Efemérides del 1 de abril: un día como hoy se funda Apple, Nike lanza sus Air Jordan y nace Logan Paul

Un día como hoy Nike lanza su línea de zapatillas de baloncesto Air Jordan (REUTERS/Denis Balibouse)

Las efemérides del día nos ofrecen una ventana al pasado, revelando los acontecimientos y logros que marcaron esta fecha en años anteriores. Enseguida exploraremos los hitos históricos, avances científicos, nacimientos y fallecimientos de figuras influyentes que convergen este lunes 1 de abril, recordándonos la riqueza de nuestra historia compartida.

Cuáles son las efemérides de hoy

407: En Constantinopla sucede un terremoto.

1257: Alfonso X de Castilla, llamado “el Sabio” es proclamado, en segunda votación, candidato al título imperial, por Arnaldo de Isenburg, (arzobispo de Tréveris), del Duque de Sajonia, del margrave de Brandeburgo y del rey de Bohemia, frente al candidato inglés, Ricardo de Cornualles. Esta designación no tuvo efecto por la oposición del resto de electores imperiales, lo que hizo que el rey castellano abandonase sus aspiraciones al trono imperial en mayo de 1275.

1389: Pacto de no agresión entre la Confederación Suiza y Austria.

1520: En el Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, se celebra la primera misa en territorio argentino.

1520: En Madrid, los comuneros ocupan el Alcázar de Madrid (véase Guerra de las Comunidades).

1540: Francisco I rey de Francia, anuncia el Edicto de Fontainebleau, por el que se prohíbe el credo protestante.

1545: En Potosí (actual Bolivia), Diego Zenteno y Juan Villarroel junto a otros españoles registran el hallazgo de yacimientos plata en el cerro Potosí, apoderándose del mismo y nombrándolo como Cerro Rico.

1572: Los Mendigos del mar, rebeldes neerlandeses, toman la ciudad de Brielle.

1721: Comienza la construcción del Palacio de La Granja (Segovia) y las obras de replanteo y trazado de los jardines.

1745: La emperatriz María Teresa de Austria decreta la expulsión de los judíos de Praga.

1767: El rey francés Luis XV ordena a los franceses instalados en las Malvinas desalojar el archipiélago.

1792: En la isla Kyūshū (Japón) entra en erupción el volcán Unzen, dejando un saldo de 15 000 víctimas fatales. Es la erupción que dejó más víctimas en la Historia de Japón.

1795: En París, los sans-culottes se levantan contra el Gobierno a causa del hambre.

1801: En Buenos Aires aparece el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico: es el nacimiento del periodismo rioplatense.

1810: Napoleón contrae matrimonio con María Luisa de Habsburgo, hija de Francisco I (emperador de Austria).

1813: En Santiago se publica el último número del Aurora de Chile que se transforma en El Monitor Araucano.

1818: En la villa de San Carlos (en la provincia argentina de Corrientes) —en el marco de la invasión lusobrasileña— se libra el segundo de los cuatro días de la batalla de San Carlos, en la que los portugueses (liderados por el carioca Francisco das Chagas Santos) vencerán a los argentinos (liderados por el guaraní Andresito Guasurarí y Artigas).

1825: Primera audición en Alemania, en la ciudad de Fráncfort, de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

Beethoven (Archivo)

1825: En la localidad de Tumusla, Potosí (actual Bolivia), se libra la última batalla del Alto Perú comandada por Carlos Medinaceli Lizarazu, donde muere el realista Pedro Antonio Olañeta.

1829: En México, asume como presidente de la república el general Vicente Guerrero.

1833: En México, el general Antonio López de Santa Anna se erige en presidente de la república.

1837: Se posesiona Jose Ignacio de Márquez cómo presidente de la Nueva Granada.

1862: España e Inglaterra rompen su alianza con Francia.

1863: En la calle Canuda de Barcelona las Hermanitas de los Pobres abren su primera fundación.

1864: Firma del Tratado Secreto de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay para aniquilar el Paraguay, bajo el supuesto de derrocar al «tirano» Francisco Solano López.

1867: En París se inaugura la Exposición Universal de Industrias y Bellas Artes, con la que Napoleón III pretende realzar su Imperio.

1889: En Japón se funda la localidad de Yokohama.

1891: En Burgos (España) se inaugura el Diario de Burgos.

1892: Un grupo de independentistas cubanos en el exilio, liderados por José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez fundan el Partido Revolucionario Cubano.

1894: En Madrid (España) se inaugura el actual edificio de la Real Academia Española.

1900: En Creta, Jorge I es nombrado príncipe soberano.

1901: Se celebran en España numerosos mítines anticlericales, especialmente en La Coruña y Málaga.

1901: Se establecen en España las normas para regular la circulación de tranvías.

1906: Fundación del Club Deportivo Trasandino de Los Andes por los trabajadores del Ferrocarril Trasandino.

1908: Fundación del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, por el padre Lorenzo Massa.

1909: En Caracas (Venezuela) circula la primera edición del diario El Universal.

1911: Fundación del Club Atlético Sarmiento (J).

1913: Se estrena en el Casino Municipal de Niza (Francia) La vida breve, de Manuel de Falla.

1916: En Alemania, un cirujano diseña una mano ortopédica.

1918: En Reino Unido se formó la Real Fuerza Aérea británica (RAF); la fuerza aérea independiente más antigua del mundo.

1924: En Alemania, Adolf Hitler es condenado a cinco años de cárcel por alta traición, al intentar deponer por la fuerza al Gobierno democrático el 8 de noviembre anterior.

Adolf Hitler y Hermann Goering (Everett/Shutterstock)

1924: En España se constituyen los ayuntamientos de todo el país según el nuevo estatuto de régimen local basado en un concepto organicista de la vida social.

1925: En Dessau se instala la Escuela Bauhaus.

1927: En Leuna (Alemania) se pone en marcha la primera gran instalación de licuefacción.

1928: En Amberes (Bélgica), los incidentes durante el partido de fútbol entre Bélgica y Países Bajos causan 30 heridos.

1928: En China, Jiang Jieshi inicia la serie de victorias militares que le convertirán en el paladín de la China anticomunista.

1929: En México prosiguen los combates entre las tropas federales del presidente Emilio Portes Gil y las del general rebelde Escobar.

1930: En Alemania se estrena la película El ángel azul, dirigida por Joseph von Sternberg. En ella debuta la actriz Marlene Dietrich.

1933: En Alemania, el recién elegido líder nazi Julius Streicher organiza un boicot de un día contra todos los negocios judíos en el país (en respuesta al boicot de los judíos estadounidenses en contra de las persecuciones de los nazis en Alemania).

1933: En el estado de Chihuahua (México) se funda la localidad de Delicias.

1935: En la Alemania nazi inician su labor los Departamentos de Sanidad, con secciones especiales para la asistencia hereditaria y racial.

1935: El North American T-6 Texan realizó su primer vuelo.

1936: Austria decide la implantación del servicio militar obligatorio.

1936: En la Alemania nazi, el reglamento de médicos promulgado por Hitler completa la (auto) equiparación del colectivo médico que se encuentra en la Alemania nazi.

1937: Birmania se separa de la India (que está invadida por el Imperio británico) y obtiene el estatuto de dominio.

1938: En Suiza se crea la primera fábrica de café instantáneo, Nescafé.

1939: En España, Radio Nacional anuncia el último parte de la guerra civil Española, declarando la derrota del "ejército rojo" y finalizando la guerra. Comienza la Dictadura de Francisco Franco.

1940: En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el general Franco preside la inauguración simbólica del Monumento a los Caídos.

1940: Primer vuelo del Grumman XF5F Skyrocket.

1941: En Venezuela, el general Isaías Medina Angarita asume la presidencia.

1944: En Suiza, los aliados bombardean «por error» la ciudad de Schaffhausen.

1945: Dos divisiones del Ejército de los Estados Unidos y dos divisiones de los Marines, desembarcan en la isla japonesa de Okinawa a 550 km al sur de Japón, planeando usar la isla como base para las operaciones aéreas con tal de invadir territorio japonés; la llamada Operación Downfall.

1946: Un terremoto de 8.6 en las islas Aleutianas y un tsunami dejan 170 muertos.

1950: En Nueva York (Estados Unidos), la ONU adopta un plan para dividir Jerusalén.

1951: En Japón se funda la ciudad de Hyūga (Miyazaki).

1952: En el área 5 del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica Able (o sea "A"), de 1 kilotón), dejándola caer desde un avión. Es la primera de la Operación Tumbler-Snapper.

1954: Se retiran en México las monedas de plata de 5 pesos, pues, tras la devaluación, el valor del metal superaba el de intercambio de la moneda.

1955: Se producen en Chipre atentados terroristas contra las tropas británicas.

1956: España y Marruecos firman un acuerdo sobre transferencia del territorio marroquí que hasta entonces era Protectorado español (Véase guerra de Marruecos).

1957: India adopta el sistema métrico decimal.

1958: España y Marruecos firman los acuerdos de Cintra.

1959: Franco inaugura el monumento del Valle de los Caídos.

1960: Desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos lanza el primer satélite meteorológico funcional del mundo, el TIROS-1.

1964: Se funda la programadora Producciones JES fundado por Julio Sánchez Vanegas se mantuvo hasta 2000.

1965: En un pozo a 561 metros bajo tierra, en el área U7j del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 10:40 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Lime, de menos de 20 kt. Es la bomba n.º 455 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1967: Bolivia solicita ayuda militar a Argentina en la lucha contra la Guerrilla de Ñancahuazú liderada por el "Che" Guevara.

1969: En el contexto de la dictadura franquista en España, se publica el decreto que daba prescripción a los delitos cometidos durante la guerra civil española. Cientos de personas que vivieron escondidas evitando la represión franquista, conocidas como topos pudieron salir de sus escondites tras más de 30 años ocultos.[3]

1969: El Tribunal Supremo español confirma la sentencia del Tribunal de Orden Público (TOP) y condena a Néstor Luján a 8 meses de prisión por publicar una carta sobre el problema de la lengua catalana.

1970: La astrónoma Lyudmila Chernykh descubre el asteroide (1957) Angara.

1971: Estados Unidos cede a España la propiedad del oleoducto Rota-Zaragoza.

1973: En Reino Unido comienza a aplicarse el IVA (impuesto al valor agregado).

1976: En Estados Unidos se funda la empresa de computadoras Apple Computer Company.

Apple (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

1976: En Darmstadt (Alemania), gracias al acelerador de partículas UNILAC, propiedad del GSI, se logra por primera vez acelerar un ion pesado (U-238) hasta 6,7 MeV.

1976: La agrupación británica Wings liderada por Paul Mc Cartney publica el sencillo "Silly love songs", sencillo promocional del Álbum "Wings at the speed of sound", alcanzando el número 1 en el Billboard hot song en USA y el número 2 en el UK Singles Chart.

1979: En Estados Unidos se funda el primer canal infantil Nickelodeon.

1979: En Irán se proclama la República islámica.

1981: Estados Unidos lanza la primera misión de un transbordador espacial.

1985: En El Salvador, José Napoleón Duarte consigue la victoria en las elecciones generales.

1985: Nike lanza su línea de zapatillas de baloncesto Air Jordan al público. Estas zapatillas eran hechas para Michael Jordan

1986: En España entra en vigor la ley de extranjería.

1991: En los Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times informan que Selene Walters ha confirmado su denuncia de que el actor Ronald Reagan la violó en su casa en 1952.

1991: En Chile, el senador Jaime Guzmán Errázuriz ―quien fue artífice de la nueva Carta Fundamental de 1980― es asesinado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización política de extrema izquierda.

1993: El Gobierno español remite para su dictamen al Consejo Económico y Social un nuevo modelo de relaciones laborales que afectará a la legislación laboral y a las modalidades de contratos.

1995: En la República de Crimea, el presidente ucraniano Leonid Kuchma realiza un golpe de Estado contra el presidente Yuri Meshkov, abole la Constitución de ese país y lo anexa al suyo.

1997: El arquitecto español Miguel Fisac obtiene por unanimidad el VII Premio Antonio Camuñas de Arquitectura.

1997: Es emitido en Japón el primer episodio del anime Pokémon (anime) cuyo título es "Pokémon, yo te elijo". Da comienzo el anime, la serie original y la primera temporada

1998: En Nueva York (Estados Unidos), la niña Emily Rosa (11) se convierte en la persona más joven que ha publicado un artículo en una revista científica (Journal of the American Medical Association). Su trabajo sobre el toque terapéutico refutó las afirmaciones de sus practicantes de que son capaces de detectar el aura de una persona.

2000: La sucesión del primer ministro japonés, que sufre una embolia cerebral, provoca la crisis política en el país.

2000: En Murcia, José Rabadán Pardo, de 16 años, asesina a sus padres y a su hermana de 9 años con síndrome de Down y trata de huir a Barcelona. Este suceso es popularmente conocido como el crimen de la catana.

2001: Slobodan Milošević ingresa en prisión acusado de malversación de fondos.

2001: En Países Bajos se celebran los primeros matrimonios homosexuales con plenos derechos.

2002: Países Bajos se convierte en el primer y único país en legalizar la eutanasia (que ya estaba despenalizada desde 1994).

2003: La compañía de videojuegos Squaresoft y Enix se fusionan, dando lugar a la compañía Square Enix

2004: La revista National Geographic anuncia el fin del estudio geológico de España (Proyecto Magna) con la elaboración de más de 1000 mapas.

2004: El escritor Arturo Pérez-Reverte obtiene el Premio González-Ruano de Periodismo.

2004: Una operación conjunta de varias policías europeas concluye con la detención de cincuenta personas relacionadas con el grupo turco de extrema izquierda FRPLP (Frente Revolucionario del Partido para la Liberación Popular).

2004: La británica Beverly Hughes, ministra de Inmigración del Gobierno de Tony Blair, dimite a consecuencia del escándalo provocado por la concesión de miles de visados en el consulado de Bucarest.

2004: En España, el pintor, escultor y grabador Pablo Palazuelo recibe el Premio Velázquez de las Artes Plásticas.

2004: En Buenos Aires, más de 150 000 personas se manifiestan en muestra de rechazo por el asesinato del joven Axel Blumberg, en la mayor manifestación argentina desde la recuperación de la democracia en 1983.

2004: Fue creado Gmail el correo electrónico de Google por Paul Buchheit en Nueva York en los Estados Unidos

Un aviso publicitario para Gmail de Google, en un autobús, en Lagos, Nigeria, el 17 de septiembre de 2012. (Foto AP /Sunday Alamba)

2005: En Barcelona se funda el Centro Nacional de Supercomputación.

2005: En León (España) se inaugura el Musac (Museo de Arte Contemporáneo).

2005: La policía detiene en Madrid a trece personas presuntamente relacionadas con los atentados del 11-M.

2005: En Río de Janeiro (Brasil) un presunto comando de policías militares asesina indiscriminadamente a 30 personas.

2005: En la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II, un día antes de morir, acepta la renuncia del cardenal Miguel Obando y Bravo como arzobispo de Managua, Nicaragua y nombra como su sucesor a monseñor Leopoldo Brenes, quien hasta entonces era obispo de Matagalpa.

2007: En Bilbao se realiza la última apertura del puente de Deusto.

2007: Fue por primera vez emitido el anime Tengen Toppa Gurren Lagann del estudio Gainax en el canal japonés TV Tokyo.

2011: En Argentina, el canal infantil Playhouse Disney: Maravilloso Mundo se convierte en Disney Junior y se estrena la nueva serie Jake & los piratas del país de Nunca Jamás.

2014: En Iquique (Chile) ocurre un fuerte terremoto de 8,3 grados en la escala de Richter.

2016: Con pocas horas de anticipación, la banda estadounidense Guns N' Roses anuncia un concierto sorpresa para la noche venidera, significando su regreso a los escenarios con los miembros originales Axl Rose, Slash y Duff McKagan, desde su último concierto juntos en 1994.

2018: En Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, resulta ganador de las elecciones

2019: En el terminal Fiori de la ciudad de Lima (Perú), sucede un incendio en la parte trasera del segundo piso de un bus interprovincial que debía cubrir la ruta de Lima a Chiclayo. Fallecen 17 personas.

2022: Los canales FXM (Latinoamérica), Star Life, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids y Disney XD finalizan sus emisiones por una restructuración de Disney.

En 2014 un fuerte terremoto golpeo Chile (Reuters)

Quién nació un día como hoy

1220: Go-Saga, emperador japonés (f. 1272).

1282: Luis IV de Baviera, rey bávaro (f. 1347).

1300: Constanza de Aragón, aristócrata española (f. 1327).

1543: François de Bonne, aristócrata francés (f. 1626).

1578: William Harvey, médico y filósofo británico (f. 1657).

1613: Charles de Saint-Évremond, escritor francés (f. 1703).

1629: Jean-Henri d'Anglebert, compositor y clavecinista francés (f. 1691).

1647: John Wilmot, poeta y escritor libertino británico (f. 1680).

1697: Abate Prévost, novelista francés (f. 1763).

1730: Salomón Gessner, pintor y escritor suizo (f. 1788).

1734: Scipione Borghese Colonna, cardenal italiano (f. 1782).

1753: Joseph de Maistre, teórico político y filósofo saboyano (f. 1821).

1755: Jean Anthelme Brillat-Savarin, jurista francés (f. 1826).

1759: José Bustamante, marino y político español (f. 1825).

1766: François-Xavier Fabre, pintor francés (f. 1837).

1767: Domingo Badía y Leblich, espía español (f. 1818).

1776: Sophie Germain, matemática francesa (f. 1831).

1788: Margarita Occhiena, religiosa italiana (f. 1856).

1809: Nikolái Vasílievich Gógol, escritor ucraniano en lengua rusa (f. 1852).

1815: Otto von Bismarck, canciller alemán (f. 1898).

1837: Jorge Isaacs, escritor colombiano (f. 1895).

1837: Luis Francisco Benítez de Lugo y Benítez de Lugo, político español (f. 1876).

1852: Juan Manuel Cafferata, político argentino (f. 1920).

1856: Acacio Gabriel Viegas, médico indio (f. 1933).

1865: Irene Morales, militar chilena (f. 1890).

1865: Richard Zsigmondy, químico austriaco, premio nobel de química en 1925 (f. 1929).

1866: Ferruccio Busoni, director de orquesta y compositor italiano (f. 1924).

1868: Edmond Rostand, dramaturgo francés (f. 1918).

1873: Serguéi Rajmáninov, compositor y pianista ruso (f. 1943).

1875: Edgar Wallace, escritor británico de novelas de misterio (f. 1932).

1882: María Domínguez Remón, periodista y política, primera alcaldesa española, fusilada (f. 1936).

1883: Lon Chaney, actor estadounidense (f. 1930).

1885: Wallace Beery, actor estadounidense (f. 1949).

1887: Leonard Bloomfield, filólogo estadounidense (f. 1949).

1888: Jean Alavoine, ciclista francés (f. 1943).

1895: Alberta Hunter, cantante estadounidense (f. 1984).

1898: William James Sidis, genio estadounidense (f. 1944).

1898: Arturo Bray, escritor, editorialista y militar paraguayo (f. 1974).

1899: Annie Jean Macnamara, médico y científica australiana (f. 1968).

1901: Francisco Ascaso Abadía, representante del movimiento anarcosindicalista español (f. 1936).

1904: Juan Gil-Albert, escritor español (f. 1994).

1904: Miguel M. Delgado, cineasta mexicano (f. 1994).

1904: Nikolái Berzarin, militar soviético (f. 1945).

1905: Emmanuel Mounier, filósofo francés (f. 1950).

1906: Aleksandr Sergéyevich Yákovlev, ingeniero aéreo ruso (f. 1989).

1908: Abraham Maslow, psicólogo estadounidense (f. 1970).

1911: Fauja Singh, maratonista británico.

1918: Eduardo Primo Yúfera, químico español (f. 2007).

1918: Ján Kadár, cineasta eslovaco (f. 1979).

1919: Joseph Edward Murray, médico estadounidense, premio nobel de medicina en 1990 (f. 2012).

1920: Toshirō Mifune, actor japonés de origen chino (f. 1997).

1920: Guillermo Buitrago, compositor colombiano (f. 1949).

1920: Fernando Valadés, compositor, pianista y cantante mexicano de boleros (f. 1978).

1922: William Manchester, historiador estadounidense (f. 2004).

1922: Semillita (Juan Bertelegni), actor argentino (f. 1991).

1922: Luis Manuel Pelayo, actor y locutor mexicano (1989).

1925: Yin Yin, sobrino de la poetisa chilena Gabriela Mistral (f. 1943).

1925: Wojciech Jerzy Has, cineasta polaco (f. 2000).

1926: Anne McCaffrey, escritora estadounidense (f. 2011).

1926: Luis de la Puente Uceda, político peruano (f. 1965).

1928: Enio Garrote, esperantista, traductor y escritor argentino (f. 2012).

1928: Eddie Pequenino, trombonista, cantante y comediante argentino (f. 2000).

1929: Milan Kundera, escritor y poeta checoslovaco (f. 2023).

1929: Jane Powell, cantante, bailarina y actriz estadounidense (f. 2021).

1930: Victoria Sau, escritora, psicóloga y feminista española (f. 2013).

1931: Rolf Hochhuth, escritor alemán (f. 2020).

1931: Rafael Pérez de la Dehesa, historiador español (f. 1972).

1932: Ricardo Bruera, docente y político argentino, ministro de Educación durante la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

1932: Bernardo Víctor Carande, escritor español (f. 2005).

1932: Debbie Reynolds, actriz estadounidense (f. 2016).

1933: Claude Cohen-Tannoudji, físico francés, premio nobel de física en 1997.

1935: Fernando del Paso, escritor, dibujante, pintor y diplomático mexicano (f. 2018).

1936: Jean-Pascal Delamuraz, político suizo (f. 1998).

1937: Yılmaz Güney, cineasta turco (f. 1984).

1939: Ali MacGraw, actriz estadounidense.

1939: Luis Martínez Villicaña, político mexicano (f. 2011).

1940: Wangari Maathai, activista keniana, premio nobel de la paz en 2004 (f. 2011).

1940: Graciela Paraskevaídis, compositora, musicóloga y docente argentina nacionalizada uruguaya (f. 2017).

1942: Samuel R. Delany, escritor estadounidense.

1943: Mario Botta, arquitecto suizo.

1946: Arrigo Sacchi, entrenador italiano de fútbol.

1947: Alain Connes, matemático francés.

1947: Robin Scott, cantante británico.

1947: Norm Van Lier, baloncestista estadounidense (f. 2009).

1948: Jimmy Cliff, músico jamaicano de reggae.

1948: Javier Irureta, entrenador de fútbol y futbolista español.

1949: Gil Scott-Heron, músico y compositor estadounidense (f. 2011).

1950: Samuel Alito, juez estadounidense.

1950: Aldo Pignanelli, economista, contador y político argentino (f. 2019).

1950: Loris Kessel, piloto suizo de automovilismo (f. 2010).

1952: Annette O'Toole, actriz estadounidense.

1952: Bernard Stiegler, filósofo francés (f. 2020).

1953: Barry Sonnenfeld, cineasta estadounidense.

1953: Alberto Zaccheroni, futbolista y entrenador italiano.

1954: Óscar Ladoire, actor español.

1954: Lee Chang-dong, cineasta surcoreano.

1954: Jeff Porcaro, músico estadounidense (f. 1992).

1960: Marcelo Tinelli, presentador, empresario, productor y dirigente deportivo argentino.

1961: Juan Echanove, actor español.

1961: Sergio Scariolo, entrenador de baloncesto italiano.

1961: Susan Boyle, cantante británica.

Susan Boyle (Getty Images)

1963: Richard Coleman, músico, guitarrista y compositor argentino.

1963: Carolina Perpetuo, modelo, animadora y actriz venezolana.

1964: Erik Breukink, ciclista neerlandés.

1965: Mark Jackson, baloncestista estadounidense.

1965: Tomas Alfredson, cineasta sueco.

1967: Gustavo Nápoli, cantante, compositor y guitarrista argentino de la banda La Renga.

1967: Phil Demmel, músico estadounidense, de la banda Machine Head.

1968: Alexander Stubb, primer ministro finlandés.

1969: Daniel Garnero, futbolista y entrenador argentino.

1969: Nabil Ayouch, cineasta francés de origen marroquí

1971: Shinji Nakano, piloto de carreras japonés.

1971: Mariano Peluffo, conductor argentino.

1972: Jesse Tobias, músico estadounidense.

1973: Rachel Maddow, comentadora política estadounidense.

1973: Cristiano Doni, futbolista italiano.

1973: Oscar Moens, futbolista neerlandés.

1974: Richard Christy, baterista y cineasta estadounidense.

1974: Apollyon (Ole Jørgen Moe), músico noruego de black metal.

1974: Paolo Bettini, ciclista italiano.

1974: Vladímir Beschástnyj, futbolista ruso.

1975: José Antonio García Calvo, futbolista español.

1976: Clarence Seedorf, futbolista neerlandés.

1976: Miss Bolivia, cantante, compositora y disc jockey argentina.

1976: John Elkann, empresario italiano.

1976: Jafet Soto, futbolista costarricense.

1976: Mário Custódio Nazaré, futbolista brasileño.

1976: Daniele Gilardoni, remero italiano.

1977: Haimar Zubeldia, ciclista español.

1977: Vincent Doukantié, futbolista francés.

1978: Marián Álvarez, actriz española.

1978: Antonio de Nigris, futbolista mexicano (f. 2009).

1978: Anamaria Marinca, actriz rumana.

1978: Miroslava Vavrinec, tenista suiza.

1979: Ivano Balić, balonmanista croata.

1979: Ruth Beitia, atleta española.

1979: Elizabeth Gutiérrez, actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana.

1979: Roberta Alaimo, política italiana.

1979: Elizabeth Gutiérrez, actriz estadounidense.

1980: Randy Orton, luchador profesional estadounidense.

1980: Kléber de Carvalho Corrêa, futbolista brasileño.

1980: Yūko Takeuchi, actriz japonesa (f. 2020).

1981: Antonis Fotsis, baloncestista griego.

1981: Hannah Spearritt, cantante, actriz y bailarina británica de la banda S Club 7.

1982: Gunnar Heiðar Þorvaldsson, futbolista islandés.

1983: John Axford, beisbolista canadiense.

1983: Matt Lanter, actor y modelo estadounidense.

1983: Serguéi Lázarev, cantante y actor ruso.

1983: Christian Schulz, futbolista alemán.

1984: Gilberto Macena, futbolista brasileño.

1984: Juan Taleb, cantante argentino.

1984: Alessandra Lucchino, esgrimidora italiana.

1984: Johnny Baldwin, piloto estadounidense de automovilismo.

1986: Haminu Dramani, futbolista ghanés.

1986: Sergio Rivero, cantante español.

1986: Hillary Scott, cantante estadounidense.

1987: Karol Cariola, política comunista chilena.

1987: José Ortigoza, futbolista paraguayo.

1988: Brook López, baloncestista estadounidense.

1988: Robin López, baloncestista estadounidense.

1988: Antonino Barillà, futbolista italiano.

1988: Jung Hae-in, actor surcoreano.

1988: Abel Azcona, artista y escritor español.

1989: María Villalón, cantante española.

1989: David N'Gog, futbolista francés de origen camerunés.

1989: Clint Irwin, futbolista estadounidense.

1990: Serhiy Rybalka, futbolista ucraniano.

1990: Matt Hedges, futbolista estadounidense.

1991: Duván Zapata, futbolista colombiano.

1991: Cristian Galano, futbolista italiano.

1992: Lola Índigo, cantante española.

1993: Hannes Van der Bruggen, futbolista belga.

1994: Ella Eyre, cantante y compositora británica.

1994: Dani Calvo, futbolista español.

1995: Logan Paul, celebridad de internet, actor y boxeador estadounidense.

Logan Paul (REUTERS/Miguel Rodriguez)

1995: Karim Gazzetta, futbolista suizo (f. 2022).

1996: Kang Hae-rim, actriz surcoreana.

1996: Lucas Carvalho da Silva, futbolista brasileño.

1996: Daiki Miya, futbolista japonés.

1996: Santiago Molina, futbolista argentino.

1996: Josepablo Monreal, futbolista chileno.

1996: Andrés Murillo, futbolista colombiano.

1996: Javon Bess, baloncestista estadounidense.

1996: Buçe Buse Kahraman, actriz y modelo turca.

1996: Pablo Clavería, futbolista español.

1996: Zoran Nikolić, baloncestista montenegrino.

1996: José María Paredes, futbolista peruano.

1996: Karolin Wagner, piragüista alemana.

1997: Liudmyla Babak, piragüista ucraniana.

1997: Asa Butterfield, actor británico.

1997: Morten Behrens, futbolista alemán.

1997: Igor Vinícius, futbolista brasileño.

1998: Alexandre Zurawski, futbolista brasileño.

1998: Aké Arnaud Loba, futbolista marfileño.

1998: Till Klimpke, balonmanista alemán.

1998: Matteo Donegà, ciclista italiano.

1999: Bruno Fuchs, futbolista brasileño.

1999: Dominik Máthé, balonmanista húngaro.

1999: Romane Prigent, piragüista francesa.

1999: Gabe Davis, jugador de fútbol americano estadounidense.

1999: Axel Geller, tenista argentino.

2000: Rhian Brewster, futbolista inglés.

2000: Barbora Seemanová, nadadora checa.

2000: Ricarda Bauernfeind, ciclista alemana.

2000: Nicole Charcopa, futbolista ecuatoriana.

2000: Víctor Gómez Perea, futbolista español.

2000: Alessandro Rizzoli, futbolista chileno.

2000: Max von Bülow, remero alemán.

2001: Panayota Dosi, atleta griega.

2002: Rafael Bobeica, cantante portugués.

2003: Gabriele Mulazzi, futbolista italiano.

2005: Dominic Ballard, futbolista británico.

2005: Álvaro Folgueiras Campos, baloncestista español.

2005: Sergi Domínguez, futbolista español.

Fallecimientos

1085: Shenzong, emperador chino (n. 1048).

1132: Hugo de Grenoble, santo francés de la iglesia católica (n. 1053).

1204: Leonor de Aquitania, reina consorte de Francia y de Inglaterra (n. 1122).

1528: Francisco de Peñalosa, polifonista español (n. 1470).

1548: Segismundo I Jagellón el Viejo, rey polaco (n. 1467).

1580: Alonso Mudarra, vihuelista y compositor español (n. 1510).

1621: Cristofano Allori, pintor italiano (n. 1577).

1684: Roger Williams, teólogo británico (n. 1603).

1856: Eustoquio Díaz Vélez, general argentino (n. 1782).

1863: José Manuel Restrepo, fue un político e historiador colombiano. (n. 1781).

1869: Alexander Dreyschock, pianista y compositor romántico checo (n. 1818).

1872: Manuel Rivadeneyra, impresor español (n. 1805).

1894: Remigio Morales Bermúdez, militar y político peruano (n. 1836).

1898: Celso Golmayo Zúpide, ajedrecista español (n. 1820).

1917: Scott Joplin, músico afroestadounidense (n. 1868).

1922: Carlos I, aristócrata austriaco, emperador de su país (n. 1887).

1926: Charles Angrand, pintor neoimpresionista y anarquista francés (n. 1854).

1927: Anacleto González Flores, abogado mexicano (n. 1888).

1930: Cósima Wagner, hija de Franz Liszt y esposa de Richard Wagner (n. 1837).

1933: Salvador Rueda, poeta español (n. 1857).

1933: Joaquín Xaudaró, historietista español (n. 1872).

1939: Evaristo Viñuales Larroy, profesor y anarquista español (n. 1913).

1940: John A. Hobson, economista inglés (n. 1858).

1943: Polina Makogon, aviadora militar soviética (n. 1919).

1946: Noah Beery, actor estadounidense (n. 1882).

1947: Jorge II, aristócrata griego, rey de su país (n. 1890).

1950: Charles R. Drew, físico estadounidense (n. 1904).

1952: Ferenc Molnár, escritor húngaro (n. 1878).

1966: Flann O'Brien, escritor irlandés (n. 1911).

1968: Lev Landáu, físico azerbaiyano, premio nobel de física en 1962 (n. 1908).

1971: Orestes Caviglia, actor, cineasta y director de teatro argentino (n. 1893).

1976: Max Ernst, pintor alemán nacionalizado francés (n. 1891).

1979: Bruno Coquatrix, músico francés (n. 1910).

1982: Miguel Espinosa Gironés, escritor español (n. 1926).

1984: Marvin Gaye, músico estadounidense (n. 1939).

1986: Erik Bruhn, coreógrafo danés (n. 1928).

1991: Martha Graham, bailarina y coreógrafa estadounidense (n. 1894).

1991: Jaime Guzmán, líder derechista chileno (n. 1946).

1993: Juan de Borbón (conde de Barcelona), aristócrata español, hijo de Alfonso XIII y padre del rey Juan Carlos I (n. 1913).

1994: Robert Doisneau, fotógrafo francés (n. 1912).

1995: Francisco Moncion, miembro fundador del New York City Ballet (n. 1918)

1995: Víctor Valussi, futbolista argentino (n. 1912).

1998: Rozz Williams, músico estadounidense, de la banda Christian Death (n. 1963).

2002: Simo Häyhä, soldado finés (n. 1905).

2003: Leslie Cheung, actor y cantante chino (n. 1956).

2003: Mario López, poeta y pintor español (n. 1918).

2004: Enrique Grau, pintor y escultor colombiano (n. 1920).

2005: Álvaro Alsogaray, político, militar y economista argentino (n. 1913).

2007: Norberto La Porta, político argentino (n. 1938).

2009: Marcos Moshinsky, físico mexicano de origen ucraniano (n. 1921).

2010: John Forsythe, actor estadounidense (n. 1918).

2012: Miguel de la Madrid, político mexicano, presidente de México entre 1982 y 1988 (n. 1934).

Miguel de la Madrid Hurtado (Archivo)

2012: Giorgio Chinaglia, futbolista italiano (n. 1947).

2014: Jacques Le Goff, historiador medievalista francés (n. 1924).

2015: Misao Okawa, supercentenaria, persona más anciana del mundo (n. 1898).

2015: Cynthia Powell, primera esposa del beatle John Lennon (n. 1939).

2017: Gösta Ekman, actor, comediante y director sueco (n. 1939).

2017: Antonio Lamela, arquitecto español (n. 1926).

2017: Yevgueni Yevtushenko, poeta ruso (n. 1932).

2018: Efraín Ríos Montt, político y militar guatemalteco, dictador de Guatemala entre 1982 y 1983 (n. 1926).

2019: Rafael Sánchez Ferlosio, escritor español (n. 1927).

2020: Nur Hassan Hussein, político somalí (n. 1937).

2020: Bucky Pizzarelli, guitarrista de jazz y banjista estadounidense (n. 1926).

2020: Ellis Marsalis, pianista de jazz y educador musical estadounidense (n. 1934).

2021: Isamu Akasaki, ingeniero electrónico y científico japonés, premio nobel de física en 2014 (n. 1929).

2021: Patrick Juvet, cantante suizo (n. 1950).

2021: Lee Aaker, actor infantil estadounidense (n. 1943).