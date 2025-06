Jin y Jimin de BTS se apoderan del top 10 de Apple Music Argentina

Jin ha contribuido significativamente al éxito de BTS, participando en la composición y producción de varias canciones del grupo, además de lanzar temas en solitario que han sido muy bien recibidos por los fans. REUTERS/Alessandro Garofalo

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

Jimin de BTS entra en el top de lo más escuchado con su canción "Who"

1. Don’t Say You Love Me

Jin

Don’t Say You Love Me, interpretado por Jin, continúa en el primer lugar de la lista.

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que BAILE INoLVIDABLE debuta en el ranking directamente en el segundo puesto.

3. Who

Jimin

Who no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la tercera posición.

4. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El que fuera un exitazo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el cuarto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 2.

5. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

El sencillo de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto lugar, lo que apunta a que va de salida.

6. Nothing Without Your Love

Jin

Nothing Without Your Lovede Jin está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 6. Ayer se encontraba en el sitio número 10, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

7. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

VOY A LLeVARTE PA PR de Bad Bunny se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

8. Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix

DENNIS, Luísa Sonza y Emilia

Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix se ubica en la octava posición, tras haber estado ayer en el puesto número 9. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de DENNIS, Luísa Sonza y Emilia.

9. Manchild

Sabrina Carpenter

Manchild se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Sabrina Carpenter está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. capaz (merengueton)

Alleh y Yorghaki

Lo más nuevo de Alleh y Yorghaki, capaz (merengueton), entra directamente al décimo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

Éxitos de 2024

"Birds of a Feather" fue el mayor éxito de Billie Eilish en 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Los artistas más escuchados en Apple Music durante 2024 (de acuerdo con datos de la plataforma) fueron liderados por la cantante estadounidense Taylor Swift, quien se consolidó como la cantante más consumida de la plataforma, gracias al éxito de la edición ampliada de su más reciente trabajo discográfico, “The Tortured Poets Department: The Anthology” (El departamento de los poetas torturados), que fue el álbum más reproducido del año pasado.

Por otro lado, el rapero y compositor estadounidense Kendrick Lamar logró que su tema “Not Like Us” se convirtiera en la canción más escuchada a nivel mundial durante el 2024, además de ser galardonada como Canción del Año en los Premios Grammy.

Entre las intérpretes más destacadas en la música global, también estuvieron Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Billie Eilish, contribuyendo a que 2024 fuera un año histórico para las artistas femeninas, con 39 canciones de mujeres en el top de reproducciones.

Otros artistas relevantes en las listas globales fueron Benson Boone, con “Beautiful Things”, y Teddy Swims, que lideró en Shazam con “Lose Control”. También destacaron Post Malone, SZA, y Shaboozey, entre otros. En regiones específicas como España y Latinoamérica, artistas como Feid, Karol G, Bad Bunny y Myke Towers tuvieron gran presencia en las listas de la plataforma.