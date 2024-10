Los Ángeles Rams vs Minnesota Vikings: todo sobre el Thursday Night Football de la NFL

Sam Darnold y Kevin O'Conell están registrando números positivos con los Vikings esta temporada y recien perdieron el invicto frente a Detroit Lions (Jeffrey Becker-Imagn Images vía Reuters)

La mejor liga de futbol americano del mundo está de regreso con nuevas acciones y enfrentamientos que pasarán a la historia. Los jugadores y entrenadores están listos para enfrentarse a nuevos retos que podrían ser cruciales en el camino hacia los Play Offs.

Esta jornada tendrá una mezcla de enfrentamientos que podrían marcar un antes y después en las diferentes divisiones de la liga. Los aficionados tendrán asegurados un gran número de estrategias, tácticas y jugadas de fotografía como en los últimos años.

Prepárate para disfrutar de los mejores juegos, a continuación te compartimos los compromisos de los diferentes equipos que tendrán en esta semana.

Juegos de NFL de esta semana

Los Ángeles Rams tienen récord negativo esta temporada, pero vienen de ganar en casa frente Las Vegas Raiders (Alex Gallardo-Imagn Images vía Reuters)

Los Angeles Rams vs Minnesota Vikings

Fecha: 25 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Previa Los Ángeles Rams vs Minnesota Vikings

La noche de este jueves se enfrentarán dos viejos conocidos que en algún momento compartieron vestuario y lograron conquistar el Super Bowl: Sean McVay (Head coach de los Rams) y Kevin O’Connell (Head coach de los Vikings). La historia de este Thursday Night Football (TNF) podría asemejarse al reto de un estudiante que desafía a su viejo maestro después de abandonar el dojo.

Los Ángeles y Minnesota viven presentes diferentes, sin embargo, la historia detrás de sus head coaches genera interés para el encuentro de este jueves en horario estelar. O’Connell, quien fuera coordinador ofensivo en aquella final contra los Bengals, firmó con Minnesota tres días después de alcanzar la gloria y desde entonces registra números positivos con su equipo.

Los “vikes” llegan a la Semana 8 de la NFL después de perder el invicto frente a Detroit Lions por un marcador cerrado de 29-31. Sam Darnold está tomando su segundo respiro en la liga después de su mal paso por los New York Jets y esta temporada representa un tanque de oxígeno para su carrera, pues hasta el momento cosecha cinco victorias y una derrota.

Los Vikings reciben este semana a los Rams después de caer frente a los Detroit Lions en la semana 7 de la NFL (Jeffrey Becker-Imagn Images vía Reuters)

Sean McVay es uno de los mejores head coaches que hay en la NFL y aunque su marca este año es negativa (2-4) viene de una victoria frente a Las Vegas Raiders, logró sacar el partido frente a San Francisco 49ers y llevó a tiempo extra a los Detroit Lions. Los Rams llegan a este partido teniendo mejor efectividad a la ofensiva que los Vikings; sin embargo, los guindas llegan con mejor defensiva son el segundo equipo de la liga que provoca más pérdidas de balón.

Los últimos TNF no han sido del todo espectaculares como en años anteriores, recién la semana pasada Broncos apabulló a los Saints, hace dos San Francis venció sin problemas a Seattle y generalmente estos encuentros en horario estelar están dominados por un solo lado, restando emociones en el último cuarto del partido.

Este enfrentamiento es interesante, es una prueba de fuego para los Vikings de O’Connell que se enfrenta por primera vez en su carrera como HC a McVay. Los Vikings necesitan este partido para reenfocar su camino después de su caída hace una semana y en los papeles lucen como los favoritos a ganar este encuentro correspondiente a la Semana 8.

Cuándo se juegan el resto de partidos

Cleveland Browns vs Baltimore Ravens

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Detroit Lions vs Tennessee Titans

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Miami Dolphins vs The Arizona Cardinals

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

New England Patriots vs New York Jets

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Jacksonville Jaguars vs Green Bay Packers

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Houston Texans vs Indianapolis Colts

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Los Angeles Rams vs New Orleans Saints

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Cincinnati Bengals vs Philadelphia Eagles

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Los Angeles Chargers vs New Orleans Saints

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 14:05 horas

Hora del Este de EEUU: 16:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:05 horas

Seattle Seahawks vs Buffalo Bills

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 14:05 horas

Hora del Este de EEUU: 16:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:05 horas

Washington Commanders vs Chicago Bears

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 14:25 horas

Hora del Este de EEUU: 16:25 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:25 horas

Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 14:25 horas

Hora del Este de EEUU: 16:25 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:25 horas

Denver Broncos vs Carolinas Panthers

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 14:25 horas

Hora del Este de EEUU: 16:25 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:25 horas

San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys

Fecha: 27 Oct

Hora de México: 18:20 horas

Hora del Este de EEUU: 20:25 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:25 horas

Pittsburgh Steelers vs New York Giants

Fecha: 28 Oct

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas