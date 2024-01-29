Efemérides: ¿Qué se conmemora hoy 29 de enero?

El futbolista nigeriano Akor Jerome Adams nació el 29 de enero del 2000. (Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

En las páginas de la historia, esta fecha tiene múltiples capítulos.

Acompáñanos mientras exploramos las efemérides del día, destacando los sucesos y logros que han dejado una marca indeleble en diferentes momentos temporales.

Desde momentos políticos trascendentales hasta logros artísticos, te presentamos un caleidoscopio de la historia.

Qué pasó un día como hoy

Las efemérides conmemoran hechos y personajes que marcaron la historia. Son clave para preservar la memoria colectiva y el conocimiento. (Infobae México)

757: En China, An Lushan ―líder de la revuelta contra la Dinastía Tang y el emperador de Yan― es asesinado por su propio hijo, An Qingxu.

904: En Roma, el papa Sergio III sale de su retiro para desposeer del papado al papa Cristóbal (denominado desde entonces «antipapa»).

946: En el Califato Abasí, el emir búyida Áhmad Mu’izz ad-Dawla organiza una emboscada contra el califa al-Mustakfí, quien es cegado y depuesto. Al-Mustakfí es sucedido por Al-Mutí.

1258: En Vietnam ―en el marco de la primera invasión mongola― Đại Việt derrota a los mongoles en la batalla de Đông Bộ Đầu, obligándolos a retirarse de sus tierras.

1595: En Londres se estrena la tragedia Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare.

1676: En Rusia, Feodor III se convierte en zar.

1814: En Brienne-le-Château (Francia) se libra la batalla de Brienne, en que Napoleón Bonaparte vence a Rusia y Prusia.

1824: En México, la región de Tabasco se constituye como uno de los primeros 14 estados de ese país.

1828: En el pueblo de Averyón (Francia) aparece el primer niño feral (‘fiera salvaje’, criado totalmente en el bosque).

1839: Charles Darwin se casa con su prima Emma Wedgwood.

1848: En Chile se adopta el sistema métrico decimal.

1861: Kansas es admitido dentro de Estados Unidos.

1863: En Idaho, EEUU. Ocurre la Masacre de Bear River

1886: Karl Benz patenta el primer automóvil con tracción por gasolina.

1891: Liliuokalani es proclamada como la última monarca del Reino de Hawái.

1895: En España, María Cristina de Habsburgo-Lorena otorga a Torrelavega el título de ciudad.

1906: En Dinamarca, Federico de Glucksburg es coronado rey como Federico VIII.

1911: Son fusilados en Sahuaripa, México, por órdenes del general Francisco Chiapa, el general Severiano Talamante y sus hijos Arnulfo Talamante y Severiano M. Talamante.

1916: En Francia ―en el marco de la Primera Guerra Mundial― París es bombardeada por primera vez por zeppelines alemanes.

1918: Guerra ucraniano-soviética: El Ejército Rojo bolchevique, en su camino para asediar Kiev, se encuentra con un pequeño grupo de estudiantes militares en la Batalla de Kruty.

1918: Guerra ucraniano-soviética: Levantamiento de los bolcheviques en el arsenal de Keiv para preparar la llegada del Ejército Rojo y que duraría seis días.

1919: En España, los pilotos militares Sousa y Fanjul sobrevuelan Sevilla en sus respectivos biplanos, consiguiendo mantenerse en el aire durante treinta minutos.

1933: En la ciudad de Rosario (Argentina) es secuestrado Marcelo Enrique Martín, uno de los hijos del millonario empresario suizo Julio Ulises Martín (1862-1934), dueño de la Yerbatera Martín. A las 4:30 del 31 de enero, su hermano Alberto pagará su rescate en el Cruce Alberdi y Marcelo Martín será liberado.

1940: En Osaka (Japón) tres trenes de la línea Sakurajima Line colisionan en la estación de Ajikawaguchi, provocando la muerte de 181 personas.

1941: Alexandros Korizis se convierte en primer ministro de Grecia después de la repentina muerte de su predecesor, el dictador Ioannis Metaxas.

1942: En el marco de la Guerra peruano-ecuatoriana, se firma el Protocolo de Río de Janeiro, que da por finalizada la guerra.

1944: En la Italia central ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― se libra la batalla de Cisterna.

1944: En Polonia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― mueren unas 38 personas en la masacre de Koniuchy.

1944: En Bolonia (Italia) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el Teatro Anatómico de Archiginnasio es completamente destruido a causa de los bombardeos de los Aliados.

1946: En Minsk, la capital de la RSS de Bielorrusia, concluye el Juicio de Minsk contra dieciocho militares alemanes, miembros de las SS y otros oficiales acusados de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la ocupación de Bielorrusia en la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos fueron encontrados culpables por el tribunal y catorce fueron condenados a muerte, el resto recibieron distintas sentencias de trabajos forzados. Los condenados a muerte fueron ejecutados por ahorcamiento al día siguiente.

1948: Se funda el Partido Socialista de Pakistán en Karachi.

1957: En la ciudad de Buenos Aires (Argentina), se produce la temperatura más elevada de su historia, con 43,3 °C.

1962: En Buenos Aires (Argentina), el presidente Arturo Frondizi y los tres secretarios militares firman un acta comprometiéndose a la proscripción de Juan Domingo Perón: «El retorno de Perón es imposible». Vuelven a habilitar el decreto 4161, que ilegaliza el peronismo (que en las últimas elecciones libres, en 1954, había ganado por el 62 % de los votos). Vuelve a quedar prohibido pronunciar el nombre de Perón (que la dictadura menciona elípticamente como «el tirano prófugo»).

1965: En un pozo a 211 metros bajo tierra, en el área U3dw del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 10:22 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Tern, de 0.5 kt. Es la bomba n.º 403 de las 1.132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1970: En Chile se lleva a cabo la primera edición del Festival del Huaso de Olmué.

1972: En Venezuela, la primera emisión del programa de entretenimiento y variedades Sábado Sensacional transmitido por Venevisión.

1981: En España dimite el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez.

1985: En Chile son ejecutados los criminales seriales Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Topp Collins (conocidos como los Psicópatas de Viña del Mar), siendo la última vez en aplicarse la pena de muerte en este país.

1986: En Uganda, Yoweri Museveni asume la presidencia.

1994: En el MGM Grand, Julio César Chávez pierde su invicto de 89-0 ante Frankie Randall.

Julio César Chávez, con el cinturón de campeón mundial que ganó en su juventud. (Foto: Rashide Frías/ cuartoscuro.com)

1996: En Francia, el presidente Jacques Chirac anuncia un «fin definitivo» de las pruebas nucleares.

1996: En Venecia (Italia), el teatro de ópera La Fenice es consumido por el fuego.

2001: En Indonesia, miles de estudiantes protestan ante el Parlamento para que el presidente Abdurrahman Wahid renuncie debido a los escándalos de corrupción.

2002: El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush afirma que Irak, Irán y Corea del Norte son «regímenes que apoyan el terrorismo» y les aplica el mote de Eje del Mal.

2005: Llega a Taiwán (por primera vez desde 1949) un vuelo comercial procedente de China.

2015: Malasia declara oficialmente la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines MH370 en un accidente donde los pasajeros presuntamente han fallecido.

2020: Primer caso de COVID-19 en España en la isla de San Sebastián de la Gomera.

Varios trabajadores sanitarios atienden a un paciente de COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, a las afueras de Madrid, España. (REUTERS/Sergio Pérez)

2021: En la comuna de San José de Maipo (Chile) se produce un aluvión que deja damnificadas a 691 personas y decenas de ellas aisladas por los escombros.

Quién nació un día como hoy

133: Didio Juliano, emperador romano en 193 (f. 193).

919: Shi Zong, emperador chino (f. 951).

1455: Johannes Reuchlin, educador y humanista alemán (f. 1522).

1499: Catalina de Bora, esposa de Martín Lutero, monja alemana (f. 1552).

1584: Federico Enrique de Orange-Nassau, noble neerlandés (f. 1647).

1688: Emanuel Swedenborg, filósofo y matemático sueco (f. 1772).

1703: Carlmann Kolb, compositor alemán (f. 1765).

1711: Giuseppe Bonno, compositor austríaco (f. 1788).

1715: Georg Christoph Wagenseil, organista y compositor austríaco (f. 1777).

1717: Jeffrey Amherst, militar británico (f. 1797).

1737: Thomas Paine, político y filósofo estadounidense (f. 1809).

1749: Cristian VII, rey danés y noruego (f. 1808).

1749: Francisco Rousset de Jesús y Rosas, cuarto obispo de Sonora (f. 1814).

1754: Moses Cleaveland, juez, político y general estadounidense (f. 1806).

1756: Henry Lee III, general estadounidense (f. 1818).

1761: Albert Gallatin, político estadounidense (f. 1849).

1773: Friedrich Mohs, geólogo y mineralogista alemán (f. 1839).

1782: Daniel-François Auber, músico francés (f. 1871).

1783: Vasili Zhukovski, escritor ruso (f. 1852).

1801: Johannes Bernardus van Bree, violinista y compositor neerlandés (f. 1857).

1810: Ernst Kummer, matemático alemán (f. 1893).

1818: Robert Caspary, explorador y botánico alemán (f. 1887).

1832: Nikolái Ignátiev, político ruso (f. 1908).

1843: William McKinley, presidente estadounidense (f. 1901).

1846: Karol Olszewski, químico y matemático polaco (f. 1915).

1852: Frederic Hymen Cowen, compositor británico (f. 1935).

1852: Kitasato Shibasaburo, médico y bacteriólogo japonés (f. 1931).

1858: Henry Ward Ranger, artista estadounidense (f. 1916).

1860: Antón Chéjov, dramaturgo y escritor ruso (f. 1904).

1862: Frederick Delius, compositor británico (f. 1934).

1866: Romain Rolland, escritor francés, premio nobel de literatura en 1915 (f. 1944).

1866: Julio Peris Brell, pintor español (f. 1944).

1867: Vicente Blasco Ibáñez, escritor español (f. 1928).

1870: Süleyman Nazif, poeta turco (f. 1927).

1871: Eduardo López-Chávarri, compositor español (f. 1970).

1873: Luis Amadeo de Saboya, marino, explorador y geógrafo italiano (f. 1933).

1874: John D. Rockefeller Jr., emprendedor estadounidense (f. 1960).

1876: Havergal Brian, compositor británico (f. 1972).

1877: Georges Catroux, general francés (f. 1969).

1877: Eduardo Hay, ingeniero, militar y político mexicano (f. 1941).

1877: Hugo Obermaier, sacerdote y paleontólogo alemán (f. 1946).

1880: W. C. Fields, actor estadounidense (f. 1946).

1886: Daniel Alfonso Rodríguez Castelao, escritor, pintor, médico y dibujante español (f. 1950).

1888: Sydney Chapman, matemático y geofísico inglés (f. 1970).

1888: Wellington Koo, diplomático chino (f. 1985).

1891: Richard Norris Williams, tenista estadounidense (f. 1968).

1892: Ernst Lubitsch, cineasta estadounidense (f. 1947).

1895: Muna Lee, poeta estadounidense (f. 1965).

1897: Georges Catroux, militar francés (f. 1969).

1902: David Aguilar Cornejo, político peruano (f. 1982).

1903: Antonio Oliver, crítico literario español (f. 1968).

1905: Barnett Newman, pintor estadounidense (f. 1970).

1905: Gaston Rebry, ciclista belga (f. 1953).

1913: Victor Mature, actor estadounidense (f. 1999).

1914: Héctor Varela, músico argentino (f. 1987).

1915: Jaime de Nevares, obispo argentino (f. 1995).

1915: John Serry Sr., acordeonista, organista, compositor, italo-americano (f. 2003).

1918: John Forsythe, actor estadounidense (f. 2010).

1918: Mary Terán de Weiss, tenista argentina (f. 1984).

1918: Luis Aguilar, actor y cantante mexicano (f. 1997).

1920: José Luis de Vilallonga, aristócrata, escritor y actor español (f. 2007).

1921: Jaime Dávalos, poeta y músico argentino (f. 1981).

1921: Anthony George, actor estadounidense (f. 2005).

1921: Mustafa Ben Halim, diplomático y político libio de origen egipcio (f. 2021).

1923: Paddy Chayefsky, guionista y escritor estadounidense (f. 1981).

1924: Celio González, cantante cubano (f. 2004).

1924: Luigi Nono, compositor italiano de música contemporánea (f. 1990).

1924: Bianca Maria Piccinino, periodista y comentarista italiana.

1925: Tofiq Bahramov, futbolista y árbitro Azerbaijano (f. 1993).

1926: Rebeca Anchondo, política mexicana (f. 2011).

1926: Roberto Goyeneche, cantante de tango argentino (f. 1994).

1926: David Reynoso, actor y político mexicano (f. 1994).

1926: Abdus Salam, físico pakistaní, premio nobel de física en 1979 (f. 1996).

1927: Edward Abbey, escritor y ambientalista estadounidense (f. 1989).

1929: Elio Petri, director de cine italiano (f. 1982).

1929: Joseph Kruskal, matemático e informático estadounidense (f. 2010).

1929: Jerry Hoyt, piloto de automovilismo estadounidense (f. 1955).

1930: Derek Bailey, guitarrista británico de vanguardia (f. 2005).

1931: Leslie Bricusse, compositor, músico, dramaturgo, letrista, guionista, poeta y libretista británico (f. 2021).

1931: Ferenc Mádl, político húngaro, presidente de Hungría entre 2000 y 2005 (f. 2011).

1931: Manuel Valdés, actor cómico mexicano (f. 2020).

El actor y comediante mexicano, Manuel "el loco" Valdés. (Cuartoscuro)

1933: Sacha Distel, guitarrista y cantante francés (f. 2004).

1936: James Jamerson, bajista estadounidense de Motown Records (f. 1983).

1937: Hassan Habibi, político iraní (f. 2013).

1939: Luis Gómez Llorente, político y filósofo español (f. 2012).

1939: Germaine Greer, escritora australiana.

1940: Katharine Ross, actriz y escritora estadounidense.

1942: Claudine Longet, cantante francesa.

1942: Arnaldo Tamayo, astronauta, político y militar cubano, primer cosmonauta de Cuba y primer latinoamericano en volar al cosmos.

1943: Hernán Peláez, periodista colombiano.

1944: Andrew Loog Oldham, productor musical inglés.

1944: Erminio Favalli, futbolista italiano (f. 2008).

1944: Susana Giménez, actriz y conductora de televisión argentina.

1944: Yoweri Museveni, político ugandés, presidente de Uganda desde 1996.

1945: Ibrahim Boubacar Keïta, político maliense, presidente de Malí entre 2013 y 2020 (f. 2022).

1945: Tom Selleck, actor estadounidense.

1946: Bettye LaVette, cantante estadounidense.

1947: Linda Buck, científica estadounidense, premio nobel de medicina en 2004.

1948: Marc Singer, actor canadiense.

1948: Cristina Saralegui, periodista, actriz y presentadora de televisión cubana.

1949: Tommy Ramone, baterista húngaro-estadounidense, de la banda Ramones (f. 2014).

1950: Jody Scheckter, piloto de Fórmula 1 sudafricano.

1953: Hwang Woo-Suk, científico surcoreano.

1953: Paul Fusco, actor, doblador y titiritero estadounidense.

1953: Teresa Teng, cantante taiwanesa (f. 1995).

1954: Oprah Winfrey, actriz y presentadora de televisión estadounidense.

1957: Elia Barceló, escritora española.

1957: Grażyna Miller, escritora y traductora italiana.

1960: Gia Carangi, modelo estadounidense (f. 1986).

1960: Greg Louganis, clavadista estadounidense.

1962: Andrés Fassi, empresario y dirigente del fútbol argentino.

1962: Nicholas Turturro, actor estadounidense.

1962: Olga Tokarczuk, escritora polaca, premio nobel de literatura en 2018.

1963: Bob Holly, luchador profesional estadounidense.

1965: Beatriz Vignoli, escritora, poeta y traductora argentina.

1965: Dominik Hašek, jugador de hockey sobre hielo checo.

1966: Romário, futbolista y político brasileño.

1967: Cyril Suk, tenista checo.

1967: Stacey King, baloncestista estadounidense.

1967: Marcelo Miranda, futbolista chileno.

1968: Edward Burns, actor estadounidense.

1969: Régina Louf, escritora belga.

1970: Heather Graham, actriz estadounidense.

1970: Paul Ryan, político estadounidense.

1973: Pedro Paunero, biólogo, escritor y crítico de cine mexicano.

1974: Mălina Olinescu, cantante rumana de música pop (f. 2011).

1975: Sara Gilbert, actriz estadounidense.

1977: Justin Hartley, actor estadounidense.

1978: Antonio Fernández Rivadulla, futbolista español.

1979: Cheli, futbolista español.

1979: Francesco D’Macho, actor pornográfico italiano.

1979: Matej Mavrič, futbolista esloveno.

1979: Juan Pablo Posada, actor colombiano.

1979: April Scott, actriz y modelo estadounidense.

1980: Ivan Klasnić, futbolista croata.

1981: Jonny Lang, músico estadounidense.

1981: Darío Lopilato, actor y conductor de TV argentino.

1981: Álex Ubago, cantautor español.

(Cuartoscuro)

1982: Rubén González, futbolista español.

1982: Adam Lambert, actor y cantante estadounidense.

1982: Leonardo Ponzio, futbolista argentino.

1982: Kim Dong-jin, futbolista surcoreano.

1982: Mohammad Alavi, futbolista iraní.

1983: Nedzad Sinanovic, baloncestista bosnio.

1984: Álvaro Cejudo, futbolista español.

1984: Nuno Morais, futbolista portugués.

1985: Marc Gasol, baloncestista español.

1985: Isabel Lucas, actriz australiana.

1985: Athina Roussel, amazona francesa.

1986: Simon Vukčević, futbolista montenegrino.

1987: José Dariel Abreu, beisbolista cubano.

1987: Javier García, futbolista argentino.

1987: Matthew Wilson, piloto de rallis británico.

1988: Ayobami Adebayo, escritora nigeriana.

1988: Denys Boyko, futbolista ucraniano.

1988: Tatiana Chernova, atleta rusa.

1988: Joan Crespo, piragüista español.

1988: Mohamed Darwish, yudoca egipcio.

1988: Ramadan Darwish, yudoca egipcio.

1988: Isabel García Carrión, jugadora española de fútbol sala.

1988: Stephanie Gilmore, surfista australiana.

1988: Josip Iličić, futbolista esloveno.

1988: Jessica Iskandar, actriz, cantante y comediante indonesia.

1988: Gervasio Núñez, futbolista argentino.

1988: Johny Placide, futbolista franco-haitiano.

1988: Antonio Romero, futbolista argentino.

1988: Catrin Stewart, actriz galesa.

1988: Ryujiro Ueda, futbolista japonés.

1988: Valeri Sokolov, futbolista ruso.

1990: Ingrid Moe Wold, futbolista noruega.

1991: Christopher Evans, baloncestista estadounidense.

1991: Hugh Grosvenor, aristócrata británico.

1991: Sheldon Bateau, futbolista trinitense.

1991: Matej Jonjić, futbolista croata.

1993: Víctor Labrín, futbolista peruano.

1993: Kyary Pamyu Pamyu, cantante y modelo japonesa.

1994: Ayane Sakura, actriz de voz japonesa.

1997: Yusuf Yazıcı, futbolista turco.

1997: Enzo Boulom, piloto de motociclismo francés.

1997: Madeleine Madden, actriz australiana.

1998: Tessa Vermeulen, nadadora neerlandesa.

1999: Sam Schreck, futbolista alemán.

1999: Madison Bailey, actriz estadounidense.

1999: Morena Beltrán, periodista deportiva y presentadora de televisión argentina.

2000: Timothy Eyoma, futbolista británico.

2001: Sergi Rosanas, futbolista español.

Quién murió un día como hoy

661: Ali, primo y yerno de Mahoma (n. 601).

757: An Lushan, general chino (n. 703).

1119: Gelasio II, papa italiano (n. ha. 1060).

1465: Luis de Saboya, duque francés (n. 1413).

1676: Alejo I, zar ruso (n. 1629).

1678: Jerónimo Lobo, misionero portugués (n. 1595).

1696: Iván V, zar ruso (n. 1666).

1706: Charles Sackville, conde de Dorset, poeta inglés (n. 1638).

1796: Bernardino da Ucria, botánico y religioso italiano (n. 1739).

1814: Johann Gottlieb Fichte, filósofo alemán (n. 1762).

1820: Jorge III, rey inglés (n. 1738).

1829: Paul François Jean Nicolas Barras, político francés (n. 1755).

1859: William H. Prescott, historiador e hispanista estadounidense (n. 1796).

1868: Pascual Pérez Rodríguez, escritor y fotógrafo español (n. 1804).

1868: Inoue Genzaburō, samurái japonés (n. 1829).

1888: Edward Lear, escritor e ilustrador británico (n. 1812).

1892: Manuel García Barzanallana, político español (n. 1817).

1899: Alfred Sisley, pintor franco-británico (n. 1839).

1901: Milan I, rey serbio (n. 1855).

1906: Cristián IX, noble danés, rey desde 1863 (n. 1818).

1934: Fritz Haber, químico alemán, premio nobel de química en 1918 (n. 1868).

1934: Silvestre Ochagavía Echaurren, industrial vinícola (n. 1862).

1936: Pablo Cabrera, sacerdote e historiador argentino (n. 1857).

1938: Armando Palacio Valdés, escritor español (n. 1853).

1941: Ioannis Metaxas, general y dictador griego (n. 1871).

1945: Gustav Flatow, gimnasta alemán (n. 1875).

1948: TomislavII, duque croata (n. 1900).

1951: Evaristo Valle, pintor español (n. 1873).

1954: Antonio R. Frausto, actor mexicano (n. 1897).

1956: H. L. Mencken, periodista estadounidense (n. 1880).

1962: Fritz Kreisler, violinista estadounidense de origen austriaco (n. 1875).

1963: Robert Frost, poeta estadounidense (n. 1874).

1964: Alan Ladd, actor estadounidense (n. 1913).

1964: Hernán Vera, actor mexicano (n. 1892).

1969: Allen Dulles, político estadounidense, primer director civil de la CIA (n. 1893).

1977: Freddie Prinze, comediante y actor estadounidense (n. 1954).

1980: Jimmy Durante, comediante y actor estadounidense (n. 1893).

1981: Cozy Cole, baterista estadounidense de jazz (n. 1909).

1983: Eduardo Westerdahl, pintor español (n. 1902).

1985: Martín Adán, poeta peruano (n. 1908).

1989: Federico Cantú, pintor mexicano (n. 1907).

1991: Yasushi Inoue, historiador japonés (n. 1907).

1992: Willie Dixon, músico estadounidense de blues (n. 1915).

1993: Ángel Garma, psiquiatra hispano-argentino (n. 1904).

1995: Luis García Rojas, militar peruano, declarado héroe nacional (n. 1963).

1997: Osvaldo Soriano, escritor y periodista argentino (n. 1943).

1999: Lili St. Cyr, bailarina estadounidense (n. 1918).

2002: Harold Russell, actor y veterano de guerra estadounidense (n. 1914).

2003: John Murphy, baloncestista estadounidense (n. 1924).

2003: Carmelo Torres, torero mexicano (n. 1927).

2004: Janet Frame, escritora neozelandesa (n. 1924).

2005: Karen Lancaume, actriz francesa.

2005: Ephraim Kishon, satirista israelí (n. 1924).

2006: Nam June Paik, vídeoartista de origen surcoreano (n. 1932).

2007: José D’Elía, sindicalista y político uruguayo (n. 1916).

2007: Robert Meier, veterano de guerra alemán (n. 1899).

2008: Margaret Truman, escritora estadounidense de novela negra (n. 1924).

2009: Hélio Gracie, capoirista brasileño (n. 1913).

2009: John Martyn, músico británico (n. 1948).

2010: Jaime R. Echavarría, músico y político colombiano (n. 1923).

2011: Milton Babbitt, compositor estadounidense (n. 1916).

2011: Emilio Ogñénovich, arzobispo argentino (n. 1933).

2012: Carlos Pérez Merinero, escritor español (n. 1950).

2012: Oscar Luigi Scalfaro, expresidente italiano (n. 1918).

2012: Camilla Williams, soprano estadounidense (n. 1919).

2013: Frank Hahn, economista británico (n. 1925).

2013: Augusto César Leal Angulo, político mexicano (n. 1922).

2013: Butch Morris, cornetista de jazz, director de orquesta y compositor estadounidense; cáncer de pulmón (n. 1947).

2013: Velian Parushev, futbolista búlgaro (n. 1968).

2013: Albert Rougemont, futbolista francés (n. 1928).

2015: Amparo Baró, actriz española de cine, televisión y teatro (n. 1937).

2015: Colleen McCullough, escritora australiana (n. 1937).

2015: Rod McKuen, poeta estadounidense (n. 1933).

2016: Jacques Rivette, cineasta francés (n. 1928).

2017: Elkin Ramírez, cantante y compositor colombiano, de la banda colombiana de heavy metal Kraken (n. 1962).

2019: Fernando Gaitán, libretista colombiano (n. 1960).

2021: Grady Gaines, saxofonista estadounidense (n. 1934).

2021: Hilton Valentine, guitarrista de la banda The Animals (n. 1943).

2021: Alberto Neuman, pianista argentino (n. 1933).

2023: Annie Wersching, actriz estadounidense (n. 1977).

SEGUIR LEYENDO: