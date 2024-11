Ranking de Netflix en Estados Unidos: estas son las series más vistas del momento

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Estados Unidos:

1. Cobra Kai

Secuela de Karate Kid, 30 años después de los acontecimientos del film original y con el mismo reparto repitiendo los papeles principales.

2. A.P. Bio

Jack Griffin es un prepotente profesor de filosofía que acaba de ser expulsado del trabajo de sus sueños en Harvard y se ve obligado a volver a Toledo (Ohio), donde acepta a regañadientes un puesto como profesor de biología avanzada en el instituto. No tiene ninguna intención de enseñar biología, en su lugar, Jack decide aprovechar el estupendo grupo de estudiantes de matrícula de honor que tiene a su disposición para su propio beneficio y así saldar cuentas con su pasado. (FILMAFFINITY)

3. Nuestros océanos (Our Oceans)

Descubre las historias ocultas bajo la superficie de cada uno de los cinco océanos de la Tierra en esta impresionante docuserie sobre naturaleza.

4. Arcane

Con las dispares ciudades de Piltover y Zaun como telón de fondo, dos hermanas luchan en bandos opuestos de una guerra entre tecnologías mágicas y creencias enfrentadas.

5. Outer Banks

En una isla de ricos y pobres, un grupo de adolescentes formado por John B, JJ, Pope y Kiara, encuentran un misterioso barco hundido tras un huracán y se adentran en una peligrosa aventura para buscar un legendario tesoro vinculado a la desaparición del padre de John B.

6. Las hermanas Guerra

La negativa de una mujer a unirse al oscuro plan de su hermana genera traiciones cuando intenta reencontrarse en la cárcel con su hija, a la que perdió tiempo atrás.

7. Adam Ray Is Dr. Phil UNLEASHED

8. La noche que volvimos a casa (The Night They Came Home)

En el oeste estadounidense de finales del siglo XIX, un grupo de forajidos nativos americanos aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo. Cuando un grupo de colonos decide luchar contra ellos, se desata una batalla épica por la supervivencia.

9. Rhythm Flow

En esta competencia musical, los jueces Tip “T.I.” Harris, Cardi B y Chance the Rapper recorren las calles para encontrar a la próxima estrella del hip-hop.

10. Los padrinos mágicos: Un nuevo deseo (The Fairly OddParents: A New Wish)

Tras mudarse con sus padres a la ciudad de Dimmadelphia, la pequeña Hazel descubre que sus vecinos son en realidad un par de padrinos mágicos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.