Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Uruguay

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones más populares entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Netflix Uruguay

1. Misión hostil (Land of Bad)

Kinney, un controlador de apoyo aéreo con poca experiencia, se incorpora a un equipo Delta Force en una misión en Filipinas. Cuando el equipo queda atrapado sin armas, las oportunidades de sobrevivir dependen de la habilidad de Reaper, un piloto de drones de las Fuerzas Aéreas.

2. Fiasco total: El crucero de la caca (Trainwreck: Poop Cruise)

En este impactante documental sobre el infame crucero de la caca de 2013, un incendio en un motor deja a 4000 pasajeros varados en alta mar sin electricidad ni retretes.

3. El aparcacoches

La mundialmente famosa estrella de cine Olivia enfrenta un desastre de relaciones públicas cuando un paparazzi le toma una foto con su amante casado, Vincent. El aparcacoches Antonio aparece accidentalmente en la misma foto y se alista para hacerse pasar por el nuevo novio de Olivia como un encubrimiento. Esta artimaña con Olivia empuja a Antonio al centro de atención y al caos inesperado.

4. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

5. Semidulce 2 (Semi-Soeter)

Jaci y JP, una pareja de órdago, se ven metidos en un terrible aprieto cuando una propuesta laboral para una marca de bebés los obliga a fingir que son los padres perfectos.

6. Harta (STRAW)

¿Cuál será la gota que colme el vaso? Un día devastador lleva al límite a una madre soltera y trabajadora y la empuja a cometer un impactante acto de desesperación.

7. Fast & Furious 8

La carrera ha comenzado. Dom Toretto y su equipo volverán en esta ocasión con más ganas de guerra que nunca. No faltarán los excesos de velocidad y la adrenalina a raudales para un filme del que se espera que sea la entrega con más acción de esta saga callejera por excelencia.

8. La viuda negra

Cuando un hombre aparece muerto, la investigación del caso desbarata la imagen perfecta de su esposa y pone al descubierto su doble vida en este thriller basado en hechos reales.

9. Latin Blood The Ballad of Ney Matogrosso (Homem com H)

Homem Com H se mueve entre las diferentes fases de la carrera del cantante Ney Matogrosso, pasando por su infancia, adolescencia, edad adulta y madurez. La película es un viaje a través del tiempo y sigue a un niño de orígenes humildes apasionados por la naturaleza, que se libera de la opresión y las figuras de autoridad, rompe los prejuicios y se convierte en uno de los artistas más influyentes de su generación.

10. Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra

Mar Caribe, siglo XVIII. El aventurero capitán Jack Sparrow piratea en aguas caribeñas, pero su andanzas terminan cuando su enemigo, el Capitán Barbossa, después de robarle su barco, el Perla Negra, ataca la ciudad de Port Royal y secuestra a Elizabeth Swann, la hija del Gobernador. Will Turner, amigo de la infancia de Elizabeth, se une a Jack para rescatarla y recuperar el Perla Negra. Pero Barbossa y su tripulación son víctimas de un conjuro que los condena a vivir eternamente y a transformarse cada noche en esqueletos vivientes. El conjuro sólo puede romperse si devuelven una pieza de oro azteca y saldan una deuda de sangre. El rescate de la bella Elizabeth será una tarea difícil, pues la maldición es real y será difícil enfrentarse con quienes no pueden morir. (FILMAFFINITY)

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.