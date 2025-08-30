Santoral del 31 de agosto: San Ramón Nonato y todos los onomásticos que se celebran este domingo

El santoral es diferente cada día y recuerda a quienes se caracterizaron por sus buenas acciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Buenas acciones, sacrificios mortales e incluso sucesos inexplicables surgidos por una aparente divinidad, son las razones por las que diferentes individuos fueron beatificados y canonizados por el Vaticano para llevar consigo el nombre de santo.

Todos los días, como se indica en el calendario santoral, se conmemora la vida y muerte de estos seres, hombres y mujeres, que dedicaron su existencia a la iglesia católica misma que les valió el nombramiento.

Este es el santoral del domingo 31 de agosto.

Celebración del día: San Ramón Nonato

En Cardona, de Cataluña, san Ramón Nonato, que fue uno de los primeros socios de san Pedro Nolasco en la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced y es tradición que, por el nombre de Cristo, sufrió mucho para la redención de los cautivos (c. 1240).

San Ramón Nonato, nacido en Portell cerca de Barcelona en 1200, provenía de familia noble. Su apodo, “Nonato”, proviene del hecho de que nació por cesárea tras la muerte de su madre en el parto. Ingresó joven en la Orden de los Mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco, quien recibió sus primeros votos religiosos. Pronto fue designado redentor de cautivos y viajó a África para liberar prisioneros cristianos en Argel.

Al agotarse los fondos, se ofreció como rehén a cambio de prisioneros en riesgo, lo que le llevó a sufrir duras torturas. Durante su cautiverio, animó y asistió a cristianos, y convirtió a algunos musulmanes, lo que provocó nuevos castigos. Pasó ocho meses preso hasta ser rescatado.

De regreso a España, fue nombrado cardenal, aunque llevó una vida austera hasta su muerte en 1240.

Fue declarado patrono de parturientas y parteras y figura en el Martirologio Romano desde 1657.

Junto a este personaje hay otros santos y mártires a los que también se les celebra este domingo 31 de agosto como los siguientes:

San Aristídes de Atenas (s. II)

San Paulino de Tréveris (s. IV)

Beato Andrés Dotti (s. XIV)

Cómo es el proceso para beatificar y canonizar

El santoral es el conjunto de personas (mujeres y hombres) que son veneradas por la Iglesia al ser proclamados como santos o beatos en una fecha determinada en el calendario.

En el trayecto hacia la canonización hay cuatro pasos: el primero es ser nombrado como siervo de Dios, el segundo es ser venerable; el tercer paso es ser beato y, finalmente, el cuarto paso es ser santo.

La beatificación sólo la pueden lograr los fieles que hayan fallecido con fama de ser santos en diversos sitios y este proceso se puede llevar a cabo de dos formas: a través de una causa de virtudes heroicas y la segunda es el martirio, es decir, si la persona murió a causa de su fe.

Por otro lado, el proceso para convertirse en santo implica sumar el nombre de la persona santificada en el canon (lista de santos reconocidos) y con ello se permite que la comunidad creyente le rinda culto público y universal, en tanto, se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican altares, capillas y se reconoce su poder para interceder ante Dios.

Aunque la Iglesia no ha dado una cifra exacta, se cree que actualmente habría hasta nueve mil santos reconocidos. De acuerdo con el Martirologio Romano, actualizado en el 2005, la Iglesia Católica cuenta con al menos siete mil santos, aunque no se cuenta a los mártires, por lo que muchos piensan que incluso la cifra podría llegar a las 20 mil personas.

En la historia reciente, el Papa Juan Pablo II logró canonizar a 388 santos, mientras que el papa Francisco ha batido todos los récords luego de que al día de hoy ha canonizado a 898 santos, 800 de ellos al mismo tiempo.