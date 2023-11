Evangelio: estas son las lecturas de este 29 de noviembre

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración litúrgica de este miércoles 29 de noviembre, publicados por la propia Iglesia Católica.

Te puede interesar: Cuál es la lectura y el evangelio del 23 de noviembre

Es importante mencionar que al llevarse acabo Misas casi todos los días, la Iglesia Católica actualiza las lecturas y el evangelio del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de este 29 de noviembre

Te puede interesar: Lecturas y evangelio del 28 de noviembre: meditación y reflexión

Lectura de la profecía de Daniel

Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28

Te puede interesar: Cuál es la lectura y el evangelio del 24 de noviembre

En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas.



Trajeron, pues, los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra.



De repente aparecieron los dedos de una mano, que se pusieron a escribir en la pared del palacio, detrás del candelabro y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar.



Trajeron a Daniel y el rey le dijo: "¿Eres tú Daniel, uno de los judíos desterrados, que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino".



Daniel le respondió al rey: "Puedes quedarte con tus regalos y darle a otro tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar.



Tú te has rebelado contra el Señor del cielo: has mandado traer los vasos de su casa y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos; has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni entienden, pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera.



Las palabras escritas son: 'Contado, Pesado, Dividido' y ésta es su interpretación. 'Contado': Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límite. 'Pesado': Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. 'Dividido': Tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas".

El evangelio de hoy

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (René Krüger)

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 21, 12-19

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí.



Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes.



Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida''.



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Efemérides

Más evangelios

Todo sobre el santo del día