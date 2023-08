Efemérides del 3 de agosto: qué pasó un día como hoy

Los nacimientos y decesos de personajes ilustres son parte de las efemérides de hoy (Infobae/Jovani Pérez)

El 3 de agosto no es un día cualquiera, a través de los años esta fecha ha sido escenario de diversos acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad y que son anotados en el calendario como efemérides.

Desde hechos legendarios, dolorosas tragedias e importantes adelantos científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este día.

8: En el río Bathinus (el actual río Bednia, en Croacia), el general romano Tiberio (de la Antigua república romana) derrota a los dálmatos.

338: Los habitantes de Manduria ―villa ubicada en el lado interno del taco de la «bota» italiana― vencen a las fuerzas invasoras espartanas del rey Arquidamo II en la batalla de Manduria.

435: Tras ser despojado de su cargo, el patriarca de Constantinopla Nestorio, considerado como el impulsor de la herejía cristológica llamada nestorianismo, es exiliado, por el emperador bizantino Teodosio II, a un monasterio en Egipto.

881: En la región picarda de Abbeville (norte de Francia), el ejército de Luis III mata a 8000 vikingos en la batalla de Saucourt-en-Vimeu. El evento es celebrado en el poema Ludwigslied (la canción de Luis).

1031: Olaf II de Noruega es canonizado como San Olaf por Grimketel, el obispo inglés de Selsey.

1057: Frederik van Lotharingen (Federico de Lorena) es elegido como primer papa belga, Esteban IX.

1342: El asedio de Algeciras comienza durante la Reconquista.

1347: En el norte de Francia finaliza el sitio de Calais. Comienza lo que más tarde se llamaría la guerra de los Cien Años.

1492: Cristóbal Colón sale del puerto de Palos de la Frontera (España).

1492: Los Reyes Católicos expulsan a los judíos de España con el Decreto de la Alhambra.

1529: Por la Paz de Cambrai, el monarca francés Francisco I renuncia a los territorios italianos, a Flandes y a las plazas del Artois en favor de Carlos I.

1530: Batalla de Gavinana, donde Florencia es aplastada por el Sacro Imperio Romano.

1645: En Baviera tropas francesas derrotan a las alemanas en la batalla de Nördlingen.

1655: En Sinaloa (México) se funda la localidad de El Rosario.

1704: En Gibraltar, las fuerzas navales británicas del contralmirante George Rooke inician el bombardeo contra la guarnición española. La batalla durará cinco horas.

1713: En Madrid (España) se inicia el registro del primer libro de actas de la Real Academia Española con la noticia de la celebración de la primera sesión de trabajo de la nueva corporación lingûística, efectuada el 6 de julio en la propia casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco.

1740: En la actual región de Valparaíso (Chile) se funda la localidad de San Felipe de Acongagua.

1758: Francia y Reino Unido libran el combate naval de Negapatam, cerca de Nagapattinam, en el maco de la guerra de los Siete Años; sin resultado concluyente.

1767: En la Isla Grande de Chiloé se funda la localidad de Chonchi.

1773: En el departamento de Santander (Colombia) se funda la localidad de Confines.

1777: En el fuerte Stanwix ―sitio de la actual ciudad de Rome (en el estado de Nueva York) se iza por primera vez la primera bandera de los Estados Unidos.

1777: En Esterháza (Hungría) se estrena la opera buffa Il mondo della luna, de Joseph Haydn, con libreto de Carlo Goldoni.

1778: En Italia se inaugura el Teatro alla Scala de Milán, con la ópera Europa riconosciuta, de Antonio Salieri (1750-1825).

1804: El naturalista alemán Alexander von Humboldt regresa a Europa después de un viaje científico de cuatro años por América.

1806: En La Vela de Coro (Venezuela) desembarca el Generalísimo Francisco de Miranda e iza por primera vez en el país la bandera tricolor. Por muchos años, el Día de la bandera en Venezuela se celebró el 12 de marzo, siendo aquel día cuando el pabellón tricolor se desplegó por primera vez en la historia, hecho que ocurrió en la rada de Jacmel, Haití y no en tierras venezolanas.

1808: En Zaragoza (España) ―en el ámbito de la guerra de la Independencia― los invasores franceses inician el primer sitio de Zaragoza.

1814: En Cuzco (Perú), Mateo García Pumacahua y otros patriotas crean la junta de gobierno, la primera y única junta de gobierno en el Virreinato del Perú.

1829: En París (Francia) se estrena la ópera Guillermo Tell.

1854: En la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la localidad balnearia de Quequén.

1864: En España se crea la Orden del Mérito Militar.

1868: El Gobierno de la provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio con un máximo de 20 años de privación de libertad.

1871: En la provincia de Colchagua (Chile) se funda la comuna chilena de Nancagua.

1881: En Pretoria (Sudáfrica), representantes del ejército de la República de Sudáfrica y del Ejército británico firman el acuerdo de paz conocido como Tratado de Pretoria. Sudáfrica consigue el autogobierno, aunque bajo la «supervisión» británica.

1887: En la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo (Uruguay) se reestrena el pericón. Ya en 1794, el teniente español José Espinosa y Tello había mencionado que en la región del Río de la Plata se bailaba esta danza.

1889: Auguste Charlois descubre el asteroide (285) Regina.

1889: El extremo oriental de Siberia (Rusia) se funda la localidad de Anádyr.

1899: En el Jungfrau (Alpes berneses) se inaugura la estación de ferrocarril Rothstock.

1902: En la ciudad argentina de Tigre (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Atlético Tigre.

1903: El emperador austro-húngaro, Francisco José I, veta la elección del papa en la persona del Cardenal Rampolla por lo que resulta elegido el cardenal Sarto, quien se convertiría en San Pío X.

1903: Los rebeldes macedonios en Kruševo proclaman la República de Kruševo, que existe solo durante diez días antes de que los turcos otomanos arrasaran la ciudad.

1904: En el Tíbet, una expedición británica alcanza la ciudad de Lhasa, que el Dalái Lama acababa de abandonar.

1904: El astrónomo alemán Max Wolf descubre el asteroide (540) Rosamunda.

1905: En Estrasburgo, un globo aerostático registrador no tripulado (de la sociedad aeronáutica Oberhein) alcanza una altitud de 25 800 m.

1905: En Los Cerricos (Almería) se termina de construir la torre de la iglesia de San Bartolomé

1906: En Pekín, Inglaterra y China suscriben un tratado por el que ambos países se comprometen a respetar la independencia del Tíbet.

1906: En la provincia de La Pampa (Argentina) se funda la localidad de Villa Mirasol.

1907: En Barcelona (Cataluña) las corrientes anarquistas ―muy firmes en Cataluña, el Levante y el Sur de España― fundan el sindicato Solidaridad Obrera.

1907: En Barcelona se expide la matrícula número 1 de automóviles, para un coche de la empresa barcelonesa Hispano-Suiza.

1907: En Swinemünde se entrevistan el káiser Guillermo II de Alemania y el zar Nicolás II de Rusia.

1907: En Portugal, el rey instituye el reposo dominical.

1908: Venezuela rompe relaciones diplomáticas con los Países Bajos (Crisis holandesa-venezolana de 1908)

1912: El Imperio otomano acuerda una autonomía limitada para Albania que incluye la reimplantación de la enseñanza del idioma albanés, que se convierte en la lengua administrativa de la región.

1912: De la ciudad de Ypané (Paraguay) se funda el club de fútbol Tembetarý.

1914: En el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Francia.

1915: Un submarino alemán inspecciona el mercante estadounidense Pass of Bahama y lo conduce a Cuxhaven.

1916: Primera Guerra Mundial; Batalla de Romani, último ataque terrestre contra el canal de Suez.

1918: El astrónomo alemán Max Wolf descubre los asteroides (897) Lysistrata, (898) Hildegard y (899) Jokaste.

1919: En la ciudad de Chicago (Estados Unidos) ―en el marco del apartheid que durará hasta 1965 en ese país―, terminan los disturbios raciales de Chicago, que habían comenzado una semana antes. Deja un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos de piel blanca.

1920: En Belfast (Úlster) se desatan violentos disturbios contra la presencia británica.

1921: En Alemania se funda la Sección de Gimnasia y Deporte del Partido Nazi.

1923: En Estados Unidos, Calvin Coolidge toma posesión de la presidencia tras la muerte de Warren G. Harding.

1927: El púgil español Luis Rayo vence por puntos al francés Vinez y se proclama campeón de Europa.

1927: Entre Berlín y Buenos Aires se establece una unión telefónica inalámbrica.

1930: En el estado de Veracruz (México) se crea el municipio Fortín.

1935: En la española Sierra de Ronda (Málaga) es detenido el famoso bandido español Benito Vázquez.

1937: El astrónomo Karl Wilhelm Reinmuth descubre los asteroides (1457) Ankara y (1437) Diomedes.

1938: En Italia ―en el ámbito de las políticas antisemitas― los judíos procedentes del extranjero son excluidos de las escuelas superiores.

1940: En el ámbito de la II Guerra Mundial, tropas italianas inician la conquista de la Somalia británica.

1943: En Lisboa, el comandante italiano Pietro Badoglio se reúne en secreto con los aliados.

1943: En Caracas (Venezuela) se publica la primera edición del diario El Nacional.

1944: Las tropas aliadas liberan Bruselas.

1947: En Indonesia, a petición de la ONU, los invasores neerlandeses y los nacionalistas indonesios aceptan el alto el fuego.

1951: Estados Unidos suprime el conjunto de facilidades aduaneras otorgadas después de la Segunda Guerra Mundial a los países comunistas.

1952: Se clausuran los Juegos Olímpicos de Helsinki, en los que participaron los atletas soviéticos por primera vez después de casi medio siglo.

1957: Malasia se independiza del Imperio británico.

1958: El submarino atómico estadounidense Nautilus pasa bajo la corteza helada del océano Ártico, desde el océano Pacífico hasta el Atlántico.

1958: En México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines moviliza al ejército para reprimir la larga huelga de los trabajadores ferroviarios.

1960: Níger se independiza del Imperio francés.

1963: En Liverpool (Inglaterra), la banda británica de rock The Beatles actúa por última vez en el bar The Cavern.

1964: En la ciudad española de Vall de Uxó (Castellón), el río subterráneo de la gruta de San José se amplía hasta alcanzar los 750 metros navegables.

1966: En Managua (Nicaragua) muere por infarto el presidente René Schick Gutiérrez y lo sucede Lorenzo Guerrero Gutiérrez, quien era uno de los tres vicepresidentes de la República.

1966: Nikolái Podgorni es reelegido presidente del Sóviet Supremo y asume la jefatura de Estado de la Unión Soviética.

1966: En España, la novela Alrededor de un día de abril, de Isaac Montero, se convierte en la primera obra prohibida desde la entrada en vigor de la Ley de Prensa de la dictadura franquista.

1967: Venezuela se incorpora a la ALALC (Asociación latinoamericana de Libre Comercio).

1969: En Belfast estallan sangrientos disturbios que se prolongarán durante 16 días.

1972: En el Reino Unido, el proclama el estado de emergencia para asegurar el abastecimiento del país, en peligro por la huelga de estibadores.

1973: En Alemania deja de fabricarse el Seat 600, automóvil de turismo del segmento A.

1974: En la ciudad de Alicante (España), el Hércules Club de Fútbol inaugura su estadio José Rico Pérez.

1975: En el distrito central de negocios de Nueva Orleans (Estados Unidos) se inaugura el Superdomo de Luisiana, gran instalación deportiva y de exhibición.

1977: En una mina de Mozambique, una explosión de grisú causa la muerte de 150 mineros. En los disturbios que sucedieron a la tragedia mueren nueve técnicos extranjeros.

1978: Estados Unidos aplaza el embargo de armas a Chile.

1978: En París es asesinado Ezedin Kalak, jefe de la oficina de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) en Francia.

1979: En Guinea Ecuatorial, un golpe de Estado dirigido por Teodoro Obiang Nguema, derroca al dictador Francisco Macías Nguema.

1980: Se clausuran los Juegos Olímpicos de Moscú.

1981: La organización terrorista italiana Brigadas Rojas asesina a Roberto Pecci, secuestrado en el mes de junio.

1981: Christopher Cross publica su canción Arthur's Theme (Best that you can do) escrita y compuesta por él mismo, producida por Michael Omartian, para la película Arthur (1981), ganando el Premio Óscar a la Mejor Canción y el Globo de Oro a la Mejor Canción Original.

1984: En Uruguay se firma el Pacto del Club Naval.

1984: En Argentina, la CGT (Confederación General del Trabajo) convoca a la primera huelga en contra de las medidas económicas del presidente Raúl Alfonsín.

1985: En el aeropuerto de Dallas (Estados Unidos) se estrella un avión; mueren 130 personas de las 160 que llevaba a bordo.

1987: En el golfo Pérsico, fuerzas navales iraníes inician las maniobras "Martirio" (ataques suicidas contra buques civiles o militares invasores).

1987: En el Reino Unido, la banda británica de hard rock Def Leppard lanza al mercado su cuarto álbum: Hysteria.

1988: El joven piloto Mathias Rust, condenado por aterrizar con una avioneta en la Plaza Roja de Moscú, es liberado y expulsado de la Unión Soviética.

1988: En una hacienda conocida como Canevaro, en la ciudad de Lima (Perú), se funda la localidad de Los Viñedos.

1989: En Irán, Alí Akbar H. Rafsanjani es investido presidente de la República.

1991: Eric Walter Elst descubre el asteroide (15745) 1991 PM5 (un asteroide tipo Amor).

1992: En Francia, la policía detiene a Faustino Estanislao Txapu Villanueva, miembro de la banda terrorista española ETA.

1992: En Australia, la banda INXS lanza al mercado su octavo álbum: Welcome to wherever you are (‘Bienvenido a donde sea que te encuentres’).

1994: El Parlamento israelí aprueba el acuerdo alcanzado en Washington el pasado 26 de julio por el que Israel y Jordania ponen fin a 46 años de estado de guerra.

1997: El ayatolá Alí Jamenei, máximo líder espiritual de Irán, confirma al presidente electo, Mohamed Jatamí, como nuevo jefe del Estado.

1997: En el Mont Blanc rescatan los cuerpos sin vida de cuatro alpinistas españoles.

1998: Laurent Kabila afronta la rebelión militar más seria desde que accedió a la presidencia de Congo en mayo de 1997 tras derrocar a Mobutu Sese Seko.

1998: En China, las fuertes crecidas del Yangtzé (el mayor río de ese país) derrumban uno de sus diques y causan más de 2000 muertos y medio millón de evacuados.

1998: En España se funda la UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena), formada por escuelas de índole fundamentalmente tecnológica y empresarial.

1999: Sale al mercado la versión VHS del video Free Tibet, recopilación de los conciertos organizados para la liberación del Tíbet de la opresión china.

2000: La Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra la compañía de Bill Gates, Microsoft, por prácticas monopolísticas.

2001: En los Estados Unidos se estrena la comedia dramática El diario de la princesa.

2003: En el oeste de Canadá los incendios forestales obligan a evacuar a 10 000 personas.

2003: En la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos) se inaugura el estadio de fútbol americano Lincoln Financial Field.

2004: En Nueva York (Estados Unidos) se reabre el pedestal de la Estatua de la Libertad luego de permanecer cerrado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

2004: En una cárcel de Río de Janeiro (Brasil), un ajuste de cuentas acaba con la vida de ocho presos.

2004: En el valle del Cauca (Colombia), una decena de policías mueren en una emboscada de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

2004: Bolivia y Perú firman un Tratado de Cooperación Económica y Social.

2004: En los Estados Unidos, la NASA lanza la nave MESSENGER con la misión de explorar el planeta Mercurio.

2004: La empresa estadounidense Activision lanza el videojuego de primera persona Doom 3 desarrollado por Id Software.

2005: En Mauritania, un golpe de Estado derroca al presidente Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya, quien se encontraba en Arabia Saudí.

2005: La empresa alemana Adidas compra la empresa estadounidense Reebok por 3100 millones de euros.

2005: Stephen Robinson, como parte de la STS-114, se convierte en el primer ser humano que repara manualmente la parte inferior del transbordador espacial.

2005: En los Estados Unidos se crea la Corporación Mozilla, con el objetivo de gestionar las operaciones relacionadas con ingresos de la Fundación Mozilla.

2006: En Ucrania, el presidente Víktor Yushchenko y los líderes de los partidos políticos ucranianos representados en la Rada Suprema (parlamento), firman la Proclama Universal de Unidad Nacional, poniendo fin a una grave crisis en el país.

2006: En los Estados Unidos es lanzado al mercado Frets on fire (trastes en fuego), videojuego musical de código libre.

2006: Ray Jayawardhana (de la Universidad de Toronto) y Valentin D. Ivanov (del European Southern Observatory) anuncian el descubrimiento del sistema Oph 1622, dos objetos planetarios extrasolares muy jóvenes (Ver Definición de planeta).

2008: En la cordillera del Karakórum; en la montaña K2, la segunda más alta del planeta, mueren al menos once expedicionarios en una sucesión de accidentes.

2019: Colombia se llevó el título como campeón mundial de Rugby subacuático en el Champions Cup en Alemania.

2019: En Aragón el presidente de la Comunidad Autónoma Javier Lambán es nombrado para el mismo cargo en su segunda legislatura.

2019: En El Paso, Texas, ocurre un tiroteo en un Walmart cerca de Cielo Vista mall.

Los eventos que cambiaron el rumbo de la humanidad (Pixabay)

Nacimientos

1509: Étienne Dolet, catedrático francés (f. 1546).

1654: Carlos I de Hesse-Kassel, landgrave de Hesse-Kassel (f. 1730).

1770: Federico Guillermo III, rey prusiano (f. 1840).

1772: José Domingo Díaz, periodista, político y médico venezolano (f. 1834).

1776: Kurt Sprengel, botánico y médico alemán (f. 1833).

1789: José Florencio Jiménez, general y político venezolano, héroe de la independencia (f. 1851).

1793: Abel Aubert du Petit-Thouars, navegante y explorador francés (f. 1864).

1801: Joseph Paxton, arquitecto británico (f. 1865).

1808: Hamilton Fish, político estadounidense (f. 1893).

1811: Elisha Graves Otis, inventor estadounidense y fabricante de ascensores (f. 1861).

1817: Alberto de Austria-Teschen, aristócrata austriaco (f. 1895).

1823: Francisco Asenjo Barbieri, compositor español (f. 1894).

1840: Lord Mersey juez y político británico (f. 1929).

1843: Esteban Tamayo y Tamayo, independendista cubano (f. 1896).

1846: Samuel «Golden Rule» Jones, político y empresario estadounidense (f. 1904).

1846: Domingo Vásquez, militar y político hondureño (f. 1909).

1851: George Francis FitzGerald, físico irlandés (f. 1901).

1853: Alexéi Alexéievich Brusílov, general ruso (f. 1926).

1856: Alfred Deakin, político australiano (f. 1919).

1860: William Kennedy Dickson, actor y director franco-escocés (f. 1935).

1861: Michel Verne, escritor y editor francés (f. 1925), hijo del escritor Jules Verne.

1863: Géza Gárdonyi, escritor y periodista húngaro (f. 1922).

1867: Stanley Baldwin, político británico (f. 1947).

1872: Haakon VII, rey noruego (f. 1957).

1875: Mariano Miguel de Val, escritor español (f. 1912).

1877: Šatrijos Ragana, escritora lituana (f. 1930).

1884: Josias Braun-Blanquet, botánico suizo (f. 1980).

1886: Fernando Suárez de Tangil, político y noble español (f. 1964).

1887: Rupert Brooke, poeta británico (f. 1915).

1894: Harry Heilmann, beisbolista estadounidense (f. 1951).

1895: Neva Morris, supercentenaria estadounidense (f. 2010).

1896: Celedonio Flores, poeta y letrista argentino (f. 1947).

1896: Iona Yakir, comandante soviético del Ejército Rojo (f. 1937).

1898: Karl Kehrle, monje alemán (f. 1996).

1899: Louis Chiron, piloto de automovilismo monegasco (f. 1979).

1900: Carlos Enríquez, pintor expresionista cubano (f. 1957).

1901: Stefan Wyszynski, cardenal polaco (f. 1981).

1903: Habib Burguiba, político tunecino, presidente entre 1957 y 1987 (f. 2000).

1904: Clifford D. Simak, escritor estadounidense (f. 1988).

1905: Dolores del Río, actriz mexicana (f. 1983).

1905: Franz König, cardenal austríaco (f. 2004).

1905: Lauaxeta, poeta y periodista español (f. 1937).

1905: Manuel Báez "El Litri", torero español (f. 1926).

1906: Pedro Núñez Navarrete, compositor y pedagogo chileno (f. 1989).

1907: Ernesto Geisel, militar y político brasileño (f. 1996).

1909: José María de Areilza y Martínez de Rodas, político y diplomático español (f. 1998).

1910: Adalberto P. Echeverría, abogado y político guatemalteco (f. 1995).

1911: Manuel Esperón, compositor mexicano (f. 2011).

1911: Jacobus Landwehr, botánico neerlandés (f. 1996).

1913: Bartomeu Rosselló-Pòrcel, poeta y traductor español en lengua catalana (f. 1938).

1913: Mono Villegas, pianista argentino de jazz (f. 1986).

1915: Pete Newell, baloncestista estadounidense (f. 2008).

1916: José Manuel Moreno, futbolista argentino (f. 1978).

1916: Adelita del Campo, anarcocomunista española (f. 1999).

1917: Rudolf Gnägi, político suizo (f. 1985).

1917: Antonio Lauro, compositor e intérprete de guitarra clásica venezolano (f. 1986).

1918: Maria Aurèlia Capmany, novelista, dramaturga y ensayista española (f. 1991).

1918: Sidney Gottlieb, químico y psiquiatra militar estadounidense (f. 1999).

1920: P. D. James, escritora británica.(f. 2014).

1920: Charlie Shavers, trompetista estadounidense (f. 1971).

1921: Pablo Emilio Madero, ingeniero y político mexicano.(f. 2007).

1921: Marilyn Maxwell, actriz estadounidense (f. 1972).

1923: Jean Hagen, actriz estadounidense (f. 1977).

1923: Agustín Basave Fernández del Valle, abogado, intelectual y escritor mexicano (f. 2006).

1923: Shenouda III, papa de la Iglesia copta y patriarca de Alejandría (f. 2012).

1924: Karl Gotch, luchador profesional belga (f. 2007).

1924: Leon Uris, escritor estadounidense (f. 2003).

1925: Marv Levy, jugador de fútbol americano y entrenador canadiense.

1925: Alain Touraine, sociólogo y escritor francés.

1926: Tony Bennett, cantante estadounidense.

1926: Anthony Sampson, sociólogo y escritor británico (f. 2004).

1926: Gordon Scott, actor estadounidense (f. 2007).

1926: Nino Malinverni, futbolista italiano (f. 2013).

1927: Enrique Pinilla, director de orquesta y compositor peruano (f. 1989).

1928: Cécile Aubry, actriz y cineasta francesa (f. 2010).

1928: James B. Harris, guionista de cine, productor y cineasta estadounidense.

1928: Henning Moritzen, actor danés (f. 2012).

1929: Leonor Llausás, actriz mexicana (f. 2003).

1932: Elsa Berenguer, actriz argentina (f. 2006).

1932: Fosforito, cantaor flamenco.

1932: Marco Antonio Montes de Oca, poeta y pintor mexicano (f. 2009).

1933: Michel del Castillo, escritor francés.

1933: Jorge Lavat, actor mexicano (f. 2011).

1934: Jonás Savimbi, político angoleño (f. 2002).

1935: Omero Antonutti, actor italiano.

1935: Mario Abel Amaya, político argentino (f. 1976).

1937: Steven Berkoff, actor y guionista británico.

1937: Roland Burris, político estadounidense.

1937: Lluís Coll, futbolista español (f. 2008).

1937: Andrés Gimeno, tenista español.

1937: Patricio Manns, músico y escritor chileno.

1938: Ingrid Caven, actriz y cantante alemana.

1938: Terry Wogan, presentador televisión irlandés.

1939: Jimmie Nicol, baterista británico, de la banda Colin Hicks & The Cabin Boys.

1940: Martin Sheen, actor estadounidense.

1941: Martha Stewart, magnate empresarial y personalidad estadounidense.

1942: Cecilia Cenci, actriz argentina (f. 2014).

1943: Béla Bollobás, matemático húngaro.

1943: Cristina de Suecia, Sra. Magnuson, aristócrata sueca.

1943: Elio Roca, cantautor argentino (f. 2021).

1944: Nino Bravo, cantante español (f. 1973).

1944: Manuel Toharia, divulgador científico español.

1945: Antonio Tello, poeta y narrador argentino.

1946: Nikolai Burlyayev, actor ruso.

1946: Diana Sorel, actriz española.

1946: Jack Straw, político británico.

1946: Syreeta Wright, cantante estadounidense (f. 2004).

1947: Francisco J. Lombardi, cineasta peruano.

1948: Jean-Pierre Raffarin, político francés.

1950: Linda S. Howington, escritora estadounidense.

1950: John Landis, cineasta estadounidense.

1950: Ernesto Samper Pizano, político colombiano, presidente entre 1994 y 1998.

1950: Carlos Trápaga Barrientos, futbolista y comentarista mexicano (f. 2008).

1951: Hans Schlegel, físico y astronauta alemán.

1952: Osvaldo Ardiles, futbolista argentino.

1952: Nito Mestre, músico argentino.

1953: Ian Bairnson, saxofonista y tecladista británico, de la banda The Alan Parsons Project.

1954: Juan Antonio Corbalán, baloncestista español.

1958: Mario Gustavo Vignali, político argentino.

1958: Lambert Wilson, actor francés.

1959: Mike Gminski, baloncestista estadounidense.

1959: John C. McGinley, actor estadounidense.

1959: Kōichi Tanaka, químico japonés, premio nobel de química en 2002.

1959: Miguel Mena, escritor, periodista y locutor español.

1960: Tim Mayotte, tenista estadounidense.

1960: Kim Milton Nielsen, árbitro de fútbol danés.

1961: Lee Rocker, contrabajista estadounidense, de la banda Stray Cats.

1962: Javier Gómez Bermúdez, magistrado español.

1962: Rubén Bilbao, futbolista español.

1963: James Hetfield, cantante y guitarrista estadounidense, de la banda Metallica.

1963: Ed Roland, músico estadounidense, de la banda Collective Soul.

1963: Lisa Ann Walter, actriz, comediante, productora de cine y escritora estadounidense.

1963: Isaiah Washington, actor estadounidense.

1963: Giovanni Francini, futbolista italiano.

1964: Iñaki Antón, guitarrista español, de la banda Extremoduro.

1964: Lucky Dube, cantante y músico sudafricano.

1964: Nate McMillan, baloncestista y entrenador estadounidense.

1964: Abhisit Vejjajiva, economista y político tailandés.

1964: Elles Voskes, nadadora neerlandesa.

1965: Jordi Sans Juan, waterpolista español.

1965: Beatrice Weder di Mauro, economista suiza.

1967: Mathieu Kassovitz, actor francés.

1968: Isao Yukisada, cineasta japonés.

1968: Eyjólfur Sverrisson, futbolista islandés.

1969: Andrés Delgado Calderón, alpinista mexicano.

1969: Doug Overton, baloncestista y entrenador estadounidense.

1970: Stephen Carpenter, guitarrista y cantante estadounidense, de las bandas Deftones, Sol Invictus y Kush.

1970: Gina G, cantante australiana.

1970: Laura Oliva, actriz, conductora y humorista argentina.

1970: Masahiro Sakurai, diseñador y director de videojuegos.

1971: Yoshitoshi ABe, artista gráfico japonés.

1971: Alejandro García Padilla, político puertorriqueño.

1971: Àngels Bassas, actriz española.

1971: Kozo Hosokawa, futbolista japonés.

1972: Hernán Castellano, futbolista argentino.

1972: Adrià Collado, actor español.

1972: Erika Marozsán, actriz húngara.

1972: Maxsandro Barbosa de Oliveira, futbolista brasileño.

1972: Melissa Ponzio, actriz estadounidense.

1973: Jay Cutler, fisicoculturista estadounidense.

1973: Eugenio Figueroa, periodista y comentarista deportivo chileno.

1973: Stephen Graham, actor británico.

1973: Nikos Dabizas, futbolista griego.

1974: Laura Términi, actriz y locutora venezolana.

1974: Francisco Javier García Pimienta, futbolista español.

1974: Ígor Yanovski, futbolista ruso.

1974: Pepe Gálvez, futbolista y entrenador español.

1976: José Miguel Villouta, presentador de televisión chileno.

1976: Johann Charpenet, futbolista francés.

1977: Angela Beesley, empresaria británica.

1977: Tom Brady, jugador estadounidense de fútbol americano.

1977: Óscar Pereiro, ciclista español.

1977: Míchel Carrilero, futbolista español.

1978: Collin Benjamin, futbolista namibio.

1978: Juan Carlos Higuero, atleta español.

1978: César Bellido, futbolista peruano.

1979: Evangeline Lilly, actriz canadiense.

1979: Maria Haukaas Storeng, cantante y actriz noruega.

1980: Nadia Ali, cantante pakistaní.

1980: José Izquierdo Martínez, futbolista español.

1980: Brandan Schieppati, cantante y guitarrista estadounidense, de las bandas Bleeding Through, Eighteen Visions y Throwdown.

1981: Michelle Courtens, cantante y música neerlandesa.

1981: Omar Galeano, baloncestista uruguayo.

1981: Rubén Gracia Calmache, futbolista español.

1981: Pablo Ibáñez, futbolista español.

1981: Lucas Lobos, futbolista argentino

1982: Damien Sandow, luchador profesional estadounidense.

1982: Manuel Corrales, futbolista peruano.

1982: Viktor Khryapa, baloncestista ruso.

1982: Robert Stadlober, actor y músico austríaco.

1982: Eike Onnen, atleta alemán.

1982: Domenico Maietta, futbolista italiano.

1983: Mamie Gummer, actriz estadounidense.

1983: Carlos Felipe Álvarez, actor y modelo venezolano.

1983: Francisco Zuela, futbolista angoleño.

1983: Huanderson Júnior da Silva Santos, futbolista brasileño.

1984: Carah Faye Charnow, cantante estadodunidense, de las bandas Shiny Toy Guns y Versant.

1984: Miguel Olivares, futbolista panameño.

1984: Mile Jedinak, futbolista australiano.

1984: Andrea Orlandi, futbolista español.

1984: Robert Montovio, futbolista gibraltareño.

1985: Rubén Limardo, esgrimidor venezolano.

1986: Hernán Bernardello, futbolista argentino.

1986: Charlotte Casiraghi, aristócrata monegasca, hija de Carolina de Mónaco.

1986: Juan Carlos Rey de Castro, actor peruano.

1986: Sergio Álvarez Conde, futbolista español.

1987: Kim Hyung Joon, cantante y actor surcoreano.

1987: Gary Medel, futbolista chileno.

1987: Fran Rico, futbolista español.

1988: Stephen Gleeson, futbolista irlandés.

1988: Sven Ulreich, futbolista alemán.

1988: Maikon Leite, futbolista brasileño.

1989: Jules Bianchi, piloto de carreras francés (f. 2015).

1989: Sam Hutchinson, futbolista británico.

1989: Yaroslav Rakitski, futbolista ucraniano.

1990: Silvan Dillier, ciclista suizo.

1990: Uxío da Pena, futbolista español.

1991: Kevin Arriola, futbolista guatemalteco.

1991: Martín Pérez Disalvo, streamer argentino.

1992: Jannik Vestergaard, futbolista danés.

1992: Karlie Kloss, modelo estadounidense.

1992: Oliver Buff, futbolista suizo.

1992: Diana Marcinkevica, tenista letona.

1993: Iñaki Olaortua, futbolista español.

1994: Younghoe Koo, jugador surcoreano de fútbol americano.

1994: Esther Earl, activista influyente y principal inspiración del popular libro "Bajo la misma estrella" de John Green

1994: Emerson Palmieri, futbolista brasileño.

1996: Oleksandr Zubkov, futbolista ucraniano.

1997: Shion Inoue, futbolista japonés.

1997: Kaja Ziomek, patinadora polaca.

1997: Shion Inoue, futbolista japonés.

1997: Javier Fernández Hernández, futbolista español.

1997: Patrick Bahanack, futbolista camerunés.

1997: Derek Gee, ciclista canadiense.

1998: Eduardo Daniel Aguirre, futbolista mexicano.

1999: Brahim Díaz, futbolista español.

2000: Landry Bender, actriz estadounidense.

2000: Tony Arbolino, piloto de motociclismo italiano.

2000: Thijs Dallinga, futbolista neerlandés.

2000: Emmaculate Chepkirui, atleta keniana.

2003: Dylan Bibic, ciclista canadiense.

2003: Fabio Miretti, futbolista italiano.

Fallecimientos

1179: Sancha, esposa del rey Sancho VI de Navarra (n. s. X.).

1181: Alejandro III, papa italiano (n. 1100-1105).

1460: Jacobo II, rey escocés (n. 1430).

1527: Scaramuccia Trivulzio, cardenal italiano (c. 1465).

1530: Filiberto de Chalôns, príncipe francés, virrey de Nápoles (n. 1502).

1546: Antonio da Sangallo el Joven, arquitecto italiano (n. 1484).

1564: Rupa Gosuami, escritor religioso bengalí (n. 1493).

1604: Bernardino de Mendoza, militar, historiador y escritor español (n. 1540).

1614: Francisco I, aristócrata italiano (n. 1558).

1664: Jacopo Vignali, pintor florentino (n. 1592).

1667: Francesco Borromini, arquitecto y escultor italiano (n. 1599).

1720: Anthonie Heinsius, político neerlandés (n. 1641).

1721: Grinling Gibbons, escultor neerlandés (n. 1648).

1761: Johann Matthias Gesner, catedrático alemán (n. 1691).

1772: Andrés Piquer, médico y filósofo español (n. 1711).

1773: Estanislao Konarski, pedagogo polaco (n. 1700).

1780: Étienne Bonnot de Condillac, filósofo francés (n. 1715).

1792: Richard Arkwright, industrial británico (n. 1732).

1797: Jeffrey Amherst, militar británico (n. 1717).

1806: Michel Adanson, naturalista francés (n. 1727).

1823: María de los Remedios de Escalada, esposa del general argentino José de San Martín (n. 1797).

1833: Francisco Eduardo Tresguerras, arquitecto, pintor y grabador mexicano (n. 1759).

1839: Dorothea von Schlegel, escritora alemana (n. 1763).

1850: Manuel José Anguita Téllez, prelado y apologista español (n. 1777).

1857: Eugène Sue, escritor francés (n. 1804).

1872: William Davies Evans, ajedrecista británico (n. 1790).

1873: Faustino I, militar y emperador haitiano (n. 1782).

1879: Joseph Severn, pintor británico (n. 1793).

1885: León Colina, político, militar y presidente venezolano (n. 1829).

1898: Charles Garnier, arquitecto francés (n. 1825).

1911: Reinhold Begas, escultor y pintor alemán (n. 1831).

1916: Sir Roger Casement, diplomático británico (n. 1864).

1917: Ferdinand Georg Frobenius, matemático alemán (n. 1849).

1922: Ramón Guerra, militar y político venezolano (n. 1841).

1924: Joseph Conrad, escritor británico de origen polaco (n. 1857).

1927: Edward Titchener, psicólogo británico(n. 1867).

1929: Emile Berliner, inventor germano-estadounidense (n. 1851).

1929: Thorstein Veblen, sociólogo y economista estadounidense (n. 1857).

1933: Otto Stapf, botánico austríaco (n. 1857).

1942: Esteban Gil Borges, político, diplomático, escritor y profesor universitario venezolano (n. 1879).

1942: Richard Willstätter, químico alemán, premio nobel de química en 1915 (n. 1872).

1944: Francisco Gómez-Jordana Sousa, militar y político español (n. 1876).

1946: Francis Newton, golfista estadounidense (n. 1874).

1947: José Pardo y Barreda, político y presidente peruano (n. 1864).

1954: Colette, novelista francesa (n. 1873).

1955: Willi Baumeister, pintor alemán (n. 1889).

1958: Peter Collins, piloto británico de Fórmula 1 (n. 1931).

1961: Francisco Guerra Navarro, escritor y periodista español (n. 1909).

1964: Eduardo Cote Lamus, poeta y político colombiano (n. 1928).

1964: Flannery O'Connor, escritora estadounidense (n. 1925).

1966: Lenny Bruce, comediante estadounidense (n. 1925).

1966: René Schick Gutiérrez, político y presidente nicaragüense (n. 1909).

1968: Konstantin Rokossovsky, comandante soviético, ministro de Defensa de Polonia (n. 1896).

1974: Joaquim Amat-Piniella, escritor español (n. 1913).

1975: Andreas Embirikos, poeta y fotógrafo griego (n. 1901).

1977: Makarios, arzobispo chiprota (n. 1913).

1977: Alfred Lunt, actor estadounidense (n. 1892).

1978: Catalina Bárcena, actriz española (n. 1888).

1979: Bertil Ohlin, economista sueco, premio nobel de economía en 1977 (n. 1899).

1979: Alfredo Ottaviani, cardenal católico italiano (n. 1890).

1983: Carolyn Jones, actriz estadounidense (n. 1930).

1986: Beryl Markham, aviadora estadounidense, primera mujer piloto que sobrevoló el océano Atlántico (n. 1902).

1990: Betty Amann, actriz germano-estadounidense (n. 1905).

1993: Guiche Aizemberg, poeta, letrista, escritor y odontólogo argentino de origen ucraniano (n. 1905).

1993: Alwyn Howard Gentry, botánico estadounidense (n. 1945).

1993: Mercedes Valdivieso, escritora chilena (n. 1924).

1994: Inokenti Mijailovich Smoktunovski, actor y escenógrafo soviético (n. 1925).

1995: Ida Lupino, actriz británica (n. 1918).

1995: Eduardo Ruiz de Velasco, periodista español (n. 1919).

1997: Benjamín Teplizky, político chileno (n. 1932).

1998: Alfred Schnittke, compositor ruso-alemán (n. 1934).

1999: Abd al-Wahab al-Bayati, escritor iraquí (n. 1926).

1999: Alexandre Maria Pinheiro Torres, escritor, filólogo y crítico literario portugués del movimiento neorrealista (n. 1923).

1999: Myung Jae Nam, artista marcial coreano de hapkido, hankido y hankumdo (n. 1938).

2000: Isolina Ferré Aguayo, religiosa católica puertorriqueña (n. 1914).

2000: Joann Lõssov, baloncestista estonio (n. 1921).

2001: Christopher Hewett, actor británico (n. 1922).

2001: Carlos Von Plessing Baentsch, químico-farmacéutico y educador chileno (n. 1924).

2003: Peter Safar, médico austríaco (n. 1924).

2004: Antonio Amorós, atleta español (n. 1927).

2004: Mercedes de Jesús Egido, religiosa española (n. 1935).

2005: Luis Barbero, actor español (n. 1916).

2005: Françoise d'Eaubonne, escritora y feminista francesa (n. 1920).

2006: Arthur Lee, cantante estadounidense, de la banda Love (n. 1945).

2006: Elisabeth Schwarzkopf, cantante de ópera germano-británica (n. 1915).

2007: Peter Connelly ("Bebé P"), niño británico (n. 2006).

2008: Aleksandr Solzhenitsyn, escritor soviético, premio nobel de literatura en 1970 (n. 1918).

2009: Julián Lago, presentador de televisión español (n. 1947).

2011: Nikolái Petrov, pianista ruso (n. 1943).

2011: Bubba Smith, actor y jugador estadounidense de fútbol americano (n. 1945).

2011: Jane Walker, periodista británica (n. 1942).

2012: John Berry, empresario británico (n. 1944).

2012: Paul McCracken, economista estadounidense (n. 1915).

2012: John Pritchard, baloncestista estadounidense (n. 1927).

2013: Dixie Evans, bailarina estadounidense (n. 1926).

2013: Dutch Savage, luchador estadounidense (n. 1935).

2014: Manuel Martínez Carril, crítico de cine, periodista y profesor uruguayo (n. 1938).

2015: Robert Conquest, escritor e historiador estadounidense de origen británico (n. 1917).

2016: Chris Amon, piloto neozelandés de automovilismo (n. 1943).

2017: Ángel Nieto, piloto español de motociclismo (n. 1947).

2017: José Beulas, pintor de paisaje (n. 1921).

2019: Manuel Busquets, fue un actor, director de cine y productor de televisión colombiano. (n. 1945).

2020: John Hume, político norirlandés, Premio Nobel de la Paz en 1998 (n. 1937).

2021: María Teresa Marú Mejía, política mexicana (n. 1958).

