Alien: Earth lidera lo más vistó en Disney+ Ecuador para pasar horas frente a la pantalla

La nueva serie, 'Alien: Planeta Tierra', busca seguir posicionándose como lo mejor para ver en Disney+ en Ecuador. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ Ecuador

1. Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth)

La nueva serie de 'Alien: Planeta Tierra', encabeza el Top 10 de lo más visto en Disney + en Ecuador. (Disney+)

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta.

El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

2. Un viernes de locos (Freaky Friday)

Un viernes de locos, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, se mete en la segunda posición del listado. (Walt Disney Productions)

La doctora Tess Coleman y Anna, su hija de quince años, tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido. Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas.

A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero tienen que encontrar la manera más rápida de recuperar su ser porque la boda de Tess se celebra dos días después.

3. Los Increíbles 2

Los increíbles 2, esta secuela sigue siendo del agrado de los usuarios, colocándola en la tercera posición. (Disney+)

Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida ‘normal’ con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack cuyos superpoderes descubriremos. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

4. Juego de gemelas

La icónica película de dos gemelas separadas al nacer que se reencuentran años después en un campamento de verano, ocupa el cuarto lugar del ranking. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

Hallie y Annie, dos gemelas que se parecen como dos gotas de agua, fueron separadas poco después de nacer, a causa del divorcio de sus padres. Hallie vive en Napa Valley con su padre, que es viticultor. Por su parte, Annie vive en Londres con su madre, una famosa diseñadora de trajes de novia.

Ninguna de las dos conoce la existencia de la otra, pero el destino hace que se encuentren por casualidad en Maine, en un campamento de verano. Antes de volver a casa, las niñas urden un plan para conseguir reunir a sus padres, pero hay un inconveniente con el que no contaban: su padre proyecta casarse con otra mujer.

5. The Fantastic Four: First Steps | A Special Look

Un reportaje especial detrás de cámaras que muestra la nueva película “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos”, la esperada incorporación de la Primera Familia al Universo Cinematográfico de Marvel. (Disney Latino)

Un reportaje especial que revela el diseño retrofuturista inspirado en los años 60 y recorre escenarios como el Laboratorio de Reed Richards y el Edificio Baxter, construidos para ofrecer un realismo palpable en pantalla. El vestuario, creado especialmente para esta producción y físicamente presente en las grabaciones, contribuye a consolidar la estética y ambientación del largometraje, cuyo estreno está previsto para 2025.

La dinámica familiar de Los Cuatro Fantásticos cobra protagonismo en la próxima película de Marvel Studios, con el equipo haciendo frente a la amenaza de Galactus y su heraldo, Silver Surfer.

6. Río

Blu, Perla y sus pequeños disfrutan de una vida cómoda, alegre y perfecta en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. (Captura de pantalla de Río, Official Teaser Trailer)

Blu es un guacamayo que ha crecido en un pequeño pueblo de Minnesota en EEUU, un buen día se entera que es el último espécimen macho de su especie. Es entonces cuando Blu y su dueña, compañera y protectora Linda, deciden tomar rumbo a Rio de Janeiro para conocer a Tulio, un excéntrico experto en pájaros y a Perla, quien es la última hembra de su especie. Juntos se embarcan en una serie de aventuras para sobrevivir junto a otros amigos que conocen a medida que se desarrolla la historia

7. El Amateur: Operación Venganza. (The Amateur)

La cinta, estelarizada por Rami Malek, como un agente de la CIA, se mete en el sexto lugar del Top. (20th century studios)

Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres.

Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, él mismo toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia puede ser el arma definitiva para llevar a cabo su venganza.

8. Sin rastro. (Breakdown)

Un matrimonio enfrenta una avería en su vehículo tras un accidente durante un viaje por carretera, hasta que encuentran al camionero quien se ofrece a llevar a la mujer a un café cercano para pedir ayuda. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Cuando Jeff llega al café tras reparar el coche, descubre que Amy no está allí y que Red Barr afirma no conocerla. En ese momento, la desaparición de su esposa se convierte en el eje de la historia, empujando a Jeff a iniciar una frenética búsqueda por el desierto de Nuevo México.

Previamente, el matrimonio había afrontado una avería en su vehículo tras un accidente durante un viaje por carretera, hasta que encuentran al camionero Red Barr (JT Walsh), quien se ofrece a llevar a Amy (Kathleen Quinlan) a un café cercano para pedir ayuda. Jeff (Kurt Russell) repara el vehículo por su cuenta y conduce hasta el café, pero lo que encuentra allí desencadena una pesadilla.

9. Los Increíbles (The Incredibles)

La icónica película de Pixar, "Los increíbles", sigue siendo un clásico que no deja de gustar a los usuarios de la plataforma. (Disney+)

Como Mr. Increíble y Elastigirl, Bob y su esposa Helen estaban entre los mejores luchadores contra el crimen. Por fin pueden volver a la acción cuando una misteriosa llamada cita a Bob en una isla remota.

10. Ratatouille

'Ratatouille' la décimo primera película más taquillera de Disney Pixar continúa siendo un clásico para maratonear. (Pixar)

Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia y del problema evidente que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores. El destino lleva entonces a Remy a las alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la cuisine.

A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común (y desde luego nada deseado) en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en una trepidante y emocionante aventura.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (Disney)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.