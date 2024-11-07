Efemérides 7 de noviembre: nacimiento de Hongjoong y otros personajes

Hongjoong de Hongjoong nació un 7 de noviembre. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El 7 de noviembre ha sido testigo de acontecimientos históricos que han marcado el rumbo de naciones, la vida de figuras notables y el desarrollo de la cultura y la ciencia. En esta fecha, el calendario reúne episodios que van desde tratados internacionales y batallas decisivas hasta nacimientos y fallecimientos de personalidades influyentes.

Uno de los hechos diplomáticos más relevantes ocurrió en 1659, cuando se firmó el Tratado de los Pirineos entre representantes de Francia y España, lo que supuso la pérdida del Rosellón para la monarquía española, a excepción de la villa de Llívia. En el ámbito político, el siete de noviembre de 1705, el archiduque Carlos fue proclamado rey de España en Barcelona, mientras que en 1733, en El Escorial, se selló el primer Pacto de Familia. El siglo XIX estuvo marcado por conflictos y transformaciones.

En 1808, la batalla de Palo Hincado en República Dominicana puso fin al dominio francés en la isla de la Española, dando inicio al periodo conocido como «España boba». Un año después, en Bolivia, se libró la batalla de Suipacha.

Qué pasó un día como hoy

1519: En Toledo los jefes comuneros presentan el Primer Manifiesto a los castellanos contra la política de Carlos I.

1659: Se firma el Tratado de los Pirineos entre Mazarino, en representación francesa y don Luis de Haro, en representación española. España pierde el Rosellón menos la villa de Llívia.

1705: En Barcelona, el archiduque Carlos es proclamado rey de España.

1723: En Rusia, se funda oficialmente la ciudad de Ekaterimburgo, en el día en que las primeras minas de hierro de los Urales entraron en funcionamiento.

1733: En El Escorial (España) se firma el primer Pacto de Familia.

1792: Las tropas revolucionarias francesas se apoderan de Bélgica, tras la batalla de Jammapes, ganada a los austríacos.

1808: En República Dominicana se libra la batalla de Palo Hincado, que pone fin al control francés en la isla de la Española y marca el inicio del período conocido como «España boba».

1810: En Bolivia se libra la batalla de Suipacha.

1811: En el territorio del actual Estados Unidos, guerreros originarios bajo el mando de Tenskwatawa atacan a las tropas de William Henry Harrison, dando comienzo a la batalla de Tippecanoe.

1813: En el marco de la Guerra de la Independencia, el Ejército anglo-luso-español de Wellington penetra en Francia en persecución del ejército francés.

1817: En Santander (Colombia) se funda el municipio de Floridablanca.

1822: En Madrid (España), el poeta Manuel José Quintana inaugura la Universidad de Madrid, denominada desde 1850 Universidad Central y después Universidad Complutense de Madrid.

1823: En la Plaza de la Cebada de Madrid es ahorcado públicamente Rafael del Riego después de que los Cien Mil hijos de San Luis, en apoyo al absolutismo de Fernando VII, sofocaran el régimen constitucional y liberal que había liderado desde 1820.

1833: En las antiguas provincias Noto y Shinano (Japón) al mediodía, un terremoto y un tsunami dejan «muchos muertos». (Posiblemente sea el mismo terremoto que el 26/10/04 año de Tenpo, un mes después).

1841: En Madrid se subleva un regimiento encabezado por los generales Concha y León, que asaltó el Palacio Real para apoderarse de la reina Isabel II de España. Los rebeldes fueron vencidos.

1847: El Salvador, Honduras y Nicaragua firman la conferencia unionista centroamericana conocida como Pacto de Nacaome y establecen un gobierno provisional con sede en Tegucigalpa.

1858: En la República de Perú el presidente Ramón Castilla es reelegido, después de haber dominado una revolución a principios de año.

1867: En la República Dominicana se inicia un movimiento político que origina el régimen absolutista llamado Régimen de los Seis Años.

1873: En la Guerra de los Diez Años, los cubanos dirigidos por Máximo Gómez Báez, baten a las tropas españolas en La Sacra.

1879: Gregorio Luperón ocupa la Presidencia de la República Dominicana y comienza el período de los gobiernos azules.

1882: España, Martina Castells Ballespí es la primera mujer que recibe la investidura de Doctor en Medicina en ese país.

1886: En Cuba se abole la esclavitud.

1892: En Venezuela el general Joaquín Crespo asume el poder ejecutivo.

1907: En Santo Domingo es fundado el equipo de béisbol Tigres del Licey.

1917: En el marco de la Revolución rusa, los líderes bolcheviques Vladimir Lenin y León Trotsky ocupan puestos estratégicos en Petrogrado, dando así comienzo efectivo a la revolución. A veces se la llama Revolución de octubre porque, de acuerdo con el calendario juliano que se utilizaba todavía en Rusia, ocurrió el 25 de octubre.

1917: En el marco de la Primera Guerra Mundial, termina la tercera batalla de Gaza: fuerzas del Reino Unido conquistan Gaza al Imperio otomano.

1929: En Nueva York (Estados Unidos) se abre al público el MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York).

1938: En Cabra (provincia de Córdoba, España) se produce un ataque aéreo durante la guerra civil, realizado por la aviación republicana, que produce 109 muertos y más de 200 heridos.

1939: En Múnich (Alemania) se realiza un atentado contra Hitler en la cervecería Bürgerbraükeller en la que se había fundado el partido nazi.

1940: En EE. UU. colapsa el puente Tacoma-Narrow.

1941: Durante la Batalla de Moscú y pese a encontrarse bajo asedio, Stalin ordena que se realice el tradicional desfile conmemorativo de la Revolución de Octubre durante la Segunda Guerra Mundial.

1945: México se integra a la ONU.

1949: En Costa Rica se aprueba la Constitución que rige actualmente.

1963: En Alemania Occidental, once mineros son rescatados tras catorce días bajo tierra en el llamado milagro de Lengede.

1970: El púgil argentino Carlos Monzón vence por nocaut en el duodécimo asalto a Nino Benvenuti y se consagra campeón mundial de la categoría mediano. La contienda se celebró en Roma.

1970: En Madrid (España), escape radiactivo de un complejo cívico-militar de investigación nuclear que contamina los ríos Manzanares, Jarama y Tajo.

1978: El político español Felipe González Márquez es nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista.

1986: En Rosario (Argentina), el psicópata Walter De Giusti asesina a las abuelas del músico rosarino Fito Páez.

1987: En Nueva York (Estados Unidos), el científico español Federico Mayor Zaragoza es nombrado director general de la Unesco.

1991: El baloncestista estadounidense Magic Johnson anuncia que está infectado del virus VIH que causa el sida.

1996: Lanzamiento de la sonda a Marte Mars Global Surveyor.

1998: Aterriza el transbordador espacial Discovery en el que se encuentra el astronauta español Pedro Duque.

2000: En los Estados Unidos, la banda británica de rock alternativo Coldplay, lanza al mercado su álbum debut de estudio titulado Parachutes.

2001: En Quito, la selección de fútbol de Ecuador clasifica por primera vez a una Copa del Mundo tras igualar a un gol con Uruguay.

2003: El Carnaval de Barranquilla (Colombia) fue concedido por la Unesco (en París) Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

2005: En Santiago de Chile, el expresidente peruano Alberto Fujimori es detenido (cuando planeaba regresar al Perú) por orden del Poder Judicial chileno, que emitió un auto de detención en su contra.

2005: En España, el canal de televisión Canal + cancela sus transmisiones analógicas. Su frecuencia es ocupada por Cuatro. En ese momento ambas empresas eran propiedad de Sogecable. Canal + continuó su emisión vía satélite.

2010: En Barcelona (España), el papa Benedicto XVI ―durante su segundo viaje a España― consagra el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia como basílica menor.

2012: Frente a las costas de Guatemala, un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter causa 50 muertes.

2014: Se presenta a nivel mundial la película Interstellar, de Christopher Nolan.

2020: Joe Biden gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 después de 4 días.

Quién nació un día como hoy

60: Keikō, emperador japonés (f. 130).

630: Constante II, emperador bizantino (f. 668).

994: Ibn Hazm, filósofo, teólogo y poeta hispanoárabe (f. 1064).

1579: Juan de Peñalosa y Sandoval, pintor español (f. 1633).

1598: Francisco de Zurbarán, pintor español (f. 1664). Gédéon Tallemant des Réaux.

1619: Gédéon Tallemant des Réaux, escritor y poeta francés (f. 1692).

1777: José Félix Bogado, militar argentino de origen paraguayo (f. 1829).

1784: Friedrich Kalkbrenner, pianista y compositor alemán (f. 1849).

1786: Francisco Andrevi, compositor español (f. 1853).

1833: Rafael Pombo, escritor y diplomático colombiano (f. 1912).

1838: Auguste Villiers de L’Isle-Adam, escritor francés (f. 1889).

1861: Lesser Ury, pintor alemán (f. 1931).

1867: Marie Curie, química y física polaca, premio nobel de física en 1903 y de química en 1911 (f. 1934).

1878: Lise Meitner, física austriaca (f. 1968).

1879: León Trotski, revolucionario y filósofo ruso (f. 1940).

1886: Aron Nimzowitsch, ajedrecista danés de origen letón (f. 1935).

1888: Chandrasekhara Raman, físico indio, premio nobel de física en 1930 (f. 1970).

1889: Ramón F. Iturbe, militar y político mexicano (f. 1970).

1891: Luis Concha Córdoba, Cardenal colombiano (f. 1975).

1893: Leatrice Joy, actriz estadounidense (f. 1985).

1894: Luis Chamizo Trigueros, escritor español (f. 1945).

1896: Aquiles Cuadra, abogado español (f. 1939).

1897: Herman J. Mankiewicz, guionista estadounidense (f. 1953).

1900: Nellie Campobello, bailarina y escritora mexicana (f. 1986).

1903: Dean Jagger, actor estadounidense (f. 1991).

1903: Konrad Lorenz, zoólogo austriaco, premio nobel de medicina en 1973 (f. 1989).

1903: Pepe Marchena, cantaor de flamenco español (f. 1976).

1906: Jean Leray, matemático francés (f. 1998).

1908: Emilio Ballagas, poeta cubano (f. 1954).

1910: Demetrio Vallejo, líder obrero y político mexicano (f. 1985).

1911: Juan Segura de Lago, arquitecto español (f. 1972).

1911: Ángeles Santos, pintora y artista gráfica española (f. 2013)

1913: Albert Camus, escritor y filósofo francés, premio nobel de literatura en 1957 (f. 1960).

1914: Enrique Ortúzar, jurista y político chileno (f. 2005).

1916: Clementina Díaz y de Ovando, historiadora y escritora mexicana (f. 2012).

1916: Rayén Quitral, soprano chilena (f. 1979)

1918: Billy Graham, evangelista estadounidense (f. 2018)

1919: Rafael Galván, político mexicano (f. 1980).

1919: Ellen Stewart, directora y productora de teatro estadounidense (f. 2011).

1920: Ignacio Eizaguirre, futbolista español (f. 2013).

1920: Joan Perucho, escritor y periodista español (f. 2003).

1920: Elaine Morgan, escritora galesa (f. 2013).

1920: Marion Pritchard, trabajadora social neerlandesa (f. 2016).

1921: Manuel Fernández Álvarez, historiador español (f. 2010).

1926: Joan Sutherland, soprano australiana (f. 2010).

1927: Hiroshi Yamauchi, empresario japonés (f. 2013).

1929: Eric Kandel, científico austriaco, premio nobel de medicina en 2000.

1929: Jesús de Polanco, empresario español (f. 2007).

1933: Ernesto Gómez Cruz, actor mexicano.

1934: Mónica Cahen D’Anvers, periodista argentina.

1936: Gwyneth Jones, soprano británica.

1940: Antonio Skármeta, escritor chileno.

1942: Leonardo Franco, músico uruguayo.

1943: Joni Mitchell, cantante y pintora canadiense.

1943: Miguel Rellán, actor español.

1943: Michael Spence, economista canadiense-estadounidense.

1944: Ken Patera, luchador profesional estadounidense.

1944: Luigi Riva, futbolista italiano.

1945: Rafael Humberto Moreno-Durán, escritor colombiano. (f. 2005)

1948: Alex Ribeiro, piloto de carreras brasileño.

1949: Kubero Díaz (Juan Fernando Díaz), guitarrista argentino de rock, de la banda Los Abuelos de la Nada.

1955: Paul Romer, economista estadounidense.

1956: Pedro Plascencia Salinas, pianista y compositor mexicano (f. 1994).

1957: Christopher Knight, actor estadounidense.

1959: Marcela Guerra Castillo, política mexicana.

1959: Alexandre Guimarães, futbolista y entrenador costarricense.

1960: Tommy Thayer, guitarrista estadounidense, de la banda Kiss.

1961: Friedrich Haider, director de orquesta y pianista austriaco.

1964: Dana Plato, actriz estadounidense (f. 1999).

1965: Sigrun Wodars, atleta alemana.

1967: Steve Digiorgio, músico estadounidense, de las bandas Sadus, Testament, Death e Iced Earth.

1967: Gustavo Gómez Córdoba, periodista colombiano.

1967: David Guetta, disc jockey francés de música electrónica.

1967: Sharleen Spiteri, cantante británico de la banda Texas.

1968: Jesús Martín Mendoza Arriola, periodista mexicano.

1968: Greg Tribbett, guitarrista estadounidense de la banda Mudvayne.

1968: Ignacio Padilla, escritor mexicano (f. 2016).

1969: Hélène Grimaud, pianista francesa.

1970: Neil Hannon, músico británico de la banda The Divine Comedy.

1970: Marc Rosset, tenista suizo.

1970: Morgan Spurlock, cineasta estadounidense.

1971: Robin Finck, músico estadounidense, actual guitarrista de la banda Guns N’ Roses.

1971: Cynthia García, periodista argentina.

1973: Caté, futbolista brasileño (f. 2011).

1973: Yoon-Jin Kim, actriz surcoreana.

1973: Martín Palermo, futbolista argentino.

1974: Florencia Peña, actriz argentina.

1976: Alberto Entrerríos, jugador de balonmano español.

1976: Mark Philippoussis, tenista australiano.

1977: Andres Oper, futbolista estonio.

1978: Rio Ferdinand, futbolista británico.

1978: Jan Vennegoor of Hesselink, futbolista neerlandés.

1979: Danny Fonseca, futbolista costarricense.

1980: Gervasio Deferr, gimnasta español.

1980: Luciana Salazar, modelo argentina.

1981: Lily Thai, actriz estadounidense.

1982: Andrés Zuno, actor y cantante mexicano.

1983: Alberto Casado, cómico español.

1985: Katherine Wang, actriz estadounidense de origen taiwanés.

1986: Dmitro Chigrinskiy, futbolista ucraniano.

1987: Jesús Carroza, actor español.

1987: Tatsuya Yamashita, futbolista japonés.

1988: Elsa Hosk, modelo sueca.

1989: Nadezhda Tolokónnikova, activista y artista integrante del colectivo ruso de punk-rock feminista Pussy Riot.

1989: Victoria Martín, cómica, guionista y presentadora de televisión española.

1990: David de Gea, futbolista español.

1991: Elías Aguilar, futbolista costarricense.

1992: Jürgen Damm, futbolista mexicano.

1993: Ronen Rubinstein, Actor y activista estadounidense.

1994: Benito Raman, futbolista belga.

1996: Lorde, cantante neozelandesa.

1996: André Horta, futbolista portugués.

1997: THE8, cantante y bailarín chino, integrante del grupo SEVENTEEN.

1998: Octavio Ocaña, actor mexicano (f. 2021).

1998: Hongjoong, rapero, cantante, compositor, ballarín y líder del grupo Ateez.

Fallecimientos

1067: Sancha Alfónsez de León, infanta y reina de León (n. c. 1018).

1713: Elizabeth Barry, actriz británica (n. 1658).

1773: Jacinto Castañeda, religioso y misionero español (n. 1743).

1823: Rafael del Riego, militar y político español (n. 1785).

1827: María Teresa Josefa de Austria, aristócrata austriaca (n. 1767).

1850: Manuel Salazar y Baquíjano, político y militar peruano (n. 1777).

1867: Joaquín Lorenzo Luaces, poeta y dramaturgo cubano (n. 1826).

1872: Alfred Clebsch, matemático alemán (n. 1833).

1907: Jesús García Corona, héroe mexicano (n. 1881).

1910: Florencio Sánchez, dramaturgo, periodista y anarquista uruguayo (n. 1875).

1913: Alfred Russel Wallace, geógrafo, botánico y naturalista británico (n. 1923).

1915: Orestes Pereyra, militar y político mexicano (n. 1861).

1925: William Cassels, misionero anglicano británico (n. 1858).

1928: Mattia Battistini, barítono italiano (n. 1856).

1934: Jules Visseaux, escultor francés (n. 1854).

1936: Monchín Triana, futbolista español (n. 1902).

1938: Charles Malato, escritor anarquista italo-francés (n. 1857).

1958: Antonio Royo Villanova, periodista español (n. 1869).

1959: Victor McLaglen, actor británico (n. 1886).

1960: Elvira Santa Cruz Ossa, periodista y escritora chilena (n. 1886).

1963: Nita Costa, política y filántropa brasileña (n. 1907).

1963: Gonzalo Vázquez Vela, político mexicano (n. 1893).

1972: José Mallorquí, escritor español (n. 1913).

1973: Eduardo Armstrong, historietista chileno (n. 1932).

1974: Rodolfo Acosta, actor mexicano (n. 1920).

1974: Alfonso Leng, compositor chileno (n. 1894).

1976: Carlos Fonseca, profesor, político y revolucionario nicaragüense (n. 1936).

1978: Jorge Carrera Andrade, poeta ecuatoriano (n. 1903).

1978: Gene Tunney, boxeador estadounidense (n. 1897).

1980: Steve McQueen, actor estadounidense (n. 1930).

1982: Salvador Contreras, compositor mexicano (n. 1910).

1983: Germaine Tailleferre, compositor francés (n. 1892).

1988: Will Durant, historiador estadounidense (n. 1885).

1989: Jan Skácel, poeta checoslovaco (n. 1922).

1991: Tom of Finland, artista finlandés (n. 1920).

1992: Alexander Dubček, político checoslovaco (n. 1921).

1992: Jack Kelly, actor estadounidense (n. 1927).

1994: Shorty Rogers, músico estadounidense de jazz (n. 1924).

1997: Mochín Marafioti, productor y musicalizador argentino, esposo de María Graña (n. 1944).

1999: Primo Nebiolo, dirigente deportivo italiano (n. 1923).

2000: Íngrid de Suecia, reina sueca (n. 1910).

2001: Delia Garcés, actriz argentina (n. 1919).

2003: Juanjo Menéndez, actor español (n. 1929).

2004: Howard Keel, actor estadounidense (n. 1919).

2006: Jean-Jacques Servan-Schreiber, periodista francés (n. 1924).

2007: Norman Erlich, actor y comediante argentino (n. 1932).

2007: Alejandra Meyer, actriz mexicana (n. 1937).

2009: Humberto Luis Rivas Ribeiro, fotógrafo argentino (n. 1937).[3]

2011: Gonzalo Figueroa Yáñez, abogado y académico chileno (n. 1929).

2011: Joe Frazier, boxeador estadounidense (n. 1944).

2011: Tomás Segovia, poeta hispanomexicano (n. 1927).

2013: Amparo Rivelles, actriz española (n. 1925).

2013: Manfred Rommel, político alemán (n. 1928).

2014: Juan Alberto Taverna, futbolista argentino (n. 1948).

2015: Yitzjak Navón, dramaturgo y político israelí, presidente de Israel entre 1978 y 1983 (n. 1921).

2016: Leonard Cohen, poeta, novelista y cantante canadiense (n. 1934).

2017: Hans Schäfer, futbolista alemán (n. 1927)

2019: Margarita Salas, bioquímica española (n. 1938).

2020: Norm Crosby, comediante estadounidense (n. 1927).

2020: Roberto Reyes Toledo, guionista, actor, director de cine y teatro colombiano. (n. 1949).

2021: Enrique Rocha, actor mexicano. (n. 1940).

2021: Astro, cantante británico (n. 1957).

2022: Leslie Phillips, actor británico (n. 1924).

2023: C-Knight, rapero estadounidense; derrame cerebral (n. 1971).

2024: Scorpio Jr., luchador profesional mexicano (n. 1966).