Qué pasó un día como hoy: las efemérides del 15 de mayo

El que no conoce su historia está destinado a repetirla: las efemérides de hoy

Eventos históricos y acontecimientos significativos que tuvieron lugar en esta misma fecha en años pasados, aquí están las efemérides de miércoles 15 de mayo que abarcan desde hitos científicos hasta momentos culturales, te invitamos a sumergirte en el pasado y descubrir las huellas que el tiempo ha dejado en este día en la historia.

Cuáles son las efemérides de hoy

392: El emperador Valentiniano II es asesinado mientras avanzaba hacia las Galias en busca del usurpador franco Arbogastes.

589: El rey Autario se casa con Teodelinda, hija del duque bávaro Garibaldo I. El catolicismo entra con gran influencia en la aristocracia lombarda.

1252: El papa Inocencio IV hace pública la bula papal ad extirpanda, en la que se autoriza, con algunos límites, la tortura de herejes a cargo de la Inquisición.

1303: Fundación de la ciudad española de Chiclana de la Frontera por parte de don Alonso Pérez de Guzmán.

1536: En Londres (Inglaterra), la reina Ana Bolena comparece al juicio para enfrentarse a los cargos de traición, adulterio e incesto. Fue condenada a la pena de muerte por un jurado especialmente seleccionado.

1567: En Inglaterra, la reina María Estuardo se casa con el aristócrata James Hepburn, su tercer esposo.

1568: En Shanxi (China) sucede un terremoto. Posiblemente sea el mismo que se registró dos semanas atrás.

1602: Bartholomew Gosnold se convierte en el primer europeo en divisar el Cabo Cod.

1618: Johannes Kepler confirma su descubrimiento previo sobre la tercera ley de movimientos de los planetas.

1629: Se produce la batalla de Las Cangrejeras, un enfrentamiento militar en el contexto de la Guerra de Arauco librada en el sur de Chile durante la guerra defensiva entre españoles y mapuches. La batalla terminó en una importante victoria de los indígenas.

1648: Tratado de Münster, en el cual España reconoce la independencia de los Países Bajos.

1701: Se inicia la Guerra de Sucesión Española.

1718: James Puckle, un abogado londinense patenta la primera ametralladora.

1755: Los españoles se establecen en Laredo (Texas).

1792: En el marco de la Primera Coalición, Francia declara la guerra al Reino de Cerdeña.

1793: Diego Marín Aguilera vuela cerca de 360 metros y con una altitud de 5 o 6 metros, con el primer avión de plumas.

1796: En el marco de la Primera Coalición, Napoleón Bonaparte entra en Milán.

1800: Jorge III de Inglaterra sobrevive a un intento de asesinato a cargo de James Hadfield, que posteriormente alegó locura.

1811: Paraguay se independiza de España, siendo el primer país sudamericano en lograr su independencia permanente.

1813: En el marco de la guerra de independencia chilena, se libra el combate de San Carlos.

1836: En España, Francisco Javier Istúriz es nombrado presidente del gobierno.

1849: Tropas de las Dos Sicilias toman Palermo y derrocan el gobierno de Sicilia.

1858: Apertura del Royal Opera House en Covent Garden, Londres.

1867: Finaliza el Sitio de Querétaro y fin del Segundo Imperio Mexicano.

1891: Se promulga la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII, a partir de la cual surge el movimiento político llamado democracia cristiana.

1896: Primera proyección cinematográfica en España.

1902: El estadounidense Lyman Gilmore voló en un avión con motor a vapor, aunque no fue confirmado oficialmente.[1]​[2]​

1905: En el estado de Nevada (Estados Unidos) se empieza a crear la villa de Las Vegas cuando se auditan 110 acres (en los que se construirá el centro de la ciudad).

1911: En Torreón (México), se produce la matanza de chinos.

1919: Invasión griega de Esmirna. Durante la invasión, el ejército griego mata o hiere a 350 turcos. Sus responsables son condenados por el comandante griego Aristides Stergiades.

1928: Mickey Mouse se presenta en sociedad por primera vez en Plane Crazy.

1931: En México se inaugura el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

1931: Se publica en Chile el decreto con fuerza de ley que establece la denominación de origen pisco, la más antigua de Latinoamérica.

1934: Kārlis Ulmanis establece el gobierno legítimo de Letonia.

1935: En Moscú se inaugura la primera línea del metro.

1940: En Estados Unidos, los hermanos Dick y Mac McDonald abrieron el primer restaurante McDonald's en San Bernandino (California).

1940: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, después de una dura batalla, las pésimas tropas entrenadas de Países Bajos se rinden a Alemania, comenzando cinco años de ocupación.

1943: Las tropas alemanas comienzan, al este de Bosnia, la Operación Schwarz, con el objetivo de aniquilar las bases partisanas y a su líder, Tito.

1943: Iósif Stalin disuelve el Comintern.

1948: En Inglaterra, el asesinato de una niña de tres años de edad en Blackburn lleva a tomar las huellas digitales de más de 40 000 hombres en la ciudad en un intento por encontrar al asesino.

1955: En el Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica Zucchini, de 28 kilotones, la bomba n.º 65 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1957: En la isla Malden (en el océano Pacífico), Reino Unido realiza la primera prueba de bomba de hidrógeno, en la llamada Operación Grapple.

1958: Lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik 3.

1960: La Unión Soviética lanza el satélite Sputnik 4.

1963: En el marco del Proyecto Mercury, Estados Unidos lanza con éxito la nave Mercury Atlas 9, con el astronauta Gordon Cooper a bordo. Se convierte en el primer estadounidense que pasa más de un día en el espacio.

1966: Después de una disputa, el primer ministro survietnamita Nguyen Cao Ky da la orden de atacar las fuerzas del general Ton That Dinh.

1972: La isla de Okinawa, bajo el control estadounidense desde 1945, vuelve al control de Japón.

1988: Las tropas soviéticas inician la retirada de Afganistán después de ocho años de ocupación.

1992: Se lanza el álbum Lateralus de Tool.

1992: Se funda la empresa de Lucha Libre Mexicana, Lucha Libre AAA Worldwide

1993: Se celebra en Millstreet (Irlanda), la XXXVIII Edición de Eurovisión. El tema del país anfitrión, «In your eyes» de la solista Niamh Kavanagh, es el vencedor.

2002: El equipo de fútbol español Real Madrid gana por novena vez la Copa de Europa.

2004: Sudáfrica es elegido sede para la Copa Mundial de Fútbol de 2010, convirtiéndose en el primer país africano en organizar la máxima competencia futbolística internacional y el segundo en organizar un evento deportivo masivo siendo el primero el Mundial de Rugby de 1995 celebrado en Sudáfrica misma

2007: Lanzamiento del álbum Minutes To Midnight de la banda de rock estadounidense Linkin Park

2009: En México se publica en el Diario Oficial de la Federación, la creación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

2010: En Caracas (Venezuela), Gustavo Cerati (cantante y compositor argentino de rock) sufre un accidente cerebrovascular que lo mantiene en coma hasta su fallecimiento, producido el 4 de septiembre de 2014.

2011: En diferentes puntos de España, se lleva a cabo el movimiento ciudadano conocido como 15-M o movimiento de los indignados. Varios grupos de personas acampan en plazas de diversas ciudades como protesta contra el bipartidismo, el dominio de bancos y corporaciones y pidiendo separación de poderes y otras medidas enfocadas a obtener una democracia real.[3]​

2021: Se casó Ariana Grande con Dalton Gomez.

2022: En España, la plataforma Consulta Popular Monarquía o República despliega 724 puntos de votación por distintos puntos del país y 15 ciudades extranjeras para llevar a cabo una encuesta sobre monarquía o república. En total, votan 81.617 personas, con 76.106 votos a favor de la república (93,25%), 4.731 a favor de la monarquía (5,81%) y 780 votos nulos o en blanco (0,94%).[4]​

2022: Se celebraron los Billboard Music Awards en el MGM Grand Garden Arena. El presentador fue Sean "Diddy" Combs.

Quién nació un día como hoy

120: Víctor I, papa romano (f. 199).

1397: Sejong el Grande, rey de Corea (f. 1450).

1576: Claudio Monteverdi, compositor italiano (f. 1643).

1608: René Goupil, misionero francés (f. 1642).

1689: Lady Mary Wortley Montagu, escritora británica (f. 1762).

1763: Franz Danzi, compositor alemán (f. 1826).

1765: Isidro González Velázquez, arquitecto español (f. 1829).

1773: Klemens von Metternich, diplomático y estadista austriaco (f. 1859).

1778: Isidoro de Antillón, político e historiador español (f. 1814).

1803: Juan Nepomuceno Almonte, militar mexicano (f. 1869).

1808: Michael Balfe, compositor irlandés (f. 1870).

1809: Benoît Jules Mure, naturalista y anarcocomunista francés (f. 1858).

1817: Debendranath Tagore, líder religioso indio (f. 1905).

1827: Knud Bergslien, pintor noruego (f. 1908).

1848: Viktor Vasnetsov, pintor ruso (f. 1926).

1855: María Ossa de Amador, creadora de la primera bandera panameña (f. 1908).

1856: Lyman Frank Baum, escritor estadounidense (f. 1919).

1856: Matthias Zurbriggen, montañero suizo (f. 1917).

1857: Williamina Fleming, astrónoma británica (f. 1911).

1859: Pierre Curie, físico francés, premio nobel de física en 1903 (f. 1906).

1862: Arthur Schnitzler, médico y escritor austriaco (f. 1931).

1867: Adolfo Prieto y Álvarez de las Vallinas, empresario, industrial y filántropo español (f. 1945).

1882: Manuel Isidro Méndez, historiador español (f. 1972).

1884: José de Maturana, dramaturgo y anarquista argentino (f. 1917).

1890: Katherine Anne Porter, escritora estadounidense (f. 1980).

1891: Mijaíl Bulgakov, novelista y dramaturgo ruso (f. 1940).

1894: José Cubiles, director de orquesta y pianista español (f. 1971).

1895: Prescott Bush, banquero y político estadounidense (f. 1972).

1897: Wifredo Ricart, ingeniero español (f. 1974).

1898: Arletty, actriz y cantante francesa (f. 1992).

1898: Luis Garrido Díaz, filósofo mexicano (f. 1973).

1901: Luis Monti, futbolista argentino (f. 1983).

1901: Arturo Dúo Vital, director y compositor español (f. 1964).

1903: Germaine Dieterlen, antropóloga y cineasta francesa (f. 1999).

1903: María Reiche, matemática y arqueóloga alemana (f. 1998).

1905: Joseph Cotten, actor estadounidense (f. 1994).

1905: Abraham Zapruder, empresario estadounidense (f. 1970).

1905: Zhambyl Tulaev, francotirador soviética (f. 1961)

1907: Aurelio Miró Quesada Sosa, periodista e historiador peruano (f. 1998).

1907: Domingo López Torres, poeta español del Surrealismo (f. 1937).

1909: James Mason, actor británico (f. 1984).

1909: Clara Solovera, música chilena (f. 1992).

1910: Constance Cummings, actriz británica (f. 2005).

1911: Max Frisch, escritor suizo (f. 1991).

1911: Herta Oberheuser, doctora alemana nazi (f. 1978).

1915: Paul Samuelson, economista estadounidense, premio de ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel en 1970 (f. 2009).

1915: Mario Monicelli, director de cine y guionista italiano (f. 2010).

1918: Eddy Arnold, cantante y actor estadounidense (f. 2008).

1918: Joseph Wiseman, actor canadiense (f. 2009).

1918: María Tolstova, aviadora militar soviética (f. 2004).

1920: Michel Audiard, guionista y director de cine francés (f. 1985).

1920: Carlo Coccioli, escritor italiano (f. 2003).

1920: Nasrallah Pedro Sfeir de Reyfoun, cardenal libanés (f. 2019).

1922: Khiuaz Dospanova, piloto y navegante soviética de origen kazajo (f. 2008).

1923: Richard Avedon, fotógrafo estadounidense (f. 2004).

1923: Leocán Portus, político chileno (f. 2006).

1924: Maria Koepcke, ornitóloga, dibujante, fotógrafa alemana (f. 1971).

1924: Jaime García Terrés, poeta mexicano (f. 1996).

1925: Bert Bolin, meteorólogo sueco (f. 2007).

1925: Ernesto Foldats, botánico, biólogo, orquideólogo venezolano (f. 2003).

1925: Horacio Guaraní, músico argentino (f. 2017).

1926: Anthony Shaffer, dramaturgo, cineasta y guionista británico (f. 2001).

1926: Peter Shaffer, guionista estadounidense (f. 2016).

1929: Juanjo Menéndez, actor español (f. 2003).

1930: Jasper Johns, pintor estadounidense.

1930: Juan Carlos Mesa, actor y productor argentino (f. 2016).

1933: Jūzō Itami, cineasta japonés.

1936: Anna Maria Alberghetti, actriz italiana.

1936: Wavy Gravy, activista y payaso estadounidense.

1937: Madeleine Albright, diplomática y política checo-estadounidense (f. 2022).

1937: Trini López, cantante y actor estadounidense (f. 2020).

1937: René Drucker Colín, científico mexicano (f. 2017).

1938: Tommy Olivencia, músico protorriqueño (f. 2006).

1940: Álvaro Mejía Flórez, atleta colombiano. (f. 2021).

1940: Lainie Kazan, actriz y cantante estadounidense.

1940: Don Nelson, baloncestista y entrenador estadounidense.

1943: Alan Rollinson, piloto británico de automovilismo (f. 2019).

1944: Ulrich Beck, sociólogo alemán (f. 2015).

1945: Duarte de Braganza, aristócrata portugués.

1948: Brian Eno, músico británico.

1948: Malcolm Stewart, actor canadiense.

1948: Kathleen Sebelius, política estadounidense.

1948: Jaume Sorribas, actor español (f. 2008).

1948: Kito Junqueira, actor y político brasileño (f. 2019).

1948: Nikolái Gorbachov, deportista soviético (f. 2019).

1948: Antonio Caride, actor de cine, teatro y televisión argentino (f. 2019).

1949: Elvira Rodríguez, economista española.

1950: Nicholas Hammond, actor estadounidense.

1950: Ana Rossetti, escritora española.

1951: Frank Wilczek, físico estadounidense, premio nobel de física en 2004.

1952: Chazz Palminteri, actor y drmaturgo estadounidense.

1952: Frederic Amat, pintor español.

1953: George Brett, beisbolista estadounidense.

1953: Mike Oldfield, músico británico.

1953: Joaquín Vial, economista chileno.

1955: Lee Horsley, actor estadounidense.

1955: El Gran Wyoming, humorista español.

1956: Dan Patrick, actor y comentarista estadounidense.

1957: Kevin Von Erich, luchador estadounidense.

1958: Ron Simmons, luchador estadounidense.

1959: Andrew Eldritch, músico británico, de la banda The Sisters of Mercy.

1959: Luis Pérez-Sala, piloto español de Fórmula 1.

1959: Michael Cantor, actor estadounidense (f. 1991).

1960: Leopoldo Barreda, político español.

1960: Rob Bowman, director de cine estadounidense.

1961: Katrin Cartlidge, actriz británica (f. 2002).

1961: Melle Mel, rapero y compositor estadounidense, de la banda Grandmaster Flash and the Furious Five.

1964: Digna Ochoa, política mexicana (f. 2001).

1964: Lars Løkke Rasmussen, político y primer ministro danés.

1964: Edson Fieschi, actor brasileño.

1965: Ana Cacopardo, periodista, presentadora de televisión y documentalista argentina.

1965: Carlos Castaño Gil, paramilitar colombiano (f. 2004).

1965: Grant Heslov, actor estadounidense.

1965: Raí, futbolista brasileño.

1966: Josep Linuesa, actor español.

1966: Ígor Konashénkov, militar ruso.

1967: Madhuri Dixit, actriz india.

1967: John Smoltz, beisbolista estadounidense.

1967: Orlando Zapata, activista cubano (f. 2010).

1968: Cecilia Malmström, política sueca.

1968: Seth Putnam, músico estadounidense (f. 2011).

1969: Assala Nasri, cantante siria.

1969: Emmitt Smith, jugador estadounidense de fútbol americano.

1970: Miguel Ángel Benítez, futbolista paraguayo.

1970: Frank de Boer, futbolista neerlandés.

1970: Brad Rowe, actor estadounidense.

1970: Ronald de Boer, futbolista neerlandés.

1971: Phil Pfister, strongman estadounidense.

1972: David Charvet, actor francés.

1972: Isidre Esteve, motorista de rallis español.

1973: Rafael Mercadante, actor, presentador, cantante, locutor de carácter internacional de la televisión mexicana.

1973: Ramón Ruiz, futbolista español.

1974: Carolina Castillejo, política española.

1974: Ahmet Zappa, músico estadounidense.

1974: Huey Dunbar, cantante estadounidense, exmiembro de DLG.

1974: Russell Hornsby, actor estadounidense.

1974: Caíco, futbolista brasileño.

1974: Khaled Al Fadhli, futbolista kuwaití.

1975: Peter Iwers, músico sueco (In Flames).

1975: Ray Lewis, jugador de fútbol americano estadounidense.

1976: Jacek Krzynówek, futbolista polaco.

1976: Ryan Leaf, jugador de fútbol americano estadounidense.

1977: Alicilio Pinto Silva Junior, futbolista brasileño.

1978: Edu, futbolista brasileño.

1978: Caroline Dhavernas, actriz canadiense.

1978: Kosei Inoue, yudoca japonés.

1978: David Krumholtz, actor estadounidense.

1978: Dwayne De Rosario, futbolista canadiense.

1978: Krissy Taylor, modelo estadounidense (f. 1995).

1978: Flavia Gleske, actriz y modelo venezolana.

1978: Tino Zaballa, ciclista español.

1979: Adolfo Bautista, futbolista mexicano.

1979: Renato Dirnei, futbolista brasileño.

1979: André Dias, futbolista brasileño.

1979: Naroa Agirre, atleta española.

1979: Dominic Scott, guitarrista irlandés.

1979: Edina Csaba, esgrimidora húngara.

1979: Amalur Mendizabal, política española.

1979: Daniel Caines, atleta británico.

1979: Mau Penisula, futbolista marshalés.

1979: Isidro Candia, futbolista paraguayo.

1980: Josh Beckett, beisbolista estadounidense.

1981: Patrice Evra, futbolista francés-senegalés.

1981: Justin Morneau, beisbolista canadiense.

1981: Zara Phillips, aristócrata y jinete británica.

1981: Jamie-Lynn Sigler, actriz y cantante estadounidense.

1982: Alex Breckenridge, actriz estadounidense.

1982: Bradford Cox, músico estadounidense de la banda Deerhunter.

1982: Veronica Campbell, atleta jamaicana.

1982: Segundo Alejandro Castillo, futbolista ecuatoriano.

1982: Tatsuya Fujiwara, actor japonés.

1982: Jessica Sutta, cantante estadounidense, de la banda The Pussycat Dolls.

1984: Sérgio Jiménez, piloto de automovilismo brasileño.

1985: Denis Onyango, futbolista ugandés.

1986: Matías Fernández, futbolista chileno.

1986: Bienvenido Marañón, futbolista español.

1987: Kevin Constant, futbolista francés.

1987: Ersan İlyasova, baloncestista turco.

1987: Jennylyn Mercado, músico filipino.

1987: Andy Murray, tenista británico.

1987: Anaitz Arbilla, futbolista español.

1988: Marcus Collins, cantante, compositor y peluquero inglés.

1988: Steve Borg, futbolista maltés.

1989: Sunny, cantante coreana-estadounidense, integrante del grupo Girls' Generation.

1990: Lee Jong Hyun, cantante surcoreano.

1990: Stella Maxwell, modelo neozelandesa.

1990: Ali Michael, modelo estadounidense.

1990: Massimiliano Ammendola, futbolista italiano.

1991: Mollee Gray, actriz y cantante estadounidense.

1992: Gian Marco Ferrari, futbolista italiano.

1994: Abdulmajeed Al-Sulayhem, futbolista saudí.

1994: Kevin Presa Duarte, futbolista español.

1995: Kseniya Sitnik, cantante bielorrusa.

1996: Birdy (Jasmine van den Bogaerde), cantante británica.

1996: Nerea Camacho, actriz española.

1997: Ousmane Dembélé, futbolista francés.

1997: Javier Díaz Sánchez, futbolista español.

1997: Lorena Brandl, taekwondista alemana.

1998: Bartłomiej Urbański, futbolista polaco.

1998: José Mena Rodríguez, futbolista español.

1998: Anjan Bista, futbolista nepalí.

1998: Eric Vila, baloncestista español.

1998: Johan Camilo Caballero Cristancho, futbolista colombiano.

1998: Renny Cabezas, futbolista ecuatoriano.

1999: Arnór Sigurðsson, futbolista islandés.

1999: Aarón Salazar, futbolista costarricense.

1999: Klaudia Wojtunik, atleta polaco.

2000: Carolina Ponce, balonmanista argentina.

2000: Dayana Yastremska, tenista ucraniana.

2000: Cole Anthony, baloncestista estadounidense.

2000: Caterina Benedetti, balonmanista argentina.

2000: Alejandro Benítez Palomero, futbolista español.

2000: Diego Segovia, futbolista uruguayo.

2000: Ahmed Hesham, balonmanista egipcio.

2000: Jim Beers, futbolista neerlandés.

2000: Noah Williams, saltador británico.

2000: Rie Yoshida, nadadora japonesa.

2002: Au/Ra, cantante y compositora alemana.

2003: Luca Netz, futbolista alemán.

Fallecimientos

392: Valentiniano II, emperador romano de Occidente entre el 375 y el 392 (n. 371).

1036: Emperador Go-Ichijō de Japón (n. 1008).

1091: Almotacín, rey hispanoárabe (n. 1037).

1157: Yuri Dolgoruki, gran príncipe de Moscú (n. 1099).

1174: Nur al-Din, gobernante sirio (n. 1118).

1585: Niwa Nagahide, señor de la guerra japonés (n. 1535).

1591: Dimitri Ivánovich, aristócrata ruso (n. 1582).

1634: Hendrick Avercamp, pintor neerlandés (n. 1585).

1698: Marie Desmares, actriz francesa (n. 1642).

1740: Ephraim Chambers, escritor británico (n. 1680).

1773: Alban Butler, sacerdote y escritor británico (n. 1710).

1786: Eva Ekeblad, científica sueca (n. 1724)

1789: Jean-Baptiste Marie Pierre, pintor y grabador francés (n. 1714).

1845: Braulio Carrillo Colina, presidente costarricense (n. 1800).

1879: Gottfried Semper, arquitecto alemán (n. 1803).

1886: Emily Dickinson, poetisa estadounidense (n. 1830).

1891: Théodore Deck, ceramista francés (n. 1823).

1903: Victoriano Lorenzo, caudillo del ejército campesino panameño (n. 1867).

1908: Rafael Gómez, escritor y político mexicano (n. 1835).

1924: Paul d'Estournelles, diplomático francés, premio nobel de la paz en 1909 (n. 1852).

1931: Miguel Ángel Ortez, general y guerrillero nicaragüense (n. 1907).

1935: Kazimir Malévich, pintor ruso (n. 1878).

1945: Charles Williams, novelista británico (n. 1886).

1947: Miguel Abadía Méndez, fue un abogado, escritor, catedrático y político colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano. (n. 1867).

1948: Edward J. Flanagan, sacerdote estadounidense (n. 1886).

1953: Chet Miller, piloto estadounidense de automovilismo (n. 1902).

1954: Marmaduque Grove, militar, político y revolucionario chileno (n. 1878).

1954: William March, escritor estadounidense (n. 1893).

1956: Magdalena Aulina, religiosa española (f. 1897).

1956: Austin Osman Spare, pintor, escritor y ocultista británico (n. 1886).

1956: Adrian Rollini, músico estadounidense (n. 1904).

1957: Keith Andrews, piloto estadounidense de automovilismo (n. 1920).

1961: Claudio Fox, militar mexicano (n. 1885).

1963: Javier Heraud, poeta y guerrillero peruano (n. 1942).

1964: Vladko Maček, político croata (n. 1879).

1966: Maximiliano Hernández Martínez, militar salvadoreño (n. 1882).

1967: Edward Hopper, pintor estadounidense (n. 1882).

1970: Rodulfo Brito Foucher, jurista y académico (n. 1899).

1971: Tyrone Guthrie, cineasta británico (n. 1900).

1978: Robert Menzies, político australiano, 12.º primer ministro (n. 1894).

1980: Gordon Prange, historiador estadounidense (n. 1910).

1982: Gordon Smiley, piloto estadounidense de automovilismo (n. 1946).

1986: Elio de Angelis, piloto italiano de Fórmula 1 (n. 1958).

1991: Ronald Lacey, actor británico (n. 1935).

1994: Gilbert Roland, actor mexicano (n. 1905).

1997: Gastón Baquero, poeta y ensayista cubano (n. 1914).

1998: Earl Manigault, baloncestista estadounidense (n. 1944).

1999: Manuel D'Ornellas, periodista peruano (n. 1937).

2001: Jean-Philippe Lauer, arquitecto y egiptólogo francés (n. 1902).

2001: Bobby Murdoch, futbolista y entrenador escocés (n. 1944).

2003: June Carter Cash, cantante y actriz estadounidense (n. 1929).

2003: Silvia Piñeiro, actriz chilena (n. 1922).

2004: Narciso Ibáñez Menta, actor argentino (n. 1912).

2006: Cheikha Remitti, cantante argelina (n. 1923).

2007: Jerry Falwell, pastor estadounidense (n. 1933).

2007: Antonio Rodríguez, militar y deportista argentino (n. 1926).

2008: Alexander Courage, compositor estadounidense (n. 1919).

2009: Carlos Castilla del Pino, psiquiatra y escritor español (n. 1922).

2009: Wayman Tisdale, baloncestista estadounidense (n. 1964).

2010: Besian Idrizaj, futbolista austríaco (n. 1987).

2010: Loris Kessel, piloto suizo de automovilismo (n. 1950).

2011: Samuel Wanjiru, atleta keniano (n. 1986).

2012: Carlos Fuentes, escritor mexicano (n. 1928).

2012: José María Macarulla, bioquímico español (n. 1932).

2012: Zakaria Mohieddin, oficial militar y polìtico egipcio (n. 1918).

2012: Macrino Suárez, político español (n. 1936).

2013: Linden Chiles, actor estadounidense (n. 1933).

2013: Manolo Galván, cantante español (n. 1947).

2014: Jean-Luc Dehaene, político belga (n. 1940).

2015: Renzo Zorzi piloto italiano de automovilismo (n. 1946).

2017: Víktor Gorbatkó, cosmonauta soviético (n. 1934).

2020: Fred Willard, comediante y actor estadounidense (n. 1933).

2023: Robert Lucas, economista estadounidense (n. 1937).