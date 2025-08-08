Este es el top 10 de series en Netflix Uruguay para disfrutar acompañado

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

2. Pecados inconfesables

Una mujer atrapada en un matrimonio controlador encuentra consuelo y venganza en un joven amante, hasta que todo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir.

3. Indomable (UNTAMED)

En la inmensidad del Parque Nacional de Yosemite, la muerte de una joven arrastra a un agente federal hasta una tierra sin ley en donde la naturaleza obedece sus propias reglas.

4. Marcada (Marked)

Desesperada por pagar la cirugía que le salvó la vida a su hija, la devota ex policía Babalwa recurre a un salvador impío para que la ayude a organizar un atrevido atraco.

5. División Palermo

Una Guardia Urbana inclusiva, ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, descubrirá algo que no debía y se enfrentará con unos extraños narcos.

6. Muerte en Amara

San Sebastián, País Vasco, España, 27 de junio de 1960. Una bomba explota en la estación de tren de Amara. Begoña, una niña de solo veinte meses, muere pocas horas después a consecuencia de las heridas sufridas en el atentado.

7. Ángela

Ángela lleva una vida aparentemente idílica de puertas para afuera: tiene dos hijos fantásticos, un esposo encantador y una casa espectacular. Sin embargo, esta fachada es un fraude y cada vez le cuesta más esfuerzo mantenerla. Ángela es en realidad una mujer maltratada por un marido obsesivo que le ha convencido de que sin él no sería nada. Hasta que un día aparece Edu, un atractivo joven que le desvela sorprendentes secretos y que está dispuesto a ayudarla eliminándolo de su vida.

8. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.

9. Angi: Crimen y mentira

Este documental arroja luz sobre el caso de Angi, condenada por el asesinato y la suplantación de la identidad de su amiga y sobre la muerte de su marido varios años antes.

10. Sol negro (Soleil noir)

Una joven madre que huye de su turbulento pasado es acusada de matar a su jefe en una finca de rosas.. justo antes de descubrir que era su padre.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.