Efemérides de octubre en Colombia: Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación y otros

A lo largo de la historia, la humanidad siendo testigo de grandes descubrimientos e inventos, así como del surgimiento de notables científicos, artistas, pensadores y líderes sociales. También ha vivido momentos de fortuna y otros más difíciles que han dejado su marca en el destino de la humanidad.

Mientras que la memoria individual es finita, la memoria colectiva se encarga de preservar los recuerdos que reflejan la evolución del mundo y los eventos que lo han configurado, permitiendo así que el ser humano comprenda su propia historia.

Para ayudarte a recordar los eventos más significativos que se conmemorarán pronto, aquí te presentamos las efemérides del mes de octubre en Colombia.

Cuáles son las efemérides del mes

1 de octubre: un día como este pero de 1796 nace el pintor José María Espinosa, prócer de la Independencia de Colombia.

3 de octubre: Día del Odontólogo

4 de octubre: Día del Poeta

Día del Bombero

Día del Mesero

Día Mundial de los Animales

9 de octubre: Día del Archivista

12 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana

Día del Cronista Deportivo

14 de octubre: Día del Tecnólogo

17 de octubre: Aniversario del Estallido de la Guerra de los Mil Días

18 de octubre: Día del Himno Nacional

19 de octubre: Día Mundial del Cáncer de Mama

20 octubre: Día del Chef

Día Mundial de la Salud Mental/Día del Psicólogo

22 de octubre: Día del Trabajador Social

23 de octubre Día del Financiero

25 de octubre: un día como este pero de 1999 se transmite el primer capítulo de Yo Soy Betty, la fea, catalogada como la telenovela más exitosa de todos los tiempos.

Día del Instrumentador Quirúrgico

26 de octubre: un día como este pero de 1880 nace en Popayán el líder indígena Quintín Lame, quien participó en la Guerra de los Mil Días

27 de octubre: Día del Arquitecto

Día del Mensajero

28 de octubre: Día de los Diseñadores de Moda

30 de octubre: Día del Diseñador Gráfico

31 de octubre: Día del Químico

Halloween o Fiesta de los Niños

Celebraciones en Colombia

Las efemérides y fechas históricas de Colombia más importantes están relacionadas con la lucha por la Independencia, ligada a la historia de Venezuela, Ecuador y Panamá, quienes durante más de 10 años conformaron una sola nación.

Cada 20 de julio se celebra a nivel nacional el Grito de Independencia en conmemoración de la instauración de la Primera Junta de gobierno autónoma en 1810, con la que se inicia la Guerra de Independencia de la Nueva Granada (actual Colombia).

Otra de las festividades más importantes son las del natalicio y muerte del libertador Simón Bolívar (24 de julio y 17 de diciembre); el natalicio y la muerte de Antonio José de Sucre (3 de febrero y 4 de junio), así como la conmemoración de la Batalla de Boyacá el 7 de agosto.

Qué son la efemérides

Una efeméride es un acontecimiento relevante escrito para ser recordado, celebrado o conmemorado en un determinado día. Éstas pueden estar clasificadas como históricas, hagiográficas (que está relacionado a los santos); vexilológicas (relacionado a las banderas); patrias, natalicios, entre otras.

La palabra “efeméride” viene del griego “ephémeros” que significa “diario”, así como del latin “ephemeris” que quiere decir “calendario” “narración de cada día”, es decir, alude a un acontecimiento que ocurrió en determinada fecha, un hecho que sigue siendo recordado cada año.

De acuerdo con María Elena Pensiero y Graciela Gómez en el texto Efemérides: memoria y olvido. Apuntes para su resignificación, de la Universidad Nacional del Comahue de Argentina, cientistas sociales consideran que cuestiones como la identidad y el pasado han constituido una vía para “exhumar hechos y personas que están en peligro de caer en el olvido y de este modo otorgarle sentido al presente”.

Sin embargo, las investigadoras señalan que hay quienes también critican que se busque usar el discurso oficial para construir una narrativa de conmemoración de ciertas fechas o personajes para buscar su legitimación.

El debate sobre la reconstrucción de la memoria histórica remonta a las últimas décadas del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.

El historiador francés Pierre Nora afirmó que la memoria está “sometida a la dialéctica del recuerdo y del olvido, ignorante de sus deformaciones sucesivas, abierta a todo tipo de uso y manipulación. A veces permanece latente durante largos periodos, para luego revivir súbitamente”.

Mientras que el psicólogo y sociólogo Maurice Halbwachs apuntaba que el hombre, para evocar su pasado, necesita acudir a los recuerdos de los otros, por lo que requiere una memoria personal, social, autobiográfica y colectiva.