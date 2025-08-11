El precio de terra para este 11 de agosto

LUNA de Terra es una criptomoneda de tipo stablecoin que busca su respaldo en un valor externo a fin de disminuir su volatilidad (Infobae)

LUNA, la criptomoneda nativa de la blockchain terra, fue fundada en enero de 2018 y rápidamente se ha convertido en una de las altcoins más famosas, especialmente entre los argentinos, quienes han tenido que buscar alternativas ante el vaivén financiero que enfrenta su país desde hace varias décadas.

Para entender a LUNA es necesario hablar de terra, la red de blockchain establecida a través del software Cosmos SDK y que tiene como particularidad la creación de las llamadas stablecoins que, como su nombre lo indica, son criptomonedas que buscan la estabilidad a través de un vínculo con divisas legales, commodities, entre otros, que “borran” la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

Terra busca eliminar los escenarios en donde una criptodivisa pueda tener movimientos bruscos en un abrir y cerrar de ojos, como sucede con el bitcoin, para lograr una adopción masiva y que esta moneda pueda ser usada en transacciones e instituciones descentralizadas.

En este panorama, terra busca que los usuarios de LUNA puedan realizar compras con sus monederos electrónicos y quienes reciban los pagos puedan tener un cambio automático a otra moneda, como el dólar o el peso con tarifas menores al uno por ciento.

Valor de la criptomoneda terra

El costo de la criptomoneda terra para este día a las 11:00 horas (UTC) es de 0.16 dólares. Esto quiere decir que el activo digital registró un cambio de -1.47% en las últimas 24 horas, así como un movimiento de 0.61% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #342 entre las más populares.

¿Qué es una criptomoneda?

Las monedas digitales surgieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la generación de sus monedas .

Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Es importante mencionar que las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de activos como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Sin embargo, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta Estados han incentivado o legalizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha realizado comentarios a favor de monedas digitales como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual desencadenó, en su momento, el aumento de su valor.