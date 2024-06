Efemérides del 5 de junio: qué pasó un día como hoy

Cada día hay un acontecimiento importante que recordar (Infobae)

Qué pasó un día como hoy

70: En Judea, el emperador Tito, acompañado de sus legiones, atraviesan la muralla media de Jerusalén.

774: En Italia, Carlomagno se hace coronar rey de Francia y Lombardía luego de haber asediado y tomado Pavía en lugar de Desiderio.

1224: En Nápoles (Italia) Federico II Hohenstaufen funda la Università degli Studi di Napoli.

1284: Se produce la batalla naval del golfo de Nápoles.

1305: En China se registra un fenómeno astronómico («tres llamas comieron el Sol») que podría tratarse de un eclipse solar.[1]​

1305: En Roma, Bertrand de Goth es electo papa y recibe el nombre de Clemente V.

1486: En España, el ejército cristiano entra en la villa musulmana de Íllora (Granada), llegando poco después el rey Fernando el Católico.

1561: En el Municipio de Cavour, en el Piamonte, Italia, se firma la Paz de Cavour, o Paz de los Valdenses.

1568: En la Plaza Mayor de Bruselas, son ejecutados los condes de Egmont y Horn, que habían sido arrestados y juzgados por el Duque de Alba bajo las órdenes de Felipe II de España para sofocar la revuelta protestante en los Países Bajos Españoles.

1625: Rendición de Breda. Durante la guerra de Flandes, en los Países Bajo españoles, tras un largo asedio, la ciudad de Breda se rinde a las tercios españoles al mando del general Ambrosio Espínola.

1741: Vitus Bering parte de la península de Kamchatka a fin de explorar Alaska.

1752: Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad.

1798: Batalla de New Ross, durante la Rebelión irlandesa de 1798, en donde los rebeldes irlandeses son derrotados.

1817: En los Grandes Lagos es lanzado el primer barco a vapor: el Frontenac.

1832: En París (Francia) se inician levantamientos estudiantiles, consecuencia del funeral del general de división del imperio Jean Maximilien Lamarque fallecido el 1 de junio por la epidemia de cólera que castiga a la ciudad.

1837: Houston (Estados Unidos) obtiene el estatuto de ciudad.

1849: Dinamarca adopta la monarquía constitucional con la aprobación de una nueva constitución.

1862: En la actual Vietnam se firma el Tratado de Saigón por el cual se da fin a las acciones militares realizadas por España y Francia en la Indochina.

1885: En Chile se crea la Academia Chilena de la Lengua.

1888: En Olavarría (provincia de Buenos Aires), el primer párroco de la aldea, el español Pedro N. Castro Rodríguez, envenena y asesina a martillazos a su esposa Rufina Padín Chiclano y a su hija Petrona María Castro (10), que lo visitaban desde el pueblo de Azul.[2]​

1888: A 41 km al este de Buenos Aires, en el medio del Río de la Plata, se produce a las 3:20 hora local el terremoto del Río de la Plata, de magnitud 5,5 en la escala sismológica de Richter, afectando hasta más de 300 km a la redonda.

1895: En Ecuador se celebra el Día del Liberalismo, como un reconocimiento a la revolución liberal, que produjo una profunda reforma política y educativa en el país.

1900: En Sudáfrica, soldados ingleses toman Pretoria durante la II guerra de los Bóer

1915: Dinamarca enmienda su constitución a fin de permitir el sufragio femenino.

1916: Comienza la rebelión árabe contra los otomanos sobre Palestina para crear un estado árabe unificado desde Alepo hasta Adén.

1925: En Viena se firma el protocolo por el cual se prohíbe el uso de armas bacteriológicas y gases venenosos.

1942: En el marco de la Segunda Guerra Mundial: Batalla de Midway.

1944: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Roma es liberada por los Aliados mientras que más de 1000 bombarderos británicos lanzan cerca de 5000 toneladas en bombas sobre baterías alemanas en Normandía en preparación del Día D

1945: Tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, Berlín es gobernado por Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética

1947: George Marshall presenta el Plan Marshall de ayuda a los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial.

1952: En el área 2 del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos detona desde una torre la bomba atómica How (o sea "H"), de 14 kilotones). Es la octava y última de la Operación Tumbler-Snapper. Nadie fue expuesto a la radiación.

1957: En el Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Lassen, de 0,5 kilotones. Es la bomba número 91 del total de 1032 bombas atómicas que hizo detonar ese país entre 1945 y 1992.

1959: En Singapur es juramentado el primer gobierno.

1959: En Santo Domingo (República Dominicana), terroristas tirotean la embajada de Cuba en esa ciudad. Resulta muerto de un disparo un niño dominicano llamado Ovidio Méndez.

1963: En Reino Unido, John Profumo (el ministro de Defensa) renuncia en medio de un escándalo sexual.

1963: En Teherán (Irán) el ayatolá Jomeini es detenido por las autoridades iraníes; se producen grandes disturbios en la ciudad.

1964: En la Ciudad del Vaticano, el papa Pablo VI permite a los católicos ser incinerados al fallecer.

1967: Comienza la Guerra de los Seis Días entre Israel y diversos países árabes.

1968: En Los Ángeles (California), luego de un discurso en el hotel Ambassador, el senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy es atacado a balazos por Sirhan Bishara Sirhan. Fallecerá al día siguiente y el asesino será condenado a muerte, aunque posteriormente le será conmutada la pena por la cadena perpetua.

1972: En Estocolmo, Suecia, se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

1975: El canal de Suez es reabierto, luego de haber permanecido cerrado desde la guerra de los Seis Días.

1976: En Idaho (Estados Unidos) colapsa la Represa de Teton, matando a 11 personas.

1977: En las islas Seychelles se produce un golpe de Estado contra el presidente James Michel.

1981: En Los Ángeles (California), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informa los primeros casos de sida en cinco varones homosexuales.

1982: España pasa a formar parte de la OTAN.

1982: La banda británica Queen da un concierto en el estadio National Bowl en la ciudad de Milton Keynes posteriormente es editado el concierto en 2004.

1984: La primera ministra de la India, Indira Gandhi ordena un ataque contra los cientos de civiles acuartelados el Templo Dorado, el mayor sitio sagrado de los sijes.

1989: El «rebelde desconocido» detiene por cerca de media hora a una columna de tanques durante la Revuelta de la Plaza de Tiananmen.

1990: La agrupación New Kids on the block publica el primer sencillo " Step by step" del álbum que lleva el nombre de este sencillo, logrando tres semanas en el puesto n.° 1 en el Billboard Hot 100 de EE. UU., certificandose como platino

1991: El equipo chileno Colo-Colo gana por primera vez la Copa Libertadores de América,siendo el primer y único equipo de Chile que logra ganar el trofeo

1992: En Malí termina el periodo de «transición democrática».

1992: En Perú, Sendero Luminoso realiza un atentado terrorista contra las instalaciones del canal de televisión Frecuencia Latina (en ese entonces Frecuencia 2).

1993: Ramón J. Velásquez asume como presidente interino de Venezuela hasta el 2 de febrero de 1994.

1993: Ramiro de León Carpio es elegido como nuevo presidente de Guatemala en sustitución de Jorge Serrano Elías.

1997: En Suecia, Christina Odenberg es designada como la primera obispa de la Iglesia de Suecia.

2001: En Chile se deroga la pena de muerte para delitos comunes.

2002: En Estados Unidos se lanza la primera versión oficial del navegador web Mozilla 1.0.

2003: En India y Pakistán, la grave ola de calor alcanza su punto máximo, con temperaturas superiores a los 50 °C.

2004: En Francia se celebra el primer matrimonio homosexual, realizado por el alcalde Noël Mamère, a pesar de la prohibición del gobierno nacional.

2006: Serbia reconoce la separación de Montenegro y declara su independencia de Serbia y Montenegro.

2007: En España, la banda terrorista ETA renuncia al alto el fuego.

2009: En Hermosillo (México), un incendio en una guardería le cuesta la vida a 49 niños.

2009: En Bagua (Perú), miembros de comunidades indígenas realizan una manifestación contra la Ley de la Selva en el Perú, en la que efectivos policiales abren fuego contra ellos en un incidente conocido como Baguazo, que dejó 33 muertos y un desaparecido.

2011: En Perú, Ollanta Humala obtiene la presidencia del país tras vencer a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

2013: Durante la Guerra Civil Siria, el gobierno logra derrotar a los rebeldes en la ciudad de Al-Qusayr.

2016: En Perú, Pedro Pablo Kuczynski obtiene la presidencia del país tras vencer a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

2017: Montenegro se une a la OTAN.

2022: En Gales, la selección de fútbol clasifica a un mundial de fútbol luego de 64 años de ausencia.

Quién nació un día como hoy

1181: Bonifacio de Lausana, religioso y santo belga (f. 1260).

1341: Edmundo de Langley, aristócrata inglés (f. 1402).

1412: Luis III Gonzaga, aristócrata italiano (f. 1478).

1507: Fernando de Portugal, aristócrata portugués (f. 1534).

1553: Bernardino Baldi, matemático italiano (f. 1617).

1599: Diego Velázquez, pintor español (f. 1660).

1640: Pu Songling, escritor chino (f. 1715).

1646: Elena Cornaro Piscopia, filósofa italiana (f. 1684)

1656: Joseph Pitton de Tournefort, botánico francés (f. 1708).

1718: Thomas Chippendale, fabricante de muebles y diseñador británico (f. 1779).

1723: Adam Smith, economista y filósofo británico (f. 1790).

1766: Gustav Ernst von Stackelberg, aristócrata y diplomático ruso (f. 1850).

1785: Miguel Gómez Damas, militar español (f. 1864).

1813: Prosper Sainton, violinista francés (f. 1890).

1814: Pierre Wantzel, matemático francés (f. 1848).

1830: Carmine Crocco, brigante [bandolero] italiano (f. 1905).

1862: Allvar Gullstrand, oftalmólogo sueco, premio nobel de medicina en 1911 (f. 1930).

1867: Miguel Abadía Méndez, escritor y político colombiano (f. 1947).

1876: Tony Jackson, pianista estadounidense (f. 1922).

1878: Pancho Villa (José Doroteo Arango Arámbula), revolucionario mexicano (f. 1923).

1883: John Maynard Keynes, economista británico, teórico del Estado benefactor (f. 1946).

1884: Ivy Compton-Burnett, escritora británica (f. 1969).

1887: Ruth Benedict, antropóloga estadounidense (f. 1948).

1890: Manuel Pérez Treviño, militar y político mexicano (f. 1945).

1893: Arturo Matte, político y empresario chileno (f. 1980).

1898: Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español (f. 1936).

1898: Salvatore Ferragamo, diseñador italiano de calzado (f. 1960).

1900: Dennis Gabor, físico e ingeniero húngaro, premio nobel de física en 1971 (f. 1979).

1905: Sancho Dávila Fernández, aristócrata y político español (f. 1972).

1905: Ronnie Dyson, actor y cantante estadounidense (f. 1990).

1908: Pedro Arico Suárez, futbolista argentino (f. 1979).

1912: Walter Plunkett, diseñador de vestuario estadounidense (f. 1982).

1914: Beatrice de Cardi, arqueóloga británica (f. 2016)

1917: José Aldunate Lyon, sacerdote jesuita chileno (f. 2019).

1917: Maurice Duverger, politólogo francés (f. 2014).

1919: Richard Scarry, autor e ilustrador estadounidense (f. 1994).

1921: Chela Ruiz, actriz argentina (f. 1999).

1923: Jesús Rafael Soto, artista plástico venezolano (f. 2005).

1923: Jorge Daponte, piloto de automovilismo argentino (f. 1963).

1925: Connie Mulder, político sudafricano (f. 1988).

1926: Luis Valls Taberner, banquero español (f. 2006).

1928: Tony Richardson, cineasta británico (f. 1991).

1928: Umberto Maglioli, piloto de automovilismo italiano (f. 1999).

1931: Ellen Einan, poetisa noruega (f. 2013).

1931: Jacques Demy, cineasta francés (f. 1990).

1932: Julio Sánchez Padilla, periodista deportivo uruguayo (f. 2020).

1933: William Kahan, matemático y científico de computadoras canadiense.

1939: Joe Clark, político y primer ministro canadiense.

1941: Martha Argerich, pianista argentina.

1941: Erasmo Carlos, cantante y compositor brasileño (f. 2022).

1942: Teodoro Obiang Nguema, dictador ecuatoguineano.

1943: Hermes Binner, médico y político argentino (f. 2020).

1946: Stefania Sandrelli, actriz italiana.

1946: Benito Castro, músico, cantante, compositor, actor, imitador y comediante mexicano (f. 2023).

1947: Alejandro Michelena, escritor y periodista uruguayo.

1948: María Leal, actriz argentina.

1949: José Luis Barreiro, politólogo, político y catedrático español.

1949: Ken Follett, escritor británico.

1949: Susan Lee Lindquist, bióloga estadounidense.

1950: José Pablo Ventura, activista revolucionario argentino (f. 1977).

1950: Ignacio Olábarri Gortázar, catedrático emérito español de Historia contemporánea.

1951: Silvio Longobucco, futbolista italiano (f. 2022).

1952: Nicko McBrain, baterista británico, de la banda Iron Maiden.

1954: Alejandro De Michele, músico de rock argentino (f. 1983).

1955: Osvaldo Artaza, médico chileno.

1956: Kenny G, saxofonista estadounidense.

1957: Nacho Canut, compositor español.

1960: Andoni Cedrún, futbolista español.

1961: Mary Kay Bergman, actriz de doblaje estadounidense (f. 1999).

1961: Fernando Iwasaki, escritor peruano.

1962: Astrid de Bélgica, princesa pretendiente al trono de su país.

1962: Milton Cortez, actor y cantante boliviano.

1962: Fedra López, actriz y modelo argentina

1963: Jorge Van Rankin, actor y conductor mexicano.

1967: Pablo Lunati, árbitro de fútbol argentino.

1968: Rachel Griffiths, actriz australiana.

1968: Ron Livingston, actor estadounidense.

1968: Percy Olivares, futbolista peruano.

1968: Gabriela Radice, periodista y conductora argentina de radio y televisión.

1968: Marc Rieper, futbolista danés.

1969: Marixa Balli, actriz, cantante y vedette argentina.

1969: Brian McKnight, cantante y compositor estadounidense.

1970: Víctor García, cantante español, de la banda Warcry.

1970: Michele Monti, judoca italiano.

1971: Mark Wahlberg, modelo y actor estadounidense.

1971: Emy Coligado, actriz estadounidense.

1973: Daniel Gildenlöw, músico sueco, de la banda Pain of Salvation.

1973: Galilea Montijo, actriz y conductora de televisión mexicana.

1975: Sandra Beltrán, actriz y modelo colombiana.

1976: Takayuki Suzuki, futbolista japonés.

1977: Liza Weil, actriz estadounidense.

1978: María Chivite, socióloga y política española.

1978: Catalina Aristizábal, es una modelo, presentadora, periodista y actriz colombiana.

1978: Fernando Meira, futbolista portugués.

1978: Takayuki Kondō, seiyū japonés.

1979: David Bisbal, cantante español.

1979: Sebastián Saja, futbolista argentino.

1979: Pete Wentz, bajista estadounidense, de la banda Fall Out Boy.

1980: Antonio García, piloto de automovilismo español.

1981: Carlos Barredo, ciclista español.

1981: Sébastien Lefebvre, guitarrista canadiense, de la banda Simple Plan.

1982: Achille Emana, futbolista camerunés.

1983: Juan Carlos Adrianza, comediante venezolano (f. 2011).

1984: Robinson Chirinos, beisbolista venezolano.

1985: Sebastián Ariosa, futbolista uruguayo.

1985: Rubén de la Red, futbolista español.

1986: Laura Casielles, poeta española.

1987: David Lombán, futbolista español.

1987: Bárbara de Regil, actriz mexicana

1988: Matteo Scozzarella, futbolista italiano.

1989: Megumi Nakajima, seiyū y cantante japonesa.

1989: Khaleem Hyland, futbolista trinitense.

1990: Ona Carbonell, nadadora española.

1991: Martha Sabrina, actriz mexicana.

1991: Martin Braithwaite, futbolista danés.

1991: Rowen Muscat, futbolista maltés.

1991: Chloé Isaac, nadadora canadiense.

1993: Sergio Herrera Pirón, futbolista español.

1995: Luis Romo, futbolista mexicano.

1995: Troye Sivan, cantautor y actor australiano-sudafricano.

1996: Lorenzo Ranelli, futbolista italiano.

1996: Valentina Cuenca, actriz mexicana.

1997: Kieran Tierney, futbolista británico.

1997: Henry Onyekuru, futbolista nigeriano.

1997: David Del Pozo Guillén, futbolista español.

1998: Yuliya Lipnítskaya, patinadora artística de hielo rusa.

1998: Pedro Díaz Fanjul, futbolista español.

1998: José Lártiga, futbolista chileno.

1998: Ángelo Martino, futbolista argentino.

1998: Kelechi Nwakali, futbolista nigeriano.

1998: Armoni Brooks, baloncestista estadounidense.

1998: Fabian Benko, futbolista alemán.

1998: Jaqueline Cristian, tenista rumana.

1998: Thibault De Smet, futbolista belga.

1998: Caroline Quéroli, esgrimidora francesa.

1998: Jason Sánchez, futbolista hondureño.

1998: Elisa Di Lazzaro, atleta italiana.

1999: José Frank Bermúdez, futbolista venezolano.

1999: Aritz Aldasoro, futbolista español.

1999: Deion Hammond, baloncestista estadounidense.

2000: Ruth Álvarez, futbolista hispano-ecuatoguineana.

2000: Pablo García Carrasco, futbolista español.

2000: Pierre Kalulu, futbolista francés.

2000: Victoria Miranda, jugadora de hockey sobre césped argentina.

2000: Sofía Álvarez Tostado, futbolista mexicana.

2002: Jakub Kamiński, futbolista polaco.

2004: Osmar Olvera, clavadista mexicano.

2005: Deivid Washington, futbolista brasileño.

2008: Fiorela Duranda, actriz argentina.

Fallecimientos

754: Bonifacio (Wynfrid de Dunquerque), religioso frisón neerlandés, canonizado por la Iglesia católica (n. 680).

1017: Sanjō, emperador japonés (n. 976).

1296: Edmundo de Lancaster, aristócrata inglés, hijo de Enrique III (n. 1245).

1316: Luis X el Obstinado, rey francés (n. 1289).

1443: Fernando, el Príncipe Santo, aristócrata portugués, canonizado por la Iglesia católica (n. 1402).

1568: Lamoral Conde de Egmont, general y estadista flamenco (n. 1522).

1568: Felipe de Montmorency, aristócrata flamenco (n. 1524).

1625: Orlando Gibbons, compositor británico (n. 1583).

1722: Johann Kuhnau, compositor romano-germánico (n. 1660).

1816: Giovanni Paisiello, compositor italiano (n. 1740).

1826: Carl Maria von Weber, compositor y pianista alemán (n. 1786).

1854: Jenaro Pérez Villaamil, pintor español (n. 1807).

1886: Antonio Varas, político y abogado chileno (n. 1817).

1887: Hans von Marées, pintor alemán (n. 1837).

1893: Julio Popper, ingeniero, explorador y genocida judío rumano nacionalizado argentino (n. 1857).

1897: Félix Arcadio Montero Monge, político costarricense (n. 1850).

1900: Stephen Crane, escritor estadounidense (n. 1871).

1906: Eduard von Hartmann, filósofo alemán (n. 1842).

1906: Manuel del Palacio, periodista y poeta español (n. 1831).

1906: Eduard Piette, historiador y arqueólogo francés (n. 1827).

1910: O. Henry (William Sydney Porter), escritor estadounidense (n. 1862).

1915: Henri Gaudier-Brzeska, escultor francés (n. 1891).

1916: Horatio Herbert Kitchener, militar y político irlandés (n. 1850).

1918: Eduardo Sívori, pintor argentino (n. 1847).

1921: Georges Feydeau, comediógrafo francés (n. 1862).

1930: Jules Pascín (Julius Mordecai Pincas), pintor búlgaro (n. 1885).

1944: Józef Beck, político polaco (n. 1894).

1944: Riccardo Zandonai, compositor italiano (n. 1883).

1953: Bill Tilden, tenista estadounidense (n. 1893).

1964: Lauge Koch, geólogo y explorador danés (n. 1892).

1965: Guillermo de Suecia, aristócrata sueco (n. 1884).

1975: Paul Keres, ajedrecista estonio (n. 1916).

1975: Gabriel Aresti, poeta y escritor vasco, impulsor de la poesía en idioma vasco (n. 1933).

1977: Luis César Amadori, cineasta argentino (n. 1902).

1977: Martí Ventolrà, futbolista español (n. 1906).

1977: Sleepy John Estes, guitarrista y cantante estadounidense de blues (n. 1904).

1980: Giorgio Améndola, escritor y político italiano (n. 1907).

1983: Kurt Tank, piloto de pruebas e ingeniero aeronáutico alemán (n. 1898).

1990: Vasili Kuznetsov, político y presidente soviético (n. 1901).

1993: Conway Twitty (Harold Lloyd Jenkins), músico estadounidense (n. 1933).

1994: Mario Recordón, atleta y arquitecto chileno (n. 1922).

1997: Olga Kirsch, escritora surafricana (n. 1924).

1998: Jeanette Nolan, actriz estadounidense (n. 1911).

2001: Pedro Laín Entralgo, médico, escritor, académico y humanista español (n. 1908).

2002: Carmelo Bernaola, compositor español (n. 1929).

2002: Carlos Berlanga (41), compositor, cantante pop y artista gráfico español, de la banda Alaska y Dinarama (n. 1959).

2002: Dee Dee Ramone, bajista estadounidense, de la banda Ramones (n. 1951).

2004: Fernando Manzaneque, ciclista español (n. 1934).

2004: Ronald Reagan, actor y presidente estadounidense (n. 1911).

2005: Adolfo Aguilar Zínser, político mexicano (n. 1949).

2006: Frederick Franck, artista estadounidense de origen neerlandés (n. 1909).

2006: Domingo Santa María Santa Cruz, ingeniero chileno (n. 1920).

2008: Eugenio Montejo, poeta y ensayista venezolano (n. 1938).

2012: Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción (n. 1920).

2014: Reiulf Steen, político noruego (n. 1933).[3]​

2020: Rupert Hine, músico, compositor y productor musical británico (n. 1947).

2021: T. B. Joshua, telepredicador y escritor nigeriano (n. 1963).

2023: Robert Hanssen, agente del FBI y espía estadounidense (n. 1944).

2023: Astrud Gilberto, cantante y pintora brasileña (n. 1940).