Las 10 películas de Paramount+ en Estados Unidos para engancharse este día

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Paramount+, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Paramount+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla.

Las producciones más populares para ver de Paramount+ Estados Unidos

1. Novocaine

Cuando la chica de sus sueños es secuestrada, Nate, un chico corriente, convierte su incapacidad para sentir dolor en una fuerza inesperada en su lucha por recuperarla.

2. Un extraño entre nosotros (Something Evil Comes)

Un hombre es asesinado tras descubrir que las perforaciones petrolíferas en las están trabajando han provocado un tsunami. Antes de morir consigue enviar por correo electrónico las pruebas de un hallazgo. Thriller con toques de acción con clara factoría televisiva que, como en la mayoría de estos productos realizados para la pequeña pantalla, están repletos de caras que vivieron su momento de más popularidad en otras décadas.

3. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

4. De-mentes criminales

Un conductor de un vehículo blindado trabaja transportando millones de dólares para otras personas. Su monótona vida sólo tiene un atisbo de emoción: trabajar con su coqueta compañera Kelly Campbell (Kristen Wiig), quien pronto trastocará todos sus planes. Junto a un grupo de delincuentes de medio pelo liderados por Steve Chambers, planean el robo de 17 millones de dólares. Con un equipo de inexpertos, los rastros que irán dejando serán más que evidentes, por lo que sólo habrá una cosa más difícil que organizar el robo: escapar con el botín.

5. Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

Ethan Hunt (Tom Cruise) y la IMF emprenden la misión más peligrosa a la que nunca se han enfrentado: rastrear una nueva y aterradora arma que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos de un enemigo todopoderoso y misterioso.

6. Norbit

Norbit (Eddie Murphy) no ha tenido una vida fácil. De pequeño fue abandonado ante la puerta de un restaurante chino, que hacía las veces de orfanato, donde le crió el Sr. Wong (Eddie Murphy). Las cosas se ponen aún peor cuando se ve obligado a casarse con Rasputia (Eddie Murphy), la malvada y tragona reina de la comida basura. Cuando Norbit ya no puede más y está a punto de rendirse, reaparece Kate (Thandie Newton), su gran amor de infancia..

7. Cómo perder a un chico en 10 días

Andie Anderson es una periodista que debe terminar un reportaje poco usual y dispone tan sólo de diez días. Se trata de escribir, basándose en experiencias de primera mano, sobre las cosas que las mujeres hacen sin querer y que provocan el alejamiento de los hombres. Para ello tiene que conseguir que un chico se enamore de ella y luego cometer todos los errores posibles para que la deje. El hombre elegido es el cotizado soltero Benjamin Barry, que precisamente acaba de apostar con el director de la agencia de publicidad en la que trabaja que es capaz de hacer que una mujer se enamore de él en diez días.

8. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

9. Chicas malas

Una joven adolescente, Cady, acostumbrada a vivir en África con sus padres, zoólogos, se encuentra una nueva jungla cuando se muda a Illinois. Allí acude a la escuela pública, donde se enamorará del ex-novio de la chica más popular del colegio. Las chicas comenzarán a hacer la vida imposible a Cady y ésta no tendrá otro remedio que usar sus mismas tácticas para mantenerse a flote.

10. Ella es el chico

Viola (Amanda Bynes) se ha enamorado locamente de su compañero de piso Duke, que ama a la bella Olivia, que a su vez se ha enamorado de Sebastian, su hermano gemelo, por el que se quiere hacer pasar Viola.. Adaptación moderna y juvenil basada en la obra de Shakespeare "Twelfth Night" -Noche de reyes-.

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.