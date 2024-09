El evangelio y las lecturas: la palabra del 26 de septiembre

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Las lecturas y el evangelio son la parte más relevante de la Misa, el acto de culto más importante de la religión católica, ya que se trata de los pasajes de la Biblia para compartir el mensaje de Jesucristo.

Al realizarse Misas casi todos los días, el Vaticano da a conocer las lecturas y el evangelio diariamente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Eclesiastés (Cohélet) 1, 2-11



Todas las cosas, absolutamente todas,

son vana ilusión.

¿Qué provecho saca el hombre

de todos sus trabajos en la tierra?

Pasa una generación y viene otra,

pero la tierra permanece siempre.

El sol sale y se pone;

corre y llega a su lugar,

de dónde vuelve a salir.

Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte,

y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar.

Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena;

regresan al punto de donde vinieron

y de nuevo vuelven a correr.

Todo es difícil de entender: no deja el hombre de cavilar,

no se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír.

Lo que antes existió, eso volverá a existir.

Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer.

No hay nada nuevo bajo el sol.

Si de alguna cosa dicen: “Mira, esto sí es nuevo”,

aun esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros.

Nadie se acuerda de los antiguos

y lo mismo pasará con los que vengan:

no se acordarán de ellos sus sucesores.

El evangelio de hoy

El evangelio y las lecturas son la pieza central en las Misas (Reuters)

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 9, 7-9

En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado; otros, que había regresado Elías y otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.

Pero Herodes decía: “A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, éste del que oigo semejantes cosas?” Y tenía curiosidad de ver a Jesús.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Efemérides

Más evangelios

Todo sobre el santo del día