Los 10 K-dramas y programas que están triunfando en Corea y no te puedes perder este fin de semana

Revela las historias de quienes sobrevivieron a los episodios más oscuros de Corea, sacando a la luz verdades ocultas. Créditos: Netflix

Entre los títulos recientes que han captado la atención de la audiencia surcoreana Relatos de Supervivencia, Gatillo y El sinuoso camino del derecho se destacan al consolidar el liderazgo de los K-dramas en la plataforma. De acuerdo con datos de Netflix, este fenómeno no solo se limita a Corea del Sur, sino que también repercute en el mercado internacional, donde estos dramas figuran entre los contenidos más vistos.

Según la última actualización del ranking semanal realizada por Netflix Corea del Sur, varios nombres nuevos han escalado posiciones entre los primeros lugares. El interés local se ha enfocado especialmente en producciones que combinan acción con comedia, lo que ha impulsado el crecimiento de la audiencia y ha fortalecido la presencia de los K-dramas en el catálogo global del servicio de streaming.

La tendencia a preferir K-dramas responde a una dinámica persistente en el mercado surcoreano, donde los estrenos exclusivos de Netflix continúan ejerciendo un impacto considerable en el público. La plataforma reporta que estos lanzamientos no solo mantienen el atractivo por el género, sino que contribuyen activamente a renovar las temáticas y narrativas que atrapan a los espectadores.

Los 10 K-dramas y programas coreanos más populares

Revela las historias de quienes sobrevivieron a los episodios más oscuros de Corea, sacando a la luz verdades ocultas. (Netflix)

1.- Relatos de supervivencia: Las voces de la tragedia en Corea

La serie documental estrenada el pasado 15 de agosto explora eventos traumáticos y poco conocidos de Corea del Sur, contados a través de los testimonios directos de los sobrevivientes. Se adentra en temas como abusos sistemáticos, crímenes violentos, sectas y desastres estructurales, revelando cómo estos eventos han sido encubiertos o ignorados durante décadas.

2.- El sinuoso camino del derecho

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor. (Netflix)

Es un drama de oficina y legal que sigue la vida de Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon), una abogada novata en el prestigioso bufete Yullim Law Firm. Hyo-min es idealista, segura en su trabajo, pero socialmente torpe, lo que la lleva a enfrentarse a desafíos tanto profesionales como personales. Bajo la tutela de Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), un abogado litigante brillante pero frío y perfeccionista, Hyo-min crece hasta convertirse en una abogada competente.

3.-Gatillo

El K-drama de acción ha sido todo un éxito en su semana de estreno en Corea y en el extranjero. (Netflix)

La serie de suspenso y acción Gatillo se estrenó en Netflix el pasado 25 de julio de 2025 con gran expectativa del público coreano y extranjero. Dirigida y escrita por Kwon Oh-seung, consta de 10 episodios de entre 45 y 60 minutos, lanzados semanalmente.

La historia se centra en Lee Do (Kim Nam-gil), un exfrancotirador militar convertido en detective, quien, marcado por un pasado traumático, prometió no volver a empuñar un arma. Sin embargo, un tiroteo masivo lo obliga a romper su promesa para investigar el origen de las armas ilegales.

4.- A través de la oscuridad

k drama (Prime Video)

Ambientado en Seúl durante la década de 1990, el drama sigue a Song Ha-young (Kim Nam-gil), un perfilador criminal reservado pero excepcionalmente perceptivo, que forma parte del equipo de Análisis de Comportamiento Criminal de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl (SMPA).

En una época donde los asesinatos en serie, como los del misterioso “Sombrero Rojo”, aterrorizan a la ciudad, el equipo liderado por Gook Young-soo (Jin Seon-kyu) introduce el novedoso método de perfilamiento criminal inspirado en el FBI.

Song Ha-young se sumerge en las mentes de los asesinos para entender sus motivaciones, mientras enfrenta el costo emocional de este trabajo y la resistencia de colegas escépticos como Yoon Tae-goo (Kim So-jin), una experta en homicidios.

5.- La Jugada ganadora

Tráiler del k- drama la jugada ganadora Crédito: Netflix Latinoamérica

Otro de los estrenos exitosos del último mes, es La Jugada ganadora, una serie de comedia y deportes dirigida por Chang Young-seok y escrita por Lim Gina, la cuál consta de 12 episodios que combinan humor, emoción y una inspiradora historia de redención ambientada en el mundo del rugby, un deporte minoritario en Corea del Sur.

La trama sigue a Joo Ga-ram (Yoon Kye-sang), un exjugador de rugby cuya carrera fue destruida por un escándalo de dopaje. Tras tocar fondo, regresa a su antigua escuela secundaria para entrenar a un equipo de rugby juvenil en una racha perdedora, habiendo ganado solo uno de sus últimos 25 partidos.

6.- Amor después del divorcio

Un grupo de divorciados se reúne para encontrar a su próxima pareja. (Netflix)

La serie sigue a tres mujeres de diferentes edades (30, 40 y 50 años) que trabajan en un programa de radio y parecen tener matrimonios felices. Sin embargo, sus vidas se ven sacudidas por infidelidades, traiciones y conflictos matrimoniales. La trama explora las complejidades del amor, el matrimonio y el divorcio, mostrando cómo las apariencias engañan y cómo cada personaje enfrenta el drama y el dolor en sus relaciones.

7.-Kaiju no.8

Kaiju No. 8, también conocido como 8Kaijuu o Monster #8, fue creada por Naoya Matsumoto. (ScreenRant logo)

En un Japón alternativo, los kaiju, monstruos gigantes que causan destrucción, son una amenaza constante. La Fuerza de Defensa protege a los civiles, mientras los “barrenderos” limpian los restos de los kaiju. Kafka Hibino, un hombre de 32 años que trabaja como limpiador de kaiju, sueña con unirse a la Fuerza de Defensa para cumplir una promesa de infancia con su amiga Mina Ashiro, ahora una capitana destacada. Tras fallar múltiples exámenes, Kafka pierde la esperanza hasta que conoce a Reno Ichikawa, un joven ambicioso que reaviva su motivación. Todo cambia cuando un pequeño kaiju parasitario entra en su cuerpo, otorgándole la habilidad de transformarse en un kaiju, conocido como Kaiju No. 8.

8.- Merlina

Merlina vuelve a la escuela para intentar dominar sus poderes psíquicos al mismo tiempo se desata una serie de misteriosos asesinatos y descubre un oscuro misterio de los Addams.

Mientras asiste a la Academia Nevermore, Merlina Addams intenta dominar su incipiente habilidad psíquica, frustrar una ola de asesinatos y resolver el misterio que involucró a sus padres 25 años atrás.

9.- Una mujer magnífica

Mujer magnífica es una serie de televisión surcoreana que se emitió del 17 de septiembre al 6 de noviembre de 2021. (Pasiones TV)

Protagonizado por Lee Ha-nee en un doble papel, sigue a Jo Yeon-joo, una fiscal corrupta que, tras un accidente automovilístico, pierde la memoria y es confundida con Kang Mi-na, una heredera de un chaebol maltratada por su familia política. Mientras Yeon-joo se adapta a esta nueva vida, enfrenta intrigas familiares y descubre secretos oscuros, ayudada por Han Seung-wook (Lee Sang-yoon), un heredero que busca justicia por la muerte de su padre.

10.- K-foodie conoce a un J-foodie

El famoso foodie coreano, Sung Si-kyung, se une al querido japonés Yutaka Matsushige en una deliciosa aventura mientras exploran joyas culinarias de Corea y Japón. (Netflix)

El programa sigue a Sung Si-kyung y Yutaka Matsushige mientras visitan restaurantes en Corea y Japón, compartiendo experiencias gastronómicas únicas y aprendiendo sobre las culturas culinarias de ambos países. La serie no solo se centra en la comida, sino también en el intercambio cultural y la conexión personal entre los dos protagonistas, quienes, a pesar de sus diferencias de edad (Sung nació en 1979, Matsushige en 1963), idioma y preferencias, desarrollan una amistad genuina a través de su pasión compartida por la gastronomía.