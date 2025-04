K-dramas en tendencia: ‘Manual para residentes’ en primer lugar y anticipa cameos de ‘Pasillos de Hospital’

Los residentes de ginecología y obstetricia de primer año en el Centro Médico Yulje navegan por el caos de su trabajo y su vida personal, todo en su búsqueda por convertirse en médicos excepcionales. (Netflix)

Durante varias semanas, Si la vida te da mandarinas se mantuvo en el primer lugar del ranking de K-dramas más vistos en Netflix. Sin embargo, recientemente descendió al cuarto puesto, dejando espacio a nuevas producciones que han captado la atención del público, como Manual para residentes (Resident Playbook), que en pocos días se posicionó como la serie más vista en Corea del Sur.

El spin-off de Pasillos de hospital (Hospital Playlist, aún disponible en la plataforma) ha generado expectativas no sólo por su historia centrada en los residentes de obstetricia y ginecología del Hospital Jongro, sino también por las apariciones especiales de actores vinculados al universo original. El 16 de abril, OSEN reportó que Moon Tae Yoo y Ha Yun Kyung, quienes interpretaron a Yong Seok Min y Heo Sun Bin en Pasillos de hospital, participarán en Manual para residentes. Aunque el equipo de producción respondió con un breve “por favor confirmen a través de la emisión”, la noticia ha reactivado el interés de los seguidores.

Moon Tae Yoo y Ha Yun Kyung destacaron en Pasillos de Hospital como parte del equipo de neurocirugía. Su historia romántica, especialmente la escena de la propuesta, fue uno de los momentos más recordados por la audiencia. Su posible reaparición ha despertado curiosidad entre los fans, que se preguntan qué ocurrió con la pareja tras el final de la serie original. A ellos se sumarían otros miembros del elenco original, como Jo Jung Suk, Jeon Mi Do y Jung Kyung Ho, cuyo regreso en forma de cameos fue confirmado por el creador Shin Won Ho durante la conferencia de prensa de la nueva serie.

Esta Semana Santa representa un momento propicio para maratonear K-dramas que lideran la conversación tanto en Corea del Sur como en el resto del mundo. Con títulos como Manual para residentes escalando rápidamente en popularidad, el catálogo de Netflix ofrece una oportunidad para seguir el rastro de personajes conocidos y descubrir nuevas historias ambientadas en el universo médico del Centro Médico Yulje.

Los K-dramas para maratonear en Semana Santa

Manual para residentes

El bizarro hostal de Kian84

Kian84 es el anfitrión de un hostal poco convencional en una isla remota, donde Jin de BTS y Ji Ye‑eun hacen de la estancia de los huéspedes un divertido y agradable caos.

Karma

Un accidente fatídico entrelaza las vidas de seis personas en una historia cargada de karma y crimen en la que deben enfrentar sus oscuras verdades y conexiones.

Si la vida te da mandarinas...

En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo.

Rivalidad amistosa

En una escuela de élite, dos chicas forman un vínculo complicado en medio de la competencia despiadada, las altísimas expectativas y las falsas promesas.

Un héroe débil

A Si Eun no le interesa otra cosa que no sea estudiar. Cuando alguien lo provoca, no rehuye la lucha que se interpone en su camino. Él se protege con mucha inteligencia, toma decisiones con celeridad y sabe muy bien cómo manejarse en su entorno. Sin embargo, esta vez se encuentra en peligro, por lo que recibe el apoyo de Soo Ho y de Bum Seok.

Poco a poco, mientras tratan de sobrevivir en una escuela donde el acoso es constante, se va generando una hermosa amistad entre los tres. Las estrategias que Si Eun, Soo Ho y Bum Seok utilizan para poder lidiar con los demás y enfrentar la violencia muestran cómo un adolescente débil puede terminar convirtiéndose en alguien muy poderoso.

Nuestra juventud en flor

Tranquila y gentil, Min Jae Yi (Jeon So Nee) es exactamente lo que debe ser una buena hija de una familia prominente. Comprometida con el hijo del segundo concejal del estado, Jae Yi sabe que la única forma de honrarse a sí misma y a su familia es aceptar su destino, lo que hace con gracia y encanto. Dedicándose a aprender todo lo necesario para convertirse en una buena esposa y madre, Jae Yi se prepara obedientemente para el futuro. Por desgracia, el destino tiene otros planes para ella.

Earth Marble World Tour*

Es un contenido de viajes que toma el concepto del juego de mesa Blue Marble y lanza un dado para recorrer la tierra. Los creadores de contenido de viajes graban en cada destino y otorgan un premio de viaje espacial a la persona con el mayor número total de vistas de contenido.

