Las series más populares de Netflix en Venezuela para engancharse este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Te puede interesar: Ranking de Netflix en Venezuela: estas son las series más vistas del momento

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Te puede interesar: Las series más populares de Netflix en Argentina para engancharse esta noche

Las producciones más populares de Netflix Venezuela

1. Avatar: La leyenda de Aang

Te puede interesar: Qué series de Netflix Estados Unidos son las más populares

La historia transcurre en un mundo de gente principalmente asiática (el estilo de vida en la serie se basa en la primera mitad del siglo XIX), donde predominan las artes marciales y la manipulación de los elementos en combinación con el misticismo oriental, dando seguimiento a las aventuras de Aang, el más reciente sucesor de una larga línea de avatares y sus amigos en un intento por salvar su místico mundo de la despiadada Nación del Fuego que busca conquistar a las demás naciones. Durante sus travesías son acechados insistentemente por el desterrado príncipe del fuego Zuko, cuyo objetivo es capturar al avatar para recuperar su honor. Esta serie es presentada como si se tratara de una serie de libros, en donde cada episodio actúa como un capítulo y cada temporada como un solo libro, los cuales se titulan por el elemento temático de la temporada.

2. Preparadas, listas, ¡amor!

En un mundo en el que la población masculina disminuye cada vez más, una joven de origen humilde participa en un concurso de citas organizado por el Gobierno.

3. Warrior

Drama ambientado en el mundo de las artes marciales mixtas. Un veterano de Vietnam (Nolte) abandona el boxeo para trabajar en una fundición de acero. Sus graves problemas con el alcohol han destrozado a su familia, pero llega un momento en que, arrepentido, deja la bebida y decide entrenar a su hijo más joven (Tom Hardy) para que participe en un torneo de artes marciales, en el que se enfrentará a su hermano mayor (Joel Edgerton).

4. Entrevías

La historia de Tirso Abantos, un hombre de principios cuya existencia sosegada y rutinaria da un vuelco cuando su nieta adolescente irrumpe de lleno en su vida.

5. One Day (Siempre el mismo día)

Emma y Dexter se conocen el día de su graduación universitaria, el 15 de julio de 1988. Ella es una chica de clase trabajadora que sueña con hacer del mundo un lugar mejor. Él es un joven rico con ganas de comerse el mundo. Durante los siguientes veinte años, las vidas de ambos se cruzan y separan, su amistad se debilita o se refuerza y comparten la risa y el romance, el dolor y la alegría. Pero por fin, un día, ambos se dan cuenta de que lo que habían estado buscando durante tanto tiempo estaba delante de ellos.

6. Griselda

Narra la vida de Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles más rentables de la historia. Una madre devota, la combinación letal de encanto y salvajismo insospechado de Blanco la ayudó a navegar de manera experta entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la "Viuda Negra".

7. Cautivar a un rey

Lee In es un príncipe, su hermano mayor es el rey Lee Sun, quien se preocupa mucho por él. Lee In, que promete lealtad a su hermano mayor, es tomado como rehén por la dinastía Qing. El rey Lee Sun pronto ve la lealtad de su hermano menor como una traición y comienza a odiarlo, debido a esto Lee In soporta un profundo dolor emocional. Lee In conoce a un jugador desconocido de baduk que apuesta en sus juegos y queda completamente fascinado por el jugador de baduk. Debido a las circunstancias, Lee In se convierte en el rey, ocupa la posición más alta y es una persona fuerte, pero internamente está triste y débil. Cuando Kang Hee Soo estaba ganando fama como una desconocida jugadora de baduk, conoció al Príncipe Lee In y se enamoró de él. A través de un vórtice del destino, se convierte en espía y se acerca al rey para vengarse.

8. Escuela para señoritas Al Rawabi

En la prestigiosa escuela para señoritas Al Rawabi, las alumnas marginadas que sufren acoso traman una serie de arriesgados ataques para vengarse de sus torturadoras.

9. Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix

Serie documental sobre el mundo de la Fórmula 1 de los productores de Senna y Amy. Se centrará en la vida personal de los corredores, sus familias, amigos y el mundo que hay detrás de las carreras.

10. Un ciudadano ejemplar

Clyde Shelton es un ciudadano normal que lo ha perdido todo. Diez años antes su mujer y su hija fueron brutalmente asesinadas y los criminales nunca fueron condenados. El culpable es Nick Rice, el ambicioso ayudante del fiscal del distrito, porque hizo un pacto con el abogado de uno de ellos. Pero Clyde descubre ese acuerdo y su deseo de venganza lo lleva a cometer una serie de asesinatos

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre streaming

Series y películas más comentadas en Twitter