Clima en Mendoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 12 de agosto

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 12 de agosto en Mendoza.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 22 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 91%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 2.

Para la noche, la temperatura llegará a los 9 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 2%, con una nubosidad del 77%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 35 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Mendoza

En Ciudad de Mendoza, la temporada de frío se desarrolla entre los meses de mayo y agosto, con temperaturas diarias estimadas de 18 °C. El mes de julio está considerado como el más frío, ya que el termómetro puede descender hasta los 3 °C.

En la provincia del mismo nombre se encuentra el centro de sky Las Leñas, señalado como el número 1 de la región. Este centro de sky de alta montaña ofrece una temporada de nieve prolongada a partir de junio y que puede extenderse hasta septiembre.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.