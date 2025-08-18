Alien: Planeta Tierra entre las películas más populares de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

'Alien: Earth' se lleva la primera posición del ranking estadounidense, siendo de las más populares del momento.

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria integran el grupo de series emblemáticas que definen la era dorada de la televisión en el siglo XXI, marcadas por su proyección a través de múltiples plataformas en plena competencia del streaming.

Entre estas opciones, Hulu ha logrado consolidarse como una plataforma preferida por la audiencia para disfrutar de producciones con guiones destacados, altos valores de producción y elencos reconocidos.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth)

'Alien: Planeta Tierra' se consolida como una de las serie más populares para ver en la plataforma Hulu. (Hulu)

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta. El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

2. Pasarela a la Fama

Heidi Klum presenta el concurso más despiadado del mundo, en el que un grupo de jóvenes diseñadores competirán entre sí para ganarse a la industria de la moda con sus creaciones.

3. John Wick 4

La cuarta entrega de John Wick se cuela en la tercera posición de este ranking de popularidad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.

4. Hospital General

‘Hospital General’ ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios. La trama de esta ‘soap opera’ se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

5. El Mono (The Monkey)

Cuando dos hermanos gemelos encuentran un misterioso mono de cuerda, una serie de muertes atroces separan a su familia. Veinticinco años después, el mono comienza una nueva matanza que obliga a los hermanos a enfrentarse al juguete maldito.

6. Limitless: Live Better Now

Chris Hemsworth se somete a tres experiencias extremas con el objetivo de explorar técnicas avaladas por la ciencia para potenciar el bienestar. Acepta el desafío de aprender a tocar la batería y protagoniza una presentación inesperada que favorece la actividad cerebral. Además, asciende un iceberg de 180 metros y experimenta de primera mano las ventajas de superar los propios límites. Viaja a Corea del Sur, donde participa en un exigente régimen físico junto a comandos, poniendo a prueba su resistencia y fortaleza, en busca de respuestas para extender y enriquecer la vida.

7. No hay dos sin tres

Una mujer se entera de que el hombre con quien sale está casado. Además descubre que tiene mucho en común con la esposa, por lo que ambas, junto a su actual amante, deciden vengarse de él por sus infidelidades.

8. Bachelor in Paradise

Las figuras más queridas de la franquicia The Bachelor regresan para aspirar a una nueva oportunidad sentimental. Tras concluir sus temporadas previas sin éxito en el amor, ahora se reúnen en un destino paradisíaco, donde intentan transformar una escapada veraniega en una relación auténtica.

9. Huracán Katrina: La carrera contra el tiempo (Hurricane Katrina: Race Against Time)

Esta serie de cinco partes, un sobrecogedor testimonio histórico del huracán Katrina y sus repercusiones, transporta al espectador al caos que vivió Nueva Orleans en los días previos y posteriores a la tormenta. Con imágenes de archivo y relatos minuto a minuto de ciudadanos, equipos de rescate y autoridades, la serie narra cómo un desastre natural se transformó en una tragedia nacional.

10. Masterchef

John Torode y Gregg Wallace están buscando al próximo chef estrella del país. Los que lleguen a los cuartos de final deberán demostrar su conocimiento y pasión por la comida. Las eliminatorias han producido cuatro cocineros excepcionales, pero solo uno de ellos pasará hoy para convertirse en semifinalista. Inicialmente llamada Masterchef Goes Large, la serie cambió su nombre a Masterchef en 2008.

11. El rey de la colina (King of the Hill)

Las memorias de Hotchner sobre la época de la Gran Depresión sirven de base a este intenso estudio sobre la entereza de un niño ante las adversidades. El joven Aaron observa cómo su familia se dispersa. cuando su padre acepta un trabajo lejos de casa, se convierte en el solitario ocupante de unas sórdidas habitaciones de motel. A pesar de su escaso éxito comercial, tuvo excelentes críticas.

12. El diablo viste a la moda

La icónica película que tendrá su segunda parte próximamente, entra en este Top 15. (20th Century Fox)

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista ‘Runway’ es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo. Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada. Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

13. Colgados en Filadelfia

Cuatro amigos que regentan un pequeño bar en un barrio del sur de Philadelphia, la ciudad del amor fraternal, intentan mantener el equilibrio entre negocio y amistad, tarea nada fácil, ya que cada uno de ellos suele dejarse llevar únicamente por sus intereses personales, lo que desemboca en situaciones incómodas que amenazan con deteriorar sus relaciones personales.

14. Bob’s Burgers

Bob’s Burgers narra la historia de los Belcher, una familia disfuncional que regenta una hamburguesería situada entre un crematorio y la sede de organización que lucha por los derechos de los animales. En el día de su gran reapertura reciben la visita de unos inspectores de sanidad que investigan el rumor esparcido por Louise, la hija pequeña de Bob, de que en el restaurante servían carne humana proveniente del crematorio vecino con el único objetivo de superar a una compañera de clase que tiene un tío torero en España. Y lo que empieza siendo un desastre se acaba convirtiendo en todo un negocio.

15. Amateur (The Amateur)

Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, él mismo toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia puede ser el arma definitiva para llevar a cabo su venganza.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Latinoamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu + Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisición de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de Warner Media) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, siendo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don’t Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferentes para ver el contenido en 30 días como fecha límite.