El evangelio y las lecturas: la palabra del 25 de febrero

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración litúrgica de este martes 25 de febrero, actualizados por la propia Iglesia Católica.

Recuerda que al realizarse Misas prácticamente todos los días, la Iglesia Católica da a conocer las lecturas y el evangelio del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Lectura del libro del Eclesiástico

Sirácida 2, 1-13

Hijo mío, si te propones servir al Señor,

prepárate para la prueba;

mantén firme el corazón y sé valiente;

no te asustes en el momento de la adversidad.

Pégate al Señor y nunca te desprendas de él,

para que seas recompensado al fin de tus días.

Acepta todo lo que te sobrevenga,

y en los infortunios ten paciencia,

pues el oro se purifica con el fuego

y el hombre a quien Dios ama, en el crisol del sufrimiento.



Confíate al Señor y él cuidará de ti;

espera en él y te allanará el camino.

Los que temen al Señor, esperen en su misericordia;

no se alejen de él y no caerán.

Los que temen al Señor, confíen en él,

porque no los dejará sin recompensa.

Los que temen al Señor, esperen sus beneficios,

su misericordia y la felicidad eterna.



Miren a sus antepasados y comprenderán.

¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado?

¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado?

¿Quién lo invocó y fue desatendido?

El Señor es clemente y misericordioso;

él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación.

El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Marcos

Marcos 9, 30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: "El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; le darán muerte y tres días después de muerto, resucitará". Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones.



Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, les preguntó: "¿De qué discutían por el camino?" Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: "Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos".



Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: "El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado".

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

