney y ya se convierte en la película más reproducida en Argentina. (Marvel Studios/Disney)

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

2. El novio de mamá

"El novio de mamá" se mete en la segunda posición del ranking argentino. (Star Distribution)

Leonardo, un optimista agente de viajes, se enamora de Lucía, una madre que intenta reconstruir su vida. Pero para ser parte de la familia, antes deberá lograr lo más difícil: ganarse el corazón de sus dos hijos.

Para eso se suma como niñero a un viaje a la Patagonia donde nada sale como estaba planeado. Un perro que ama escaparse, un niño que vive en modo emergencia y una hija adolescente decidida a hacerle la vida imposible, serán solo algunas de las cosas que deberán sortear en esta divertida aventura.

3. Alien: Earth

"Alien: Earth", se ha convertido en una de las películas más reproducidas de la actualidad en la plataforma de Disney en Argentina. (Traíler Oficial/Disney)

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta.

El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

4. Quebranto

La serie protagonizada por Tini Stoessel se estrenó en Disney el pasado 15 de agosto y ya se coló en el cuarto sitio del listado. (YouTube/Star Latinoamérica)

Miranda regresa a México para descubrir su historia familiar y se entera de que su madre no la abandonó, sino que fue secuestrada al nacer.

Al encontrar a su madre en un hospital psiquiátrico, sufriendo los efectos del abuso y la violencia, Miranda decide abrirse camino en el corazón de una organización criminal para descubrir la verdad sobre lo sucedido y asegurarse de que los responsables sean castigados.

5. The Fantastic Four: First Steps | A Special Look

Un reportaje especial detrás de cámaras que muestra la nueva película “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos”, la esperada incorporación de la Primera Familia al Universo Cinematográfico de Marvel. (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)

Un reportaje especial que revela el diseño retrofuturista inspirado en los años 60 y recorre escenarios como el Laboratorio de Reed Richards y el Edificio Baxter, construidos para ofrecer un realismo palpable en pantalla. El vestuario, creado especialmente para esta producción y físicamente presente en las grabaciones, contribuye a consolidar la estética y ambientación del largometraje, cuyo estreno está previsto para 2025.

La dinámica familiar de Los Cuatro Fantásticos cobra protagonismo en la próxima película de Marvel Studios, con el equipo haciendo frente a la amenaza de Galactus y su heraldo, Silver Surfer

6. Amateur (The Amateur)

La cinta, estelarizada por Rami Malek, como un agente de la CIA, se mete en el sexto sitio del top. (Youtube/20th Century Studios LA)

Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres.

Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, él mismo toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia puede ser el arma definitiva para llevar a cabo su venganza.

7. Un viernes de locos (Freaky Friday)

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis protagonizan "Un viernes de locos" y se convierte en una de las películas más vistas en Disney+ en Argentina. (Walt Disney Pictures)

La doctora Tess Coleman y Anna, su hija de quince años, tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido. Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas

A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero tienen que encontrar la manera más rápida de recuperar su ser porque la boda de Tess se celebra dos días después.

8. Outlander: Sangre de mi sangre (Outlander: Blood of My Blood)

En las Tierras Altas de Escocia, dos nuevas historias de amor viajarán en el tiempo entre el siglo XVIII y la Primera Guerra Mundial. (Disney Plus)

Desde los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial hasta las escarpadas Tierras Altas de la Escocia del siglo XVIII, dos parejas predestinadas deben desafiar las fuerzas que buscan separarlas, desarrollándose de maneras sorprendentes e imprevistas en esta saga romántica que se desarrolla a través del tiempo.

9. Los Increíbles 2

"Los increíbles 2", esta secuela sigue siendo del agrado de los usuarios, colocándola en la novena posición. (Disney+)

Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida ‘normal’ con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack cuyos superpoderes descubriremos. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

10. Los Increíbles (The Incredibles)

La icónica película de Disney Pixar, "Los increíbles", ocupa el último lugar del listado. (©82017 Disney•Pixar. All Rights Reserved)

Como Mr. Increíble y Elastigirl, Bob y su esposa Helen estaban entre los mejores luchadores contra el crimen. Por fin pueden volver a la acción cuando una misteriosa llamada cita a Bob en una isla remota.

Qué hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (AP/Richard Drew)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.