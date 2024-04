Top 10 de Prime Video en Colombia: Sobrevivientes después del terremoto, la producción que está arrasando

Concrete Utopia es una película surcoreana de suspenso estrenada en 2023. (Especial)

Las plataformas de streaming ofrecen a los usuarios comedias, dramas, acción o terror, haciendo posible que prácticamente siempre se encuentre algo que sea del agrado personal o acorde al estado de ánimo. Al no haber horarios de transmisión, es posible ver el contenido en el sofá y hasta en el transporte público.

A continuación las películas más vistas en Prime Video Colombia

1. Concrete Utopia

2. Agente X: Última misión

La CIA está siendo chantajeada: alguien está asesinando periodistas extranjeros y haciendo que la Agencia parezca la responsable. Mientras el mundo comienza a unir sus fuerzas contra EE.UU., la CIA decide recuperar a su agente retirado más brillante y rebelde, forzándole a enfrentarse a su pasado para que intente desenmascarar una conspiración internacional.

3. De profesión: Duro

Dalton tiene un doctorado en Filosofía, pero ha optado por ganarse la vida como vigilante de locales de alterne, una profesión bastante bien remunerada. Contratado para mantener el orden en el Double Duce en Jasper, Missouri, resulta herido en su primera noche en el local y es atendido por "Doc" Clay, una bella doctora de la localidad. Enseguida se enamora de ella, pero hay otro hombre que se interpone entre ambos: Brad Wesley, un extorsionista y capo mafioso.

4. Quiero que me mantengan

Mónica y José son dos jóvenes de barrio que, cansados de sus trabajos de medio pelo y de las presiones de la vida, deciden buscan alternativas para para mejorar su situación, es así como abandonan sus empleos y se aventuran a montar su propio negocio, pero el emprendimiento no les funciona y terminan quebrados.

5. Saw X

Entre los acontecimientos de 'Saw' y 'Saw II', un enfermo y desesperado John Kramer viaja a México para someterse a un procedimiento médico arriesgado y experimental con la esperanza de encontrar una cura milagrosa para su cáncer, sólo para descubrir que toda la operación es una estafa para robar a los más vulnerables. Armado con un nuevo propósito, el infame asesino en serie regresa a su trabajo, dándole la vuelta a los estafadores en su forma visceral característica a través de trampas tortuosas, trastornadas e ingeniosas.

6. El engaño

Chris se acaba de divorciar y vive en Montana, en una mansión en la montaña. Conoce a la imponente Sky en un centro comercial de la zona y sienten una gran conexión. No obstante, Chris empieza a sospechar que algo no va bien cuando la compañera de piso de Sky aparece muerta. La verdad no tarda en salir a la luz: Sky es una estafadora que le ha tendido una trampa. Lo tenía todo pensado, incluso su encuentro 'fortuito' en el centro comercial. Chris se queda atrapado dentro su casa y cuando su exmujer Jamie y su hija Willow le visitan, acaban siendo víctimas del mismo engaño. Los tres tendrán que poner a trabajar su ingenio si quieren salir con vida de la mansión.

7. Upgrade: Primera clase

Ana es una ambiciosa becaria que sueña con una carrera en el mundo del arte mientras intenta impresionar a su exigente jefa Claire. Cuando la suben a primera clase en un viaje de trabajo, en el avión conoce al atractivo Will, que confunde a Ana con su jefa; una mentira piadosa que desencadena una glamurosa cadena de acontecimientos, romances y oportunidades hasta que su mentira amenaza con salir a la luz.

8. La zona de interés

El comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca del campo.

9. El asesino

Después de un fatídico error, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional de castigo, según él, no es nada personal.

10. Dogman: Vida Inquebrantable

Douglas, un hombre golpeado por la vida y abusado de niño por su padre, encuentra su salvación en el amor de sus perros. Tratando de olvidar su traumático pasado, Douglas descubre el amor y la actuación, pero también el desencanto del ser humano.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.