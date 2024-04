Efemérides hoy: qué se celebra este 10 de abril

El que no conoce su historia está destinado a repetirla: las efemérides de hoy (Infobae)

En las páginas de la historia, esta fecha tiene múltiples capítulos. Acompáñanos mientras exploramos las efemérides del día, destacando los sucesos y logros que han dejado una marca indeleble en diferentes momentos temporales. Desde momentos políticos trascendentales hasta logros artísticos, te presentamos un caleidoscopio de la historia.

Cuáles son las efemérides de hoy

1710: En Gran Bretaña, entra en vigencia la primera ley sobre copyright, el Estatuto de Ana.

1815: En las islas menores de la Sonda (Indonesia) entra en erupción el volcán Tambora, dejando un saldo de 82 000 víctimas fatales.

1825: En Hawái se abre el primer hotel.

1864: En México, el archiduque Maximiliano de Habsburgo es nombrado emperador de México.

1865: En Madrid la policía desata una represión sangrienta contra protestas estudiantiles de la Universidad Central de Madrid. (Noche de San Daniel).

1868: Se estrena el Un réquiem alemán (Ein deutsches requiem) de Johannes Brahms.

1869: En Guáimaro, Camagüey, se redacta la primera Constitución de la República de Cuba.

1882: En Buenos Aires se inaugura el primer Congreso Pedagógico celebrado en América Latina.

1892: En Cuba, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano (PRC).

1899: En Sevilla (España) tiene lugar el primer ensayo español del telégrafo sin hilos.

1905: En la calle de Caishikou, en la ciudad de Pekín (China) sucede la ejecución (mediante la muerte por mil cortes) de Fu-zhu-li, condenado por matar a un príncipe. Doce fotografías de esta ejecución recorrerán el mundo como tarjetas postales.[1]​

1912: El transatlántico Titanic sale del puerto de Southampton (Reino Unido) con destino a Nueva York (Estados Unidos).

1919: En México es asesinado Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana.

1925: En Nueva York (Estados Unidos) se publica por primera vez la novela The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald.

1928: En Montevideo (Uruguay) se inaugura el Salus Football Club.

1932: En Alemania, el presidente Paul von Hindenburg es reelecto, derrotando por amplia mayoría a Adolf Hitler en la tercera y la última elección presidencial de Alemania (de carácter popular).

1953: En Nueva York se estrena House of Wax, la segunda película 3-D producida por las grandes compañías cinematográficas, tan solo dos días después de que se estrenó la primera, "Man in the dark" (en inglés), el 8 de abril de 1953, de la Columbia Pictures. Incluso en 1922 se proyectó un largometraje en cine 3D.

1970: Paul McCartney anuncia la separación de The Beatles.

1970: El cantautor británico Elton John, publica su segundo álbum de estudio, Elton John.

1972: Oberdan Sallustro, cargo del Grupo Fiat, luego de 20 días de secuestro en Buenos Aires, es ejecutado por guerrilleros del ERP.

1974: Golda Meir renuncia como primer ministro de Israel. La reemplaza Yitzhak Rabin.

1982: Alrededor de 300.000 personas llenan la Plaza de Mayo en respaldo a la reocupación argentina de Malvinas.

1992: En la ciudad de Maraghar (República de Nagorno Karabaj), en el marco de la Guerra de Nagorno Karabaj y en venganza por la masacre de Khojaly, soldados del ejército de Azerbaiyán asesinan a 45 armenios y secuestran a 100 mujeres y niños. (Masacre de Maraghar).

1992: Se inaugura el actual edificio de la Biblioteca Nacional de Argentina.

1994: Se celebran en Argentina las elecciones a la Convención Nacional Constituyente de 1994 encargada de la reforma parcial de la constitución.

1995: En Colombia se estrenan dos nuevos canales de televisión: R.T.I. y Colombiana de Televisión.

1998: En Belfast (Irlanda del Norte) se firma el Acuerdo de Viernes Santo.

2003: Se produce el saqueo del Museo Nacional de Bagdad en el curso de la invasión de Irak de 2003.

2007: En Argentina se estrena la telenovela Patito Feo.

2008: Se lanza Mario Kart Wii, un videojuego de carreras para las plataformas de Wii. Esta entrega se convierte en la más vendida de la serie Mario Kart y aquí apareció por primera vez el accesorio Wii Wheel.

2009: Se crea la página de programación competitiva Codeforces.

2010: Se estrella un avión Túpolev Tu-154, durante la maniobra de aterrizaje en la base aérea de Smolensk, falleciendo todos sus ocupantes, entre ellos el presidente polaco Lech Kaczyński y la cúpula militar del ejército polaco.

2010: Se inaugura el puente atirantado Príncipe de Viana en Lérida.

2011: En Perú, se desarrolla la primera vuelta de las elecciones generales. Los candidatos Ollanta Humala y Keiko Fujimori, pasan a la segunda vuelta.

2013: En Uruguay se aprueba la Ley de matrimonio igualitario.

2014: En Nicaragua, un terremoto de 6.2 grados en la escala Richter, con epicentro en el lago de Managua, causa 1 muerto, 38 heridos y varias casas dañadas en los departamentos de León y Managua.

2016: En Perú, se lleva a cabo la primera vuelta de las elecciones generales, en la cual pasaron a la segunda vuelta Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.

2019: El consorcio internacional Event Horizon Telescope presentó la primera imagen jamás capturada de un agujero negro ubicado en el centro de la galaxia M87.

2020: La banda neoyorquina The Strokes lanza The New Abnormal, tras 7 años de ausencia.

2022: Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen pasaron a segunda vuelta.

Quién nació un día como hoy

1267: Jaime II de Aragón, rey de Aragón, Valencia, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Conde de Barcelona (f. 1327).

1583: Hugo Grocio, jurista, escritor y poeta neerlandés (f. 1645).

1651: Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, matemático e inventor alemán (f. 1708).

1663: Fray Francisco de Berganza y Arce, religioso e historiador español (f. 1738).

1755: Samuel Hahnemann, médico alemán, creador de la homeopatía (f. 1843).

1778: William Hazlitt, escritor británico (f. 1830).

1782: Antonia Santos, revolucionaria colombiana (f. 1819).

1783: Hortensia de Beauharnais, reina neerlandesa (f. 1837).

1789: Leona Vicario, figura de la independencia mexicana (f. 1842).

1794: Matthew Calbraith Perry, oficial naval estadounidense (f. 1858).

1827: Lewis Wallace, militar, político y escritor estadounidense (f. 1905).

1829: William Booth, religioso británico, fundador del Ejército de Salvación (f. 1912).

1838: Nicolás Salmerón, filósofo y político español (f. 1908).

1839: Epifanio Mejía, poeta colombiano (f. 1913).

1847: Joseph Pulitzer, periodista estadounidense (f. 1911).

1857: Henry Dudeney, matemático británico (f. 1930).

1858: Pedro Ibarra Ruiz, arqueólogo, investigador, escritor y pintor español (f. 1934).

1864: Eugen d'Albert, pianista y compositor alemán de origen británico (f. 1932).

1866: José Antonio Lezcano y Ortega, arzobispo nicaragüense (f. 1952).

1867: George William Russell, escritor, poeta y pintor irlandés (f. 1935).

1868: George Arliss, actor británico (f. 1946).

1877: Guillermo Rubio Navarrete, militar mexicano (f. 1949).

1878: Carlos Ruano Llopis, pintor español (f. 1950).

1880: Hans Purrmann, escultor alemán (f. 1966).

1880: Montague Summers, sacerdote y erudito británico (f. 1948).

1883: Daniel Llorente Federico, obispo español (f. 1971).

1887: Bernardo Houssay, médico, biólogo y fisiólogo argentino, premio nobel de medicina en 1947 (f. 1971).

1889: Louis Rougier, filósofo francés (f. 1982).

1894: Ben Nicholson, pintor británico (f. 1982).

1899: Martha Salotti, educadora y escritora argentina (f. 1980).

1904: Manuel Beiras, intelectual y político español (f. 1996).

1906: Miguel de Molina, artista de flamenco español (f. 1993).

1907: Germán Suárez Flamerich, presidente venezolano (f. 1990).

1910: Helenio Herrera, futbolista y entrenador argentino (f. 1997).

1910: Paul Sweezy, economista estadounidense (f. 2004).

1911: José Luis Sáenz de Heredia, director de cine y guionista español (f. 1992).

1911: Tulio Marambio, militar chileno (f. 1999).

1913: Stefan Heym, escritor alemán (f. 2001).

1915: Harry Morgan, actor estadounidense. (f. 2011).

1916: Lee Jung-seob, pintor coreano (f. 1956).

1917: Robert Burns Woodward, químico estadounidense, premio nobel de química en 1965 (f. 1979).

1918: H. S. Doreswamy, activista y periodista indio (f. 2021).

1918: Myriam de Urquijo, actriz argentina. (f. 2011).

1918: Lee Bergere, actor estadounidense. (f, 2007).

1921: Chuck Connors, actor estadounidense (f. 1992).

1921: Nina Onilova, militar soviética (f. 1942).

1924: Kenneth Noland, pintor estadounidense (f. 2010).

1925: Roberto Coll, fue un futbolista argentino. (f. 2013).

1926: Marshall Warren Nirenberg, bioquímico estadounidense, premio nobel de medicina en 1968 (f. 2010).

1926: Carlos Alberto Raffo, futbolista argentino (f. 2013).

1929: Max von Sydow, actor sueco-francés (f. 2020).

1929: Mike Hawthorn, piloto de automovilismo británico. (f. 1959).

1930: Claude Bolling, pianista francés (f. 2020).

1930: Norma Candal, actriz puertorriqueña (f. 2006).

1930: Dolores Huerta, sindicalista estadounidense.

1931: Luis Izquierdo, compositor español.

1931: Rafael Solano, músico y compositor dominicano.

1932: Omar Sharif, actor egipcio (f. 2015).

1932: Juan Apolonio Vairo, futbolista argentino.

1933: Chelo Alonso, actriz cubana (f. 2019).

1934: Theo Constante, maestro, pintor, muralista y escultor ecuatoriano (f. 2014).

1934: Carel Godin De Beaufort, piloto neerlandés de automovilismo (f. 1964).

1935: Álvaro de Luna, actor español (f. 2018).

1936: John Madden, jugador y entrenador estadounidense de fútbol americano (f. 2021).

1937: Manuel Ruiz Sosa, futbolista español (f. 2009).

1937: Bela Ajmadúlina, poetisa rusa (f. 2010).

1937: Emile Barron, futbolista surinamés (f. 2015).

1940: Carlos Manuel Varela, director de teatro, dramaturgo, gestor cultural y profesor uruguayo (f. 2015).

1941: Paul Theroux, escritor estadounidense.

1942: Ian Callaghan, futbolista británico.

1943: Julio Estrada, compositor mexicano.

1945: Rosa María Lobo, cantante española.

1945: Shirley Walker, compositora estadounidense (f. 2006).

1946: David Angell, productor de televisión estadounidense. (f. 2001).

1947: Jaap ter Linden, director de orquesta y violonchelista neerlandés.

1947: Bunny Wailer, músico jamaicano (f. 2021).

1949: Silvia Baylé, actriz argentina.

1950: Eddie Hazel, guitarrista estadounidense de la banda The Temptations (f. 1992).

1950: Antonio Lazcano Araujo, científico mexicano.

1951: Kork Ballington, piloto de motociclismo sudafricano.

1952: Steven Seagal, actor estadounidense.

1952: Hugo Broos, futbolista belga.

1954: Paul Bearer, mánager estadounidense (f. 2013).

1954: Peter MacNicol, actor estadounidense.

1957: Steve Gustafson, bajista estadounidense, de la banda 10,000 Maniacs.

1958: Babyface (Kenneth Edmonds), músico estadounidense.

1958: Bob Bell, ingeniero británico de Fórmula 1.

1958: Victor Hugo Palma, sacerdote, profesor y obispo guatemalteco.

1959: Brian Setzer, compositor y guitarrista estadounidense, de las bandas Stray Cats y The Brian Setzer Orchestra.

1960: Katrina Leskanich, cantante estadounidense, de la banda Katrina & The Waves.

1960: Steve Bisciotti, ejecutivo y mánager deportivo estadounidense.

1960: Claudia Piñeiro, escritora y guionista argentina.

1962: Iñaki Salvador, músico, pianista y compositor vasco.

1963: Warren DeMartini, guitarrista estadounidense, de la banda Ratt.

1963: Mark Oliver Everett, músico estadounidense, de la banda Eels.

1963: Bicho Gómez, comediante y actor argentino.

1963: Doris Leuthard, consejera federal suiza.

1964: Claudio Barragán, futbolista español.

1964: Alan Wren, baterista británico, de la banda The Stone Roses.

1965: Tim Alexander, músico estadounidense, de la banda Primus.

1965: Kepa Junkera, cantautor y músico español.

1968: Orlando Jones, actor y comediante estadounidense.

1968: Luis Machín, actor argentino.

1970: Matt Barlow, vocalista estadounidense de la banda Iced Earth.

1970: María O'Donnell, periodista y politóloga argentina.

1970: Q-Tip, rapero y actor estadounidense.

1971: Silvia Abril, actriz y cómica española.

1972: Toni Acosta, actriz española.

1973: Guillaume Canet, actor francés.

1973: Roberto Carlos, futbolista brasileño.

1973: Aidan Moffat, músico británico de la banda Arab Strap.

1973: Cynthia Ottaviano, periodista, docente y escritora argentina.

1974: Andrés Guglielminpietro, futbolista y entrenador argentino.

1975: Chris Carrabba, cantante estadounidense de la banda Dashboard Confessional.

1977: Stephanie Sheh, actriz de voz estadounidense.

1979: Rachel Corrie, activista estadounidense (f. 2003).

1979: Sophie Ellis-Bextor, cantante británica de pop-dance.

1980: Marina Heredia, cantaora flamenca española.

1980: Charlie Hunnam, actor británico.

1980: Bryce Soderberg, bajista estadounidense de origen canadiense, de la banda Lifehouse.

1981: Michael Pitt, actor estadounidense.

1982: Chyler Leigh, actriz estadounidense.

1983: Jamie Chung, actriz estadounidense.

1983: Ryan Merriman, actor estadounidense.

1984: Mandy Moore, cantante y actriz estadounidense.

1984: Gonzalo Javier Rodríguez, futbolista argentino.

1984: Cara DeLizia, actriz estadounidense.

1984: Jorge Troiteiro, futbolista español.

1985: Evelyn Herrera, cantante de música cristiana.

1986: Fernando Gago, futbolista argentino retirado, actual entrenador.

1986: Corey Kluber, beisbolista estadounidense.

1986: Vincent Kompany, futbolista belga.

1986: Paula Reca, actriz argentina.

1987: Shay Mitchell, actriz y modelo canadiense.

1987: Hayley Westenra, cantante, pianista, guitarrista, violinista, flautista, de origen neozelandés.

1987: Itahisa Machado, modelo y actriz de origen española.

1988: Haley Joel Osment, actor estadounidense.

1989: Thomas Heurtel, jugador de baloncesto francés.

1989: Cristina Mason, actriz mexicana.

1989: Cole Grossman, futbolista estadounidense.

1989: Jón Fjóluson, futbolista islandés.

1990: Alex Pettyfer, actor y modelo británico.

1990: Sarah Dumont, actriz y modelo estadounidense.

1991: Amanda Michalka, cantante y actriz estadounidense.

1991: Nicola Pasini, futbolista italiano.

1992: Sadio Mané, futbolista senegalés.

1992: Daisy Ridley, actriz británica.

1992: Andriy Hovorov, nadador ucraniano.

1993: Sofia Carson, actriz, bailarina y cantante estadounidense.

1996: Andreas Christensen, futbolista danés.

1996: Loïc Nottet, cantante belga.

1996: Noam Baumann, futbolista suizo.

2001: Noa Kirel, cantante y bailarina Israelí.

2007: Ariane de Orange-Nassau, princesa de los Países Bajos.

2008: Isabella García, actriz colombiana.

Fallecimientos

879: Luis II el Tartamudo, rey francés (n. 846).

1008: Notker de Lieja, religioso suizo (n. 940).

1309: Elisabeth von Rapperswil, condesa suiza. (n. c. 1261).

1533: Federico I, rey danés y noruego (n. 1471).

1585: Gregorio XIII, papa católico italiano (n. 1502).

1786: John Byron, navegante y explorador británico. (n. 1723).

1813: Joseph-Louis de Lagrange, matemático francés nacido en Italia (n. 1736).

1885: Johannes Henricus Scholten, teólogo neerlandés (n. 1811).

1890: Aurelio Saffi, político y patriota italiano (n. 1819).

1899: Mariano de la Bárcena, botánico, naturalista e ingeniero mexicano (n. 1842).

1900: Miguel Blanco Múzquiz, militar, abogado y político mexicano (n. 1817).

1902: Bartomeu Robert, médico y político español (n. 1842).

1909: Algernon Charles Swinburne, poeta británico (n. 1837).

1919: Emiliano Zapata, revolucionario mexicano (n. 1879).

1920: Moritz Cantor, matemático alemán (n. 1829).

1931: Yibrán Jalil Yibrán, poeta, pintor, novelista y ensayista libanés (n. 1883).

1931: Lisandro Alvarado, médico, naturalista, historiador, etnólogo y lingüista venezolano (n. 1858).

1938: Joe King Oliver, músico estadounidense de jazz (n. 1885).

1945: Johan de Haas, escritor y anarquista neerlandés (n. 1897).

1954: Auguste Lumière, cineasta francés (n. 1862).

1955: Pierre Teilhard de Chardin, paleontólogo, sacerdote y filósofo francés (n. 1881).

1960: Humberto Sosa Molina, militar y político argentino (n. 1893).

1962: Stuart Sutcliffe, bajista británico, de la banda The Beatles (n. 1940).

1966: Evelyn Waugh, novelista británico (n. 1903).

1969: Fernando Ortiz Fernández, antropólogo cubano (n. 1881).

1969: Harley Earl, diseñador de autos estadounidense (n. 1893).

1975: Marjorie Main, actriz estadounidense (n. 1890).

1975: Walker Evans fotógrafo estadounidense (n. 1903).

1976: Venancio Muro, actor español (n. 1928).

1976: Ramón Otero Pedrayo, escritor español (n. 1888).

1979: Nino Rota, compositor italiano (n. 1911).

1980: Piotr Masherov, político soviético de origen bielorruso (n. 1919).

1985: Eusebio Sempere, artista español (n. 1923).

1991: Kevin Peter Hall, actor estadounidense (n. 1955).

1991: Juan Morales Rojas, escritor español (n. 1918).

1991: Natalie Schafer, actriz estadounidense (n. 1900).

1991: Wu Yin, actriz china (n. 1909).

1992: Peter Dennis Mitchell, bioquímico británico (n. 1920).

1994: Andrés Bobe, músico y productor chileno, de la banda La Ley (n. 1962).

1994: Reinaldo Gorno, atleta argentino (n. 1918).

1995: Annie Fischer, pianista clásica húngara (n. 1914).

2001: María Ruiz-Tagle, mujer chilena, esposa del presidente Eduardo Frei-Montalva (n. 1913).

2002: Yuji Hyakutake, astrónomo japonés (n. 1950).

2003: Chumy Chúmez, humorista español (n. 1927).

2003: Little Eva, cantante estadounidense (n. 1943).

2003: Aurelio Suárez, pintor español (n. 1910).

2005: Horacio Casarín, futbolista mexicano (n. 1918).

2005: Jorge Sobral, cantante, autor, director teatral y actor argentino (n. 1931).

2008: Ernesto Corripio Ahumada, cardenal mexicano (n. 1919).

2010: Lech Kaczyński, político y presidente polaco entre 2005 y 2010 (n. 1949).

2010: Ryszard Kaczorowski, presidente polaco en el exilio (n. 1919).

2010: Maciej Płażyński, político y abogado polaco (n. 1958).

2010: Jerzy Szmajdziński, político polaco (n. 1952).

2010: Maria Kaczyńska, primera dama polaca (n. 1942).

2012: Barbara Buchholz, música, ejecutante de teremín y compositora alemana (n. 1959).

2012: Hugo Henríquez, cantante ecuatoriano (n. 1941).

2012: Alberto Merlo, guitarrista y compositor argentino (n. 1931).

2013: Robert Edwards, biólogo y fisiólogo británico, premio nobel de medicina en 2010 (n. 1925).

2014: Dominique Baudis, político francés (n. 1947).

2020: Gus Rodríguez, periodista mexicano (n. 1958).

2021: Edward Cassidy, cardenal australiano (n. 1924).

2023: Fernando Sánchez Dragó, escritor y periodista español (n. 1936).