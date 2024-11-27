Efemérides: cumpleaños, sucesos y celebraciones de este 27 de noviembre

James Marshall Hendrix, mejor conocido como Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor nació el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, Estados Unidos (Peter Tarnoff/Mediapunch/Shutterstock)

Sumérgete en la corriente del tiempo con nuestras efemérides del día. Desde hitos que cambiaron el curso de la humanidad hasta momentos culturales que dejaron una huella imborrable, te llevaremos a través de un recorrido fascinante por los eventos que ocurrieron en este jueves 27 de noviembre en distintos años.

Cuáles son las efemérides de hoy

25: Luoyang es declarada capital de la Dinastía Han por el emperador Liu Xiu.

176: El emperador Marco Aurelio concede a su hijo Cómodo el rango de Imperator y comandante supremo de las legiones romanas.

395: Rufino, prefecto pretoriano del Este, es asesinado por mercenarios godos en Gainas.

511: El rey Clodoveo I muere en París (Lutetia) y es enterrado en la Abadía de St. Genevieve. Los merivingios continuará con sus cuatro hijos (Teodorico I, Clodomiro, Childeberto I y Clotario I, que dividen el reino franco en cuatro partes con capitales en Metz, Orleans, París y Soissons.

602: El emperador Mauricio es forzado a ver la ejecución de sus cinco hijos antes de ser decapitado. Sus cuerpos serán lanzados al mar y sus cuerpos exhibidos en Constantinopla.

1095: En el Concilio de Clermont (Francia), el papa Urbano II convoca a la Primera Cruzada.

1295: Los representantes de Lancashire son llamados al palacio de Westminster por el rey Eduardo I de Inglaterra, llamada que sería conocida como «Parlamento modelo».

1515: Es fundada la ciudad de Cumaná, la primera ciudad fundada en América.

1520: En el extremo sur de América, Fernando de Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre.

1703: El faro de Eddystone es destruido por una tormenta.

1755: En Mequinez (Marruecos) se registra un terremoto que deja un saldo de 3000 muertos.

1806: En Berlín, Napoleón ordena el bloqueo continental de Gran Bretaña.

1807: La familia real portuguesa escapa de Lisboa por las fuerzas napoleónicas.

1810: En España se crea el primer reglamento de las Cortes de Cádiz.

1811: Las Provincias Unidas de la Nueva Granada (Hoy, Colombia) se declaran independiente de la Monarquía Hispánica.

1820: En Santa Ana de Trujillo (Venezuela), el general Simón Bolívar (presidente de la República de Gran Colombia) y el general Pablo Morillo (capitán de las fuerzas realistas en Venezuela) firman el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra.

1830: En París, la joven monja francesa Catalina Labouré (1806-1876) declara que se le apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa.

1838: Se inicia la batalla de San Juan de Ulúa (1838) donde las tropas francesas comandados por el almirante Charles Baudin derrotarán a al Ejército Mexicano al mando de los generales Antonio López de Santa Anna y Mariano Arista en la fortaleza de San Juan de Ulúa en el estado de Veracruz, México.

1839: Fundación de la American Statistical Association, en Boston, Massachusetts.

1852: Muere Ada Lovelace una famosa matemática e informática debido a cáncer uterino.

1856: Un golpe de Estado en Luxemburgo adopta una nueva constitución más reaccionaria.

1868: El Emperador Meiji de Japón traslada su residencia de la ciudad de Kioto a Edo, que en adelante se llamaría Tokio.

1871: En La Habana (Cuba) el Gobierno colonial hace fusilar a ocho estudiantes de la cátedra de Medicina de la Universidad de La Habana.

1879: En Tarapacá, tiene lugar una batalla en la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico donde se enfrentan fuerzas chilenas y peruanas, saldándose la batalla con la victoria de estas últimas.

1885: En España, Sagasta jura el cargo de presidente del Consejo ante la reina regente, María Cristina de Habsburgo-Lorena.

1886: El juez alemán Emil Hartwich recibe heridas fatales en un duelo, telón de fondo de la novela “Effi Briest”, un clásico de la literatura alemana.

1887: En Quilmes (Buenos Aires) se funda el primer club de fútbol de Argentina, el Quilmes Atlético Club.

1895: Alfred Nobel dispone en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los cinco premios Nobel.

1907: En Madrid, el Congreso español aprueba una ley para reconstruir la Armada.

1912: Francia y España firman un tratado acerca de Marruecos, que concede a España la zona norte del país.

1915: Alemania lleva a cabo un ataque aéreo contra Inglaterra.

1931: En España, Niceto Alcalá Zamora es elegido miembro de la Real Academia Española.

1935: Las tropas japonesas entran en las ciudades chinas de Beiping (actual Pekín) y de Tianjin.

1938: El Club Alianza Lima desciende a Segunda División del Perú tras perder ante el Club Mariscal Sucre.

1939: Se estrena en los cines del Palacio de la Prensa e Imperial de Madrid la película María de la O tras un retraso de tres años causado por la guerra civil española.

1940: En Rumanía, el partido fascista Garda de Fier arrestó y ejecutó cerca de 60 exiliados de la corte de Carol II de Rumanía, entre los que se encuentran el ministro Nicolae Iorga.

1940: En la batalla de Cabo Teulada, la Marina Real británica derrotó la Regia Marina en el Mediterráneo.

1942: En Toulon, la Marina francesa hundió sus barcos y submarinos para evitar que caigan en manos alemanas.

1965: Guerra de Vietnam: El Pentágono explicó al presidente Lyndon B. Johnson sus planes para ganar la guerra. Para ellos se necesitaba incrementar el número de tropas de los 120 000 a 400 000.

1966: En Uruguay se celebraron elecciones generales. Simultáneamente se realiza un plebiscito constitucional, en el mismo la ciudadanía decide terminar con el ejecutivo colegiado y volver a la presidencia unipersonal. Así las cosas, resulta vencedora la fórmula Óscar Gestido-Jorge Pacheco Areco.

1970: En Manila (Filipinas) se realiza un atentado frustrado contra el papa Pablo VI, durante su viaje a Extremo Oriente.

1970: El músico británico George Harrison saca a la venta su primer álbum de estudio posterior a la separación de The Beatles, llamado All Things Must Pass.

1971: El programa soviético Mars 2 intenta el descenso por Marte pero se estrella. Es el primer objeto humano que llega a la superficie del planeta rojo.

1975: En la Iglesia de San Jerónimo el Real (Madrid) se celebró una Misa de Espíritu Santo como inauguración del reinado de don Juan Carlos I como rey de España.

1978: El partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en fundado en Riha (Urfa) en Turquía.

1983: Accidente aéreo en Madrid del Vuelo 11 de Avianca, un avión Boeing 747 de la aerolínea Avianca, que cubría el vuelo París-Madrid-Bogotá.

1984: España y Gran Bretaña firman la “Declaración de Bruselas”, en la cual, por primera vez, la parte británica admite que se abordarán cuestiones de soberanía sobre el contencioso de Gibraltar.

1989: En Jordania, el rey Hussein inaugura la primera sesión del nuevo parlamento, tras una ausencia de vida parlamentaria en el país de más de 20 años.

1991: Resolución 721 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.

1992: En Venezuela, las fuerzas militares intentan otro golpe de Estado y falla igual que el encabezado por Hugo Chávez el 4 de febrero.

1994: En Uruguay se celebran elecciones generales. Julio María Sanguinetti gana por segunda vez, en esta ocasión por muy escaso margen; el Parlamento queda inusualmente repartido en tercios.

1998: El autodenominado grupo de Voluntarios de Orange hace pública su formación como grupo terrorista.

2003: En un lago de la República Democrática del Congo mueren más de 160 personas y desaparecen 100 más en el naufragio de una embarcación.

2005: El Sur de Irán es asolado por un terremoto de 5,9 grados en la escala de Richter: diez muertos y cientos de heridos.

2009: Atentado en un vagón del tren que hace la línea Moscú-San Petersburgo con el resultado de 39 fallecidos.

2011: El mariachi, expresión musical de México, es declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

2012: Bon Jovi publica su segundo álbum en vivo, Inside Out.

2014: La inteligencia israelí frustra un atentado terrorista de Hamás en el estadio más importante de Jerusalén.[1][2]

2016: Argentina gana por primera vez la Copa Davis

2016: América de Cali derrota 2-1 a Deportes Quindío y vuelve a la Primera División del Fútbol Colombiano después de 5 años.

2020: En Ecuador, en el encuentro entre Liga de Quito y Centro Deportivo Olmedo, el árbitro Gabriel Ismael González Cordero paró el juego a los diez minutos exactos del primer tiempo, en plena jugada, para homenajear a Diego Armando Maradona, a los tres días de su fallecimiento.[3]

Personajes que nacieron un día como hoy

110: Antínoo, presunto amante del emperador romano Adriano (f. 130).

1380: Fernando I de Aragón, rey aragonés (f. 1416).

1576: Shimazu Tadatsune, señor de la guerra japonés (f. 1638).

1635: Madame de Maintenon, esposa de Luis XIV de Francia (f. 1719).

1684: Tokugawa Yoshimune, shogún japonés (f. 1751).

1701: Anders Celsius, inventor y astrónomo sueco (f. 1744).

1711: Antonio Gómez de la Torre, obispo español (f. 1779).

1741: Jean-Pierre Duport, violonchelista y compositor francés (f. 1818).

1745: Rafael de Sobremonte, noble y militar español (f. 1827).

1751: Johann Gottlob Leidenfrost, médico y teólogo alemán (f. 1794).

1754: Georg Forster, naturalista y etnólogo alemán (f. 1794).

1755: Gregorio Ceruelo la Fuente, sacerdote español (f. 1836).

1761: Julien Marie Cosmao-Kerjulien, militar francés (f. 1825).

1787: Ramón Freire, político y militar chileno (f. 1851).

1788: Facundo Quiroga, militar argentino (f. 1835).

1794: Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal, botánico alemán (f. 1866).

1796: Jens Lorenz Moestue Vahl, botánico y explorador danés (f. 1854).

1798: Andries Pretorius, líder sudafricano (f. 1853).

1798: Rafael Tegeo, pintor español (f. 1856).

1801: José María Marchessi y Oleaga, militar español (f. 1882).

1801: Jakob Stutz, escritor suizo (f. 1877).

1802: Luis Vargas Tejada, escritor colombiano (f. 1829).

1804: Julius Benedict, compositor y director de orquesta germano-británico (f. 1885).

1817: Juan Pujol, político argentino (f. 1861).

1820: Thomas Baines, explorador y artista estadounidense (f. 1875).

1822: José Selgas, escritor y periodista español (f. 1882).

1827: Andrés S. Viesca, militar mexicano (f. 1908).

1828: Florencio María del Castillo, escritor y periodista mexicano (f. 1863).

1829: Samuel Chamberlain, soldado, escritor y pintor estadounidense (f. 1908).

1829: Henri Louis Frédéric de Saussure, naturalista y entomólogo suizo (f. 1905).

1831: Dolores Costa, primera dama argentina (f. 1896).

1832: Thomas Belt, geólogo y naturalista inglés (f. 1878).

1833: María Adelaida de Cambridge, miembro de la Familia Real Británica (f. 1897).

1833: Hugo Pieter Vogel, arquitecto neerlandés (f. 1886).

1837: Juana Catalina Romero, aristócrata mexicana (f. 1915).

1838: Manuel Obligado, militar y político argentino (f. 1896).

1841: Paul Christoph Hennings, botánico alemán (f. 1908).

1841: Lagartijo, torero español (f. 1900).

1843: Elizabeth Stride, víctima de Jack el Destripador (f. 1888).

1846: Ángel Rubio Laínez, compositor y director de orquesta español (f. 1906).

1848: Henry Augustus Rowland, físico estadounidense (f. 1901).

1850: Friedrich Carl Lehmann, biólogo alemán (f. 1903).

1854: Louis De Geer, político sueco (f. 1935).

1857: Charles Scott Sherrington, fisiólogo británico, Premio Nobel de Medicina en 1932 (f. 1952).

1860: Facundo Perezagua, político y sindicalista español (f. 1935).

1862: Franz Xaver Kugler, erudito alemán (f. 1929).

1863: Josef Block, pintor alemán (f. 1943).

1865: José Asunción Silva, poeta colombiano (f. 1896).

1870: Juho Kusti Paasikivi, presidente finlandés (f. 1956).

1871: Giovanni Giorgi, ingeniero electricista italiano (f. 1950).

1872: Peter Raabe, compositor y director de orquesta alemán (f. 1945).

1874: Charles Beard, historiador estadounidense (f. 1948).

1874: Jaim Weizmann, primer presidente de Israel (f. 1952).

1875: Julius Lenhart, gimnasta austríaco (f. 1962).

1876: Viktor Kaplan, ingeniero austríaco (f. 1934).

1878: Charles Dvorak, atleta estadounidense (f. 1969).

1878: William Orpen, pintor irlandés (f. 1931).

1878: Primitivo Yela Montalván, jurista, escritor y político ecuatoriano (f. 1948).

1879: Alberto Colunga Cueto, sacerdote español (f. 1962).

1880: Primitivo Hernández Sampelayo, ingeniero español (f. 1959).

1881: Joel Lehtonen, escritor finés (f. 1934).

1882: Adolf Abel, arquitecto alemán (f. 1968).

1886: Coriolano Alberini, filósofo argentino (f. 1960).

1886: Pedro Zonza Briano, escultor argentino (f. 1941).

1887: Masaharu Homma, general japonés (f. 1946).

1888: Carlos Concha Cárdenas, político peruano (f. 1944).

1889: Luis Falcini, escultor argentino (f. 1973).

1889: Eudoro Melo, escritor y político uruguayo (f. 1975).

1889: Ramón Prieto Bances, político y jurista español (f. 1972).

1890: Paul Röhrbein, militar alemán (n. 1934).

1891: Pedro Salinas, escritor español (f. 1951).

1892: Oleg Románov, príncipe ruso (f. 1914).

1893: Carlos Arroyo del Río, político ecuatoriano (f. 1969).

1894: José Antonio Junco Toral, político español (f. 1973).

1894: Konosuke Matsushita, empresario japonés (f. 1989).

1895: Pierre-Paul Grassé, paleontólogo francés (f. 1985).

1895: Ernesto Jaén Guardia, político panameño, presidente de Panamá en 1941 (f. 1961).

1896: Segismundo de Prusia, Príncipe de Prusia (f. 1978).

1897: Vito Genovese, mafioso italo-estadounidense (f. 1969).

1897: Antonia Herrero, actriz española (f. 1978).

1898: José María Gil-Robles, político y abogado español (f. 1980).

1899: Walther Haage, botánico y horticultor alemán (f. 1992).

1899: Durval Marcondes, psiquiatra brasileño (f. 1981).

1900: Isabel de Orleans, noble francesa (f. 1983).

1902: Demetrio Herrera Sevillano, poeta panameño (f. 1950).

1902: J. Scott Smart, actor estadounidense (f. 1960).

1903: John McNally, jugador de fútbol americano estadounidense (f. 1985).

1903: Lars Onsager, químico noruego, Premio Nobel de Química en 1968 (f. 1976).

1904: Eddie South, violinista estadounidense (f. 1962).

1905: János Balázs, escritor húngaro (f. 1977).

1905: Astrid Allwyn, actriz estadounidense (f. 1978)

1905: Melchor Centeno Vallenilla, inventor venezolano (f. 1985).

1907: Julio César Chaves, historiador paraguayo (f. 1989).

1907: L. Sprague de Camp, escritor estadounidense (f. 2000).

1909: James Agee, escritor estadounidense (f. 1955).

1910: Rodolfo Holzmann, compositor peruano (f. 1992).

1912: Dina Cocea, actriz rumana (f. 2008).

1912: Muzzy Marcellino, cantante estadounidense (f. 1997).

1912: Yuen Siu-tien, actor chino (f. 1979).

1914: Armando de Armas Romero, pintor cubano (f. 1981).

1915: Luis Castellanos, pintor español (f. 1946).

1915: Adonias Filho, escritor brasileño (f. 1990).

1917: Buffalo Bob Smith, personalidad televisiva estadounidense (f. 1998).

1918: Francisco Gil de Sola Caballero, marino español (f. 2009).

1918: Borýs Patón, científico e ingeniero ucraniano (f. 2020).

1920: Josep Maria Andreu, poeta español (f. 2014).

1920: Abe Lenstra, futbolista neerlandés (f. 1985).

1920: Buster Merryfield, actor británico (f. 1999).

1921: Alexander Dubček, político checoslovaco (f. 1992).

1921: Rafael Ponce, futbolista argentino.

1922: Victorio Cieslinskas, jugador de baloncesta uruguayo (f. 2007).

1922: Nicholas Magallanes, bailarín principal y miembro fundador del New York City Ballet (f. 1977)

1923: Duilio Marzio, actor argentino (f. 2013).

1925: Bertold Hummel, compositor alemán (f. 2002).

1925: Claude Lanzmann, cineasta francés.

1925: Marshall Thompson, actor estadounidense (f. 1992).

1925: Ernie Wise, cómico y actor inglés (f. 1999).

1926: Elena Cruz, actriz argentina.

1927: Alberto Caturelli, filósofo argentino (f. 2016).

1928: Virginia Gutiérrez, actriz mexicana.

1928: Josh Kirby, dibujante y artista británico (f. 2001).

1930: Leopoldo García-Colín Scherer, físico mexicano (f. 2012).

1930: José Hernández Quero, pintor español (f. 2023).

1931: Jacob Ziv, científico informático israelí.

1932: Benigno Aquino, periodista y político filipino (f. 1983).

1933: Pedro Weber “Chatanuga”, actor mexicano (f. 2016).

1934: Eucario Bermúdez, fue un periodista, locutor y presentador de televisión colombiano. (f. 2019).

1934: Gilbert Strang, matemático estadounidense.

1934: Luis Palau, evangelista, conferencista y escritor argentino (f. 2021).

1934: Amable Liñán, ingeniero aeronáutico español.

1935: Les Blank, director y productor estadounidense (f. 2013).

1935: Helmut Lachenmann, compositor alemán.

1935: Verity Lambert, productora de televisión inglesa (f. 2007).

1935: Raduan Nassar, escritor brasileño.

1935: Antonio Villamor, futbolista argentino.

1936: Anita Leocádia Prestes, historiadora brasileña.

1938: Horacio Dener, actor argentino (f. 2011).

1938: Apolo Nsibambi, político ugandés.

1938: Don Sleet, músico estadounidense (f. 1986).

1939: Mariela Arvelo, escritora venezolana.

1939: Laurent-Désiré Kabila, guerrillero y presidente de la República del Congo (f. 2001).

1939: Mauricio Wacquez, escritor chileno (f. 2000).

1940: Bruce Lee, actor y artista marcial chino-estadounidense (f. 1973).

1941: Hugo Beccacece, periodista y escritor argentino.

1941: Aimé Jacquet, entrenador de fútbol francés.

1941: Eddie Rabbitt, cantante y guitarrista francés (f. 1998).

1942: Manolo Blahnik, diseñador de zapatos español.

1942: Gonzalo Duarte García de Cortázar, obispo chileno.

1942: François-Xavier Guerra, historiador franco-español (f. 2002).

1942: Jimi Hendrix, cantante y guitarrista estadounidense (f. 1970).

1942: Nilda Jara de Paniagua, primera dama peruana del expresidente Valentín Paniagua Corazao.

1942: René Steichen, político luxemburgués.

1943: Juan Milton Garduño, investigador y docente mexicano.

1944: Gregory Hoblit, director de cine estadounidense.

1945: Randy Brecker, trompetista estadounidense.

1945: Eiv Eloon, escritora estonia.

1945: Benigno Fitial, político de las islas Marianas.

1945: Giuseppe Fiorini Morosini, obispo italiano.

1945: Eduardo Garat, abogado argentino (f. 1978), desaparecido por la dictadura antiperonista (1976-1983).

1945: Roberto Rojas Díaz, futbolista chileno.

1946: Bent Schmidt-Hansen, futbolista danés (f. 2013).

1947: Don Adams, jugador de baloncesto estadounidense.

1947: Héctor Bailetti, futbolista peruano.

1947: Ismaïl Omar Guelleh, presidente de Yibuti.

1947: Julio César Anderson, futbolista guatemalteco.

1948: James Avery, actor estadounidense (f. 2013).

1949: Jim Price, jugador de baloncesto estadounidense.

1950: Philippe Delerm, escritor francés.

1950: Gran Hamada, luchador japonés.

1950: Guillermo Zúñiga Chaves, economista costarricense.

1951: Dražen Dalipagić, baloncestista serbio.

1951: Vera Fischer, actriz brasileña.

1951: Ivars Godmanis, político letón.

1952: Kathryn Bigelow, cineasta estadounidense, primera mujer ganadora del Óscar a Mejor dirección.

1952: Luis Mayol, político y empresario chileno.

1952: Frank Quintero, músico venezolano.

1952: Daryl Stuermer, guitarrista estadounidense (Genesis).

1953: Jon Imanol Azúa, político español.

1953: Pamela Hayden, actriz estadounidense.

1953: Carmen Martínez Ten, médico y política española.

1954: Carlos Escarrá, político venezolano (f. 2012).

1954: Albert Forner, actor español.

1954: Támara, cantante colombiana (f. 2000).[4]

1954: Patricia McPherson, actriz estadounidense.

1955: Andrés Montes periodista español (f. 2009).

1955: Bill Nye, ingeniero y divulgador estadounidense.

1956: Felipe Berríos, sacerdote y activista chileno.

1956: William Fichtner, actor estadounidense.

1956: Lionello Manfredonia, futbolista italiano.

1957: Kenny Acheson, piloto británico de Fórmula 1.

1957: Caroline Kennedy, periodista estadounidense.

1957: Callie Khouri, cineasta estadounidense.

1957: Miriam Lewin, periodista argentina.

1957: Kevin O’Connell, ingeniero de sonido estadounidense.

1957: Satoru Sayama, luchador japonés.

1958: John Bumstead, futbolista británico.

1958: Pablo Granifo, banquero chileno.

1958: Tetsuya Komuro, músico japonés.

1958: Sergio Rubio Ríos, futbolista mexicano.

1959: Viktóriya Mulova, violinista rusa.

1959: Jaime Vilamajó, ciclista español.

1960: Eike Immel, futbolista alemán.

1960: Paulina García, actriz y directora de cine chilena.

1960: Tim Pawlenty, político estadounidense.

1960: Michael Rispoli, actor estadounidense.

1960: Maria Schneider, compositora estadounidense.

1960: Yulia Tymoshenko, política ucraniana.

1960: Vlado Yanevski, cantante macedonio.

1961: Samantha Bond, actriz inglesa.

1962: Charlie Benante, baterista estadounidense (Anthrax).

1962: Mike Bordin, baterista estadounidense (Faith No More).

1962: Guillermo Gaviria Correa, político colombiano (f. 2003).

1962: Carlos Lozano, actor, modelo y presentador de televisión español.

1962: Davey Boy Smith, luchador profesional británico.

1963: Roy Barreras, médico y político colombiano.

1963: Toñín Llorente, jugador de baloncesto español.

1963: Duília de Mello, astróloga brasileña.

1963: Micky Molina, actor español.

1963: Roland Nilsson, futbolista sueco.

1963: Fisher Stevens, actor estadounidense.

1964: Robin Givens, actriz estadounidense.

1964: Roberto Mancini, futbolista y entrenador italiano.

1964: Rubén Martínez Núñez, futbolista y entrenador chileno.

1964: Francisco Alejandro Méndez, escritor guatemalteco.

1964: David Rakoff, escritor, periodista y actor canadiense (f. 2012).

1964: Adam Shankman, bailarín y coreógrafo estadounidense.

1965: Ismi Azis, cantante indonesia.

1965: Richard Cheese, músico y cómico estadounidense.

1965: Rachida Dati, política francesa.

1965: Ernesto Jochamowitz-Endesby, piloto de rallis peruano.

1965: Raffaella Reggi, tenista italiana.

1966: Dean Garrett, jugador de baloncesto estadounidense.

1966: Vladimir Gudelj, futbolista bosnio.

1966: Irina Yanina, enfermera rusa, sargento médico y Héroe de la Federación de Rusia (f. 1999)

1967: Shane Embury, bajista británico (Napalm Death).

1967: Na Ying, cantante china.

1968: Alejandro Chomski, cineasta argentino.

1968: Stanisław Gawłowski, político polaco.

1968: Michael Vartan, actor francés.

1969: Hermán Gaviria, futbolista colombiano (f. 2002).

1969: Chin Han, actor singapurense.

1969: Myles Kennedy, cantante estadounidense (Alter Bridge, The Mayfield Four, Citizen Swing y Cosmic Dust).

1969: Natalia Millán, actriz española.

1970: Jorge Cárdenas, actor y cantante colombiano.

1970: Brooke Langton, actriz estadounidense.

1970: Hermann Josis Mokalu, cantante indonesio.

1970: Jaime Riveros, futbolista chileno.

1971: Alberto Agnesi, actor mexicano.

1971: Nick Van Exel, baloncestista estadounidense.

1971: Claude Meisch, político luxemburgués.

1971: Valeria Zalaquett, fotógrafa chilena.

1972: Àlex Brendemühl, actor español.

1972: Ivonne Ortega Pacheco, política mexicana.

1972: Youichi Ui, motociclista japonés.

1973: Sharlto Copley, actor y director sudafricano.

1973: Twista, rapero estadounidense.

1973: Kike Vallés, presentador de televisión venezolano.

1974: Kirk Acevedo, actor estadounidense.

1974: Jennifer O’Dell, actriz estadounidense.

1975: Martín Gramática, jugador argentino de fútbol americano.

1975: Rodrigo Valenzuela, futbolista chileno.

1976: Máximo López May, chef argentino.

1976: Vinci Montaner, cantante filipino.

1976: Jaleel White, actor estadounidense.

1977: Fábio Costa, futbolista brasileño.

1977: Tobias Grünenfelder, esquiador suizo.

1978: Manu Fullola, actor español.

1978: Iván Gutiérrez, ciclista español.

1978: MC HotDog, rapero taiwanés.

1978: Jimmy Rollins, beisbolista estadounidense.

1978: Radek Štěpánek, tenista checo.

1978: The Streets, rapero estadounidense.

1979: Sebastián Blázquez, futbolista argentino.

1979: Liz Gallardo, actriz mexicana.

1979: Hilary Hahn, violinista estadounidense.

1979: Brendan Haywood, jugador de baloncesto estadounidense.

1979: Radoslav Kováč, futbolista checo.

1979: Eero Heinonen, bajista, compositor y cantante finlandés (The Rasmus).

1979: Manuel Lombo, cantaor flamenco español.

1979: Teemu Tainio, futbolista finlandés.

1979: Aleksandar Vasoski, futbolista y entrenador macedonio.

1980: Francesco Chicchi, ciclista italiano.

1980: Vladímir Malájov, ajedrecista ruso.

1980: Manda Ophuis, cantante holandesa.

1981: Walter Pedraza, es un ciclista profesional colombiano.

1981: Bruno Alves, futbolista portugués.

1981: Matthew Taylor, futbolista británico.

1982: David Bellion, futbolista francés.

1982: Aleksandr Kerzhakov, futbolista ruso.

1983: Professor Green, rapero británico.

1983: Miguel Ángel Perera, torero español.

1983: (Sonia Socarras, esposa del actor, periodista y político cubano-Americano, Carlos Garin)

1984: Sanna Nielsen, cantante sueca.

1984: Juan José Paredes, futbolista guatemalteco.

1985: Norman Kamaru, cantante indonesio.

1985: Lauren C. Mayhew, actriz y cantante estadounidense.

1985: Alison Pill, actriz canadiense.

1985: Park Soo-jin, actriz y cantante surcoreana.

1985: Lara Dickenmann, futbolista suiza.

1987: Santiago Giraldo, tenista colombiano.

1987: Luigi Datome, jugador italiano de baloncesto.

1988: Miroslav Šmajda, cantante eslovaco.

1989: Sercan Sararer, futbolista alemán.

1990: Josh Dubovie, cantante británico.

1990: Bisma Karisma, cantante indonesio.

1990: Kelsey Martinovich, modelo australiano.

1990: Blackbear, rapero estadounidense.

1991: Chloe Bridges, actriz estadounidense.

1991: María del Pilar Pérez, actriz colombiana.

1992: Anuel AA, cantante puertorriqueño.

1992: Chanyeol, cantante, rapero, bailarín, productor, actor y compositor surcoreano.

1992: Alex Neuberger, actor estadounidense.

Fallecimientos

8: Horacio, poeta romano (n. 65 a. C.).

395: Rufino, prefecto romano (n. 335).

450: Gala Placidia, hermana del emperador Teodosio I (n. 392).

511: Clodoveo I, rey franco (n. 481).

602: Mauricio, emperador romano (n. 539).

1252: Blanca de Castilla, esposa de Luis VIII de Francia (n. 1188).

1283: Juan de Montfort, señor de Torón (n. 1240).

1308: Otón IV de Brandeburgo, Margrave de Brandeburgo (n. 1238).

1474: Guillaume Dufay, compositor y músico franco-flamenco (n. 1397).

1555: Luis de Portugal, infante de Portugal (n. 1506).

1570: Jacopo Sansovino, escultor y arquitecto italiano (n. 1486).

1607: Juan de Castellanos, poeta, cronista y sacerdote español (n. 1522).

1644: Francisco Pacheco, pintor español. (n. 1564).

1680: Atanasio Kircher, erudito alemán (n. 1601).

1728: Sante Prunati, pintor italiano (n. 1652).

1749: Gottfried Heinrich Stölzel, compositor alemán (n. 1690).

1754: Abraham de Moivre, matemático británico de origen francés (n. 1667).

1758: Senesino, castrati italiano (n. 1686).

1760: Juan Antonio de Mendoza, militar español.

1762: Pedro Miguel de la Cueva y Guzmán, militar y aristócrata español (n. 1712).

1763: Isabel de Borbón-Parma, noble española (n. 1741).

1811: Gaspar Melchor de Jovellanos, escritor español (n. 1744).

1825: Manuel Jordán Valdivieso, militar chileno (n. 1798).

1831: Juan Esteban Lozano de Torres, político español (n. 1779).

1833: Philip Reinagle, pintor británico (n. 1749).

1838: Ignacio Labastida, militar mexicano (n. 1806).

1849: Joaquín Oliet Cruella, pintor español (n. 1775).

1852: Ada Lovelace, matemática británica (n. 1815).

1857: Juan Gualberto González Bravo, músico, escritor y político español (n. 1777).

1869: José Hilario López, militar y político colombiano (n. 1798).

1872: Agustín Morales, presidente de Bolivia (n. 1808).

1873: Auguste Arthur de la Rive, físico francés (n. 1801).

1875: Richard Christopher Carrington, astrónomo británico (n. 1826).

1879: Janus Henricus Donker Curtius, comisionado neerlandés (n. 1813).

1879: Eleuterio Ramírez, militar chileno (n. 1836).

1881: Theobald Boehm, lutier alemán (n. 1794).

1884: Fanny Elssler, bailarina austríaca (n. 1810).

1885: Andrea Maffei, escritor brasileño (n. 1798).

1886: Juan de la Rosa González, escritor español (n. 1820).

1887: August Fendler, botánico alemán (n. 1813).

1893: Stephen Wilcox, inventor estadounidense (n. 1830).

1895: Alexandre Dumas (hijo), escritor francés (n. 1824).

1897: James Bateman, horticultor británico (n. 1811).

1899: Guido Gezelle, poeta belga (n. 1830).

1901: Frédéric Borgella, pintor francés (n. 1833).

1901: Antonio Gisbert, pintor español (n. 1834).

1905: Alberto Castillo Urbistondo, político chileno.

1908: Knud Bergslien, pintor noruego (n. 1827).

1908: Jean Albert Gaudry, geógrafo y paleontólogo francés (n. 1827).

1915: Charles René Zeiller, botánico francés (n. 1847). Emile Verhaeren.

1916: Emile Verhaeren, poeta belga (n. 1855).

1918: Bohumil Kubišta, pintor checo (n. 1884).

1918: Auguste Louis Maurice Levêque de Vilmorin, biólogo francés (n. 1849).

1919: Manuel Espinosa Batista, político panameño (n. 1857).

1919: Jules Poisson, botánico francés (n. 1833).

1920: Aquiles Gerste, sacerdote belga (n. 1854).

1920: Alexius Meinong, filósofo austríaco (n. 1853).

1922: Alice Meynell, escritora y editora británica (n. 1847).

1925: Magnus Enckell, pintor finlandés (n. 1870).

1925: Roger de La Fresnaye, pintor francés (n. 1885).

1926: Julio Moreno, político argentino (n. 1866).

1929: Domingo Cabred, médico y psiquiatra argentino (n. 1859).

1931: David Bruce, médico australiano (n. 1855).

1931: Joaquín Llambías, médico argentino (n. 1868).

1931: Lya De Putti, actriz húngara (n. 1899).

1933: Carlos Meyer Baldó, aviador venezolano (n. 1895).

1934: Baby Face Nelson, criminal estadounidense (n. 1908).

1936: Álvaro Alcalá Galiano, pintor español (n. 1873).

1936: Edward Bach, médico británico, creador de las flores de Bach (n. 1886).

1936: Basil Zaharoff, magnate griego (n. 1849).

1937: Felix Hamrin, político sueco (n. 1875).

1938: Luis Otero Mujica, militar chileno (n. 1879).

1939: Juan Alejandro Borchex, político argentino (n. 1880).

1940: Nicolae Iorga, escritor y político rumano (n. 1871).

1942: Hermann Harms, botánico alemán (n. 1870).

1945: José María Sert, pintor español (n. 1874).

1946: Georges Cirot, historiador francés (n. 1870).

1949: Charles F. Haanel, escritor y magnate estadounidense (n. 1866).

1951: Emanuel Walberg, historiador sueco (n. 1873).

1953: Eugene O’Neill, dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1936 (n. 1888).

1955: Luís de Freitas Branco, compositor portugués (n. 1890).

1955: Arthur Honegger, compositor suizo (n. 1892).

1955: Emma Jung, analista y escritora suiza (n. 1882).

1956: George Thomas Moore, botánico estadounidense (n. 1871).

1956: Demetrio Zorita Alonso, militar y aviador español (n. 1917).

1966: Roque Estrada Reynoso, jurista y escritor mexicano (n. 1883).

1967: Léon M’ba, político gabonés, 1.er presidente de Gabón (n. 1902).

1967: José Miranda González, historiador español (n. 1903).

1967: Héctor Panizza, compositor y director de orquesta argentino (n. 1875).

1971: Joe Guyon, jugador de fútbol americano estadounidense (n. 1892).

1971: Francisco Javier Sánchez Cantón, historiador de arte español (n. 1891).

1971: Manuel Tello Baurraud, político mexicano (n. 1898).

1972: Juan Segura de Lago, arquitecto español (n. 1911).

1975: Salarrué (Salvador Salazar Arrué), escritor y pintor salvadoreño (n. 1899).

1978: Harvey Milk, activista y político estadounidense (n. 1930).

1978: George Moscone, político estadounidense (n. 1929).

1979: Wendel Polich, astrólogo argentino (n. 1892).

1981: Hermann Krumey, militar de la SS alemán (n. 1905).

1981: Lotte Lenya, actriz y cantante austríaca (n. 1898).

1981: Wenceslao López Martín del Campo, investigador y catedrático mexicano (n. 1923).

1982: José Esquivel Pren, historiador y escritor mexicano (n. 1897).

1982: Diná Silveira de Queirós, escritora brasileña (n. 1911).

1983: Jorge Ibargüengoitia, escritor mexicano (n. 1928).

1983: Ángel Rama, escritor uruguayo (n. 1926).

1983: Rosa Sabater, pianista española (n. 1929).

1983: Manuel Scorza, escritor peruano (n. 1928).

1983: Marta Traba, historiadora de arte y escritora argentino-colombiana (n. 1930).

1985: Fernand Braudel, historiador francés (n. 1902).

1986: L. Harrison Matthews, zoólogo británico (n. 1901).

1988: Angela Aames, actriz estadounidense (n. 1956).

1988: Carmen Carbonell, actriz española (n. 1900).

1988: John Carradine, actor estadounidense (n. 1906).

1989: Carlos Arias Navarro, político y gobernante español (n. 1908).

1990: Raquel Señoret, poetisa chilena (n. 1922).

1990: David White, actor estadounidense (n. 1916).

1991: Vilém Flusser, escritor checo (n. 1920).

1991: Harry Everett Smith, artista estadounidense (n. 1923).

1992: Daniel Santos, cantante puertorriqueño (n. 1916).

1993: Guido Masetti, futbolista italiano (n. 1907).

1993: Everett Claire Olson, zoólogo, paleontólogo y geólogo estadounidense (n. 1910).

1996: Jack Penn, escritor, médico y escultor surafricano (n. 1909).

1997: Eduardo Kingman, pintor ecuatoriano (n. 1913).

1997: Malcolm Knowles, pedagogo estadounidense (n. 1913).

1997: Buck Leonard, beisbolista estadounidense (n. 1907).

1998: Gloria Fuertes, escritora española (n. 1917).

1998: Antonio Marimón, periodista argentino exiliado en México (n. 1944).

1999: Arturo Fernández Meyzán, futbolista peruano (n. 1906).

1999: Yasuhiro Kojima, luchador japonés (n. 1937).

1999: Susanne Lorcia, bailarina francesa (n. 1902).

1999: Alain Peyrefitte, político francés (n. 1925).

2000: Lída Baarová, actriz checa (n. 1914).

2000: Susana Rotker, escritora y periodista venezolana (n. 1954).

2001: Nils-Aslak Valkeapää, escritor finlandés (n. 1943).

2002: Stanley Black, compositor y pianista británico (n. 1913).

2002: Eduardo Fernández Meyzán, futbolista peruano (n. 1923).

2002: Federico Jorge Klemm, artista y crítico argentino de origen checoslovaco (n. 1942).

2002: Migueli, futbolista español (n. 1942).

2004: David Ratto, publicista argentino (n. 1934).

2004: Alberto Salinas, dibujante de historietas argentino (n. 1932).

2005: Jocelyn Brando, actriz estadounidense (n. 1919).

2005: David Roger Given, botánico británico (n. 1943).

2005: Joe Jones, músico estadounidense de R&B (n. 1926).

2005: Menchu Quesada, actriz argentina (n. 1918).

2006: Jece Valadao, actor brasileño (n. 1930).

2007: Paul Loustau, actor español (n. 1978).

2007: Cecil Payne, saxofonista estadounidense (n. 1922).

2007: Sean Taylor, jugador de fútbol americano estadounidense (n. 1983).

2007: Jane Vance Rule, escritor canadiense (n. 1931).

2008: Pekka Pohjola, músico finlandés (n. 1952).

2008: V.P. Singh, político hindú (n. 1931).

2009: José Viñals, escritor español (n. 1930).

2010: Irvin Kershner, cineasta y actor estadounidense (n. 1923).[5]

2011: Ken Russell, director de cine británico (n. 1927).

2011: Gary Speed, futbolista y entrenador británico (n. 1969).

2011: Eugenia Sacerdote de Lustig, médica italo-argentina (n. 1910).

2018: Francisco Aura Boronat, activista y divulgador español (n. 1918).

2021: Almudena Grandes (61), escritora española (n. 1960).

