Top de las mejores películas de Google en Argentina

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Google, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Google ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla.

Las producciones más populares para ver de Google Argentina

1. Undercover Brother 2

Hace dieciséis años, Undercover Brother y su hermano menor estaban pisándole los talones al líder de un sindicato racista en todo el mundo, pero accidentalmente quedaron atrapados en una avalancha de nieve blanca. Después de que fueron descubiertos y descongelados, el hermano encubierto permaneció en coma. Ahora, depende de su hermano pequeño terminar el trabajo que comenzaron.

2. Un funeral de muerte (Death at a Funeral)

Una familia inglesa prepara el funeral del patriarca. La tensión crece a medida que las antiguas rencillas entre los hijos surgen de nuevo. La aparición de un desconocido que afirma que el difunto ocultaba un oscuro secreto sólo empeora las cosas, lo que obliga a la familia a tomar medidas drásticas para evitar que el funeral se convierta en un desastre total.

3. Mad Max: Furia en la carretera

Perseguido por su turbulento pasado, Mad Max cree que la mejor forma de sobrevivir es ir solo por el mundo. Sin embargo, se ve arrastrado a formar parte de un grupo que huye a través del desierto en un War Rig conducido por una Emperatriz de élite: Furiosa. Escapan de una Ciudadela tiranizada por Immortan Joe, a quien han arrebatado algo irreemplazable. Enfurecido, el Señor de la Guerra moviliza a todas sus bandas y persigue implacablemente a los rebeldes en una 'guerra de la carretera' de altas revoluciones.

4. Medios Hermanos

Renato Murguía es un hombre que lo tiene todo: es inteligente, dueño de una exitosa compañía y está a punto de casarse y emprender una nueva familia junto a su esposa e hijo. Unos pocos días antes de la boda, recibe una inesperada llamada desde el otro lado de la frontera; que sacará a la luz una vieja herida que nunca se cerró y lo llevará a emprender una travesía en la que se encontrará con muchos obstáculos, nuevas experiencias y con la solución a esa duda que lleva persiguiéndolo desde hace tantos años.

5. The Priests

Un par de sacerdotes intentan liberar a una joven del yugo satánico mediante un exorcismo. El film está basado en un corto del mismo director, llamado "12th Assistant Deacon" (2015). (FILMAFFINITY)

6. Mimzy, más allá de la imaginación (The Last Mimzy)

Durante unas vacaciones, los hermanos Noah y Emma Wilder descubren una misteriosa caja negra flotando en el mar. Cuando consiguen abrirla, los niños quedan cautivados por su contenido: un precioso objeto de cristal con un brillo casi sobrenatural, piedras que irradian colores al girar y algo que parece un conejo disecado. Al jugar con estos objetos, los niños van desarrollando unas habilidades extraordinarias. Noah, que nunca había destacado en el colegio, se convierte de repente en un genio de la ciencia, en un gran deportista y tiene la capacidad de mover objetos sólo con su mente. Emma, con la ayuda del conejo, desarrolla unos poderes parapsicológicos inexplicables. Cuando el profesor de Noah, un hombre muy espiritual, encuentra a los niños, enseguida se da cuenta de que está pasando algo muy raro.

7. The Madness of Max

8. El becario

La joven dueña de un exitoso negocio online dedicado a la moda no se toma demasiado bien el hecho de que la compañía contrate como becario a un hombre de 70 años, pero eso irá cambiando progresivamente, ya que poco a poco el hombre comienza a convertirse en alguien indispensable.

9. The Days of Noah Part 3: The Valley of Decision

10. La vida de Peel (Peel)

Tras ser abandonado por su padre cuando aún era un niño y tras ser criado por su madre, una persona emocionalmente inestable, la única vida que conoce Peel Munter (Emile Hirsch) se encuentra entre las cuatro paredes de su casa de toda la vida. La muerte de su madre cambia radicalmente sus circunstancias, viéndose forzado a alquilar varias habitaciones de su hogar a personas desconocidas a las que pronto comienza a considerar su nueva familia. Sin embargo, sus nuevos amigos no tardan en traicionarle, algo que lleva a Peel Munter a buscar desesperadamente a sus hermanos, con los que perdió el contacto hace algunas décadas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Google TV

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (Google TV)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.