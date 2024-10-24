Efemérides 24 de octubre: los sucesos más relevantes que se celebran hoy

El 24 de octubre ha sido fecha de innumerables sucesos que marcaron a la humanidad a tal grado que son apuntados en los calendarios e internacionalmente llamados efemérides.
Estos eventos incluyen desde acontecimientos legendarios, tristes tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes importantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este martes.
69 : N la Segunda batalla de Bedriacum, las fuerzas al mando de Marco Antonio Primo (comandante de los ejércitos del Danubio), leal a Vespasiano, derrotan a las fuerzas del emperador Vitelio.
1147: En Lisboa (Portugal), los caballeros cruzados liderados por Afonso Henriques recuperan la ciudad después de un sitio de 4 meses.
1260: En Chartres (Francia) se inaugura la espectacular Catedral de Chartres; el rey Luis IX asiste a la ceremonia. La catedral es un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
1260: En Egipto, el capitán Baibars asesina al sultán mameluco Saif ad-Din Qutuz y se convierte en sultán.
1360: En Calais (Francia) se ratifica el tratado de Brétigny, marcando el final de la primera fase de la Guerra de los Cien Años.
1604: En Bartcho (Etiopía), el emperador Za Dengel muere durante la batalla de Bartcho contra los portugueses.
1648: En la actual Alemania se firma el Tratado de Westfalia, que da fin a la guerra de los Treinta Años.
1692: En La Habana (Cuba) sucede el huracán de San Rafael, el primero que quedó registrado en la historia cubana.
1808: En Venezuela, se publica el primer diario del país; la Gazeta de Caracas.
1830: En Uruguay, Fructuoso Rivera, jefe del Partido Colorado, es elegido como primer presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay.
1834: En Uruguay termina la presidencia de Fructuoso Rivera. El cargo es entregado al presidente del Senado, Carlos Anaya.
1857: En Reino Unido se funda el Sheffield F. C., el club de fútbol más antiguo del mundo.
1871: En el barrio de Chinatown de Los Ángeles sucede la Masacre china; una turba de estadounidenses blancos lincha a unos veinte hombres, mujeres y niños chinos.
1871: En la ciudad de Córdoba (Argentina) se inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba.
1881: En la provincia de Santa Fe (Argentina) Guillermo Lehmann funda la ciudad de Rafaela.
1917: En Rusia sucede la Revolución rusa. Se forma un gobierno revolucionario bolchevique, bajo el liderazgo de Lenin.
1929: En los Estados Unidos sucede el Jueves Negro (la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York) marca el inicio de la Gran Depresión.
1931: En Estados Unidos, el gánster Al Capone es condenado a 11 años de prisión y 50 000 dólares de multa, pero no por los múltiples homicidios que cometió sino por no pagar impuestos.
1945: En Nueva York se crea la ONU.
1946: Una cámara fotográfica a bordo del cohete V-2 n.º 13 (creado por los nazis para bombardear Londres), ahora en poder de los estadounidenses, toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio exterior.
1947: En los Estados Unidos, Walt Disney testifica ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses y denuncia a todos sus empleados que él cree que son comunistas.
1948: Coronación Litúrgica de la Inmaculada Concepción de Alhendín por monseñor José Fernández Arcoya, prelado doméstico de su Santidad.
1950: En la Unión Soviética se forman los Spetsnaz (comandos de fuerzas especiales) del GRU (Departamento Central de Inteligencia).
1953: En Venezuela se funda la Universidad Católica Andrés Bello.
1960: En la Unión Soviética sucede la «catástrofe Nedelin», en que un misil balístico R-16 explota en la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, matando a más de 100 empleados. Entre los muertos está el primer mariscal Mitrofán Nedelin; el Go
1962: La Unión Soviética lanza la sonda Mars 1962A, cuyo cohete lanzador falló, provocando su reentrada.
1964: Zambia se independiza del Imperio británico.
1969: En Chile se inaugura la televisión nacional.
1970: En Chile se elige como presidente al socialista Salvador Allende.
1971: En Chile, tras una asamblea constituyente se funda el partido Izquierda Cristiana.
1973: En Israel termina la Guerra de Yom Kippur.
1975: En un túnel a 328 metros bajo tierra, en el área U12t.03 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:11 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Husky Pup, de menos de 15
1985: En Asunción, Argentinos Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.
1990: En Italia, el primer ministro Giulio Andreotti revela al parlamento la existencia de Gladio, el ejército paramilitar secreto de la OTAN en Italia.
1994: En Chile, inicia sus transmisiones el Canal 2 de Televisión del Puerto de San Antonio.
1995: Dennis di Cicco descubre el asteroide AAVSO (asteroide 8900).
1998: Estados Unidos lanza la sonda espacial Deep Space 1.
1999: En Argentina, Fernando de la Rúa es elegido nuevo presidente; renunciará dos años después en medio de una crisis económica.
2000: Lanzamiento del álbum Whoa, Nelly! (álbum debut) de la cantautora portuguesa-canadiense Nelly Furtado
2003: En Francia, coincidiendo con el centenario del vuelo inaugural de los hermanos Wright, el avión supersónico Concorde realiza su último vuelo.
2007: China lanza la sonda lunar Chang’e 1.
2007: Boliviana de Aviación comienza a operar.
2011: En Sicilia (Italia), el volcán Etna entra en erupción.
2016: En la Región de Magallanes, en Punta Arenas, Chile, capital de la Patagonia Chilena, inicia sus transmisiones Radio Antártica 100.3 FM.
2019: En España se produce la exhumación de Francisco Franco, jefe de Estado entre 1939 y 1975, de la basílica del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo.
2020: En Argentina, debuta el VAR en marco de la Pandemia Mundial de CoVid-19 en el amistoso entre Villa Dalmine y Platense. La modalidad fue offline (sin comunicación entre cabina y árbitro de cancha) y 9 cámaras de prueba desde distintos perfiles y puntos del
Nacimientos
51 : Omiciano, emperador romano entre el 81 y el 96 (f. 96).
1378: David Estuardo, duque de Rothesay (f. 1402)
1435: Andrea della Robbia, escultor y ceramista italiano (f. 1525)
1561: Anthony Babington, conspirador inglés (f. 1586).
1607: Jan Lievens, pintor neerlandés (f. 1674).
1632: Anton van Leeuwenhoek, comerciante, filósofo y científico neerlandés (f. 1723).
1688: Rafael de Eslava, militar español (f. 1737).
1750: Ignacio María de Álava, marino y militar español (f. 1817).
1764: Dorothea Veit, intelectual y escritora alemana (f. 1839).
1781: José Somoza, escritor español (f. 1852).
1784: Moses Montefiore, activista británico (f. 1885).
1788: Sarah Josepha Hale, escritora estadounidense (f. 1879).
1788: Rafael Urdaneta, militar y político venezolano (f. 1845).
1790: Rafael Cordero y Molina, educador puertorriqueño (f. 1868).
1798: Massimo D’Azeglio, escritor, pintor, patriota y político italiano (f. 1866).
1804: Wilhelm Eduard Weber, físico alemán (f. 1891).
1811: Ferdinand Hiller, compositor alemán (f. 1885).
1814: Rafael Carrera y Turcios, político y presidente guatemalteco entre 1851 y 1865 (f. 1865).
1817: Hippolyte Mège-Mouriès, químico francés (f. 1880).
1820: Santos Gutiérrez, abogado, militar y político colombiano (f. 1872).
1830: Marianne North, naturalista y pintora inglesa (f. 1890).
1838: Annie Edson Taylor, aventurera estadounidense (f. 1921).
1841: Jessie Pollock, arquera estadounidense (f. 1919).
1846: Manuel de la Revilla, escritor, pensador y crítico literario español ( f. 1881).
1855: James Schoolcraft Sherman, vicepresidente estadounidense (f. 1912).
1868: Alexandra David-Néel, artista anarquista franco-belga (f. 1969).
1868: Bala Sahib, virrey y artista indio, creador de la serie de yoga suria namaskar (f. 1951).
1872: Peter O’Connor, atleta irlandés (f. 1957).
1874: Josep Irla, político español (f. 1958).
1882: Sybil Thorndike, actriz británica (f. 1976).
1882: Imre Kálmán Koppstein, compositor húngaro de operetas (f. 1953).
1886: Delmira Agustini, poetisa uruguaya (f. 1914).
1886: Guillermo Laborde, pintor y escultor uruguayo (f. 1940).
1886: Eleuterio Quintanilla, pedagogo y anarquista español (f. 1966).
1887: Octave Lapize, ciclista francés (f. 1917).
1887: Rafael Campalans, ingeniero español (f. 1933).
1887: Victoria Eugenia de Battenberg, reina consorte de España (f. 1969).
1891: Rafael Leónidas Trujillo, militar y político dominicano, presidente de dominicana">República Dominicana entre 1930-1938 y 1942-1952 (f. 1961).
1891: Joaquín Fernández Fernández, abogado, diplomático, empresario y político chileno (f. 1979).
1892: Rafael Hernández Marín, compositor puertorriqueño (f. 1965).
1893: Merian C. Cooper, cineasta estadounidense (f. 1973).
1895: Pedro de Polignac, aristócrata francés (f. 1964).
1895: Jack Warner, actor inglés (f. 1981).
1898: Peng Dehuai, militar chino (f. 1974).
1898: Rafael García Valiño, militar español (f. 1972).
1899: Ferhat Abbas, político argelino (f. 1985).
1900: Cecilio Guzmán de Rojas, pintor boliviano (f. 1950).
1909: Óscar Izurieta Molina, militar chileno (f. 1990).
1914: Gonzalo de Borbón, aristócrata español (f. 1934).
1915: Bob Kane, historietista estadounidense (f. 1998).
1915: Tito Gobbi, barítono italiano (f. 1984).
1918: Rafael Iriondo, jugador y entrenador de fútbol español (f. 2016).
1919: Eduardo Barreiros, mecánico y empresario español (f. 1992).
1920: Manuel Albaladejo, jurista español (f. 2012).
1920: Lily Sosa de Newton, historiadora, biógrafa y ensayista argentina (f. 2017).
1921: Georgina de Wilczek, aristócrata liechtensteiniana (f. 1989).
1921: Sena Jurinac, soprano austriaca (f. 2011).
1922: Mao Anying, militar chino (f. 1950).
1925: Luciano Berio, compositor italiano (f. 2003).
1926: Rafael Azcona, guionista español (f. 2008).
1927: Gilbert Bécaud, cantante francés (f. 2001).
1928: Jürgen Untermann, indoeuropeísta, filólogo y epigrafista alemán (f. 2013).
1929: George Crumb, compositor estadounidense.
1929: Yordán Radíchkov, escritor búlgaro (f. 2004).
1929: Shamsur Rahman, poeta y periodista bangladesí (f. 2006).
1930: Johan Galtung, politólogo noruego.
1930: The Big Bopper, cantante estadounidense (f. 1959).
1931: Colomba, locutora y presentadora de radio argentina (f. 2004).
1931: Sofia Gubaidulina, compositora rusa.
1931: Rafael Coronel, pintor mexicano (f. 2019).
1932: Robert Mundell, economista canadiense (f. 2021).
1932: Pierre-Gilles de Gennes, físico francés, premio nobel de física (f. 2007).
1932: Jorge Carpio Nicolle, político guatemalteco (f. 1993).
1936: Rafael Hernández Colón, político puertorriqueño, gobernador de Puerto Rico entre 1973-1977 y 1985-1993 (f. 2019).
1936: Bill Wyman, bajista británico, de la banda The Rolling Stones.
1939: Víctor Hugo Vieyra, actor argentino.
1939: Jorge Heraud Pérez, científico peruano.
1939: F. Murray Abraham, actor estadounidense.
1940: Mario de la Torre Hernández, político mexicano.
1941: Rafael Del Valle Curieses, investigador y académico español.
1942: Fernando Vallejo, escritor, narrador, biógrafo, biólogo y cineasta colombiano.
1947: Jorge Rodríguez Grossi, político chileno.
1947: Kevin Kline, actor estadounidense.
1950: Gabriella Sica, poetisa italiana.
1950: Miguel Ángel Pichetto, político argentino.
1952: Tania Libertad, cantante peruana.
1953: Christoph Daum, futbolista y entrenador alemán.
1954: Malcolm Turnbull, primer ministro australiano.
1954: Fernando Vázquez, entrenador de fútbol español.
1956: Rómulo Mucho Mamani, ingeniero y político peruano.
1957: Manuel Rivas, escritor, poeta, ensayista y periodista español.
1960: Joachim Winkelhock, piloto alemán de automovilismo.
1960: BD Wong, actor estadounidense.
1960: Christoph Schlingensief, director y escritor alemán (f. 2010).
1960: Wolfgang Güllich, escalador alemán.
1960: Jaime Garzón, periodista y satirista colombiano (f. 1999); asesinado.
1963: Rosana, cantautora española.
1963: Antonio Rueda, futbolista y político español.
1964: Serhat, cantante y presentador turco.
1966: Román Abramóvich, empresario ruso.
1967: Mauricio Bustamante, periodista y conductor de noticias chileno.
1968: Francisco Clavet, tenista español.
1970: José Luis Calderón, futbolista argentino.
1971: Dervla Kirwan, actriz irlandesa.
1971: Marco Zwyssig, futbolista suizo.
1972: Ruxandra Dragomir, tenista rumana.
1972: Frédéric Déhu, futbolista francés.
1973: Jackie McNamara, futbolista británico.
1973: Levi Leipheimer, ciclista estadounidense.
1973: Iñaki de Miguel, baloncestista español.
1975: Juan Pablo Ángel, futbolista colombiano.
1975: Jorge Pérez Sáenz, futbolista y entrenador español.
1977: Guillermo Falasca, voleibolista argentino.
1977: Iván Kaviedes, futbolista ecuatoriano.
1977: Rafael Furcal, beisbolista dominicano.
1978: Carlos Edwards, futbolista trinitense.
1979: Ben Gillies, músico australiano, de la banda Silverchair.
1980: Matthew Amoah, futbolista ghanés.
1980: Anna Montañana, baloncestista española.
1981: Tila Tequila, modelo, animadora y cantante estadounidense.
1982: Mohamed Fairuz Fauzy, piloto malayo de carreras.
1983: Alycia Purrott, actriz canadiense.
1983: Adrienne Bailon, actriz y cantante estadounidense.
1984: Kaela Kimura, cantante japonesa.
1985: Agustina Córdova, actriz argentina.
1985: Wayne Rooney, futbolista británico.
1985: Oscar Wendt, futbolista sueco.
1986: John Ruddy, futbolista británico.
1986: Drake, rapero, cantante, compositor y actor canadiense.
1986: Ígor Shítov, futbolista bielorruso.
1986: Vitaliy Buts, ciclista ucraniano.
1987: Ignacio López Iglesias, futbolista español.
1988: Jaime Mata, futbolista español.
1988: Emilia Fahlin, ciclista sueca.
1988: Christopher Linke, atleta alemán.
1989: Jon Ander Serantes, futbolista español.
1989: Marcela Guirado, actriz y cantante mexicana.
1989: Eric Hosmer, beisbolista estadounidense.
1989: Will Bruin, futbolista estadounidense.
1989: Ognjen Vranješ, futbolista bosnio.
1989: Anderson Conceição Benedito, futbolista brasileño.
1989: Adán Pérez, futbolista español.
1989: Shenae Grimes, actriz canadiense.
1989: Eliza Taylor, actriz australiana.
1989: Félix Kjellberg, comediante, productor de vídeos y youtuber sueco.
1990: Mohammed Jahfali, futbolista saudí.
1990: İlkay Gündoğan, futbolista alemán.
1991: Tom Adeyemi, futbolista inglés.
1994: Krystal Jung, cantante, actriz y bailarina surcoreana.
1994: Gabrielle Smith, remera canadiense.
1996: Kyla Ross, gimnasta estadounidense.
1997: Bron Breakker, jugador de fútbol americano y luchador profesional estadounidense.
1997: Raye, cantante británica.
1997: Carloalberto Giordani, ciclista italiano.
1997: Edson Álvarez, futbolista mexicano.
1997: Cristo González Pérez, futbolista español.
1998: Daya, cantante y compositora estadounidense.
2000: Jhilmar Lora, futbolista peruano.
2000: Athenea del Castillo, futbolista española.
2000: Ezequiel Busquets, futbolista uruguayo.
2000: Lewis Davey, atleta británico.
2000: August Mikkelsen, futbolista noruego.
2003: Zeno Debast, futbolista belga.
Muertes
996: Hugo Capeto, rey francés entre 987 y 996 (n. c. 940).
1537: Jane Seymour, tercera esposa de Enrique VIII de Inglaterra (n. c. 1508).
1601: Tycho Brahe, astrónomo danés (n. 1546).
1604: Za Dengel, emperador etíope entre 1603 y 1604.
1655: Pierre Gassendi, filósofo, científico y matemático francés (n. 1592).
1842: Bernardo O’Higgins, político, militar y director supremo chileno (n. 1778).
1852: Daniel Webster, político estadounidense (n. 1782).
1853: Eduardo Kaunitz de Holmberg, militar austroargentino (n. 1778).
1870: Antonio María Claret, clérigo español (n. 1817).
1875: Jacques Paul Migne, sacerdote francés (n. 1800).
1879: José Pedro Varela, sociólogo, periodista y político uruguayo (n. 1845).
1892: Robert Franz, compositor alemán (n. 1815).
1895: Meijer de Haan, pintor neerlandés (n. 1852).
1898: Pierre Puvis de Chavannes, pintor simbolista francés (n. 1824).
1901: Dióscoro Puebla, pintor de la época del eclecticismo español (n. 1831).
1909: Henry Charles Lea, historiador estadounidense (n. 1825).
1915: Désiré Charnay, explorador y fotógrafo francés (n. 1828).
1915: Luis Guanella, sacerdote italiano (n. 1842).
1918: César Ritz, hostelero suizo (n. 1850).
1918: Daniel Burley Woolfall, directivo de la Asociación Británica de Fútbol, presidente de la FIFA (n. 1852).
1938: Ernst Barlach, escultor expresionista alemán (n. 1870).
1941: Moisés Sáenz, educador, diplomático y político mexicano (n. 1888).
1944: Louis Renault, industrial francés (n. 1877).
1945: Vidkun Quisling, político noruego (n. 1887).
1954: Simone Mareuil, actriz francesa (n. 1903).
1955: Alfred Reginald Radcliffe-Brown, antropólogo social británico (n. 1881).
1957: Christian Dior, diseñador de moda francés (n. 1905).
1958: George Edward Moore, filósofo británico (n. 1873).
1963: Karl Bühler, pedagogo, psicólogo, lingüista y filósofo alemán (n. 1879).
1966: Sofja Janovskaja, matemática rusa de origen polaco (n. 1896).
1968: Raymond Asso, letrista francés (n. 1901).
1972: Jackie Robinson, beisbolista estadounidense (n. 1919).
1974: David Óistraj, violinista soviético (n. 1908).
1975: Cipriano Mera, anarcosindicalista español (n. 1897).
1977: José María de Cossío, escritor y polígrafo español (n.1892).
1979: Fernando Soler, actor mexicano (n. 1895).
1979: Julio Porter, guionista argentino (n. 1916).
1981: Edith Head, diseñadora de vestuario estadounidense (n. 1897).
1982: Arturo Camacho Ramírez, poeta colombiano (n. 1910).
1984: Inés Murray, actriz argentina (n. 1900).
1985: Ladislao Biró, inventor y periodista húngaro-argentino (n. 1899).
1985: Manuel Pérez Guerrero, economista y político venezolano (n. 1911).
1986: Enric Margall, baloncestista español (n. 1944).
1987: Salvador Gil Vernet, médico e investigador español (n. 1892).
1987: Antonio Añoveros Ataún, sacerdote español (n. 1909).
1989: José García Santesmases, físico e informático español (n. 1907).
1991: Gene Roddenberry, director y productor estadounidense (n. 1921).
1991: Luisa Vehil, actriz uruguaya (n. 1912).
1992: Luis Rosales, poeta español (n. 1910).
1993: Heinz Kubsch, futbolista alemán (n. 1930).
1994: Raúl Juliá, actor puertorriqueño (n. 1940).
1996: Hyman Minsky, economista estadounidense (n. 1919).
1997: Luis Aguilar, actor mexicano (n. 1918).
1997: Don Messick, actor de voz estadounidense (n. 1926).
1998: Rafael Alonso, actor español (n. 1920).
2002: Hernando Casanova, actor colombiano (n. 1945).
2002: Hernán Gaviria, futbolista colombiano (n. 1969).
2005: Rosa Parks, activista estadounidense contra el apartheid en su país (n. 1913).
2007: Rodolfo Aicardi, cantante colombiano de música popular (n. 1946).
2011: John McCarthy, ingeniero estadounidense, pionero de la informática (n. 1927).
2013: Héctor Quintanar, compositor mexicano (n. 1936).
2013: Ana Bertha Lepe, actriz mexicana (n. 1934).
2013: Manolo Escobar, cantante y actor español (n. 1931).
2014: Mbulaeni Mulaudzi, atleta sudafricano (n. 1980).
2015: Carlos Bousoño, poeta y crítico literario español (n. 1923).
2015: Maureen O’Hara, actriz irlandesa (n. 1920).
2016: Jorge Batlle, abogado, periodista y político uruguayo, presidente de Uruguay entre 2000 y 2005 (n. 1927).
2016: Bobby Vee, cantante estadounidense (n. 1943).
2016: Hellmut von Leipzig, militar namibio alemán (n. 1921).
2017: Robert Guillaume, actor estadounidense (n. 1927).
2017: Fats Domino, cantante y pianista de rock and roll y R&B estadounidense (n. 1928).