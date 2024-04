¿Tienes flujo vaginal? Estas son la causas y posibles complicaciones

Si crees que tienes una infección por levaduras vaginales, prueba una crema antimicótica de venta libre (Monistat, M-Zole o Mycelex). Sin embargo, es mejor que estés segura antes de tratarte a ti misma. A menudo, las personas piensan que tienen una infección por levaduras vaginales, pero en realidad tienen algo diferente. Si no estás segura, es importante que primero busques atención médica.

Lava la vulva solo con agua tibia. No laves la zona interna de la vagina. Luego, sécate suavemente con una toalla de algodón. No uses jabones perfumados, papel higiénico, tampones ni duchas vaginales. Estos pueden empeorar la molestia y la secreción.