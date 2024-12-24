Efemérides del 24 de diciembre: Nochebuena y todos los eventos importantes que se celebran hoy

¿Qué pasó un día como hoy en el transcurso de los años? Las efemérides te llevarán a un viaje a través del tiempo, desentrañando eventos importantes y momentos memorables que ocurrieron en esta fecha a lo largo de la historia.
Desde descubrimientos revolucionarios hasta hitos culturales, te presentamos las efemérides más importantes de este 24 de diciembre.
Cuáles son las efemérides de hoy
563: La iglesia bizantina Santa Sofía en Constantinopla es reconstruida por segunda vez después haber sido destruida por un terremoto.
759: El poeta de la dinastía Tang, Du Fu parte hacia Chengdu, donde es acogido por su amigo Pei Di.
1144: La capital del condado de Edesa, cae en poder de Zengi, señor de Mosul y Aleppo.
1294: En Roma, Bonifacio VIII es elegido papa, reemplazando a Celestino V, que había renunciado.
1500: En Cefalonia, el Gran Capitán (Gonzalo Fernández de Córdoba) lidera una importante victoria hispano-veneciana sobre el Imperio otomano (toma de Cefalonia).
1521: Un incendio destruye las tres cuartas partes de Oviedo.
1536: El conquistador español Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Popayán en el actual territorio de Colombia.
1591: Felipe II publica un perdón general para los amotinados y respeta la esencia de los fueros aragoneses.
1598: En el Reino de Chile, el gobernador Martín García muere al ser emboscado por fuerzas mapuches dirigidas por Pelantaro (los españoles llamarían a este suceso el Desastre de Curalaba).
1603: Se funda la Comuna de Nacimiento (Chile).
1680: Marruecos y los Países Bajos firman un tratado de alianza para fomentar la piratería marroquí en el Mediterráneo contra España.
1715: Felipe V ratifica en Guadalajara su matrimonio con Isabel de Farnesio.
1726: Se declara fundada la ciudad de Montevideo.
1734: Un incendio destruye el Real Alcázar de Madrid.
1752: Se experimenta por primera vez en España el alumbrado público de las calles con luces de aceite.
1777: En el medio del océano Pacífico, el navegante James Cook arriba a la isla Kiritimati ―también llamada Isla Navidad― que hasta el 1200 d. C. había sido visitada durante siglos por los polinesios.
1781: En Viena ―ante la presencia del emperador José II de Austria― tiene lugar un duelo de interpretación pianística entre Wolfgang Amadeus Mozart y Muzio Clementi, del que resultó vencedor Mozart.
1800: En París, Napoleón Bonaparte sufre un atentado del que sale ileso.
1801: El emperador Francisco I de Austria prohíbe que Franz Joseph Gall ―investigador del cerebro― dé clases, ya que su doctrina conduce al materialismo.
1813: Guerra de Independencia de México: se produce la Batalla de las Lomas de Santa María donde las tropas insurgentes, comandadas por José María Morelos son derrotadas por las tropas españolas del comandante Agustín de Iturbide.
1814: Inglaterra y los Estados Unidos firman en Gante un tratado que termina con la Guerra anglo-estadounidense.
1835: En Venezuela, comienza el Sitio de Puerto Cabello impuesto en la plaza de Puerto Cabello por las fuerzas constitucionalistas de José Antonio Páez a las fuerzas reformistas comandadas por el coronel Pedro Carujo.
1836: Fuerzas liberales mandadas por Espartero derrotan a los carlistas en Luchana (Bilbao).
1851: Incendio en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
1865: En Estados Unidos se crea el Ku Klux Klan, un grupo de odio, supremacista blanco, de extrema derecha, conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo.
1879: En Cuba queda abolida por decreto la esclavitud.
1884: Llega el primer tranvía de mulas a Bogotá
1889: En la ciudad de Rosario, Argentina, se funda el Club Atlético Rosario Central.
1905: En la catedral de Barcelona (España) el cardenal Casañas sufre un atentado del que sale ileso.
1906: El profesor canadiense Reginald Aubrey Fessenden realiza la primera emisión radiofónica, en la que se escucha su voz y la música de Haendel en los barcos que navegan cerca de la isla de Terranova.
1907: La Ópera de París decide emparedar en uno de sus muros cajas que contienen grabaciones de grandes cantantes, a fin de que dentro de doscientos años asombren a los melómanos.
1908: En París, el presidente Fallières inaugura el Primer Salón de la Aeronáutica.
1909: En Bélgica, Alberto I es coronado rey.
1911: En Berlín, un envenenamiento por alcohol metílico causa la muerte de 89 personas.
1912: En Yubari (en la isla japonesa de Hokkaidō) una explosión cuesta la vida a 245 mineros.
1914: En el frente occidental ―en el marco de la Primera Guerra Mundial― las tropas alemanas y las tropas británicas celebran un breve alto el fuego no oficial; este hecho fue conocido como la «Tregua de Navidad».
1920: En España, como resultado de los comicios celebrados el día 19 obtienen la victoria los conservadores.
1922: En Roma (Italia) su primera encíclica, el papa Pío XI hace un llamamiento a la paz en Italia y en el mundo.
1924: Albania se convierte en república.
1924: Se crea la Biblioteca Nacional de Camboya.
1929: En Argentina, el presidente argentino Hipólito Yrigoyen sufre un atentado del que sale ileso.
1933: Cerca de París (Francia) mueren más de 200 personas en un choque de trenes.
1936: En el contexto de la guerra civil española, la aviación republicana bombardea Córdoba en un intento de debilitar la retaguardia del bando sublevado.
1936: En Cuba, Federico Laredo Brú es elegido presidente.
1939: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el papa Pío XII apela por la paz en la misa de Gallo (ritual de la Navidad).
1941: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Kuching es conquistado por las tropas japonesas.
1941: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Bengasi es conquistado por el ejército británico.
1942: En el norte de África, el general francés Giraud asume el cargo de alto comisario.
1943: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el general estadounidense Dwight D. Eisenhower asume los poderes de comandante en jefe de las tropas aliadas.
1943: En la Unión Soviética ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― el Ejército Rojo lanza la Ofensiva del Dniéper-Cárpatos en Ucrania.
1950: España y los Estados Unidos reanudan sus relaciones diplomáticas.
1951: Libia se independiza de Italia.
1959: En la provincia de Santiago del Estero (Argentina), un comando armado de Uturuncos asalta la comisaría de la localidad de Frías.
1961: Durante una tarde de caza en los bosques de El Pardo (Madrid), Francisco Franco es herido en la mano izquierda al explotar accidentalmente un cañón de su escopeta de caza. A pesar de los intentos del gobierno de restarle importancia al hecho, la opinión pública y los servicios de inteligencia americanos comienzan a temer por el estado de salud del dictador. A raíz de este accidente, el caudillo empieza a pensar en un posible sucesor.[1]
1968: En el marco del Programa Apolo, la nave Apolo 8 entra en la órbita alrededor de la Luna; son los primeros humanos que lo hacen.
1969: En Estados Unidos, Charles Manson se defiende a sí mismo en el juicio por la muerte de Sharon Tate.
1971: En Perú, el Vuelo 508 de LANSA se accidenta en el Departamento de Huánuco, resultando 91 pasajeros muertos y una sobreviviente (Juliane Kopcke).
1979: La Unión Soviética invade Afganistán.
1979: Primer despegue con éxito del Ariane 1, proyecto de la ESA.
1981: Navidad roja.
2004: Un terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter sacude el Territorio Antártico Australiano.
2009: En Roma, Susana Maiolo ataca al papa Benedicto XVI en la misa de Gallo (ritual de la Navidad).
2010: En Puerto Rico, a las 19:42 h, un sismo de 5.4 grados en la escala de Richter sucede en plena celebración de la Navidad.
2010: En la provincia de Manabí (Ecuador), mueren 39 personas en un accidente de tránsito.[cita requerida]
2011: En la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-Un es designado líder supremo; Kim Yong Nam lo confirma como presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo cinco días después.
2014: Una avioneta comercial cae en la zona de Mesa de los Santos (Colombia), dejando fallecidos a los 7 ocupantes.[2]
2014: El Tratado de comercio de armas entró en vigor.
2017: En Perú el presidente Pedro Pablo Kuczynski concede un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, recluido durante 12 años en prisión.[3]
2018: En Coronango (México) cae un helicóptero que transportaba a la gobernadora del estado de Puebla Martha Erika Alonso junto a su esposo Rafael Moreno Valle quienes murieron en el accidente
Quién nació un día como hoy
3: Galba, emperador romano entre 68 y 69 (f. 69).
1166: Juan I, rey de Inglaterra entre 1199 y 1216 (f. 1216).
1389: Juan VI de Bretaña, aristócrata francés (f. 1442).
1456: Đurađ Branković, rey serbio (n. 1377).
1473: Juan Cancio, sacerdote y teólogo polaco (n. 1390).
1508: Pietro Carnesecchi, humanista italiano (f. 1567).
1588: Constanza de Habsburgo, reina polaca (f. 1631).
1597: Honorato II, príncipe monegasco (f. 1662).
1635: Mariana de Austria, reina consorte de España, segunda esposa de Felipe IV (f. 1696).
1638: Tomás de la Cerda y Aragón, aristócrata y gobernador español (f. 1692).
1649: Manuel de Solórzano, misionero y jesuita español (f. 1684).
1679: Domenico Sarro, compositor italiano (f. 1744).
1709: Johann Evangelist Holzer, pintor austro-alemán (f. 1740).
1729: Manuel Abad y Lasierra, religioso español (f. 1806).
1740: Anders Johan Lexell, astrónomo y matemático sueco-ruso (f. 1784).
1745: Benjamin Rush, médico estadounidense (f. 1813).
1754: George Crabbe, poeta y naturalista británico (f. 1832).
1761: Jean-Louis Pons, astrónomo francés (f. 1831).
1761: Selim III, sultán otomano (f. 1808).
1777: Manuel Salazar y Baquíjano, político y militar peruano (f. 1850).
1781: Joaquín Manuel Fernández Cruzado, pintor español (f. 1856).
1782: Charles Hubert Millevoye, poeta francés (f. 1816).
1784: Elena Pávlovna Románova, heredero al trono ruso (f. 1803).
1786: Gregor MacGregor, militar escocés (f. 1845).
1787: Guillermo de Hesse-Kassel, aristócrata alemán (f. 1867).
1791: Ernst Ferdinand Nolte, botánico alemán (f. 1875).
1791: Eugène Scribe, escritor francés (f. 1861).
1796: Fernán Caballero, escritora española (n. 1877).
1798: Adam Mickiewicz, poeta y patriota polaco (f. 1855).
1804: Mariano Rivera Paz, político guatemalteco (f. 1849).
1809: Kit Carson, explorador y residente fronterizo estadounidense (f. 1868).
1810: Wilhelm Marstrand, pintor danés (f. 1873).
1816: Rafael Martínez Molina, médico español (f. 1888).
1818: James Prescott Joule, físico británico (f. 1889).
1819: Antonio Trueba, escritor español (f. 1889).
1820: Justin Clinchant, militar francés (f. 1881).
1821: Gabriel García Moreno, político y escritor ecuatoriano (f. 1875).
1822: Matthew Arnold, poeta británico (f. 1888).
1822: Charles Hermite, matemático francés (f. 1901).
1824: Peter Cornelius, compositor y poeta alemán (f. 1874).
1824: Emmanuel Frémiet, escultor francés (f. 1910).
1825: Gabriel Batllevell i Tort, maestro de obras español (f. 1910).
1829: José Rogel Soriano, compositor español (f. 1901).
1831: Manuel del Palacio, periodista y poeta español (f. 1906).
1832: Christian Christie, arquitecto noruego (f. 1906).
1836: Joaquín Agrasot, pintor español (f. 1919).
1837: Cosima Wagner, segunda esposa de Richard Wagner (f. 1930).
1837: Hans von Marées, pintor alemán (f. 1887).
1837: Isabel de Baviera, emperatriz austrohúngara (f. 1898).
1843: Lydia Koidula, poeta estonia (f. 1886).
1845: Jorge I, rey griego entre 1863 y 1913 (f. 1913).
1845: Fernand Cormon, pintor francés (f. 1924).
1845: Alfonso Espínola, médico español (f. 1905).
1846: Manuel Mato Vizoso, escritor e historiador español (f. 1909).
1854: José María Reina Barrios, presidente de Guatemala (f. 1898).
1855: Manuel M. Plata, militar mexicano (f. 1926).
1858: Eliseo Meifrén y Roig, pintor español (f. 1940).
1859: Pedro Antonio Echagüe, abogado y político argentino (f. 1939).
1861: Antonio Rodríguez Martínez (el Tío de la Tiza), músico y compositor español (f. 1912).
1862: Manuel Azueta, marino mexicano (f. 1928).
1863: Delfín Chamorro, pedagogo paraguayo (f. 1931).
1863: Enrique Fernández Arbós, músico español (f. 1939).
1863: Ljubomir Davidović, político serbio (f. 1940).
1864: Manuel González Zeledón (Magón), escritor costarricense (f. 1936).
1866: Manuel J. Calle, político, periodista, escritor e historiador ecuatoriano (f. 1918).
1867: Kantarō Suzuki, político japonés (f. 1948).
1868: Emanuel Lasker, ajedrecista alemán (f. 1941).
1868: Richard Teichmann, ajedrecista alemán f. 1925).
1869: Henriette Roland Holst, poetisa socialista neerlandesa (f. 1952).
1872: Adam Gunn, decatleta estadounidense (f. 1935).
1872: Natividad Yarza Planas, política española (f. 1960).
1873: Emanuel Walberg, historiador sueco (f. 1951).
1876: Francisco Tudela y Varela, político, abogado y peruano (f. 1962).
1877: Manuel Castro Quesada, político costarricense (f. 1950).
1879: Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin, reina consorte de Dinamarca (f. 1952).
1879: Émile Nelligan, poeta y escritor canadiense (f. 1941).
1879: Joaquín Tena Sicilia, pediatra y cirujano español (f. 1928).
1880: Enrique García-Rendueles, escritor español (f. 1955).
1881: Jan Bronner, escultor neerlandés (f. 1972).
1881: Delfina Bunge, escritora argentina (f. 1952).
1884: Guillermo G. Cano, político argentino (f. 1939).
1885: Paul Manship, escultor estadounidense (f. 1966).
1886: Ana Adamuzm, actriz española (f. 1971).
1886: Michael Curtiz, cineasta húngaro-estadounidense (f. 1962).
1886: Bogoljub Jevtić, Primera ministro yugoslavo (f. 1960).
1886: Serguéi Pankéyev, aristócrata ruso (f. 1979).
1887: Lucrecia Bori, soprano española (f. 1960).
1887: Louis Jouvet, actor francés (f. 1951).
1888: Cèsar Martinell, arquitecto español (f. 1973).
1889: Osmín Aguirre y Salinas, militar salvadoreño (f. 1977).
1889: Antonino Cipolla, violinista y compositor argentino (f. 1969).
1889: Franz Xaver Dorsch, ingeniero alemán (f. 1986).
1889: Carl O. Sauer, geógrafo estadounidense (f. 1975).
1891: Tomás Seguí, político español (f. 1937).
1892: Ruth Chatterton, actriz estadounidense (f. 1961).
1893: Harry Warren, compositor estadounidense (f. 1981).
1894: Pedro Carbo, político y escritor ecuatoriano (n. 1813).
1894: Georges Guynemer, aviador francés (f. 1917).
1894: Jack Thayer, superviviente del Titanic (f. 1945).
1895: Noel Streatfeild, escritora británica (f. 1986).
1895: Nikolaus von Vormann, militar alemán (f. 1959).
1895: Marguerite Williams, geóloga estadounidense (f. 1991).
1897: Francisco Díaz de León, dibujante mexicano (f. 1975).
1897: José de Figueroa y Alonso-Martínez, militar y polista español (f. 1920).
1898: Héctor Scarone, futbolista uruguayo (f. 1967).
1899: Carl Troll, geógrafo, botánico y ecólogo alemán (f. 1975).
1900: Alfredo Chavero e Híjar, educador mexicano (f. 1980).
1901: Donald Ewen Cameron, psicólogo británico (f. 1967).
1903: Julián Alfredo, religioso español (f. 1934).
1903: Joseph Cornell, artista americano (f. 1972).
1904: Joseph Juran ingeniero y experto en el control de calidad rumano (f. 2008).
1904: Manuel Villar, anarquista argentino (f. 1972).
1905: Howard Hughes, empresario, piloto y productor de cine estadounidense (f. 1976).
1905: Milt Dunnell, periodista deportivo canadiense (f. 2008).
1905: Miguel Ángel Zavala Ortiz, político argentino (f. 1982).
1906: James Hadley Chase, escritor británico (f. 1985).
1906: Franz Waxman, compositor alemán (f. 1967).
1907: André Cailleux, escritor francés (f. 1986).
1907: I. F. Stone, periodista estadounidense (f. 1989).
1910: Fritz Leiber, escritor estadounidense (f. 1992).
1910: Max Miedinger, tipógrafo suizo (f. 1980).
1912: Ramón Carnicer Blanco, escritor español (f. 2007).
1913: César Alonso de las Heras, religioso español (f. 2004).
1913: Ad Reinhardt, pintor estadounidense (f. 1967).
1914: Dorothy Hyson, actriz estadounidense (f. 1996).
1916: Assad Bucaram, político ecuatoriano (f. 1981).
1916: Lalo Guerrero, compositor mexicano (f. 2005).
1916: Héctor Stamponi, compositor y pianista argentino de tangos (f. 1997).
1917: Kim Jong-suk, personalidad norcoreana (f. 1949).
1918: Jorge Yarur Banna, empresario chileno (f. 1991).
1918: Óscar Bonilla, militar y político chileno (f. 1975).
1918: Carlos Coda, marino argentino (f. 2004).
1919: Pierre Soulages, pintor y escultor francés (f. 2022).
1920: Vittorio Vettori, poeta y filósofo italiano (f. 2004).
1920: Klavdia Blinova, aviadora militar soviética (f. 1988)
1921: Jesús Arellano, filósofo argentino (f. 2009).
1921: Jimmy Clitheroe, humorista británico (f. 1973).
1922: Ava Gardner, actriz estadounidense (f. 1990).
1923: Manuel Quindimil, político argentino (f. 2008).
1924: Mohammad Rafi, actor y cantante indio (f. 1980).
1924: Norman Rossington, actor británico (f. 1999).
1925: Baldramina Flores, escritora y activista chilena.
1925: Innes Lloyd, productor británico de televisión (f. 1991).
1925: Yafa Yarkoni, cantante israelí (f. 2012).
1926: Luis Alberto Costales, escritor y político ecuatoriano (f. 2006).
1926: Juan José Linz, politólogo estadounidense (f. 2013).
1927: Mary Higgins Clark, escritora estadounidense (f. 2020).
1927: Vernon Hilton Heywood, biólogo británico.
1928: Manfred Rommel, político alemán (f. 2013).
1928: Norman Rossington, actor estadounidense (f. 1999).
1928: Hugo Serrano Gómez, político colombiano (f. 2010).
1929: José Carol Archs, escritor español.
1929: Lennart Skoglund, futbolista sueco (f. 1975).
1929: Philip Ziegler, historiador y biógrafo británico.
1930: Jorge Arguindegui, militar argentino (f. 1997).
1930: Arsenio Iglesias, futbolista y entrenador español.
1931: Antonio Barbosa Alves, ciclista portugués.
1931: Jill Bennett, actriz británica (f. 1990).
1931: Ray Bryant, pianista y compositor estadounidense (f. 2011).
1931: Mauricio Kagel, compositor, director y escenógrafo argentino (f. 2008).
1931: Russell Stannard, físico británico.
1933: Francisco Capel, baloncestista español.
1934: Enrique Dussel, académico, filósofo e historiador mexicano (f. 2023).
1934: Stjepan Mesić, político croata.
1934: María Cuadra, actriz española.
1935: Alberto Locati, actor argentino (f. 2007).
1935: Jesús Antonio Sam López, político y abogado mexicano (f. 2010).
1935: Eugenio Chicano, pintor español (f. 2019).
1937: Nicolás García Uriburu, artista y arquitecto argentino.
1937: Félix Miéli Venerando, futbolista brasileño (f. 2012).
1937: Jaime Alomar, ciclista español.
1938: Manuel Avellaneda Gómez, pintor español (f. 2003).
1938: Mesías Maiguashca, compositor ecuatoriano.
1939: Herty Lewites, político nicaragüense (f. 2006).
1940: Jan Stráský, político y banquero checo, primer ministro de Checoslovaquia en 1992 (f. 2019).
1940: Guillermo Jiménez Sánchez, jurista español.
1940: Anthony Fauci, médico estadounidense.
1941: Howden Ganley, piloto de carreras neozelandés.
1941: John Levene, actor británico.
1941: Ana Maria Machado, periodista, pintora y escritora brasileña.
1941: Alfonso Espinosa de los Monteros, periodista ecuatoriano.
1942: Diego Jesús Jiménez, poeta, pintor y periodista español (f. 2009).
1942: Joaquín Sánchez Garrido, político español.
1943: Alberto Andrade Carmona, empresario y político peruano (f. 2009).
1943: Tarja Halonen, presidenta finlandesa.
1943: Robert Kurz, filósofo, escritor y periodista alemán (f. 2012).
1943: Arysteides Turpana, poeta panameño.
1944: Oswald Gracias, arzobispo indio.
1944: Daniel Johnson, Jr., político canadiense.
1944: Woody Shaw, trompetista y compositor estadounidense (f. 1989).
1945: Enrique Jackson, político mexicano.
1945: Lemmy Kilmister, cantante y bajista británico, de la banda Motörhead (f. 2015).
1946: Jan Akkerman, guitarrista neerlandés, de la banda Focus.
1946: Nel Amaro, escritor español.
1946: Jesús Antonio Bejarano Ávila, economista colombiano (f. 1999).
1946: Andrew Chi-Chih Yao, científico chino.
1946: Vittorio Giardino, historietista italiano.
1946: Manuel González, actor español.
1946: La Chana, bailaora española.
1946: Óscar Liera, dramaturgo mexicano (f. 1990).
1947: Miguel Ángel González Suárez, futbolista español.
1947: Peter Houseman, futbolista británico (f. 1977).
1947: Michel Rolland, enólogo francés.
1947: Joost Swarte, ilustrador e historietista neerlandés.
1948: Juan Bau, cantante español.
1948: José María Covarrubias, activista mexicano (f. 2003).
1948: Edwige Fenech, actriz italiana.
1948: Mo Layton, baloncestista estadounidense.
1948: Gerardo Melgar Viciosa, obispo y filósofo español.
1948: Rafael Román Guerrero, político español.
1948: Erik Trinkaus, paleontólogo estadounidense.
1949: Francisco Bartolucci, político chileno.
1949: Moncho Borrajo, actor y humorista español.
1949: Beatriz Carvajal, actriz española.
1950: Gilberto Alves, futbolista y entrenador brasileño.
1950: Mario Ruiz Massieu, político mexicano (f. 1999).
1951: Jesús Bracamontes, futbolista mexicano.
1952: Christopher Buckley, escritor estadounidense.
1952: Jesús Cuadrado Bausela, geógrafo y político español.
1952: Chucho Merchán, músico colombiano.
1952: Julio Mora, cantante uruguayo.
1953: Wilfried Maria Blum, escultor alemán.
1953: Mario Santiago Papasquiaro, poeta mexicano (f. 1998).
1953: Gerardo Solano, futbolista costarricense (f. 2000).
1954: Georgina Barbarossa, actriz, comediante y presentadora de televisión argentina.
1954: Yves Debay, periodista belga (f. 2013).
1954: José María Figueres Olsen, político costarricense, presidente de Costa Rica entre 1994 y 1998.
1954: Gregory S. Paul, peleontólogo estadounidense.
1955: Luis Auserón, músico español, de la banda Radio Futura.
1955: Grand L. Bush, actor estadounidense.
1955: Scott Fischer, alpinista estadounidense (f. 1996).
1955: Gary Lachman, músico estadounidense.
1956: Irene Khan, político bangladeshí.
1957: Hamid Karzai, político afgano, presidente de Afganistán entre 2004 y 2014.
1957: Francisco Muñoz Soler, escritor español.
1958: Olívia Byington, cantautora y guitarrista brasileña.
1958: Paul Pressey, baloncestista estadounidense.
1958: Manuel Enríquez Rosero, político colombiano.
1958: Janfri Topera, actor español.
1959: Anil Kapoor, actor indio.
1959: Lee Daniels, cineasta estadounidense.
1960: Gustavo Fontán, cineasta argentino.
1960: Glenn McQueen, dibujante estadounidense (f. 2002).
1960: Eva Tamargo, actriz estadounidense.
1960: Fei Xiang, cantante chino.
1961: Ilham Aliyev, político azerbaiyano, presidente de Azerbaiyán desde 2003.
1961: Wade Williams, actor estadounidense.
1963: Naja Marie Aidt, escritora danesa.
1963: Eloy M. Cebrián, escritor español.
1964: Tod Murphy, baloncestista estadounidense.
1964: Mark Valley, actor estadounidense.
1965: Marcelo Villena Alvarado, poeta boliviano.
1965: Mika Selander, músico finlandés.
1965: Mafalda Veiga, cantante portuguesa.
1966: Diedrich Bader, actor estadounidense.
1967: Mónica Scapparone, actriz argentina.
1967: Pernilla Wahlgren, actriz y cantante sueca.
1967: Vladislav Jovalyg, político ruso de etnia tuvana actual presidente de la República de Tuvá.
1968: Javier Echevarría Escribens, actor peruano.
1968: Choi Jin-sil, actriz surcoreana (f. 2008).
1968: Xiomara Rivero, atleta cubana de lanzamiento de jabalina.
1969: Clinton McKinnon, músico estadounidense.
1969: Ed Miliband, político británico.
1969: Mark Millar, historietista británico.
1969: Humberto Ovelar, futbolista paraguayo.
1970: Christopher Daniels, luchador profesional estadounidense.
1970: Adam Haslett, escritor estadounidense.
1970: Amaury Nolasco, actor puertorriqueño.
1970: Will Oldham, actor y cantante estadounidense.
1970: Adriana Riveramelo, periodista y actriz mexicana.
1971: Giórgos Alkaíos, cantante griego.
1971: Álex Cabrera, beisbolista venezolano.
1971: Ricky Martin, actor y cantante puertorriqueño.
1972: Richard Dutruel, futbolista francés.
1972: Betina González, escritora argentina.
1972: Álvaro Mesén, futbolista costarricense.
1972: Klaus Schnellenkamp, autor chileno-alemán.
1973: Grutle Kjellson, bajista noruego, de la banda Enslaved.
1973: Stephenie Meyer, escritora estadounidense.
1973: Matt Passmore, actor australiano.
1973: Eddie Pope, futbolista estadounidense.
1973: Ali Salem Tamek, activista marroquí.
1973: Dong Liu, atleta china-española.
1974: Cristina Umaña, actriz colombiana.
1974: Thure Lindhardt, actor danés.
1974: Marcelo Salas, futbolista chileno.
1974: Ryan Seacrest, presentador de televisión estadounidense.
1974: Samuel Caballero, futbolista hondureño.
1975: Toru Ito, luchador profesional japonés.
1975: Jaime Ruiz, futbolista mexicano.
1976: Florencia Abbate, escritora y periodista argentina.
1976: Ángel Matos, practicante de taekwondo cubano.
1976: Iker Lastra, actor español.
1976: Pepe Ocio, actor español.
1976: Alfredo Toxqui, futbolista mexicano.
1977: Dayron Pérez, futbolista colombiano.
1977: Michael Raymond-James, actor estadounidense.
1977: Américo, cantante tropical chileno.
1978: Josh Asselin, baloncestista estadounidense.
1978: Yıldıray Baştürk, futbolista turco.
1978: Souleymane Diawara, futbolista senegalés.
1979: Ben Geurens, actor australiano.
1979: Chris Hero, luchador estadounidense.
1979: Rodrigo Mannara, futbolista argentino.
1979: Danny Raco, actor italiano.
1980: Stephen Appiah, futbolista ghanés.
1980: Álvaro Gómez, actor chileno.
1980: Maarja-Liis Ilus, cantante estonia.
1981: Dima Bilán, cantante ruso.
1981: Sophie Moone, actriz pornográfica y modelo erótica húngara.
1982: Masaki Aiba, músico y actor japonés.
1982: Robert Schwartzman, músico y actor estadounidense.
1983: Gregor Blanco, beisbolista venezolano.
1983: Ariel Bogado, futbolista paraguayo.
1983: Valeria Bringas, actriz y modelo peruana.
1983: Irene Fornaciari, cantante italiana.
1983: Sayaka Minami, cantante japonesa.
1983: Joel Solanilla, futbolista panameño.
1983: Alla Lyshafay, futbolista ucraniana.
1984: Yerson Opazo, futbolista chileno.
1984: Wallace Spearmon, atleta estadounidense.
1984: Austin Stowell, actor estadounidense.
1984: Rogério Miranda Silva, futbolista brasileño.
1985: Takeshi Minamino, luchador profesional japonés.
1986: Ana Brenda Contreras, actriz estadounidense.
1986: Kyrylo Fesenko, baloncestista ucraniano.
1986: Theodor Gebre Selassie, futbolista checo.
1986: Riyo Mori, bailarina y modelo japonesa.
1986: Thomas Peterson, ciclista estadounidense.
1986: Satomi Ishihara, actriz japonesa.
1986: Subrata Pal, futbolista indio.
1987: Matías Cahais, futbolista argentino.
1987: Antonio Jesús Regal Angulo, futbolista español.
1988: Momodou Ceesay, futbolista gambiano.
1988: Nikola Mektić, tenista croata.
1988: Simon Zenke, futbolista nigeriano.
1988: Kōhei Doi, futbolista japonés.
1989: Carlos Escobar Ortiz, futbolista chileno.
1989: Gonzalo Verón, futbolista argentino.
1989: William Fletcher, remero británico.
1991: Louis Tomlinson, cantante, compositor y futbolista británico, inició en la banda One Direction.
1991: Eric Moreland, baloncestista estadounidense.
1992: Davante Adams, jugador estadounidense de fútbol americano.
1992: Melissa Suffield, actriz británica.
1992: Maksym Malyshev, futbolista ucraniano.
1993: Andrea Cedrón, nadadora peruana.
1994: LaShawn Tináh Jefferies, actriz estadounidense.
1994: Brad Abbott, futbolista inglés.
1995: Lynden Gooch, futbolista estadounidense.
1995: Fabrice Ondoa, futbolista camerunés.
1996: Kendija Aparjode, pilota de luge letona.
1996: Jovo Damjanović, balonmanista montenegrino.
1996: Jailen Gill, baloncestista estadounidense.
1996: Benjamin Voisin, actor francés.
1997: Jamorko Pickett, baloncestista estadounidense.
1998: Declan McKenna, cantante británico.
1998: Grégoire Munster, piloto de rally luxemburgués.
1999: Egor Zheshko, cantante bielorruso.
1999: Gonzalo Torres, futbolista argentino.
Quién falleció un día como hoy
820: León V el Armenio, emperador bizantino (n. 775).
1317: Jean de Joinville, escritor francés (n. 1224).
1453: John Dunstaple, compositor inglés (n. 1390).
1524: Vasco da Gama, explorador y navegante portugués (n. 1469).
1535: Euricius Cordus, poeta, médico y botánico alemán (n. 1486).
1541: Damián Forment, escultor español (n. c. 1480).
1588: Luis II, cardenal de Guisa, religioso francés (n. 1555).
1598: Martín García Óñez de Loyola, conquistador español (n. 1549).
1608: Ángela Serafina Prat, religiosa española (n. 1543).
1660: María Enriqueta Estuardo, aristócrata británica (n. 1631).
1667: John Mylne, arquitecto británico (n. 1611).
1692: María Antonia de Austria, aristócrata alemana (n. 1669).
1707: Noël Coypel, pintor y decorador francés (n. 1628).
1729: Marcantonio Franceschini, pintor italiano (n. 1648).
1783: Jacobus Cornelius Matthaeus Radermacher, explorador, botánico y escritor neerlandés (n. 1741).
1804: Martin Vahl, botánico noruego (n. 1749).
1806: Fernando Carlos de Habsburgo-Lorena, aristócrata austríaco (n. 1754).
1813: Go-Sakuramachi, emperatriz japonesa (n. 1740).
1816: Manuel Tolsá, arquitecto y escultor español (n. 1757).
1821: Valentín de Foronda, economista y escritor español (n. 1751).
1827: Joseph Collyer, grabador británico (n. 1748).
1834: Agustín García Arrieta, escritor español (n. 1768).
1836: Francisco Espoz y Mina, militar español (n. 1781).
1850: Christian Friedrich Hornschuch, botánico alemán (n. 1793).
1856: John Ayrton Paris, médico británico (n. 1785).
1863: William Makepeace Thackeray, escritor británico (n. 1811).
1864: Heinrich Hössli, escritor suizo (n. 1784).
1867: José Mariano Salas, político y militar mexicano (n. 1797).
1868: Adolphe d’Archiac, naturalista, paleontólogo y geólogo francés (n. 1802).
1868: Felipe Pardo y Aliaga, escritor peruano (n. 1806).
1869: Edwin M. Stanton, abogado estadounidense (n. 1814).
1871: Luis Viale, empresario italiano (n. 1815).
1872: William John Macquorn Rankine, ingeniero y físico británico (n. 1820).
1873: Johns Hopkins, filántropo estadounidense (n. 1795).
1882: Johann Benedict Listing, matemático alemán (n. 1808).
1884: Philipp von Jolly, físico y matemático alemán (n. 1809).
1885: José Víctor Jiménez, político mexicano (n. 1803).
1891: Miguel Payá y Rico, obispo español (n. 1811).
1893: Robert Bentley, botánico británico (n. 1821).
1893: Emilio Mitre, militar argentino (n. 1824).
1894: José Nicolás Puccio, empresario argentino (n. 1844).
1895: Leopoldo Laussat, político español (n. 1838).
1898: Chárbel Makhlouf, monje y sacerdote libanés (n. 1828).
1898: Elena Sanz, cantante lírica española (n. 1849).
1903: Carlos Navarro Rodrigo, periodista y político español (n. 1833).
1904: Julien Dillens, escultor belga (n. 1849).
1912: Adolfo Büttner, arquitecto alemán (n. 1849).
1914: John Muir, naturalista estadounidense (n. 1838).
1921: Teresa Wilms Montt, escritora chilena (n. 1893).
1926: William Wesley Coe, atleta estadounidense (n. 1979).
1927: Vladímir Béjterev, neurólogo y psiquiatra ruso (n. 1857).
1927: Alexandre Promio, cineasta francés (n. 1868).
1930: Antonio de Orleans y Borbón, aristócrata español (n. 1866).
1933: Lorenzo Tio, saxofonista estadounidense (n. 1883).
1935: Alban Berg, compositor austriaco (n. 1885).
1935: Ramón Sijé, escritor, periodista y abogado español (n. 1913).
1936: Irene Fenwick, actriz estadounidense (n. 1887).
1938: Joaquim Francisco de Assis Brasil, escritor y político brasileño (n. 1857).
1938: Amália Luazes, escritora portuguesa (n. 1865).
1938: Severiano Martínez Anido, militar español (n. 1862).
1938: Bruno Taut, arquitecto alemán (n. 1880).
1939: José Negre, anarcosindicalista español (n. 1875).
1942: François Darlan, almirante y político francés (n. 1881).
1943: Kurt Gruber, político nazi alemán (n. 1904).
1943: Mariano Gutiérrez-Lanza, meteorólogo y astrónomo español (n. 1865).
1945: Luis Chamizo Trigueros, escritor español (n. 1894).
1945: Mariano Holguín, sacerdote peruano (n. 1860).
1945: Francisco Pujol, compositor español (n. 1878).
1947: Charles Gondouin, rugbista francés (n. 1875).
1948: Luis Trenova Balharry, político chileno (n. 1876).
1950: Anselmo Barreto, abogado y magistrado peruano (n. 1865).
1950: Lev Semionovich Berg, geógrafo y biólogo soviético (n. 1876).
1953: Carlos Pío de Habsburgo-Borbón, aristócrata austriaco y pretendiente carlista al trono español (n. 1909).
1957: Arturo Barea, escritor español (n. 1897).
1957: Ángel Lascurain y Osio, ingeniero mexicano (n. 1882).
1957: Shūmei Ōkawa, intelectual japonés (n. 1886).
1957: Norma Talmadge, actriz estadounidense (n. 1894).
1959: Edmund Goulding, director de cine británico (n. 1891).
1959: Holger Wederkinch, escultor danés (n. 1886).
1961: Luis Nicolau d’Olwer, político español (n. 1888).
1962: Wilhelm Ackermann, matemático alemán (n. 1896).
1963: Mariano Arrate, futbolista español (n. 1892).
1965: William Marrion Branham, reverendo estadounidense (n. 1906).
1965: Manuel Gallego Suárez-Somonte, militar español (n. 1894).
1966: Gaspar Cassadó i Moreu, violonchelista y compositor español (n. 1897).
1968: Eduardo Cansino, bailarín y actor español (n. 1895).
1969: Oswaldo Hercelles García, médico peruano (n. 1908).
1969: Seabury Quinn, escritor estadounidense (n. 1889).
1970: Nikolái Shvérnik, político soviético (n. 1888).
1971: Maria Koepcke, ornitólogo germano-peruano (n. 1924).
1972: Jay Allen, periodista estadounidense (n. 1900).
1972: Melville Ruick, actor estadounidense (n. 1898).
1973: Gerard Kuiper, astrónomo estadounidense (n. 1905).
1973: Sergei Tschachotin, microbiólogo y sociólogo soviético (n. 1883).
1974: Ida Kar, fotógrafa rusa (n. 1908).
1974: Adriana Prieto, actriz brasileña (n. 1950).
1975: Bernard Herrmann, compositor estadounidense (n. 1911).
1977: Ubaldo Martínez, actor uruguayo (n. 1909).
1977: Salvatore Papaccio, tenor italiano (n. 1890).
1977: Juan Velasco Alvarado, político y militar peruano (n. 1910).
1977: Samael Aun Weor, escritor colombiano (n. 1917).
1979: Rudi Dutschke, líder estudiantil alemán (n. 1940).
1980: Karl Doenitz, almirante alemán (n. 1891).
1982: Louis Aragon, escritor francés (n. 1897).
1982: Maurice Biraud, actor francés (n. 1922).
1982: Rafael Rossi, músico argentino (n. 1896).
1983: Héctor Duvauchelle, actor chileno (n. 1932).
1984: Ian Hendry, actor británico (n. 1931).
1984: Peter Lawford, actor británico (n. 1923).
1985: Ferhat Abbas, político argelino (n. 1899).
1985: James Hadley Chase, escritor británico (n. 1906).
1985: Demetrio Vallejo, político mexicano (n. 1910).
1985: Sara Insúa, escritora y periodista española (n. 1901).
1986: Gardner Fox, escritor estadounidense (n. 1911).
1987: Joop den Uyl, político neerlandés (n. 1919).
1987: Thérèse Bertrand-Fontaine, médico francesa (n. 1895).
1987: Terence Tiller, poeta y productor de radio británico (n. 1916).
1988: Mary Cavendish, aristócrata británica (n. 1895).
1989: Roger Pigaut, actor y director francés (n. 1919).
1990: Rodolfo Orlandini, futbolista y entrenador argentino (n. 1905).
1991: Maria Àngels Cardona i Florit, científica española (n. 1940).
1992: Jack Nichols, baloncestista estadounidense (n. 1926).
1992: Peyo, historietista belga (n. 1928).
1992: Faustino Pérez, político y médico cubano (n. 1920).
1993: Yen Chia-kan, político chino (n. 1905).
1993: Chucho Navarro, músico mexicano (n. 1913).
1993: Norman Vincent Peale, psicólogo y escritor estadounidense (n. 1898).
1994: John Boswell, historiador estadounidense (n. 1947).
1994: Rossano Brazzi, actor italiano (n. 1916).
1994: Julie Haydon, actriz estadounidense (n. 1910).
1994: John Osborne, dramaturgo británico (n. 1929).
1995: Carlos Lapetra, futbolista español (f. 1938).
1997: Toshiro Mifune, actor japonés (n. 1920).
1998: José Campillo Sainz, abogado y político mexicano (n. 1917).
1999: João Baptista Figueiredo, presidente brasileño entre 1979 y 1985 (n. 1918).
1999: Maurice Couve de Murville, político francés (n. 1907).
1999: Tito Guízar, actor mexicano (n. 1908).
1999: Grete Stern, diseñadora y fotógrafa alemana (n. 1904).
2000: John Cooper, piloto de automovilismo británico (n. 1923).
2001: Robert Leckie, reportero y escritor estadounidense (n. 1920).
2001: Harvey Martin, jugador estadounidense de fútbol americano (n. 1950).
2002: Jaime Barylko, escritor, ensayista y pedagogo argentino (n. 1936).
2002: Tita Merello, actriz y cantante argentina (n. 1904).
2002: José Luis Molinuevo, futbolista español (n. 1917).
2002: Richie Regan, baloncestista estadounidense (n. 1930).
2003: Hugo Argüelles, dramaturgo mexicano (n. 1932).
2003: Gustavo Lagos, abogado chileno (n. 1924).
2004: Fermín de la Sierra, ingeniero español (n. 1912).
2004: José R. Somoza, militar nicaragüense (n. 1914).
2006: Braguinha, músico brasileño (n. 1907).
2006: Kiva Maidánik, historiador y politólogo soviético (n. 1929).
2006: Víctor Puyuelo, actor y pintor español (n. 1941).
2006: Mirko Sandić, waterpolista y entrenador serbio (n. 1942).
2006: Frank Stanton, empresario estadounidense (n. 1908).
2007: Sergio Correa Gac, sacerdote chileno (n. 1915).
2007: Luis Ximénez Caballero, músico mexicano (n. 1928).
2008: Samuel Phillips Huntington, politólogo estadounidense (n. 1927).
2008: Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura en 2005 (n. 1930).
2009: Freddy Artiles, dramaturgo y titiritero cubano (n. 1946).
2009: Hugo Berly, futbolista y entrenador chileno (n. 1941).
2009: Rafael Caldera, abogado, político y expresidente venezolano (n. 1916).
2010: José Orlandis, historiador y jurista español (n. 1918).
2010: Orestes Quércia, político brasileño (n. 1938).
2010: Eino Tamberg, compositor estonio (n. 1930).
2011: José Andrés Corral Arredondo, obispo mexicano (n. 1946).
2011: Juan García Damas, escritor español (n. 1915).
2011: Johannes Heesters, actor y cantante neerlandés (n. 1903).
2012: Charles Durning, actor estadounidense (n. 1923).
2012: Jack Klugman, actor estadounidense, protagonista de la serie Quincy (n. 1922).
2012: Richard Rodney Bennett, compositor británico (n. 1936).
2012: José Simón Díaz, bibliógrafo y filólogo español (n. 1920).
2016: Fernando Corredor, fue actor colombiano que participó en teatro, televisión y cine. (n. 1935).
2016: Gil Parrondo, director artístico español ganador de dos Premios Óscar (n. 1921).
2016: Rick Parfitt, guitarrista británico de la banda Status Quo (n. 1948).
2018: Martha Érika Alonso (n. 1973), Rafael Moreno Valle Rosas (n. 1968) y tres personas más en el Accidente aéreo del Agusta A109S.
2020: Ivry Gitlis, violinista israelí (n. 1922).
2021: Raúl Horacio Madero (82), jugador de fútbol y médico argentino (n. 1939).
2021: Oscar López Ruiz (83), guitarrista, productor y compositor argentino (n. 1938).
2022: Franco Frattini, político italiano (n. 1957).