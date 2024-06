Lo más visto esta semana de Netflix en Argentina

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones favoritas entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Netflix Argentina:

1. Los colores del mal: Rojo (Kolory zła: Czerwień)

Una playa de Tri-City se convierte en un lugar de dramáticos descubrimientos cuando el mar arrastra el cadáver de una joven. La inusual mutilación de la víctima apunta a un asesinato. La investigación está dirigida por un fiscal ambicioso y tenaz, Leopold Bilski. La madre de la víctima, la juez Helena Bogucka, también participa en la investigación. Todas las pistas conducen a uno de los clubes costeros, que resulta estar relacionado con el asesinato de una mujer 15 años atrás. A partir de la información recopilada durante la investigación y de las pruebas ocultas durante años, la cara oscura del Tri-City criminal va emergiendo poco a poco. Los descubrimientos de Bilski y Bogucka empiezan a ser muy incómodos para la policía local.

2. ¡Canta! 2

Buster Moon y sus amigos deben persuadir a la estrella del rock Clay Calloway para que se una a ellos en el estreno de un nuevo espectáculo.

3. Godzilla Minus One (ゴジラ-1.0)

En el Japón de la posguerra surge un nuevo terror. ¿Podrán sobrevivir las personas devastadas.. y mucho menos defenderse?

4. Transformers: El despertar de las bestias

Cuando surge una nueva amenaza capaz de destruir todo el planeta, Optimus Prime y los Autobots deben unirse a una poderosa facción conocida como los Maximals. Con el destino de la humanidad en juego, los humanos Noah y Elena harán lo que sea necesario para ayudar a los Transformers mientras se involucran en la batalla final para salvar la Tierra.

5. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios

Tercera parte de las aventuras de Diego, Scrat y compañía. En esta ocasión, les tocará lidiar con varios dinosaurios. Scrat sigue intentando apoderarse de la muy escurridiza bellota; Manny y Ellie esperan el nacimiento de su mini-mamut; Sid, el perezoso, se mete en un buen lío al formar de repente una familia propia tras encontrarse unos huevos de dinosaurio.

6. Too Old for Fairy Tales 2

7. Atlas

Una analista de inteligencia se queda varada en un planeta lejano y debe aprender a utilizar una armadura robótica de uso militar para sobrevivir. (FILMAFFINITY)

8. Biónicos

En un futuro distópico en el que las prótesis robóticas han redefinido el deporte, dos hermanas compiten en salto de longitud. Su rivalidad las lleva por un siniestro camino.

9. Ice Age: El gran cataclismo

En la nueva historia veremos a Scrat y su mítica bellota en el espacio, donde accidentalmente desencadenará una serie de acontecimientos que amenazarán la Edad de Hielo. Para salvarse, Sid, Manny, Diego y el resto de la manada deberán salir de su hogar y embarcarse en una aventura llena de comedia y aventuras, viajando por tierras exóticas donde se encontrarán con nuevos y peculiares personajes.

10. Cold Meat

David Petersen está de paso por las Montañas Rocosas de Colorado. Después de salvar a una joven camarera de un restaurante de su violento exmarido durante un descanso de la conducción, vuelve a salir solo a la carretera a través de una peligrosa ventisca de nieve. Un movimiento en falso detrás del volante hace que se despierte dentro de un barranco, en el ojo de la tormenta. Pero el frío es la menor de sus preocupaciones cuando una bestia comienza a merodear afuera.

