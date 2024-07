Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll. (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

Ranking animes

1.- Girls band cry

Una chica abandona el insituto para trabajar en Tokyo e incribirse en la universidad por su cuenta. Otra es traicionada por sus amigas y no sabe qué hacer. Otra es abandonada por sus padres e intenta sobrevivir en la ciudad con empleos de media jornada. La vida ha sido dura con ellas, pero cuando se encuentran, descubren lo que les puede sacar adelante en sus vidas: cantar.

2.- Mushoku tensei: jobless reincarnation

Mushoku Tensei estrenó recientemente su nueva temporada (Facebook Crunchyroll)

Un joven virgen “nini” de 34 años es echado de casa cuando se queda sin dinero. Él se arrepiente de su vida cuando muere en un accidente de tráfico. Tras el accidente, se reencarna en un bebé en un mundo fantástico de espada y brujería. Tras la decisión de hacer lo mejor que pueda con el conocimiento adquirido en su anterior mundo, él decide aprovechar la oportunidad y aprender a usar magia desde su nueva juventud.

3.- Konosuba: la leyenda carmesí

Kazuma Satou es un chico de preparatoria otaku y hikikomori que no suele salir de casa, pero cuando lo hace, un fatídico (y ridículo) accidente acaba con su vida. En el otro mundo aparece una diosa ante él y le propone comenzar de nuevo su vida en un mundo de magia y espada, pero las condiciones son un tanto peculiares, así que acabará comenzando de cero como aventurero y acompañado de una diosa.

Todo va bien hasta que un día Yunyun aparece y dice a Megumin algo inesperado: tiene una carta de su padre en la que parece que está a punto de morir, así que todo el grupo parte al pueblo de los demonios Carmesí a ver qué ha ocurrido... ¡y la vida de Kazuma jamás volverá a ser (de nuevo) la misma!

4.- Date a live V

Shido, un estudiante de secundaria normal y corriente, descubre a una chica misteriosa en la zona cero de un reciente terremoto espacial. Shido se entera, a través de su hermana Kotori, de que la chica es uno de los Espíritus: criaturas místicas responsables de los terremotos espaciales. Shido es reclutado para ayudar a “sellar” a los espíritus y acabar con su amenaza a la humanidad. Solo hay un problema: la única forma de sellar a un espíritu es hacer que se enamore de ti.

5.- Kaiju No.8

Kaiju No. 8 fue una de las series más aclamadas a mitad de año y está basada en el manga del mismo nombre (Production I.G.)

Japón tiene la mayor tasa de incidencias por ataques de Kaijus de todo el mundo. Los Kaijus irrumpen continuamente y sin piedad en las vidas cotidianas de la gente. Kafka Hibino, que siempre quiso ser un miembro de las Fuerzas de Defensa, actualmente trabaja como limpiador de cadáveres de Kaijus.

Sin embargo, un día, una misteriosa criatura convierte a Kafka en un Kaiju, y las Fuerzas de Defensa de Japón, encargados de derrotar a estos monstruos, le identificaron con el nombre clave de “Kaiju N.8″.

6.- Sound! Euphonium

Kumiko, quien estuvo en la banda de bronces de su secundaria, visita la banda de su nueva preparatoria junto a sus compañeras Hazuki y Sapphire. En ese lugar se encuentra con Reina, una excompañera de secundaria. Hazuki y Sapphire deciden unirse al club, pero a Kumiko le cuesta tomar una decisión.

7.- Mysterious disappearances

Sumireko Ogawa es una aspirante a novelista, amante de los misterios, que trabaja en una librería junto con un joven llamado Ren Adashino. Cuando descubren extraños eventos, tratarán de resolver el misterio.

8.- That time I got reincarnated as a slime

Esta serie se encuentra en el top 10 de animes más vistos en la plataforma de streaming (Facebook Crunchyroll)

Satoru Mikami es un hombre de 37 años que tiene un trabajo que no le gusta, sin salida y que no es feliz con la vida que lleva, pero cuando muere a manos de un ladrón y piensa que es su fin, se despierta descubriendo que se ha reencarnado en un mundo de magia y espada… ¡pero como un slime! Ahora tendrá que acostumbrarse a su nueva vida, aunque por suerte contará con dos habilidades únicas que le ayudarán a sobrevivir: una que le proporciona una gran comprensión de todo lo que le rodea, y otra que le permite copiar las habilidades de sus oponentes.

9.- Spice and wolf

El mercader Kraft Lawrence descubre a una deidad lobo llamada Holo durmiendo en su carro. Ella se ofrece a prestarle su sabiduría para aumentar sus beneficios si él la lleva en sus viajes. Así comienza su improbable asociación.

10.- Go! Go! Loser ranger!

¿Qué pasaría si la batalla de 13 años por la supervivencia que había estado en curso entre los monstruos y el equipo Ranger fuera en realidad una farsa desde el principio? Con su antiguo escondite y sus jefes aniquilados, los Dusters supervivientes llegan a un acuerdo secreto con el equipo Ranger para participar en el enfrentamiento dominical, uno en el que siempre serán derrotados. ¡Cansado de esta farsa, Luchador D finalmente da un paso al frente para hacer un cambio de una vez por todas!.

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming.

Una industria en crecimiento

Tower of God - Temporada 2 | Captura del video oficial "Wave Controller" del canal de Crunchyroll

Los pioneros en la creación e innovación de este tipo de producciones audiovisuales fueron los estudios Toei. Esta compañía influyó en grandes producciones como Mazinger Z, Dragon Ball, El viaje de Chihiro, los Caballeros del Zodiaco, entre otras.

Sus producciones se caracterizaban por su estética, colores y alta calidad de imagen para los estándares de esa época. Uno de los subgéneros más populares durante la década de 1960 fueron los Mecha o robots gigantes y 30 años después tuvieron una fuerte demanda de sus producciones gracias a los numerosos éxitos comerciales.

<br/>