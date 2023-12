Batata silvestre: beneficios medicinales y efectos secundarios

Las plantas medicinales y los suplementos son una opción ideal para aquellos que buscan un apoyo extra para el combate de enfermedades, malestares y padecimientos (Imagen ilustrativa Infobae)

En la búsqueda constante de alternativas para mejorar nuestra salud y bienestar, el uso de suplementos y plantas medicinales ha adquirido una relevancia significativa, sobre todo cuando se trata de opciones con usos tradicionales y milenarios.

Estos recursos naturales ofrecen una rica variedad de nutrientes y compuestos bioactivos que pueden complementar nuestra dieta, brindar beneficios terapéuticos y complementar un tratamiento, siempre y cuando sea bajo la supervisión de un médico.

En esta ocasión nos enfocaremos en batata silvestre, cuáles son sus usos, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras plantas curativas o suplementos, de acuerdo con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Beneficios medicinales

El batata silvestre es una planta que se ha promocionado como DHEA natural porque contiene diosgenina, que se puede utilizar en el laboratorio para crear estrógeno y DHEA.

Hay más de 600 especies de batata silvestre. Aproximadamente 12 especies son comestibles. Algunas personas usan el batata silvestre como fuente de esteroides, pero el cuerpo no puede producir esteroides como el estrógeno y la DHEA al comer batata silvestre. Esta conversión debe realizarse en un laboratorio. Puede haber otras sustancias químicas en el batata silvestre que actúan como estrógeno en el cuerpo.

La gente suele utilizar el batata silvestre como una "alternativa natural" a la terapia con estrógenos para los síntomas de la menopausia, la infertilidad, los problemas menstruales y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde ninguno de estos usos.



Natural Medicines Comprehensive Database (La Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales) clasifica la eficacia, basada en evidencia científica, de acuerdo a la siguiente escala: Eficaz, Probablemente Eficaz, Posiblemente Eficaz, Posiblemente Ineficaz, Probablemente Ineficaz, Ineficaz, e Insuficiente Evidencia para Hacer una Determinación.



La clasificación de la eficacia para este producto es la siguiente:

Posiblemente ineficaz para..

Síntomas de la menopausia . La aplicación de crema de batata silvestre en la piel no parece aliviar los síntomas como los sofocos y los sudores nocturnos. Tampoco parece afectar los niveles de hormonas que desempeñan un papel en la menopausia.

Existe interés en usar el batata silvestre para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.





Contraindicaciones y efectos secundarios

Sin importar el nivel de seguridad y eficacia de una planta medicinal o suplemento, lo ideal es acudir al médico (Infobae)

Cuando se toma por vía oral : El batata silvestre es posiblemente seguro cuando se usa hasta por 12 semanas. Por lo general, se tolera bien, pero tomar grandes cantidades puede causar vómitos, malestar estomacal y dolor de cabeza.

Cuando se aplica sobre la piel : El batata silvestre es posiblemente seguro cuando se aplica sobre la piel.

Advertencias y precauciones especiales:

: No hay suficiente información confiable para saber si el batata silvestre es seguro de usar durante el embarazo o la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso.: El batata silvestre podría actuar como estrógeno. Si tiene alguna condición que podría empeorar con el estrógeno, no use batata silvestre.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

Moderadas Tenga cuidado con esta combinación Estrógenos El batata silvestre puede tener algunos de los mismos efectos que el estrógeno. La ingesta de batata silvestre junto con píldoras de estrógeno podría disminuir los efectos de las píldoras de estrógeno.

No se conoce ninguna interacción con hierbas y suplementos.

No se conoce ninguna interacción con alimentos.

