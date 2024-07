EEUU destruye seis drones y tres buques de los hutíes en las inmediaciones de Yemen

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha notificado este viernes la destrucción de seis drones y tres buques de los rebeldes hutíes en las inmediaciones de Yemen durante las últimas 24 horas. "En las últimas 24 horas, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) destruyeron con éxito seis vehículos aéreos no tripulados (UAV) hutíes respaldados por Irán en una zona de Yemen controlada por los hutíes", ha explicado el Ejército estadounidense en una publicación en la red social X. En el mismo comunicado, han agregado que sus fuerzas también "atacaron y destruyeron tres buques de superficie no tripulados (USV) hutíes que operaban frente a las costas de Yemen". Estas acciones se han producido, justifican desde Washington, al considerar que "estas armas presentaban una amenaza inminente para Estados Unidos, las fuerzas de la coalición y los buques mercantes en la región", y con el objetivo de "proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras". Por su parte, la cadena de televisión Al Masirah, alineada con los rebeldes, ha informado de ataques británico-estadounidenses que han alcanzado a última hora del viernes un aeropuerto yemení controlado por los hutíes en la ciudad portuaria de Hodeida. Si bien no se han ofrecido más detalles sobre la agresión contra el aeropuerto de Hodeida, corresponsales del mismo medio han apuntado a un total de cuatro ataques aéreos en la isla de Kamaran, situada frente a Yemen en el sur del mar Rojo. Los hutíes, que controlan las zonas más pobladas de Yemen, han lanzado ataques contra territorio de Israel y contra buques a los que achacan algún tipo de relación con el país a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El grupo llevó a cabo recientemente un ataque con dron contra la ciudad israelí de Tel Aviv que se saldó con un muerto, tras lo que la Fuerza Aérea israelí realizó una serie de bombardeos contra la ciudad portuaria de Hodeida, descrito por las autoridades de Israel como una puerta de entrada de armas enviadas por Irán a los rebeldes y, por consiguiente, un "objetivo militar legítimo". Los rebeldes han atacado además buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico.

