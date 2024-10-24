Noticias

Efemérides 24 de octubre: los sucesos más relevantes que se celebran hoy

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los eventos más importantes que se conmemoran este lunes

Por Ricardo Piña

El reconocido artista mexicano Yng Lvcas, quien lanzó su canción Baby (Remix) con Peso Pluma, nació el 24 de octubre de 1999 (Max Alonso/Infobae)

El 24 de octubre ha sido fecha de innumerables sucesos que marcaron a la humanidad a tal grado que son apuntados en los calendarios e internacionalmente llamados efemérides.

Estos eventos incluyen desde acontecimientos legendarios, tristes tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes importantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este martes.

69 : N la Segunda batalla de Bedriacum, las fuerzas al mando de Marco Antonio Primo (comandante de los ejércitos del Danubio), leal a Vespasiano, derrotan a las fuerzas del emperador Vitelio.

1147: En Lisboa (Portugal), los caballeros cruzados liderados por Afonso Henriques recuperan la ciudad después de un sitio de 4 meses.

1260: En Chartres (Francia) se inaugura la espectacular Catedral de Chartres; el rey Luis IX asiste a la ceremonia. La catedral es un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

1260: En Egipto, el capitán Baibars asesina al sultán mameluco Saif ad-Din Qutuz y se convierte en sultán.

1360: En Calais (Francia) se ratifica el tratado de Brétigny, marcando el final de la primera fase de la Guerra de los Cien Años.

1604: En Bartcho (Etiopía), el emperador Za Dengel muere durante la batalla de Bartcho contra los portugueses.

1648: En la actual Alemania se firma el Tratado de Westfalia, que da fin a la guerra de los Treinta Años.

1692: En La Habana (Cuba) sucede el huracán de San Rafael, el primero que quedó registrado en la historia cubana.

1808: En Venezuela, se publica el primer diario del país; la Gazeta de Caracas.

1830: En Uruguay, Fructuoso Rivera, jefe del Partido Colorado, es elegido como primer presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay.

1834: En Uruguay termina la presidencia de Fructuoso Rivera. El cargo es entregado al presidente del Senado, Carlos Anaya.

1857: En Reino Unido se funda el Sheffield F. C., el club de fútbol más antiguo del mundo.

1871: En el barrio de Chinatown de Los Ángeles sucede la Masacre china; una turba de estadounidenses blancos lincha a unos veinte hombres, mujeres y niños chinos.

1871: En la ciudad de Córdoba (Argentina) se inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba.

1881: En la provincia de Santa Fe (Argentina) Guillermo Lehmann funda la ciudad de Rafaela.

1917: En Rusia sucede la Revolución rusa. Se forma un gobierno revolucionario bolchevique, bajo el liderazgo de Lenin.

1929: En los Estados Unidos sucede el Jueves Negro (la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York) marca el inicio de la Gran Depresión.

1931: En Estados Unidos, el gánster Al Capone es condenado a 11 años de prisión y 50 000 dólares de multa, pero no por los múltiples homicidios que cometió sino por no pagar impuestos.

1945: En Nueva York se crea la ONU.

1946: Una cámara fotográfica a bordo del cohete V-2 n.º 13 (creado por los nazis para bombardear Londres), ahora en poder de los estadounidenses, toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio exterior.

1947: En los Estados Unidos, Walt Disney testifica ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses y denuncia a todos sus empleados que él cree que son comunistas.

1948: Coronación Litúrgica de la Inmaculada Concepción de Alhendín por monseñor José Fernández Arcoya, prelado doméstico de su Santidad.

1950: En la Unión Soviética se forman los Spetsnaz (comandos de fuerzas especiales) del GRU (Departamento Central de Inteligencia).

1953: En Venezuela se funda la Universidad Católica Andrés Bello.

1960: En la Unión Soviética sucede la «catástrofe Nedelin», en que un misil balístico R-16 explota en la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, matando a más de 100 empleados. Entre los muertos está el primer mariscal Mitrofán Nedelin; el Go

1962: La Unión Soviética lanza la sonda Mars 1962A, cuyo cohete lanzador falló, provocando su reentrada.

1964: Zambia se independiza del Imperio británico.

1969: En Chile se inaugura la televisión nacional.

1970: En Chile se elige como presidente al socialista Salvador Allende.

1971: En Chile, tras una asamblea constituyente se funda el partido Izquierda Cristiana.

1973: En Israel termina la Guerra de Yom Kippur.

1975: En un túnel a 328 metros bajo tierra, en el área U12t.03 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:11 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Husky Pup, de menos de 15

1985: En Asunción, Argentinos Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

1990: En Italia, el primer ministro Giulio Andreotti revela al parlamento la existencia de Gladio, el ejército paramilitar secreto de la OTAN en Italia.

1994: En Chile, inicia sus transmisiones el Canal 2 de Televisión del Puerto de San Antonio.

1995: Dennis di Cicco descubre el asteroide AAVSO (asteroide 8900).

1998: Estados Unidos lanza la sonda espacial Deep Space 1.

1999: En Argentina, Fernando de la Rúa es elegido nuevo presidente; renunciará dos años después en medio de una crisis económica.

2000: Lanzamiento del álbum Whoa, Nelly! (álbum debut) de la cantautora portuguesa-canadiense Nelly Furtado

2003: En Francia, coincidiendo con el centenario del vuelo inaugural de los hermanos Wright, el avión supersónico Concorde realiza su último vuelo.

2007: China lanza la sonda lunar Chang’e 1.

2007: Boliviana de Aviación comienza a operar.

2011: En Sicilia (Italia), el volcán Etna entra en erupción.

2016: En la Región de Magallanes, en Punta Arenas, Chile, capital de la Patagonia Chilena, inicia sus transmisiones Radio Antártica 100.3 FM.

2019: En España se produce la exhumación de Francisco Franco, jefe de Estado entre 1939 y 1975, de la basílica del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo.

2020: En Argentina, debuta el VAR en marco de la Pandemia Mundial de CoVid-19 en el amistoso entre Villa Dalmine y Platense. La modalidad fue offline (sin comunicación entre cabina y árbitro de cancha) y 9 cámaras de prueba desde distintos perfiles y puntos del

Nacimientos

51 : Omiciano, emperador romano entre el 81 y el 96 (f. 96).

1378: David Estuardo, duque de Rothesay (f. 1402)

1435: Andrea della Robbia, escultor y ceramista italiano (f. 1525)

1561: Anthony Babington, conspirador inglés (f. 1586).

1607: Jan Lievens, pintor neerlandés (f. 1674).

1632: Anton van Leeuwenhoek, comerciante, filósofo y científico neerlandés (f. 1723).

1688: Rafael de Eslava, militar español (f. 1737).

1750: Ignacio María de Álava, marino y militar español (f. 1817).

1764: Dorothea Veit, intelectual y escritora alemana (f. 1839).

1781: José Somoza, escritor español (f. 1852).

1784: Moses Montefiore, activista británico (f. 1885).

1788: Sarah Josepha Hale, escritora estadounidense (f. 1879).

1788: Rafael Urdaneta, militar y político venezolano (f. 1845).

1790: Rafael Cordero y Molina, educador puertorriqueño (f. 1868).

1798: Massimo D’Azeglio, escritor, pintor, patriota y político italiano (f. 1866).

1804: Wilhelm Eduard Weber, físico alemán (f. 1891).

1811: Ferdinand Hiller, compositor alemán (f. 1885).

1814: Rafael Carrera y Turcios, político y presidente guatemalteco entre 1851 y 1865 (f. 1865).

1817: Hippolyte Mège-Mouriès, químico francés (f. 1880).

1820: Santos Gutiérrez, abogado, militar y político colombiano (f. 1872).

1830: Marianne North, naturalista y pintora inglesa (f. 1890).

1838: Annie Edson Taylor, aventurera estadounidense (f. 1921).

1841: Jessie Pollock, arquera estadounidense (f. 1919).

1846: Manuel de la Revilla, escritor, pensador y crítico literario español ( f. 1881).

1855: James Schoolcraft Sherman, vicepresidente estadounidense (f. 1912).

1868: Alexandra David-Néel, artista anarquista franco-belga (f. 1969).

1868: Bala Sahib, virrey y artista indio, creador de la serie de yoga suria namaskar (f. 1951).

1868: Alexandra David-Néel, antropóloga, exploradora, periodista y lama franco-belga (f. 1969).

1872: Peter O’Connor, atleta irlandés (f. 1957).

1874: Josep Irla, político español (f. 1958).

1882: Sybil Thorndike, actriz británica (f. 1976).

1882: Imre Kálmán Koppstein, compositor húngaro de operetas (f. 1953).

1886: Delmira Agustini, poetisa uruguaya (f. 1914).

1886: Guillermo Laborde, pintor y escultor uruguayo (f. 1940).

1886: Eleuterio Quintanilla, pedagogo y anarquista español (f. 1966).

1887: Octave Lapize, ciclista francés (f. 1917).

1887: Rafael Campalans, ingeniero español (f. 1933).

1887: Victoria Eugenia de Battenberg, reina consorte de España (f. 1969).

1891: Rafael Leónidas Trujillo, militar y político dominicano, presidente de dominicana">República Dominicana entre 1930-1938 y 1942-1952 (f. 1961).

1891: Joaquín Fernández Fernández, abogado, diplomático, empresario y político chileno (f. 1979).

1892: Rafael Hernández Marín, compositor puertorriqueño (f. 1965).

1893: Merian C. Cooper, cineasta estadounidense (f. 1973).

1895: Pedro de Polignac, aristócrata francés (f. 1964).

1895: Jack Warner, actor inglés (f. 1981).

1898: Peng Dehuai, militar chino (f. 1974).

1898: Rafael García Valiño, militar español (f. 1972).

1899: Ferhat Abbas, político argelino (f. 1985).

1900: Cecilio Guzmán de Rojas, pintor boliviano (f. 1950).

1909: Óscar Izurieta Molina, militar chileno (f. 1990).

1914: Gonzalo de Borbón, aristócrata español (f. 1934).

1915: Bob Kane, historietista estadounidense (f. 1998).

1915: Tito Gobbi, barítono italiano (f. 1984).

1918: Rafael Iriondo, jugador y entrenador de fútbol español (f. 2016).

1919: Eduardo Barreiros, mecánico y empresario español (f. 1992).

1920: Manuel Albaladejo, jurista español (f. 2012).

1920: Lily Sosa de Newton, historiadora, biógrafa y ensayista argentina (f. 2017).

1921: Georgina de Wilczek, aristócrata liechtensteiniana (f. 1989).

1921: Sena Jurinac, soprano austriaca (f. 2011).

1922: Mao Anying, militar chino (f. 1950).

1925: Luciano Berio, compositor italiano (f. 2003).

1926: Rafael Azcona, guionista español (f. 2008).

1927: Gilbert Bécaud, cantante francés (f. 2001).

1928: Jürgen Untermann, indoeuropeísta, filólogo y epigrafista alemán (f. 2013).

1929: George Crumb, compositor estadounidense.

1929: Yordán Radíchkov, escritor búlgaro (f. 2004).

1929: Shamsur Rahman, poeta y periodista bangladesí (f. 2006).

1930: Johan Galtung, politólogo noruego.

1930: The Big Bopper, cantante estadounidense (f. 1959).

1931: Colomba, locutora y presentadora de radio argentina (f. 2004).

1931: Sofia Gubaidulina, compositora rusa.

1931: Rafael Coronel, pintor mexicano (f. 2019).

1932: Robert Mundell, economista canadiense (f. 2021).

1932: Pierre-Gilles de Gennes, físico francés, premio nobel de física (f. 2007).

1932: Jorge Carpio Nicolle, político guatemalteco (f. 1993).

1936: Rafael Hernández Colón, político puertorriqueño, gobernador de Puerto Rico entre 1973-1977 y 1985-1993 (f. 2019).

1936: Bill Wyman, bajista británico, de la banda The Rolling Stones.

1939: Víctor Hugo Vieyra, actor argentino.

1939: Jorge Heraud Pérez, científico peruano.

1939: F. Murray Abraham, actor estadounidense.

1940: Mario de la Torre Hernández, político mexicano.

1941: Rafael Del Valle Curieses, investigador y académico español.

1942: Fernando Vallejo, escritor, narrador, biógrafo, biólogo y cineasta colombiano.

1947: Jorge Rodríguez Grossi, político chileno.

1947: Kevin Kline, actor estadounidense.

1950: Gabriella Sica, poetisa italiana.

1950: Miguel Ángel Pichetto, político argentino.

1952: Tania Libertad, cantante peruana.

1953: Christoph Daum, futbolista y entrenador alemán.

1954: Malcolm Turnbull, primer ministro australiano.

1954: Fernando Vázquez, entrenador de fútbol español.

1956: Rómulo Mucho Mamani, ingeniero y político peruano.

1957: Manuel Rivas, escritor, poeta, ensayista y periodista español.

1960: Joachim Winkelhock, piloto alemán de automovilismo.

1960: BD Wong, actor estadounidense.

1960: Christoph Schlingensief, director y escritor alemán (f. 2010).

1960: Wolfgang Güllich, escalador alemán.

1960: Jaime Garzón, periodista y satirista colombiano (f. 1999); asesinado.

1963: Rosana, cantautora española.

1963: Antonio Rueda, futbolista y político español.

1964: Serhat, cantante y presentador turco.

1966: Román Abramóvich, empresario ruso.

1967: Mauricio Bustamante, periodista y conductor de noticias chileno.

1968: Francisco Clavet, tenista español.

1970: José Luis Calderón, futbolista argentino.

1971: Dervla Kirwan, actriz irlandesa.

1971: Marco Zwyssig, futbolista suizo.

1972: Ruxandra Dragomir, tenista rumana.

1972: Frédéric Déhu, futbolista francés.

1973: Jackie McNamara, futbolista británico.

1973: Levi Leipheimer, ciclista estadounidense.

1973: Iñaki de Miguel, baloncestista español.

1975: Juan Pablo Ángel, futbolista colombiano.

1975: Jorge Pérez Sáenz, futbolista y entrenador español.

1977: Guillermo Falasca, voleibolista argentino.

1977: Iván Kaviedes, futbolista ecuatoriano.

1977: Rafael Furcal, beisbolista dominicano.

1978: Carlos Edwards, futbolista trinitense.

1979: Ben Gillies, músico australiano, de la banda Silverchair.

1980: Matthew Amoah, futbolista ghanés.

1980: Anna Montañana, baloncestista española.

1981: Tila Tequila, modelo, animadora y cantante estadounidense.

1982: Mohamed Fairuz Fauzy, piloto malayo de carreras.

1983: Alycia Purrott, actriz canadiense.

1983: Adrienne Bailon, actriz y cantante estadounidense.

1984: Kaela Kimura, cantante japonesa.

1985: Agustina Córdova, actriz argentina.

1985: Wayne Rooney, futbolista británico.

1985: Oscar Wendt, futbolista sueco.

1986: John Ruddy, futbolista británico.

1986: Drake, rapero, cantante, compositor y actor canadiense.

El reconocido rapero canadiense Drake nació el 24 de octubre de 1986 (EFE/ Nina Prommer)

1986: Ígor Shítov, futbolista bielorruso.

1986: Vitaliy Buts, ciclista ucraniano.

1987: Ignacio López Iglesias, futbolista español.

1988: Jaime Mata, futbolista español.

1988: Emilia Fahlin, ciclista sueca.

1988: Christopher Linke, atleta alemán.

1989: Jon Ander Serantes, futbolista español.

1989: Marcela Guirado, actriz y cantante mexicana.

1989: Eric Hosmer, beisbolista estadounidense.

1989: Will Bruin, futbolista estadounidense.

1989: Ognjen Vranješ, futbolista bosnio.

1989: Anderson Conceição Benedito, futbolista brasileño.

1989: Adán Pérez, futbolista español.

1989: Shenae Grimes, actriz canadiense.

1989: Eliza Taylor, actriz australiana.

1989: Félix Kjellberg, comediante, productor de vídeos y youtuber sueco.

1990: Mohammed Jahfali, futbolista saudí.

1990: İlkay Gündoğan, futbolista alemán.

1991: Tom Adeyemi, futbolista inglés.

1994: Krystal Jung, cantante, actriz y bailarina surcoreana.

1994: Gabrielle Smith, remera canadiense.

1996: Kyla Ross, gimnasta estadounidense.

1997: Bron Breakker, jugador de fútbol americano y luchador profesional estadounidense.

1997: Raye, cantante británica.

1997: Carloalberto Giordani, ciclista italiano.

1997: Edson Álvarez, futbolista mexicano.

El mediocampista mexicano, Edson Álvarez, cumple años este 24 de octubre (USA TODAY/Maria Lysaker vía Reuters)

1997: Cristo González Pérez, futbolista español.

1998: Daya, cantante y compositora estadounidense.

2000: Jhilmar Lora, futbolista peruano.

2000: Athenea del Castillo, futbolista española.

2000: Ezequiel Busquets, futbolista uruguayo.

2000: Lewis Davey, atleta británico.

2000: August Mikkelsen, futbolista noruego.

2003: Zeno Debast, futbolista belga.

Muertes

996: Hugo Capeto, rey francés entre 987 y 996 (n. c. 940).

1537: Jane Seymour, tercera esposa de Enrique VIII de Inglaterra (n. c. 1508).

1601: Tycho Brahe, astrónomo danés (n. 1546).

1604: Za Dengel, emperador etíope entre 1603 y 1604.

1655: Pierre Gassendi, filósofo, científico y matemático francés (n. 1592).

1842: Bernardo O’Higgins, político, militar y director supremo chileno (n. 1778).

1852: Daniel Webster, político estadounidense (n. 1782).

1853: Eduardo Kaunitz de Holmberg, militar austroargentino (n. 1778).

1870: Antonio María Claret, clérigo español (n. 1817).

1875: Jacques Paul Migne, sacerdote francés (n. 1800).

1879: José Pedro Varela, sociólogo, periodista y político uruguayo (n. 1845).

1892: Robert Franz, compositor alemán (n. 1815).

1895: Meijer de Haan, pintor neerlandés (n. 1852).

1898: Pierre Puvis de Chavannes, pintor simbolista francés (n. 1824).

1901: Dióscoro Puebla, pintor de la época del eclecticismo español (n. 1831).

1909: Henry Charles Lea, historiador estadounidense (n. 1825).

1915: Désiré Charnay, explorador y fotógrafo francés (n. 1828).

1915: Luis Guanella, sacerdote italiano (n. 1842).

1918: César Ritz, hostelero suizo (n. 1850).

1918: Daniel Burley Woolfall, directivo de la Asociación Británica de Fútbol, presidente de la FIFA (n. 1852).

1938: Ernst Barlach, escultor expresionista alemán (n. 1870).

1941: Moisés Sáenz, educador, diplomático y político mexicano (n. 1888).

1944: Louis Renault, industrial francés (n. 1877).

1945: Vidkun Quisling, político noruego (n. 1887).

1954: Simone Mareuil, actriz francesa (n. 1903).

1955: Alfred Reginald Radcliffe-Brown, antropólogo social británico (n. 1881).

1957: Christian Dior, diseñador de moda francés (n. 1905).

1958: George Edward Moore, filósofo británico (n. 1873).

1963: Karl Bühler, pedagogo, psicólogo, lingüista y filósofo alemán (n. 1879).

1966: Sofja Janovskaja, matemática rusa de origen polaco (n. 1896).

1968: Raymond Asso, letrista francés (n. 1901).

1972: Jackie Robinson, beisbolista estadounidense (n. 1919).

1974: David Óistraj, violinista soviético (n. 1908).

1975: Cipriano Mera, anarcosindicalista español (n. 1897).

1977: José María de Cossío, escritor y polígrafo español (n.1892).

1979: Fernando Soler, actor mexicano (n. 1895).

1979: Julio Porter, guionista argentino (n. 1916).

1981: Edith Head, diseñadora de vestuario estadounidense (n. 1897).

1982: Arturo Camacho Ramírez, poeta colombiano (n. 1910).

1984: Inés Murray, actriz argentina (n. 1900).

1985: Ladislao Biró, inventor y periodista húngaro-argentino (n. 1899).

1985: Manuel Pérez Guerrero, economista y político venezolano (n. 1911).

1986: Enric Margall, baloncestista español (n. 1944).

1987: Salvador Gil Vernet, médico e investigador español (n. 1892).

1987: Antonio Añoveros Ataún, sacerdote español (n. 1909).

1989: José García Santesmases, físico e informático español (n. 1907).

1991: Gene Roddenberry, director y productor estadounidense (n. 1921).

1991: Luisa Vehil, actriz uruguaya (n. 1912).

1992: Luis Rosales, poeta español (n. 1910).

1993: Heinz Kubsch, futbolista alemán (n. 1930).

1994: Raúl Juliá, actor puertorriqueño (n. 1940).

1996: Hyman Minsky, economista estadounidense (n. 1919).

1997: Luis Aguilar, actor mexicano (n. 1918).

1997: Don Messick, actor de voz estadounidense (n. 1926).

1998: Rafael Alonso, actor español (n. 1920).

2002: Hernando Casanova, actor colombiano (n. 1945).

2002: Hernán Gaviria, futbolista colombiano (n. 1969).

2005: Rosa Parks, activista estadounidense contra el apartheid en su país (n. 1913).

2007: Rodolfo Aicardi, cantante colombiano de música popular (n. 1946).

2011: John McCarthy, ingeniero estadounidense, pionero de la informática (n. 1927).

2013: Héctor Quintanar, compositor mexicano (n. 1936).

2013: Ana Bertha Lepe, actriz mexicana (n. 1934).

2013: Manolo Escobar, cantante y actor español (n. 1931).

2014: Mbulaeni Mulaudzi, atleta sudafricano (n. 1980).

2015: Carlos Bousoño, poeta y crítico literario español (n. 1923).

2015: Maureen O’Hara, actriz irlandesa (n. 1920).

2016: Jorge Batlle, abogado, periodista y político uruguayo, presidente de Uruguay entre 2000 y 2005 (n. 1927).

2016: Bobby Vee, cantante estadounidense (n. 1943).

2016: Hellmut von Leipzig, militar namibio alemán (n. 1921).

2017: Robert Guillaume, actor estadounidense (n. 1927).

2017: Fats Domino, cantante y pianista de rock and roll y R&B estadounidense (n. 1928).

