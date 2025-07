Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify Chile hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Spotify actualizó su ranking con los 10 podcast más populares del momento en Chile confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más reproducidos en Spotify en Chile

1. Tomás Va A Morir

Tomás se resiste a la muerte y sobrevive gracias a la nostalgia, historias y discusiones sobre la vida junto a sus amigos del alma.

2. Billions Club: The Series

Billions Club: The Series is Spotify’s original video series celebrating artists as they reach the milestone of 1 billion streams on a single track. In each episode, artists receive their Billions Club plaques and reflect on the stories behind their biggest hits. Whether sharing personal memories or engaging in creative activities tied to their music, the series gives fans an intimate look into the moments that made these tracks iconic. Billions Club: The Series highlights the powerful connection between artists, their music, and the fans who helped them achieve this incredible milestone.

3. Espiritualidad Aplicada con Fer Broca

Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente te invitamos a conocer, aprender y a crecer. A descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti.

4. Expertas en Nada

Una charla sin power point. Un panel sin especialistas. Un debate sin moderador. Una conversación sin desenlace. Un consejo que no seguimos. Una fake news sin malas intenciones. Todo eso es Expertas en Nada, con Elisa Zulueta y Paloma Salas.

5. ¿Cómo Están Los Weones?

¿Cómo Están Los Weones? es un programa espontáneo donde Rosario y Daniel contarán distintas experiencias de su vida, junto a invitados y a interacciones con el público. Acompáñanos en esta aventura!

6. Primerizas El Podcast

Quieres aprender todo acerca de la maternidad? ¿Como ser la madre que siempre quisiste ser? ¿la envidia de las otras madres? ¡como ser una madre todoterreno, multitarea! como compatibilizar el trabajo con ser exitosa, hermosa y millonaria! ¡Todo eso es lo que NO encontraras en este podcast! Alison Mandel y Chiqui Aguayo nos revelarán todos sus aciertos y sus ¡múltiples fracasos! En este camino caóticamente hermoso que es la maternidad!

7. EL SENTIDO DEL HUMOR

¿Querían comedia? ¡Acá tienen comedia! Además de actualidad, entrevistas, secciones, invitados y la particular forma de ver la vida de Luis Slimming, Marcelo Valverde y Héctor Romero. Todo y mucho más en: http:elsentidodelhumor.cl

8. Ciudad Creici

La Mafe (NoEstoyCreici) reflexiona desde su café imaginario sobre lo que significa ser cola, adulto y ridículamente humano en Santiago de Chile.

9. Amikas Daily

Si sufres del síndrome de abstinencia de Con la ayuda de mis amikas y te devoras todos los episodios del Amikas Podcast club, este podcast es para ti. Empieza tu jornada de la mejor manera con tu dosis diaria del universo Amikas y no te pierdas esas historias y datos para la vida que no sabías que necesitabas. Coté, Valeria y Tamy están listas para acompañarte de lunes a miércoles. ¡No olvides suscribiste!

10. REY DEL ORO: La Historia de Harold Vilches

Rey del oro es una serie de 8 capítulos que narra la historia de Harold Vilches, un joven chileno que, con solo 23 años, se convirtió en uno de los mayores contrabandistas de oro de Latinoamérica. El podcast explora su ascenso en el mundo del tráfico ilegal, sus conexiones con el oro amazónico, grandes refinerías y el Caso Relojes. Adéntrate en la persecución que realizó la policía chilena y el FBI para desarticular una de las mayores redes de tráfico internacional. Basado en más de 25 entrevistas y miles de documentos judiciales, Rey del Oro es una coproducción del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos, de la Universidad Diego Portales y Podium Podcast Chile.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.