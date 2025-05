El lobo de Wall Street y 13 películas más para ver en Hulu en Estados Unidos

Pese a no tener presencia internacional, Hulu es una de las plataformas de streaming favoritas en Estados Unidos debido a sus opciones extensas y varias. (Captura de pantalla de El lobo de Wall Street)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Hulu, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Las producciones más populares para ver de Hulu Estados Unidos

Las películas de Kingsman se han convertido en unas de las más populares del género de acción en años recientes y se encuentran disponibles en Hulu. (Captura de pantalla de Kingsman: el círculo de oro)

1. Kingsman: El círculo de oro

Cuando se produce un ataque contra el cuartel general de Kingsman y un nuevo villano se levanta, Eggsy y Merlin se ven obligados a trabajar junto con la agencia americana conocida como el Statesman para salvar al mundo.

2. Desmadre de padre

Un padre (Sandler) que pretende controlar la inminente boda de su hijo (Samberg) se muda a vivir con él y su novia (Meester).

3. Kingsman: Servicio secreto

Un veterano agente secreto inglés (Colin Firth) debe entrenar a un joven sin refinar (Taron Egerton), pero que promete convertirse en un competitivo agente gracias a un ultra-programa de entrenamiento, al mismo tiempo que una amenaza global emerge procedente de un genio retorcido. Adaptación del cómic de Mark Millar y Dave Gibbons.

4. Misión imposible 5. Nación secreta

La más reciente entrega de Misión Imposible está disponible a través de Hulu. (Paramount Pictures)

Con la FMI disuelta y Ethan Hunt abandonado a su suerte, el equipo tiene que enfrentarse contra el Sindicato, una red de agentes especiales altamente preparados y entrenados. Estos grupos están empeñados en crear un nuevo orden mundial mediante una serie de ataques terroristas cada vez más graves. Ethan reúne a su equipo y une sus fuerzas con la agente británica renegada Ilsa Faust, quien puede que sea o no miembro de esta nación secreta, mientras el grupo se va enfrentando a su misión más imposible hasta la fecha

5. Espías (Spy)

Susan Cooper (Melissa McCarthy) es una modesta y sedentaria analista de la CIA y la heroína olvidada de las misiones más peligrosas de la agencia. Pero cuando su compañero (Jude Law) desaparece de la faz de la Tierra y otro agente (Jason Statham) se ve envuelto en problemas, Susan se presenta voluntaria como agente secreto para emprender una misión encubierta en la que se tendrá que infiltrar en el mundo de un sanguinario traficante de armas para evitar un desastre mundial.

6. Summer of 69

Abby Flores pasa sus días de instituto jugando a videojuegos y fantaseando con su eterno amor Max Warren. Cuando descubre que Max está soltero en la última semana de instituto, Abby sabe que debe hacer lo que sea para conseguir al chico de sus sueños antes de que sea demasiado tarde. Hablando con su única confidente, la mascota del colegio, Abby descubre que la postura sexual favorita de Max es el 69. En un esfuerzo por pasar del 0 al 69, Abby toma la impulsiva decisión de solicitar la ayuda de una stripper local llamada Santa Mónica.

7. La quinta ola (The 5th Wave)

El live action del famoso best seller adolescente es una de las películas más solicitadas en la plataforma Hulu. (Captura de pantalla de "La quinta ola")

Tras una planificada invasión extraterrestre de la Tierra en 4 oleadas que ha acabado casi con toda la humanidad, la joven Cassie Sullivan intenta encontrar a su hermano pequeño mientras trata de sobrevivir junto a otros supervivientes.

8. Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!

En la selva del sureste de Asia se rueda una superproducción sobre la guerra de Vietnam en la que intervienen varias estrellas: Kirk Lazarus, un actor que ha ganado tres Oscar; Jeff Portnoy, estrella de una popular y grosera saga de películas, Alpa Chino, estrella del hip-hop metido a actor y el novato Kevin Sandusky. A medida que avanza el rodaje, las cosas van de mal en peor, sobre todo para Damien, el director de la cinta. Llega un momento en que los actores, perdidos en mitad de la jungla, llegan a creer que Damien sigue rodando con cámaras ocultas; lo cierto es que están realmente perdidos y tienen que enfrentarse a una verdadera guerra y actuar como si fueran auténticos soldados si quieren salir con vida de ese infierno.

9. La hermandad silenciosa (The Order)

En 1983, una serie de robos a bancos, operaciones de falsificación y robos de vehículos blindados cada vez más violentos aterrorizan a las comunidades del noroeste del Pacífico. Mientras los desconcertados agentes de la ley intentan encontrar respuestas, un agente solitario del FBI, destinado en la tranquila y pintoresca ciudad de Coeur d’Alene, Idaho, cree que los crímenes no son obra de delincuentes comunes con motivaciones económicas, sino de un grupo de peligrosos terroristas nacionales, inspirados por un líder radical nacionalista y supremacista, que planean una guerra devastadora contra el gobierno federal de Estados Unidos.

10. El lobo de Wall Street

Película basada en hechos reales del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort. A mediados de los años 80, Belfort era un joven honrado que perseguía el sueño americano, pero pronto en la agencia de valores aprendió que lo más importante no era hacer ganar a sus clientes, sino ser ambicioso y ganar una buena comisión. Su enorme éxito y fortuna le valió el mote de “El lobo de Wall Street”. Dinero. Poder. Mujeres. Drogas. Las tentaciones abundaban y el temor a la ley era irrelevante. Jordan y su manada de lobos consideraban que la discreción era una cualidad anticuada; nunca se conformaban con lo que tenían.

Una de las obras más aclamadas de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, puede disfrutarse en la plataforma. (Captura de pantalla de El lobo de Wall Street)

11. Estos son los condenados (The Damned)

Weymouth, Inglaterra, principio de los años sesenta. Joan, una joven británica, actúa de cebo para que la banda liderada por su hermano King robe y apalice a un súbdito norteamericano llamado Simon Wells. Después de ser agredido y abandonado sobre el arcén, Simon recibe ayuda por parte de Bernard y sus amigos. Al regresar a su embarcación anclada en el puerto de Weymouth, Wells vuelve a reencontrarse con Joan, pero en esta ocasión sus intenciones parecen ser bien distintas. De hecho, Joan pretende zafarse del control que ejerce su hermano mayor sobre ella y se presta a embarcar junto a Simon en su pequeño yate. Sin embargo, King y su grupo de “teddy boys” les siguen la pista con sus motocicletas bordeando la costa. Al verse rodeados, Simon y Joan saltan una valla protectora electrificada y penetran en una especie de recinto militar. Ambos no tardan en precipitarse por un acantilado y acto seguido, las olas arrastran sus cuerpos hacia la orilla.

12. Sangre por sangre (Bound by Honor)

Tres primos crecen como hermanos en medio de la violencia de las bandas del este de Los Ángeles. Con el tiempo sus vidas siguen caminos muy diferentes: uno trabaja para la brigada antidroga de la Policía, otro cae en las redes de las brutales bandas de San Quintín y el tercero se deja arrastrar por el sórdido mundo de la drogadicción. Pero el sentido del honor y sobre todo los lazos de sangre los mantendrán siempre unidos.

13. Star Wars: Rogue One

Rogue One: una historia de Star Wars no solo ha sido uno de los spin-off más populares entre los fanáticos, sino también entre la crítica. (Rogue One)

En este spin-off de Star Wars, el Imperio Galáctico ha terminado de construir el arma más poderosa de todas, la Estrella de la muerte, pero un grupo de rebeldes decide realizar una misión de muy alto riesgo: robar los planos de dicha estación antes de que entre en operaciones, mientras se enfrentan también al poderoso Lord Sith conocido como Darth Vader, discípulo del despiadado Emperador Palpatine.

14. El fuego de la venganza

México D.F. Un agente del gobierno decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su pequeña protegida irá creciendo hasta despertar en él un espíritu perdido. Pero cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables.

Qué se puede ver en Hulu

En Latinoamérica, Hulu era conocida como Star+ antes de ser absorbida por Disney+. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conocía como Star+. Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024. Con esto, ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros. Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don’t Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next. Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.