Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 1 de marzo

En la Iglesia Católica, la Misa es considerada como el acto de culto más importante. Si bien es conocida por realizarse los domingos, en muchas parroquias se llevan a cabo entre semana, prácticamente diariamente.

Es por eso que el Vaticano actualiza todos los días las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son fundamentales en esta celebración eucarística. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Lectura del libro del Eclesiástico

Sirácida 17, 1-13

El Señor formó de tierra a los hombres

y los hace retornar a ella.

Les señaló un número contado de días

y les dio dominio sobre las cosas de la tierra.

Les concedió un poder semejante al suyo

y los hizo conforme a su propia imagen.

A todo viviente le infundió el temor a los hombres,

para que éstos dominaran a las bestias y a las aves.



Les formó lengua, boca, ojos y oídos,

y les concedió la mente para que pudieran razonar.

Los colmó de ciencia y sabiduría

y les mostró el bien y el mal.

Con la luz de su mirada iluminó sus corazones,

para hacerles ver la grandeza de sus obras

y así alabaran su santo nombre

y proclamaran sus maravillas.



Mayor sabiduría les concedió

al darles en herencia la ley de la vida. Estableció con ellos una alianza eterna

y les dio a conocer sus mandamientos.



Los hombres contemplaron con sus ojos la grandeza del Señor

y oyeron la majestad de su voz con sus oídos.

Les ordenó evitar toda injusticia

y les dio preceptos acerca del prójimo.



La conducta de los hombres es patente a la vista del Señor,

no puede ocultarse a su mirada.

El Señor le puso un jefe a cada nación,

pero Israel es su pueblo predilecto.

Para el Señor, todas las acciones del hombre son tan claras

como la luz del sol;

sus ojos siempre están observando la conducta del hombre.

El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Marcos

Marcos 10, 13-16

En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo.



Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él”.



Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

